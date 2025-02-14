Cookie 跟踪软件 - 最热门应用 - 萨尔瓦多

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
Cookie 是小型文本文件，用于监控用户信息，例如 IP 地址和访问公司网站时的浏览活动。 Cookie 跟踪软件检查网站，以检测和分类各种跟踪技术，例如 Cookie、信标、标签、跟踪像素、本地对象、插件和视频等集成内容。这使得公司能够向用户披露这些跟踪器，获得用户跟踪的同意，并遵守 GDPR 和 ePrivacy 等隐私法规，这些法规在启用 cookie 之前必须征得用户的同意。 Cookie 跟踪软件通常由轻量级脚本组成，可以轻松部署在现有网站上。一旦完成 cookie 和跟踪器的扫描，该软件就会生成包含结果的 cookie 通知。然后，隐私团队可以将该通知整合到同意书和隐私政策中。 Cookie 跟踪软件通常与同意管理软件一起使用，以自动处理用户跟踪首选项。它与标签管理软件不同，标签管理软件侧重于协助营销人员管理主要用于广告目的的跟踪器。 Cookie 跟踪软件专门设计用于协助公司的隐私团队识别网站跟踪技术以符合隐私法规，确保用户数据受到保护。
提交新应用
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件 有网站访问者但未将其转化为客户？让我们改变这一点！ Serviceform 帮助世界各地的企业将网站访问者转化为收入。这是通过结合潜在客户生成工具、识别网站访问者行为的分析和 CRM 来实现的，为网站转换和客户管理提供单一解决方案。我们的愿景是成为一家全球领先的公司，致力于突破在线潜在客户开发和沟通的界限。我们希望成为您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件。 Serviceform 是一家总部位于芬兰的 SaaS 公司。我们致力于开发最好的潜在客户生成工具和分析工具。我们希望让企业主做出明智的决策并可预测地发展他们的业务。关于我们的技术，我们提供一个一体化的软件平台，帮助公司简化其销售、营销和客户支持流程。 • 您只需要 6 种网站转换工具：聊天机器人、实时聊天、动态表单、会话登录页面、参与聊天机器人、弹出窗口和浮动栏。 • 管理工具：Flex xRM、Ourly 会议安排程序、网站分析和 Cookie 横幅。 • 通讯工具：社交收件箱、电子邮件和短信活动生成器。
Zendata
zendata.dev
为企业提供实时隐私扫描、监控和修复的全栈云数据保护平台。 Zendata 是一个全栈云数据安全平台，旨在帮助 CISO、DevOps 和合规团队在其资产和 SDLC 中嵌入隐私和安全控制及协议。 随着 GDPR、CCPA、HIPAA 和 SOC2 继续优先考虑数据风险管理，隐私合规解决方案必须利用机器学习和自然语言处理生成的业务洞察来实时分析跨站点、应用程序和设备的流程，以确保监管威胁并避免罚款。 Zendata 的消费者、中小企业和中端市场平台是更大规模的类似 ETL 的提取、监控和修复活动的开始，企业可以从中受益： * 全球覆盖：无与伦比的司法支持，并根据地区法律持续更新 * 24X7 支持 * 财富500强级别的安全与信任
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO 是一款一体化解决方案，旨在帮助您遵守 GDPR 和 CCPA。它是一个同意管理平台，带有内置的、自动化的隐私政策和 cookie 政策。 TRUENDO 是一款高度自动化、灵活且可靠的软件，可以在任何网站上实施。它允许轻松管理通过 cookie、像素和脚本等工具在您的网站上收集的任何个人数据。其控制面板还允许网站管理员根据全球数据保护法规（GDPR、DSGVO、ePrivacy、CCPA 等）在几分钟内证明合规性。TRUENDO CMP 定期扫描您的网站以检测任何合规违规行为，同时阻止任何数据收集工具，直到已获得访客同意。它还根据最新立法自动调整所提供的隐私政策，确保您的网站始终合规。其一些主要功能： - 无限的页面浏览量和会话 - 集成的隐私政策和 cookie 政策 - 轻松集成且完全自动化 - 可定制：调整配色方案以适合您的网站设计 - 统计数据和见解 - 了解有关您网站流量的更多信息并改进定位目标，同时保持合规性 - 提供 31 种语言 - 网页内容可访问性指南 (WCAG) AAA 级合规性 - IAB TCF 2 认证
