核心人力资源软件 - 最热门应用 - 卢旺达

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核心人力资源 (HR) 软件，也称为人力资本管理 (HCM) 软件，将员工信息集中在统一的系统中。这些核心人力资源系统旨在在可访问的集中式数据库中管理工资和福利等基本数据。虽然传统上称为人力资源信息系统 (HRIS) 或人力资源管理系统 (HRMS)，但 HCM 这一术语最近变得更加流行。 企业使用核心人力资源软件来维护详细的员工档案、存储重要文档并从全面的角度分析组织趋势。这些系统通常由人力资源部门使用，允许人力资源经理监控员工记录并生成关键指标报告。许多核心人力资源解决方案包括自助服务功能，使员工能够独立更新其福利或联系方式，从而简化人力资源流程。通常，核心人力资源软件集成在更广泛的人力资源管理套件中，或提供与第三方人力资源应用程序的兼容性，以增强其在各种人力资源运营中的功能。
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BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力资源软件即服务的美国科技公司。该公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 于 2008 年创立，总部位于犹他州林登。 BambooHR 的服务包括申请人跟踪系统和员工福利跟踪系统。 2019年，加乔·C·塞维利亚和 Brian T. Horowitz 在《PC 杂志》中写道，BambooHR“比竞争产品更贵”，并且“与竞争对手的解决方案相比，缺乏福利管理 (BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用户友好的界面将其推向了我们的最佳选择”。列表”。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公认为亚太地区最受欢迎的 HCM 平台之一，是一款基于云的新时代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 为 350 多家全球企业的 90 万多名员工提供人力资源技术体验。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ 通过功能丰富的自动时间跟踪和生产力测量软件帮助公司释放生产力潜力。它可以帮助您将生产力提高 20% 至 30%，并以前所未有的方式提高员工士气。 Time Champ 不仅仅是一个时间跟踪器，它提供的丰富功能集可以帮助优化您业务的所有领域，并成为您与竞争对手之间的关键差异化因素。无论您的员工身在何处，无论是远程工作还是在办公室工作，Time Champ 都可以帮助您确定他们在工作日的时间花在哪里，从而确保您能够高效地利用他们的时间。 Time champ 还可以帮助公司使用综合仪表板即时有效地衡量团队的生产力。您可以在一个屏幕上一目了然地看到有多少团队成员正在工作，有多少人缺席或迟到，以及谁是生产力最高或最低的员工。然后，该信息可用于提高性能和生产力。 Time Champ 收集各种指标、KPI，并以精美的分析图表和报告的形式呈现它们。凭借深入研究问题领域的能力，Time Champ 使快速分析问题和找到问题解决方案变得更加容易。
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一体化人力资源管理软件，它重新定义了企业进行员工管理的方式。他们的使命很明确：帮助现代公司培养敬业且高绩效的团队。Omni 旨在全面支持您的整个端到端员工生命周期，帮助人力资源团队在整个过程中招聘、入职、管理和支付员工工资只需点击几下即可访问亚洲及其他地区。借助 Omni，您和您的团队的宝贵时间不再浪费在数据输入或管理任务上，而是用于推动业务增长的战略计划和有意义的互动。
Worknice
worknice.com
令人愉快的 HR 软件 - 100% 在澳大利亚设计、制造和支持。利用灵活直观的人力资源平台来简化您的人力资源系统和结构数据，以实现伟大的目标。 Worknice 拥有市场领先的核心人力资源用户体验；简化入职、智能文档和合规性、员工变更管理、工资整合、休假、审查和调查。专为需要解决当前挑战和新出现的挑战的蓬勃发展的人力资源团队而打造。
PrimePay
primepay.com
PrimePay 使中小型企业的薪资和人力资源复杂性消失。我们将 37 年的经验和对服务的不懈承诺融入到智能、多功能的 HCM 平台中。一个由选项定义的平台，旨在提供卓越的服务
GoCo
goco.io
GoCo 是一种现代化的一体化人力资源解决方案，具有一流的客户支持，可以轻松简化您的人力资源流程和数据。从入职和福利到绩效管理和薪资，GoCo 拥有您在一个易于使用的单一解决方案中运行人力资源所需的一切。 GoCo 的使命是帮助企业减少在手动、痛苦且复杂的人力资源任务上花费的时间，以便他们能够专注于培养更快乐、更高效的团队。
HROne
hrone.cloud
