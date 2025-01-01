核心人力资源软件 - 最热门应用 - 尼泊尔

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核心人力资源 (HR) 软件，也称为人力资本管理 (HCM) 软件，将员工信息集中在统一的系统中。这些核心人力资源系统旨在在可访问的集中式数据库中管理工资和福利等基本数据。虽然传统上称为人力资源信息系统 (HRIS) 或人力资源管理系统 (HRMS)，但 HCM 这一术语最近变得更加流行。 企业使用核心人力资源软件来维护详细的员工档案、存储重要文档并从全面的角度分析组织趋势。这些系统通常由人力资源部门使用，允许人力资源经理监控员工记录并生成关键指标报告。许多核心人力资源解决方案包括自助服务功能，使员工能够独立更新其福利或联系方式，从而简化人力资源流程。通常，核心人力资源软件集成在更广泛的人力资源管理套件中，或提供与第三方人力资源应用程序的兼容性，以增强其在各种人力资源运营中的功能。
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Workstream
workstream.us
Workstream 是领先的小时工人力资源、薪资和招聘平台。其智能技术简化了人力资源任务，使特许经营商和企业主可以快速行动、降低劳动力成本并简化运营——所有这些都在一个地方完成。排名前 50 名的快餐店品牌中有 46 个（包括 Burger King、Jimmy John's、Taco Bell）依靠 Workstream 来雇用、留住团队并为其支付工资。请访问 workstream.us 了解更多信息。
Zoho People
zoho.com
精心制作的是建立更幸福的员工队伍。 当您照顾员工时，我们会照顾您的人力资源流程。从招聘，入职和出勤管理到时间跟踪和评估，我们都涵盖了所有内容。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公认为亚太地区最受欢迎的 HCM 平台之一，是一款基于云的新时代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 为 350 多家全球企业的 90 万多名员工提供人力资源技术体验。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能够适应您工作方式的基于云的一体化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基于单一数据库构建，具有人力资源管理、薪资、福利、人才管理、时间和劳动力管理、学习和分析以及重返办公室功能。管理您的员工从未如此简单。 ADP Workforce Now 为您提供的工具不仅可以跟踪人力资源信息，还可以帮助您管理员工队伍并做出数据驱动的决策。而且，随着您的成长，您可以添加您需要的功能。使用专门设计的工具和功能为组织的各个级别提供支持，为业务领导者、经理和员工提供引人入胜的体验。 • 一体化：一个可配置的人力资源平台，可在单个数据库中高效管理所有人员...
Keka
keka.com
招聘不仅仅是一步完成的事情，因为它涉及整个过程中的各个复杂阶段。找到合适的人才是构建成功商业环境的基石。因此，Keka 将为您提供出色的功能，例如多平台候选人搜寻、技术评估、记分卡等，这将帮助您通过 Keka 的申请人跟踪系统提供面向未来的招聘体验。
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务...
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力资源软件即服务的美国科技公司。该公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 于 2008 年创立，总部位于犹他州林登。 BambooHR 的服务包括申请人跟踪系统和员工福利跟踪系统。 2019年，加乔·C·塞维利亚和 Brian T. Horowitz 在《PC 杂志》中写道，BambooHR“比竞争产品更贵”，并且“与竞争对手的解决方案相比，缺乏福利管理 (BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用户友好的界面将其推向了我们的最佳选择”。列表”。
Gusto
gusto.com
无论您是刚刚起步还是扩展快速增长的业务，Gusto 都是您发展和培养团队所需的合作伙伴。借助 Gusto，您可以在一处获得工资、福利、招聘、管理资源等现代人力资源功能。 Gusto 很自豪能够通过单一的值得信赖的系统、有竞争力的薪酬工具和专家指导为美国超过 300,000 家企业提供服务，帮助您增强团队能力。因为当您的员工蓬勃发展时，您的企业也会蓬勃发展。了解更多信息，请访问 https://gusto.com
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一个人员管理平台，可帮助充满活力的公司发挥员工的最佳水平。我们的 HR 软件独特、直观且智能
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球团队的一体化人力资源平台。这意味着任何地方的任何团队都可以进行端到端的人力资源管理。在几分钟内即可合规地雇用、入职全职员工或独立承包商并为其支付工资。您将第一次在一个地方集中了解整个员工队伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的内部后台办公室和本地实体实现全球薪资发放。员工、经理和领导者可以通过 Deel 的现代化自助界面更新提款详细信息、可视化团队结构、监督工资支出总额以及完成数十项其他任务。如今，Deel 为从中小型企业到上市公司的 20,000 多家客户提供服务，帮助超过 120,000 名员工从任何地方获得工资。创建本地化的法律合同、跟踪休假、发放奖金、管理股...
