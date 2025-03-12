Cookie 跟踪软件 - 最热门应用

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Cookie 是小型文本文件，用于监控用户信息，例如 IP 地址和访问公司网站时的浏览活动。 Cookie 跟踪软件检查网站，以检测和分类各种跟踪技术，例如 Cookie、信标、标签、跟踪像素、本地对象、插件和视频等集成内容。这使得公司能够向用户披露这些跟踪器，获得用户跟踪的同意，并遵守 GDPR 和 ePrivacy 等隐私法规，这些法规在启用 cookie 之前必须征得用户的同意。 Cookie 跟踪软件通常由轻量级脚本组成，可以轻松部署在现有网站上。一旦完成 cookie 和跟踪器的扫描，该软件就会生成包含结果的 cookie 通知。然后，隐私团队可以将该通知整合到同意书和隐私政策中。 Cookie 跟踪软件通常与同意管理软件一起使用，以自动处理用户跟踪首选项。它与标签管理软件不同，标签管理软件侧重于协助营销人员管理主要用于广告目的的跟踪器。 Cookie 跟踪软件专门设计用于协助公司的隐私团队识别网站跟踪技术以符合隐私法规，确保用户数据受到保护。