HROne 是面向未来的 HCM 套件，可实现人力资源流程自动化、简化人际互动并提供可行的见解以构建更好的工作场所。为了让人力资源的一切都实现自动驾驶，我们成功地简化了整个员工生命周期的人力资源职能，为 1100 多家企业节省了数百万个小时。此计数包括来自 20 多个行业的名称 - Timex、ABP、Lux Cozi、Droom、Amar Ujala、Haier、Bikanervala、Weikfield、Burberry、Harvest Gold、Studs、Nippon Steel、Annapurna、Nissin、TravelXp、Career Launcher 和 Paynearby 等仅举几例。最好的部分？我们以零成本向用户赠送移动应用程序，帮助他们随时随地体验人力资源自动化的真正力量。我们凭借以下显着功能在人力资源软件市场中脱颖而出 - ✅ 首个受 Gmail 启发的 HR 收件箱，为您的一天提供指导 ✅ 创新的任务见解，以及时完成工作 ✅ 直观的全局搜索框，用于跟踪和访问任何信息和该系统不仅承诺，而且实际上向您展示了其真正的投资回报率。作为第一个对所有人力资源任务采取实时行动的 HCM，通过微妙的提醒来阻止积压，我们通过自动化所有操作任务来帮助您取得成功。要了解更多信息，请访问我们的网站 - https://hrone.cloud/
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解决方案，可满足您组织的端到端人力资源管理要求。它还提供了无忧且完全自动化的薪资解决方案，非常适合初创公司和快速增长的企业。您可以免费开始使用我们的从雇佣到退休系统。一键式薪资应用程序允许您执行薪资和转账，不仅为您的本地员工，也为全球承包商。我们与 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的集成使您的 HRMS 访问变得非常方便且适合聊天。我们灵活且完全可配置的平台与 24*7 客户支持相结合，将使您的组织的人员管理变得非常轻松。
Mirro
mirro.io
Mirro.io 帮助高增长的中小企业建立透明且蓬勃发展的工作场所文化，促进员工福祉并提高人才保留率。我们的绩效管理平台通过鼓励使命感并刺激全球范围内的社会共享和社区归属感，帮助组织克服混合工作场所的脱节。使用 Mirro 的团队和个人会更快乐、高度投入且生产力更高。作为一个用户友好且高度社交的平台，Mirro 通过认可、OKR、持续反馈和有意义的绩效对话推动团队成员之间每月超过 5,000 次互动。 Tazz、Hochland、Free Now、E Co. 和 noissue 等创新公司。使用 Mirro 增强团队能力并培养健康、稳固的工作关系。
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS 专注于企业变革，帮助他们创建充满活力的工作场所，从而提高生产力。我们的方法以人为本，确保每个人在其职业环境中感到积极、有价值和成就感。我们的核心愿景是引领技术发展并为客户提供未来成功的必要工具。我们相信通过软件即服务 (SaaS) 的力量使企业实现指数级增长。我们的使命是提供尖端的技术解决方案，不仅简化业务运营，而且简化流程，确保全面的效率和有效性。
Plane
plane.com
Plane（以前称为 Pilot）为雇用美国和国际员工及承包商的美国公司管理工资、福利和合规性。在一个安全的基于云的平台上轻松招聘、入职和支付美国和世界各地的员工和承包商的费用。使用 Plane，您可以以最佳汇率向 240 多个国家/地区的承包商付款。 Plane 认为，国际承包商应该拥有与美国员工相同的薪资体验。我们将付款直接发送到承包商的银行账户，以便他们可以从自己的账户中提取资金，而无需使用电子钱包的麻烦或提款费用。想要雇用员工而不是承包商？借助 Plane，您可以轻松地在 100 多个国家/地区雇用全职员工，而无需设立当地实体。 Plane 可以处理就业文书、预扣税等等，让您无需再做这些工作。与许多 EOR 不同，Plane 相信简单的定价，没有隐藏费用。您每月支付固定费用。不确定是否雇用团队成员作为雇员或承包商？ Plane 从第一天起就支持这两种选择，我们的专家团队很乐意指导您找到最适合您需求的选择，无需议程。
GoProfiles
goprofiles.io
第一个适合任何地方员工的人工智能人才平台。 使用 GoProfiles 建立真正联系的文化。我们结合了员工名录和同行认可的最佳部分，构建了一个全新的人才平台。
Humaans
humaans.io
Humaans 是一个 HRIS，旨在成为组织人力资源技术堆栈的基础层。它可以帮助快速发展的公司的现代人力资源团队通过快速的工作流程、自动化和快速访问数据来入职、管理和培养员工。 Humaans 旨在解决企业领导者的痛点，他们厌倦了处理无法满足当今员工高标准的笨重系统。它专为速度而设计，具有精美的人员目录、文档存储、休假跟踪、可视化报告，并通过深度集成连接现有系统。通过增强 Slack、GSuite 和 HR 单点解决方案，Humaans 不仅简化了 HR 流程，还为组织中的每个人带来了价值。此外，Humaans 适合远程和分布式团队，帮助提高企业的敏捷性，无论其设置如何
BrioHR
briohr.com
中小企业一站式人力资源管理平台。 我们的人力资源管理平台可帮助公司立即将整个员工旅程中的所有人力资源职能数字化，全部集中在一个地方： - 人才招聘：使用我们的 ATS（申请人跟踪系统）对招聘进行数字化和协作，然后以完全数字化方式入职新员工 - 人力资源管理员：管理带薪休假、员工数据库和文件、工资单（新加坡和马来西亚，更多！）、费用报销、时间表... - 绩效管理：跟踪 KPI/OKR、管理绩效考核、收集 360° 反馈...