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
Paycor
paycor.com
Paycor 帮助领导者实现人员管理各个方面的现代化，以便他们能够专注于真正重要的事情：打造致胜团队。统一的 HCM 解决方案可确保员工数据位于一处，因此您无需切换平台、访问多个系统或重新输入信息。自动执行繁琐的工作，降低合规风险，提高效率，使员工能够控制自己的财务状况，并通过强大的分析和洞察更深入地了解您的业务。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
BrightHR
brighthr.com
了解最流行的中小企业人力资源软件和支持服务。通过人力资源建议、员工福利甚至打卡应用程序，立即了解 BrightHR 如何为您节省时间、金钱和精力。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一个广泛的人力资源技术平台，可解决复杂的人力资源挑战，同时简化和自动化日常人力资源运营。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家现代组织的信赖，提供一整套产品，包括人力资源和薪资、出勤、绩效、申请人跟踪、参与度和 40 个其他模块。通过利用这些解决方案，任何规模的组织都可以自动化人力资源运营、运行无差错的工资单、按时支付工资、跟踪员工出勤、入职/离职员工、跟踪员工绩效、解析简历、发送录用通知书等等。...
Remote
remote.com
Remote 是您用于管理和支付全球全职员工和合同工工资的一体化解决方案。我们的平台处理多个国家/地区的国际薪资、福利、税收、股票期权和合规性。无论您的团队位于何处，Remote 都能通过强大的全球就业解决方案确保最佳体验。我们无与伦比的知识产权保护和顶级安全措施让您在全球范围内高枕无忧。此外，Remote 提供统一费率定价模式，无隐藏费用，帮助您有效管理预算，同时专注于推动业务增长。
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一体化软件，可帮助您在一个集中式系统中管理时间、人才和文档，从而节省您的时间、消除错误并引导您走向成功。基于云的 Factorial HR 软件专为中小型企业 (SMB) 设计，通过简单直观的界面解决问题，您将忘记电子表格，该界面允许您优化和数字化所有手动流程。完整的人力资源解决方案，通过提供信息和见解来自动化、简化和精简管理流程，帮助公司改进管理并降低成本。
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta 通过可靠的人力资源软件为企业提供先进的在线管理系统来管理出勤和员工工资。立即尝试！ Mekari Talenta 是一款系统全面的在线人力资源应用程序；人力资源运营变得更加有效和高效。现在就来尝试一下吧！
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR 这款软件允许公司通过简化和自动化来数字化人力资源部门的日常流程。 Sesame HR 是经理、高管和人力资源经理的重要盟友，可以帮助他们节省流程时间并集中精力改善员工体验。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家总部位于美国的公司，为公司提供基于云的软件即服务来管理人力资源，特别注重帮助他们办理健康保险。Zenefits 成立于 2013 年。总部位于旧金山。
Breathe
breathehr.com
Breathe 是一款屡获殊荣的简单且安全的人员软件，可帮助英国中小企业将其核心人员流程转移到网上，从而节省时间、安心并让企业无论在何处工作都能实现。 Breathe 受到超过 15,000 家英国小型企业和慈善机构的信赖，管理着超过 400,000 名员工。 Breathe 得到了 600 多个合作伙伴网络的认可和推荐。使用 Breathe 的组织包括 AgeUK、Huel、The Wildlife Trust、Scrub Daddy、Dryrobe、RSPCA 等。功能包括： 产品功能包括： - 假期和休假管理 - 疾病和缺勤监控 - 绩效管理 - 费用管理 - 员工日程安排 - 时间跟踪...