consentmanager
consentmanager.net
consentmanager 是终极 cookie 同意管理工具，通过其可视化编辑器、CSS 和 HTML 以及“PUR”功能提供完全定制。其具有 12 个维度、30 多个指标和 API 集成的实时报告功能可确保您实时了解情况。它的与众不同之处在于它的 A/B 测试和机器学习功能，使您能够创建和比较同意横幅，结果平均提高超过 15%，令人印象深刻。无论您是要微调设计还是寻求最佳结果，ConsentManager 都能满足您的需求，使其成为您在网络隐私和 Cookie 合规性方面值得信赖的合作伙伴。使用consentmanager CMP 的客户可以受益于其对全球隐私法规（例如GDPR、FADP、LGPD、CPRA 和VCDPA）的全面合规性覆盖。它还支持 IAB TCF 2.2，并且作为 Google 认证合作伙伴，符合 Google Consent Mode v2。
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy 通过行业领先的 cookie 同意和横幅管理解决方案帮助企业使其网站符合 GDPR（欧洲）、CCPA（加利福尼亚）和 LGPD（巴西）的要求。利用我们强大、直观且安全的解决方案，让您的网站符合 GDPR、CCPA 和 LGPD 标准 - 只需不到 30 分钟！如果您对 GDPR、LGPD、CCPA 或其他国际数据隐私法有任何疑问，请联系我们。
Seers
seersco.com
Seers 是领先的隐私和同意管理服务，为 100 多个国家/地区的公司提供服务。 Seers 是一家快速发展的公司，与 2019 年相比，2020 年客户数量增加了 1040%。 它在其软件即服务（SAAS）平台上开发并推出了10个基于人工智能的数字解决方案，以解决企业的数据隐私合规问题。 这些解决方案使公司能够以经济高效的方式遵守全球数据隐私法规，包括 GDPR、CCPA、PECR 和 LGPD，并保护他们免受巨额罚款（最高 1800 万英镑或年营业额的 4% - 以较高者为准）监管机构的制裁，以及声誉和业务的损失。 解决方案是： - 同意管理平台（Cookie 同意） - 数据主体请求管理 - 事件和违规管理平台 - 数据隐私影响评估 - 隐私政策和模板包 - GDPR 员工电子培训 - GDPR、PECR、网络安全审计和评估 - 隐私专家平台 Seers 市场领先的 GDPR 和 CCPA 合规解决方案备受好评，并且还可在 Wordpress、Joomla、Magento、Shopify 和 PrestaShop 等领先市场上使用。
DATEV
datev.de
DATEV 一言以蔽之：税务顾问、律师、审计师、中小企业、市政当局和创始人使用 DATEV 软件，满足可靠性、时事性、数据保护和数据安全方面的所有高标准要求 肖像 DATEV 的历史是一个持续扩张的故事：DATEV 于 1966 年在德国纽伦堡成立，不断从一家全国性服务提供商发展成为一家遍布欧洲的服务提供商。随着全球化的不断发展，DATEV根据其章程履行任务，即支持其国内外会员。 DATEV 总部位于德国纽伦堡，在比利时布鲁塞尔设有信息办公室，并在意大利、奥地利、波兰、捷克共和国、匈牙利和斯洛伐克设有联营公司。 DATEV 原理 每个审计师和税务顾问都有自己的绩效概况、不同的客户、个人要求和个人工作实践。因此，DATEV 提供的是一种由软件、服务和知识组成的灵活的模块化概念，对各种专业、办公室规模和结构开放。 企业家和税务顾问 DATEV 支持审计师和税务顾问办公室和公司的合作。单独调整的工作流程分配和连锁可发挥协同潜力；例如在会计领域。 DATEV 提供了理想的任务共享软件。 DATEV 计算机中心充当数据转盘。
Securiti
securiti.ai