Sloneek
sloneek.com
Sloneek 是一个现代化的人力资源系统，包含管理员工整个旅程所需的一切。免费试用 14 天！
Onfolk
onfolk.com
英国薪资，自动化以节省时间。简单、高效且无差错的支付团队费用的方式。几分钟内即可付款，定价简单，专家支持。
Craze
crazehq.com
为初创企业提供一站式人力资源、薪资和合规服务。 雄心勃勃的创始人利用 Craze 来无压力地经营他们的公司。我们自动处理人力资源、薪资和合规事宜，以便您可以专注于发展您的业务。
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改变企业管理软件的面貌，不仅改变我们为客户服务的方式，兑现我们的承诺，让他们自由地做更多对他们重要的事情，而且改变我们的员工、投资者和慈善机构的利益。我们的心是我们生活和工作的地方。 Access 帮助超过 100000 名客户转变其业务软件的使用方式，让每位员工都能自由地做更多重要的事情。
Harri
harri.com
Harri 是一线员工体验技术的全球领导者。 Harri 平台专为以服务为业务核心的公司而构建，包括人才吸引、劳动力管理、员工敬业度和合规性解决方案。 Harri 使组织能够智能地招聘、留住和管理最优秀的人才，以运营和改进其业务。该公司为全球 55,000 多家餐厅和酒店以及 400 万名酒店员工提供服务，零售和医疗保健领域不断增长。 Harri 专注于改善一线团队员工体验的使命，与许多世界顶级酒店品牌建立了合作关系。 Harri 迎来了像 Raising Cane's Chicken Fingers 这样的知名客户，并为美国的 Subway 和英国的 McDonald's 推出了全系统实施。该公司的活跃用户群每年翻一番，促成了 720 万份工作申请、260 万条消息以及 23.7 万份工作列表的创建。
Cinode
cinode.com
谁知道什么，谁有空，我可以卖什么？我们提供有关您目前缺少的销售、交付和技能的重要见解。 Cinode 是一款促进咨询公司发展的一体化平台。我们是北欧地区的首选是有原因的。
Netchex
netchex.com
借助 Netchex 的人力资源和薪资管理解决方案，您可以使流程比以往更轻松，并确保工作始终正确完成。
kiwiHR
kiwihr.com
让您的生活更轻松的 HR 软件 - 中小企业、初创企业：利用专为满足您的特定需求而设计的直观且全面的 HR 管理软件，可节省高达 30% 的时间。
Convenia
convenia.com.br
将所有 HR 和 DP 例程集中在一处。管理 CLT 员工、实习、PJ 等。免费试用 14 天！
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software 是全面、可定制的人力资源解决方案的领先提供商，提供功能强大、免费且灵活的软件平台。我们对开源原则的承诺使各种规模和预算的组织都可以访问先进的人力资源软件，而无需承担许可费用。我们的专业开发人员和人力资源专业人员团队设计了功能丰富的人力资源软件解决方案，涵盖广泛的人力资源功能，包括招聘、员工入职、绩效管理、时间和出勤跟踪、工资单处理、福利管理和员工敬业度。凭借用户友好的界面和广泛的定制选项，我们的软件可以定制以满足每个组织的特定需求和工作流程。作为开源软件的支持者，我们相信协作和社区驱动创新的力量。我们的开源人力资源软件使组织能够利用全球开发人员社区的集体专业知识和贡献，从而实现持续改进、新功能和增强的安全性。 Horilla 开源人力资源软件不仅免费，而且还为组织提供对其人力资源技术堆栈的完全控制。通过访问和修改源代码的能力，组织可以定制软件以满足其独特的需求，与现有系统集成，并确保数据隐私和安全。我们致力于在用户使用 Horilla 开源人力资源软件的整个过程中为他们提供支持。我们的专业支持团队随时可以协助实施、定制和故障排除，确保我们的软件顺利、成功地采用。通过选择 Horilla 开源 HRMS 软件，组织可以利用先进人力资源技术的力量，与充满活力的社区协作，并优化其人力资源流程，而无需受到许可费用的财务限制。我们致力于为组织提供经济高效且可定制的人力资源解决方案，以提高效率、生产力和组织的成功。 Horilla 开源人力资源软件功能： • 开源招聘管理软件 • 开源员工入职软件 • 开源员工数据库管理软件 • 开源薪资管理软件 • 开源考勤管理软件 • 开源休假管理软件 • 开源绩效管理软件• 开源资产管理软件