Workable
workable.com
现在，尤其是未来几年，每家公司都将寻求利用人工智能的力量来提高所有职能和部门的绩效和生产力。在人工智能主流采用的推动下，这种行为的快速转变将从根本上改变招聘和人力资源的格局。 Workable 处于这一转型的最前沿，提供了一套产品，这些产品利用了我们通过处理 2.6 亿候选人和超过 150 万名员工而开发的专有人工智能。 Workable 的使命是将您公司的人力资源生产力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一个世界一流的申请人跟踪系统，可以让招聘人员和招聘经理变得更好。可行的人工智能可以帮助完成最耗时的任务，例如采购、筛选、发送电子邮件、生成职位描述和面试工具包等。 W...
greytHR
greythr.com
greytHR 平台是一套面向中小型企业 (SME) 的云人力资源解决方案。它提供生产力工具，以实现更好的人员管理、更简单的人力资源流程以及专业的人力资源服务交付。经理和员工自助服务的员工门户可以提高员工敬业度并节省全面的时间。 greytHR 软件被印度以及阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿曼、科威特和巴林等 20 多个国家/地区的 20,000 多个组织和 200 万用户使用。显着功能： ● 核心人力资源 ● 入职软件 ● 员工生命周期管理 ● 休假和出勤管理 ● 工资管理（针对印度和中东） ● 100% 人力资源合规性（针对印度和中东） ● 文档管理 ● 人力资源报告和分析 ● 员工门户和移...
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我们致力于让用户安心。 ZenHR 不仅仅是另一个人力资源软件；它也是一个人力资源软件。这是一种变革性的人力资源体验，旨在帮助人力资源部门和员工达到禅宗状态。凭借我们的本地化功能和界面（包括劳动法、外籍人士法规、社会保险和税法），ZenHR 的 HRMS 为中东和北非市场中从中小企业到企业客户的所有人提供服务。
Namely
namely.com
即，这是您的员工会喜欢的唯一人力资源、工资、福利和人才管理平台。它不仅仅是人力资源软件：它是您需要的合规性和福利咨询。
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software 是全面、可定制的人力资源解决方案的领先提供商，提供功能强大、免费且灵活的软件平台。我们对开源原则的承诺使各种规模和预算的组织都可以访问先进的人力资源软件，而无需承担许可费用。我们的专业开发人员和人力资源专业人员团队设计了功能丰富的人力资源软件解决方案，涵盖广泛的人力资源功能，包括招聘、员工入职、绩效管理、时间和出勤跟踪、工资单处理、福利管理和员工敬业度。凭借用户友好的界面和广泛的定制选项，我们的软件可以定制以满足每个组织的特定需求和工作流程。作为开源软件的支持者，我们相信协作和社区驱动创新的力量。我们的开源人力资源软件使组织能够利用全球开发人员社区的...
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一体式人力资源软件，涵盖了公司最重要的资产（员工）从“雇用”到“退休”的所有内容。 WebHR 将使您的人力资源团队能够轻松有效地开始管理您的人力资源。 WebHR 不仅是 HR 不可或缺的工具，也是整个公司不可或缺的工具。 WebHR 基于软件即服务 (SaaS) 和云计算模型。
Agendrix
agendrix.com
Agendrix 是一款员工排班和劳动力管理软件，旨在帮助各种规模的企业改进排班流程、简化员工沟通并简化时间和出勤跟踪。 Agedrix 的一些主要功能包括： - 员工安排：轻松创建、管理和发布工作计划，并根据需要快速进行更改。 - 时间和出勤：通过将任何设备变成自动输入考勤表的打卡钟，轻松跟踪员工的工作时间和出勤情况。 - 员工请求管理：审核和批准直接在应用程序中提交的员工请求，包括休假、替换和轮班。 - 沟通：通过平台与您的团队沟通，实时分享日程和消息。 - 报告和分析：生成有关员工出勤和日程安排数据的详细报告和分析。由于其灵活的定价模式、许多可选的附加组件以及随时取消政策，Agendri...