Securiti 是数据指挥中心的先驱，该中心是一个能够安全使用数据和 GenAI 的集中式平台。它跨混合多云环境提供统一的数据智能、控制和编排。全球大型企业依靠 Securiti 的数据指挥中心来实现数据安全、隐私、治理和合规性。 Securiti 荣获众多行业和分析师奖项，包括 RSA 授予的“最具创新性初创公司”、《福布斯》授予的“25 强机器学习初创公司”、CB Insights 授予的“最具创新性人工智能公司”、Gartner 授予的“数据安全领域最酷供应商”、以及 Forrester 的“隐私管理浪潮领导者”。
ObservePoint
observepoint.com
网站很复杂。它们对于您公司的形象和发展以及客户的隐私和信任至关重要。但网站有如此多的动态部分和页面，几乎不可能始终跟上所有内容。 ObservePoint 的网络治理平台可自动扫描您的网站；从最高流量的页面和用户路径到公司网络的黑暗角落。 ObservePoint 使您能够查看哪些方面的表现低于可接受的标准，追溯到源头，并快速找到改进的途径。 确保隐私合规标准、验证登陆页面、确认数据跟踪、清楚地查看您的整个营销技术堆栈、验证您的电子商务引擎等等。 ObservePoint 呈现您网站上发生的真实情况，并为您提供清晰的地图，使其变得更好。
Monsido
monsido.com
Monsido 是领先的网络治理解决方案，旨在使组织能够在其数字业务中提供卓越且包容的用户体验，并支持他们的旅程，以确保通信开放、优化和合规。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用于网络可访问性、网站质量保证、品牌和内容合规性、用户同意管理、社交和网络内容存档等。欲了解更多信息，请访问 monsido.com。
OneTrust
onetrust.com
信任情报平台可帮助组织连接数据，团队和流程。 Onetrust的使命是使数据和AI负责使用。其平台通过同意和偏好简化了数据的收集，可以在隐私，安全，IT/IT/IT/Tech，第三方和AI风险的情况下自动化数据的治理，并通过应用和强制执行数据来激活负责使用数据整个数据遗产和生命周期的政策。 Onetrust支持数据团队和风险团队之间的无缝协作，以推动快速而值得信赖的创新。 Onetrust被公认为是市场先驱和领导者，拥有300多个专利，为全球14,000多个客户提供服务，从行业巨头到小型企业。 *同意和偏好：简化消费者透明度的同意和偏好管理。 *隐私自动化：通过操作您的隐私程序，在整个数据生命周期中启用负责任的使用。 *技术风险与合规性：扩展您的资源并优化您的风险和合规性生命周期。 *第三方管理：从摄入量到风险评估，缓解，正在进行的监测和报告的第三方管理自动化。
CookieFirst
cookiefirst.com
Cookie 同意管理平台 CMP。 CookieFirst 提供自动 cookie 同意、定期 cookie 扫描、40 多种语言的自动 cookie 策略生成器、与 Google 标签管理器和 Google 同意模式的集成以及许多其他同意管理功能，以遵守 GDPR、ePrivacy、LGPD、CCPA 等国际隐私法、第 25 条法律和 PDPA。
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script 是一种易于使用的解决方案，符合所有 cookie 法规。扫描您网站的 cookie，让访问者控制他们的隐私。
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics 是同意管理平台 (CMP) 领域的全球市场领导者。它使企业能够在网站和应用程序上收集、发出信号、管理和记录用户同意，以遵守 GDPR、电子隐私、数字市场法案、CCPA/CPRA 等全球隐私法规。所有这一切同时促进高同意率并建立与客户的信任。 Usercentrics CMP 与 Google Consent Mode 和 TCF 2.2 无缝集成，使您能够在欧盟/欧洲经济区和英国运行和展示广告活动。遵守 Google 对发布商和广告客户的要求有助于确保不间断地展示广告、转化跟踪和分析优化。 它相信在数据隐私和数据驱动的业务之间建立健康的平衡，为各种规模的企业提供解决方案。 Cookiebot CMP 是其即插即用的同意解决方案，其 App CMP 处理移动应用程序上的用户同意，Usercentrics CMP 为具有企业级自定义要求的公司提供服务，以统一从捕获到处理的同意和数据。其以用户为中心的偏好管理器可以顺利捕获和管理用户的偏好和营销权限，同时赋予他们完全控制权。 Usercentrics 帮助戴姆勒、ING 和 Telefónica 等客户实现隐私合规，活跃于 180 多个国家/地区，拥有 3,000 多个合作伙伴，每月处理超过 67 亿份同意。