MyHR
myhr.works
智能人力资源软件。专家人力资源支持。 MyHR 集成了智能人力资源软件和人力资源咨询支持，以简化每个人的人员管理。
Zelt
zelt.app
Zelt 是第一种在一个地方管理公司所有员工管理的方式 - 从工资单到福利，再到设备和应用程序。
Youmanage
youmanage.co.uk
告别过时且耗时的人力资源流程、曲折的多选项卡员工信息电子表格和无休止的手动年度权利计算。了解 Youmanage – 一款一体化人力资源系统，包含帮助您的业务发展的所有关键功能。它为您提供超安全的云位置来存储员工数据、员工几乎可以随时更新其个人信息的方式、推动业务发展的信息报告和分析，以及跟踪基本缺勤信息（包括假期、疾病和缺勤）的能力。辛劳。 Youmanage 通过智能工作流程自动化控制合规风险、降低管理成本并提高员工生产力，同时提供职能经理或人力资源专业人员成功所需的所有工具、信息和指导。让您的人力资源团队更加关注。消除浪费在查找和分析跨多个渠道存储的信息上的时间，使他们能够真正致力于解决业务挑战并最大限度地提高每位员工的效率。
Pletox
pletox.com
一个一体化平台，旨在通过人力资源、薪资、聊天、项目、任务、运营等工作流程自动化和优化劳动力管理。
HRlab
hrlab.de
集中化、自动化的人力资本管理平台。敏捷、基于云、安全且有效。
Buk
buk.app
人员是您组织最宝贵的资产。使用最新技术组织和简化您的所有流程。
altHR
althr.my
altHR 是一款 HR 超级应用程序，专为公司打造，不仅仅是一个 HR 解决方案。 altHR 由马来西亚领先的移动连接服务提供商 CelcomDigi 提供支持，是一款基于云的人力资源软件，专注于帮助马来西亚公司实现人力资源流程数字化并推动更好的员工授权和参与。 altHR 具有无纸化休假和费用管理、时间跟踪和出勤管理等核心功能，旨在通过我们免费且快速启动的计划将您的人力资源工作数字化。
HRWize
hrwize.com
从员工信息、休假跟踪、培训、绩效管理、继任计划以及介于两者之间的一切 - 您可以放心，只需点击一下即可获得所需的信息。凭借由经过认证的人力资源专业人员组成的专业服务团队，我们不仅为您提供一个工具，还帮助您简化流程并提高人力资源运营的效率，并在整个实施过程中及以后与您在一起
Criterion HCM
criterionhcm.com
不妥协的 HCM 人力资源、薪资、人才参与软件与您的人员一样动态 Criterion 为建筑、金融服务、非营利组织和高等教育领域的中端市场组织提供人力资本管理 (HCM) 软件，使他们能够简化关键的人力资源、薪资、人才参与和劳动力管理流程。 Criterion HCM 可直接向客户提供，并通过遍布 10 多个国家/地区的全球合作伙伴网络提供。
Worksy
worksy.io
Worksy 是一款适用于大中型组织的综合人力资源软件。我们可用的解决方案包括基本的管理工具，例如工资、员工时间和出勤、休假、索赔、绩效、招聘、人力资源分析等。
Collage HR
collage.co
Collage 是加拿大领先的双语人力资源、薪资和福利管理平台，专为满足中小型企业的需求而构建。平台功能包括员工记录保存、新员工入职、福利管理、休假跟踪、招聘 (ATS)、绩效评估、人力资源报告和全方位服务工资管理。 Collage 还通过与加拿大的任何保险公司同步来数字化团体福利。
Kolay iK
kolayik.com
使用土耳其首款人事管理软件 Kolay HR 管理和报告休假和加班、绩效评估、工资、轮班等。
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR 是一款适用于中小型企业的强大模块化人力资源软件。自 2010 年以来，我们已帮助全球数千家公司每周在休假管理、员工档案管理和入职、时间跟踪、绩效管理、违规跟踪和认证管理等日常人力资源任务上节省时间。选择适合您的业务需求和预算的 HRIS 所需的模块和用户数量。立即开始 21 天免费试用 (www.purelyhr.com/Trial) 或现场演示。