Kenjo
kenjo.io
Kenjo 是一个完整且可定制的人力资源平台，旨在为人力资源部门提供日常帮助。 Kenjo 允许用户管理文档、管理假期和缺勤、进行绩效评估以及选择新人才。它还提供工资报告。 Kenjo 非常适合希望通过一种易于使用的工具实现所有人力资源流程自动化的中小型企业。因为人类不仅仅是资源。
OnPay
onpay.com
OnPay 专为那些希望花更多时间经营业务（而不是花在后台任务上）的人们而设计。其屡获殊荣的薪资和人力资源每月为企业主节省超过 15 个小时的时间，让他们能够专注于盈利。
factoHR
factohr.com
使用factoHR 提升您的人力资源管理，factoHR 是一个先进的、以移动为中心的 HCM 平台，可以自动化从招聘到退休的每个人力资源职能。我们的智能平台提供可行的见解，使您能够更快地实现业务目标。加入 3500 多家企业和 260 万员工队伍，其中包括塔塔钢铁 (BSL)、梅赛德斯奔驰、Wipro、Denso Group、BSE 和 Cycle Agarbatti 等行业巨头。像他们一样，体验生产力高达 87% 的提升。主要优势： 统一平台：利用我们的无缝集成工具提高生产力。员工敬业度：利用实时情绪分析来保持团队的敬业度。战略增长：实施 OKR 和 KPI 以推动组织成功。资源优化：详细...
ChartHop
charthop.com
ChartHop 的使命是在组织内部创造健康的透明度，以便员工和组织蓬勃发展。 ChartHop 是一个动态的人员运营平台，它连接并可视化人员数据，通过洞察、协调和行动为组织提供支持。 ChartHop 的人员运营平台为人力资源带来了全新的方法，是人员数据的统一来源，也是日常计划、流程和举措的主要行动点。从人员和财务主管到经理和员工，ChartHop 专为组织中的每个人而设计。 ChartHop 通过整个人力资源技术堆栈的强大集成，与数十个平台良好配合，并为 1Password、YipitData、BetterCloud 和 Starburst 等公司提供服务。 ChartHop 由 Ian ...
Justworks
justworks.com
Justworks 是一个多产品解决方案，提供全球薪资、福利、合规支持、时间跟踪、人力资源工具等，并由人力资源认证专家提供屡获殊荣的支持。我们处理细节，以便您可以专注于重要的事情：建立您的业务和团队。
Paypro
payentry.com
我们的人才招聘解决方案可帮助您的组织寻找、跟踪和评估优质人才，以便您能够更高效、更具成本效益地打造一支敬业、高绩效的员工队伍。这一强大的解决方案可自动化并简化招聘流程，以支持无纸化人力资本管理 (HCM) 环境。它提供了积极的候选人体验，使候选人可以轻松地提供信息、搜索工作和在线申请。
Humi
humi.ca
Humi 是一个完整的、基于云的人力资源软件解决方案，专为加拿大公司设计和构建。 Humi 的最佳合一人员管理解决方案结合了人力资源、薪资、福利、招聘、休假、时间跟踪等功能，以简化您的人员运营需求并节省您的时间，以便您可以重新专注于最重要的事情 - 您的人员。管理从招聘、入职一直到离职的整个员工历程。按时向员工支付工资，同时遵守 Humi 工资单，并通过改用 Humi 为您的公司节省资金，同时提供可定制的团体福利。
MyHR
myhr.works
智能人力资源软件。专家人力资源支持。 MyHR 集成了智能人力资源软件和人力资源咨询支持，以简化每个人的人员管理。
Employee Navigator
employeenavigator.com
一体化福利、人力资源和合规性。 成千上万的经纪人使用 Employee Navigator 的软件与客户一起在我们简单直观的平台上管理他们的福利、入职、ACA 等。
ClearCompany
clearcompany.com