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes 是一种同意管理解决方案，可帮助收集和管理您网站上的 cookie 同意。通过添加 CookieYes cookie 横幅，您可以有效地请求用户同意使用 cookie，并给予他们接受或拒绝同意或决定他们想要同意哪种类型的 cookie 的控制权。 主要特点： * Cookie 横幅定制 生成包含自定义内容、设计、布局、按钮和品牌的同意横幅。根据用户位置对横幅进行地理定位，并根据用户的首选语言显示自动翻译的横幅。 * 精细的用户控制 使用户能够使用 Cookie 类别预览对不同类别的 Cookie 给予详细同意。添加 cookie 审核表，以便用户可以做出明智的决定。 * 详细的同意日志 记录所有用户同意以证明合规性。以集中格式记录 IP 地址（匿名）、国家/地区、同意状态以及同意时间和日期。 * 高级网站扫描 扫描您网站上的 cookie、激活隐藏的跟踪器、识别它们并将其分类并生成详细的 cookie 审核报告。 * 自动脚本拦截 自动检测并阻止您网站上的第三方 Cookie 脚本，直到用户通过 Cookie 横幅表示同意。添加您想要在网站上阻止的第三方脚本。 * 开发者友好 添加高级 CSS 自定义、自定义品牌以与您网站的设计保持一致。通过我们的应用内集成支持浏览器的请勿跟踪 (DNT) 状态。
TrustArc
trustarc.com
随着全球各地出台新法律，数据隐私法规每天都在变化。对于任何想要避免罚款和失去消费者信任的组织来说，跟上这些变化并保持合规性是必要的。 使用 TrustArc 隐私管理平台，隐私领导者可以简化和自动化他们的隐私计划。这种单一平台体验是通过隐私框架、见解、情报、知识和运营的独特组合来提供的。 只有 TrustArc 能够提供深度的持续隐私情报，再加上用于端到端隐私管理的全自动平台，这对于驾驭当今不断变化的数字世界至关重要。
TermsFeed
termsfeed.com
隐私政策、条款和条件、EULA、免责声明等的生成器。适用于网站、移动应用、SaaS、Facebook。 termsFeed 是一款一体化合规软件，可供企业创建和管理隐私政策、条款和条件等法律政策，通过同意管理平台 (CMP) 等获取用户对 cookie 的同意。
Silktide
silktide.com
Silktide 为您提供改善网站所需的一切，在一个平台上提供自动可访问性测试、内容优化和数字营销。 Silktide 每年被成千上万的客户用来分析数千万个网站。我们几乎涵盖您网站的各个方面，包括内容、可访问性、营销、移动、速度和法律合规性。访问我们的网站查看实时平台演示。
Osano
osano.com
Osano 是一款一体化数据隐私平台，可帮助组织构建、管理和扩展其隐私计划。该平台提供了一个易于使用的解决方案，用于同意、数据主体权利、评估、供应商风险管理等，帮助组织保持合规性，增加与客户和合作伙伴的信任，并做正确的事情。借助 Osano，隐私专业人士可以在一个地方管理其完整的隐私计划，避免使用多个工具或复杂的平台以及耗时的实施，从而使组织更长时间地不合规。 Osano 的平台通过自动化复杂的合规任务来节省时间和精力，避免手动流程带来的错误和风险。同意管理自动化和主体权利自动化等功能使隐私专业人员能够专注于最重要的优先事项。隐私法规非常复杂且不断变化，要了解最新的法规变化需要专门的专业团队。 Osano 的全球隐私专家团队持续监控从新法律到数据保护机构裁决的所有隐私状况，并相应更新 Osano 的平台。 Osano 监管指南提供全球所有隐私和法律变更的摘要和行动项目，帮助您遵守 50 多个国家/地区的隐私法规并与客户和合作伙伴建立信任。与大多数提供复杂、难以使用的解决方案的隐私供应商不同，Osano 提供了一个简单直观的平台，并以业界唯一的“无罚款”为后盾。不处罚”承诺。这一承诺向客户保证，他们可以依靠该平台来保持合规，而不必担心罚款或处罚。一些世界上最值得信赖的品牌，包括 Barclays、New Relic 和 Vera Bradley，都依赖 Osano 来保护数据隐私。