Armano
armano.io
Armano 是一款全面的人力资源解决方案，提供时间跟踪、人才管理、文件和文档管理、费用管理、内部沟通和项目管理等功能。它以具有竞争力的价格和用户友好的平台迎合中小型企业的需求。
Hailey HR
haileyhr.com
所有 HR 流程均位于一处。凭借用户体验和清晰度，您的同事一定会喜欢。立即了解我们的平台并预订演示！
SixFifty
sixfifty.com
SixFifty 是一家帮助企业实现就业法合规和文档自动化的公司，今天发布了其就业法信息学项目 (ELIP) 的第一阶段，该项目旨在对美国每项就业法的逻辑进行编目、总结和编码，以加强学术法律研究和实际商业运用。 SixFifty 可自动执行特定州的研究、文件起草和持续的法律更新，消除人力资源合规性的麻烦和猜测。 SixFifty 帮助人力资源团队自信地自行承担复杂的州特定合规工作。 借助 SixFifty，您可以在短短几分钟内起草定制的就业文件（例如政策、协议和州附录），而无需支付大笔费用请律师为您起草。
greytHR
greythr.com
greytHR 平台是一套面向中小型企业 (SME) 的云人力资源解决方案。它提供生产力工具，以实现更好的人员管理、更简单的人力资源流程以及专业的人力资源服务交付。经理和员工自助服务的员工门户可以提高员工敬业度并节省全面的时间。 greytHR 软件被印度以及阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿曼、科威特和巴林等 20 多个国家/地区的 20,000 多个组织和 200 万用户使用。显着功能： ● 核心人力资源 ● 入职软件 ● 员工生命周期管理 ● 休假和出勤管理 ● 工资管理（针对印度和中东） ● 100% 人力资源合规性（针对印度和中东） ● 文档管理 ● 人力资源报告和分析 ● 员工门户和移动应用程序 ● 集成和REST API。 greytHR 不仅仅是出色的软件。我们为我们热情的服务、充满活力的人力资源社区和有用的学习资源感到自豪。
Progression
progression.co
使用排名第一的职业发展平台 Progression 定义和衡量您组织的职业发展。借助 Progression，您可以： - 使用模板和人工智能，在数小时（而不是数月）内构建和可视化职业框架 - 养成简单的习惯，以证明成长 - 通过丰富、实时的见解使您的团队取得进步 - 参与、激励和推动让您的员工拥有自己的职业生涯 - 在创纪录的时间内实现员工的卓越成长。通过 Progression 建立、部署和保持一流的技能和职业道路。立即加入数千个团队，推动员工真正成长并减少员工流失。
CezanneHR
cezannehr.com
Cezanne HR 总部位于英国，受到全球数千名人力资源专业人士的信赖，是一款现代化的一体化人力资源系统，适用于拥有 100 - 3000 名员工的中型组织。 Cezanne HR 充满了智能省时功能，拥有更好地管理、吸引、联系和支持员工所需的一切，无论他们身在何处。 Cezanne HR 涵盖整个员工生命周期，从招聘和入职，到核心人力资源、缺勤和工时表管理，再到绩效、员工认可以及职业和继任规划。除了集成第三方薪资系统外，Cezanne HR 还为英国组织提供智能管理薪资服务。
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeri 是一个基于云的人力资源、招聘和绩效管理系统。 HRLocker 使公司能够自动化其人员管理和招聘流程，在一处简化人力资源需求。
Empeon
empeon.com
Empeon 是一个灵活的平台，允许公司在一个地方轻松管理所有人力资源和薪资需求。通常，公司声称他们有此功能，但他们只有连接的能力，从而造成瓶颈并减慢运营速度。快来测试我们的平台，看看为什么它真正最适合您的业务。
flair HR
flair.hr