帮助近 3,000 个组织招聘、培养、认可和留住员工。自 2004 年以来，ClearCompany 的端到端人才管理平台已帮助数千家公司通过在员工旅程的每个阶段赋予员工权力来最大限度地发挥人才。 ClearCompany 集成了数据驱动的最佳实践、专家知情的内容和定制的软件工具来招聘、提升、认可和留住员工，团结人员和流程以实现业务成功。当人力资源部门拥有所需的工具来准确规划、完美执行人员计划并刻意构建文化时，人才最大化就得以实现——这些人才最大化的重要支柱是我们人才管理平台的核心。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ 通过功能丰富的自动时间跟踪和生产力测量软件帮助公司释放生产力潜力。它可以帮助您将生产力提高 20% 至 30%，并以前所未有的方式提高员工士气。 Time Champ 不仅仅是一个时间跟踪器，它提供的丰富功能集可以帮助优化您业务的所有领域，并成为您与竞争对手之间的关键差异化因素。无论您的员工身在何处，无论是远程工作还是在办公室工作，Time Champ 都可以帮助您确定他们在工作日的时间花在哪里，从而确保您能够高效地利用他们的时间。 Time champ 还可以帮助公司使用综合仪表板即时有效地衡量团队的生产力。您可以在一个屏幕上一目了然地看到有多少团队成员正在工作，有多少...
Netchex
netchex.com
借助 Netchex 的人力资源和薪资管理解决方案，您可以使流程比以往更轻松，并确保工作始终正确完成。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce 是一个一体化人力资源平台，可提供最佳员工体验。它是一种集中式解决方案，可简化员工生命周期每个阶段的人力资源流程。我们的使命是帮助企业： - 简化人力资源流程； - 建立高绩效文化； - 使招聘、入职、员工敬业度、时间跟踪、休假管理和绩效评估变得更加容易。 PeopleForce 帮助推动企业向前发展，同时关注人员而不是流程。创造一个充满力量且令人愉快的工作场所。
HROne
hrone.cloud
HROne 是面向未来的 HCM 套件，可实现人力资源流程自动化、简化人际互动并提供可行的见解以构建更好的工作场所。为了让人力资源的一切都实现自动驾驶，我们成功地简化了整个员工生命周期的人力资源职能，为 1100 多家企业节省了数百万个小时。此计数包括来自 20 多个行业的名称 - Timex、ABP、Lux Cozi、Droom、Amar Ujala、Haier、Bikanervala、Weikfield、Burberry、Harvest Gold、Studs、Nippon Steel、Annapurna、Nissin、TravelXp、Career Launcher 和 Paynearby...
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改变企业管理软件的面貌，不仅改变我们为客户服务的方式，兑现我们的承诺，让他们自由地做更多对他们重要的事情，而且改变我们的员工、投资者和慈善机构的利益。我们的心是我们生活和工作的地方。 Access 帮助超过 100000 名客户转变其业务软件的使用方式，让每位员工都能自由地做更多重要的事情。
Harri
harri.com
Harri 是一线员工体验技术的全球领导者。 Harri 平台专为以服务为业务核心的公司而构建，包括人才吸引、劳动力管理、员工敬业度和合规性解决方案。 Harri 使组织能够智能地招聘、留住和管理最优秀的人才，以运营和改进其业务。该公司为全球 55,000 多家餐厅和酒店以及 400 万名酒店员工提供服务，零售和医疗保健领域不断增长。 Harri 专注于改善一线团队员工体验的使命，与许多世界顶级酒店品牌建立了合作关系。 Harri 迎来了像 Raising Cane's Chicken Fingers 这样的知名客户，并为美国的 Subway 和英国的 McDonald's 推出了全系统实施。...
