Cookie 跟踪软件 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
Cookie 是小型文本文件，用于监控用户信息，例如 IP 地址和访问公司网站时的浏览活动。 Cookie 跟踪软件检查网站，以检测和分类各种跟踪技术，例如 Cookie、信标、标签、跟踪像素、本地对象、插件和视频等集成内容。这使得公司能够向用户披露这些跟踪器，获得用户跟踪的同意，并遵守 GDPR 和 ePrivacy 等隐私法规，这些法规在启用 cookie 之前必须征得用户的同意。 Cookie 跟踪软件通常由轻量级脚本组成，可以轻松部署在现有网站上。一旦完成 cookie 和跟踪器的扫描，该软件就会生成包含结果的 cookie 通知。然后，隐私团队可以将该通知整合到同意书和隐私政策中。 Cookie 跟踪软件通常与同意管理软件一起使用，以自动处理用户跟踪首选项。它与标签管理软件不同，标签管理软件侧重于协助营销人员管理主要用于广告目的的跟踪器。 Cookie 跟踪软件专门设计用于协助公司的隐私团队识别网站跟踪技术以符合隐私法规，确保用户数据受到保护。
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CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst是一个自动化的Cookie同意管理平台，帮助网站遵循国际隐私法规如GDPR和CCPA。提供同意管理、Cookie扫描和政策生成等功能。
Silktide
silktide.com
Silktide 是一款网站优化工具，提供自动化可访问性测试、内容优化和数字营销功能，帮助用户改善网站性能和用户体验。
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie脚本是一个简单易用的平台，帮助企业遵守cookie法规，管理网站cookie并让访客控制其隐私。
DATEV
datev.de
DATEV应用程序简化会计和财务管理，支持电子发票处理及与其他系统集成，确保数据准确性和合规性。
OneTrust
onetrust.com
OneTrust是一个用于管理数据隐私、安全性和第三方风险的综合平台，支持合规性、自动化工作流程和风险评估。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform是一款集成销售、支持和营销的多功能工具，帮助企业将网站访问者转化为客户并管理客户关系。
TermsFeed
termsfeed.com
术语Feed是一个合规软件，帮助企业创建和管理隐私政策、条款及条件、EULA等法律文件。
Osano
osano.com
Osano是一个数据隐私平台，帮助组织管理同意、数据主体权利和遵守隐私法规，简化合规流程，增强用户信任。
TrustArc
trustarc.com
TrustArc是一个隐私管理平台，帮助企业遵守数据隐私法规，提供工具管理用户同意、偏好和合规流程。
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes 是一款同意管理解决方案，用于收集和管理网站上的 cookie 同意，允许用户控制其同意偏好。
Monsido
monsido.com
Monsido是一个数字体验平台，提供网站可访问性、质量保证和SEO优化等工具，帮助用户提升网站性能和合规性。
consentmanager
consentmanager.net
同意者是一款用于管理用户同意的工具，支持cookie检测、定制化同意书、偏好管理和遵守多项数据保护法规。
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy帮助企业使其网站符合GDPR、CCPA和LGPD的要求，提供行业领先的cookie同意和横幅管理解决方案。
Securiti
securiti.ai
Securiti是一款数据安全和隐私管理应用，提供数据发现、分类和监视工具，帮助组织保护敏感信息并遵守相关法规。
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics是一个同意管理平台，帮助企业在网站和应用上收集和管理用户同意，以遵守全球隐私法规。
Zendata
zendata.dev
Zendata是一个全栈云数据保护平台，提供实时隐私扫描、监控和修复，帮助企业满足数据安全和合规要求。
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO 是一款合规管理平台，帮助网站满足GDPR和CCPA要求，自动处理隐私政策和Cookie政策。
Seers
seersco.com
Seers 是一款领先的隐私与同意管理应用，帮助企业遵守全球数据隐私法规，提供多种合规解决方案，支持100多个国家。
ObservePoint
observepoint.com
ObservePoint是一款网站治理平台，通过自动扫描网站，确保数据收集的准确性和合规性，支持分析和改进。