flair 是一款一体化人力资源和招聘解决方案，为复杂的人员相关流程（无论是本地、全球、远程还是基于办公室）带来结构性和简单性。它具有人力资源团队改善组织工作生活体验所需的所有功能。 flair 涵盖整个员工旅程，并且完全可定制。从标准功能开始，或根据您组织的独特需求调整每个流程 - 选择权在您。通过招聘功能吸引人才并减少招聘时间，例如我们的拖放式职业页面构建器和可定制的候选人渠道。通过个性化的入职旅程，将热情的新手转变为忠实的品牌拥护者。并简化核心人力资源任务，例如缺勤管理、工资单、绩效评估、时间跟踪等。我们的解决方案基于 Salesforce 构建，让您能够受益于世界领先的 CRM 平台的强大功能和安全性。但即使您不使用 Salesforce，我们也会为您提供访问权限。为您的组织增添一些才华，并实现人力资源和谐。
DreamTeam
dreamteam.io
面向中小型企业的一体化人才中心，可通过最快、最灵活且无限的人力资源平台简化复杂的人员流程。 DreamTeam 使您能够重新获得对具有脱节数据的增量人员流程的完全控制和可见性。我们通过全面且易于设置的解决方案来克服人力资源的复杂性，将您的团队从繁重的体力工作中解放出来，同时促进人力资源的成功、满意度和蓬勃发展的公司文化。
BrightHR
brighthr.com
了解最流行的中小企业人力资源软件和支持服务。通过人力资源建议、员工福利甚至打卡应用程序，立即了解 BrightHR 如何为您节省时间、金钱和精力。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一个人员管理平台，可帮助充满活力的公司发挥员工的最佳水平。我们的 HR 软件独特、直观且智能
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务中解放出来，因此我们可以一起将更多时间专注于明天的承诺。让我们一起前进吧。
Paycor
paycor.com
Paycor 帮助领导者实现人员管理各个方面的现代化，以便他们能够专注于真正重要的事情：打造致胜团队。统一的 HCM 解决方案可确保员工数据位于一处，因此您无需切换平台、访问多个系统或重新输入信息。自动执行繁琐的工作，降低合规风险，提高效率，使员工能够控制自己的财务状况，并通过强大的分析和洞察更深入地了解您的业务。
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和价值观的承诺使我们被 Fast Company 评为全球最具创新力的公司之一，被《新闻周刊》评为美国最伟大的工作场所之一，并被 Top Workplaces 评为美国最佳雇主。 Paycom 在美国拥有约 36,820 名客户（截至 2023 年 12 月 31 日），比上年增长 1%。 2014 年 4 月 15 日，Paycom 成为一家上市公司，其股票在纽约证券交易所上市交易，股票代码为 PAYC。 2020年初，该公司加入标准普尔500指数。
OnPay
onpay.com
OnPay 专为那些希望花更多时间经营业务（而不是花在后台任务上）的人们而设计。其屡获殊荣的薪资和人力资源每月为企业主节省超过 15 个小时的时间，让他们能够专注于盈利。
Officient.io
officient.io
充分利用人力资源管理。在每个成长型公司中，人力资源管理都涉及大量的行政工作，占用了大量宝贵的时间。好消息？ Officient 带来概述以及更多内容。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
Namely
namely.com
即，这是您的员工会喜欢的唯一人力资源、工资、福利和人才管理平台。它不仅仅是人力资源软件：它是您需要的合规性和福利咨询。
Multiplier
usemultiplier.com
想要更轻松地在另一个国家雇用人才吗？ Multiplier 是您的解决方案——我们的技术使您能够无缝入职、向员工支付工资、遵守监管法律、提供跨境福利，并与您的全球团队保持联系。
Keka
keka.com
招聘不仅仅是一步完成的事情，因为它涉及整个过程中的各个复杂阶段。找到合适的人才是构建成功商业环境的基石。因此，Keka 将为您提供出色的功能，例如多平台候选人搜寻、技术评估、记分卡等，这将帮助您通过 Keka 的申请人跟踪系统提供面向未来的招聘体验。