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One 的目的是通过消除分散您对大局的注意力的行政负担来帮助您的高科技业务蓬勃发展。我们为创新型、具有成长性的公司提供有竞争力的福利和外包人力资源。我们知道吸引和留住人才、简化和扩大运营、稳定人力资源成本以及保护您的业务有多么重要。让我们来完成繁重的工作，以便您可以专注于将您的业务提升到一个新的水平。
Eddy
eddy.com
对于电子表格已无法满足需求的小型企业来说，Eddy 是理想的一体化人力资源和薪资平台。它提供了您所需的关键功能，而没有大型系统的复杂性和开销，让您有机会通过将多种工具组合成对您的业务有意义的工具来简化您的生活。与 Eddy 一起节省时间和金钱。雇用、入职、管理和支付员工工资——所有这些都在一个简单的系统中进行。
Worksy
worksy.io
Worksy 是一款适用于大中型组织的综合人力资源软件。我们可用的解决方案包括基本的管理工具，例如工资、员工时间和出勤、休假、索赔、绩效、招聘、人力资源分析等。
Bambee
bambee.com
Bambee 为企业提供按需访问专用人力资源经理和易于使用的软件，以轻松处理工资单、制定员工时间表、管理公司政策等。我们通过提供专业的人力资源指导和每一步支持，减轻管理人员和遵守就业法规的压力。有 Bambee 在您身边，确保您的业务受到保护，您的团队蓬勃发展。主要产品功能： 专用人力资源经理 劳动力管理软件 2 天直接存款工资 工时和出勤跟踪 职位描述和录用通知书支持 定制且合规的人力资源政策 入职工作流程 员工培训视频 绩效管理工具 纠正措施工具 解雇风险评估 雇佣结束指导文件存储和保留等等！
Buk
buk.app
人员是您组织最宝贵的资产。使用最新技术组织和简化您的所有流程。
Alexis HR
alexishr.com
AlexisHR 通过自动化管理任务来释放人员操作的时间，同时提供有关人员的宝贵见解。自定义平台，使其适合您在入职、时间管理、文档、审核等方面的需求和工作流程。通过使用 Alexis，您将把所有人员数据集中在一处，这意味着您可以访问报告、统计数据和趋势，帮助您利用人力资源对组织的战略价值。
Multiplier
usemultiplier.com
想要更轻松地在另一个国家雇用人才吗？ Multiplier 是您的解决方案——我们的技术使您能够无缝入职、向员工支付工资、遵守监管法律、提供跨境福利，并与您的全球团队保持联系。
BrioHR
briohr.com
中小企业一站式人力资源管理平台。 我们的人力资源管理平台可帮助公司立即将整个员工旅程中的所有人力资源职能数字化，全部集中在一个地方： - 人才招聘：使用我们的 ATS（申请人跟踪系统）对招聘进行数字化和协作，然后以完全数字化方式入职新员工 - 人力资源管理员：管理带薪休假、员工数据库和文件、工资单（新加坡和马来西亚，更多！）、费用报销、时间表... - 绩效管理：跟踪 KPI/OKR、管理绩效考核、收集 360° 反馈...
Cinode
cinode.com
谁知道什么，谁有空，我可以卖什么？我们提供有关您目前缺少的销售、交付和技能的重要见解。 Cinode 是一款促进咨询公司发展的一体化平台。我们是北欧地区的首选是有原因的。
kiwiHR
kiwihr.com
让您的生活更轻松的 HR 软件 - 中小企业、初创企业：利用专为满足您的特定需求而设计的直观且全面的 HR 管理软件，可节省高达 30% 的时间。
Sleekr
sleekr.co
Sleekr HR 是一种在线人力资源解决方案，可帮助企业启动现代人力资源信息系统。我们简化并自动化许多流程 HR使您能够高效地工作。
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeri 是一个基于云的人力资源、招聘和绩效管理系统。 HRLocker 使公司能够自动化其人员管理和招聘流程，在一处简化人力资源需求。