Cookie 跟踪软件 - 最热门应用 - 比利时

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Cookie 是小型文本文件，用于监控用户信息，例如 IP 地址和访问公司网站时的浏览活动。 Cookie 跟踪软件检查网站，以检测和分类各种跟踪技术，例如 Cookie、信标、标签、跟踪像素、本地对象、插件和视频等集成内容。这使得公司能够向用户披露这些跟踪器，获得用户跟踪的同意，并遵守 GDPR 和 ePrivacy 等隐私法规，这些法规在启用 cookie 之前必须征得用户的同意。 Cookie 跟踪软件通常由轻量级脚本组成，可以轻松部署在现有网站上。一旦完成 cookie 和跟踪器的扫描，该软件就会生成包含结果的 cookie 通知。然后，隐私团队可以将该通知整合到同意书和隐私政策中。 Cookie 跟踪软件通常与同意管理软件一起使用，以自动处理用户跟踪首选项。它与标签管理软件不同，标签管理软件侧重于协助营销人员管理主要用于广告目的的跟踪器。 Cookie 跟踪软件专门设计用于协助公司的隐私团队识别网站跟踪技术以符合隐私法规，确保用户数据受到保护。
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Silktide
silktide.com
Silktide 为您提供改善网站所需的一切，在一个平台上提供自动可访问性测试、内容优化和数字营销。 Silktide 每年被成千上万的客户用来分析数千万个网站。我们几乎涵盖您网站的各个方面，包括内容、可访问性、营销、移动、速度和法律合规性。访问我们的网站查看实时平台演示。
CookieFirst
cookiefirst.com
Cookie 同意管理平台 CMP。 CookieFirst 提供自动 cookie 同意、定期 cookie 扫描、40 多种语言的自动 cookie 策略生成器、与 Google 标签管理器和 Google 同意模式的集成以及许多其他同意管理功能，以遵守 GDPR、ePrivacy、LGPD、CCPA 等国际隐私法、第 25 条法律和 PDPA。
OneTrust
onetrust.com
我们的信任智能平台帮助组织连接数据、团队和流程。了解 OneTrust 如何建立和运营企业信任。
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script 是一种易于使用的解决方案，符合所有 cookie 法规。扫描您网站的 cookie，让访问者控制他们的隐私。
TermsFeed
termsfeed.com
隐私政策、条款和条件、EULA、免责声明等的生成器。适用于网站、移动应用、SaaS、Facebook。
TrustArc
truste.com
隐私领导者使用 TrustArc 隐私管理平台简化和自动化他们的隐私计划。这种单一平台体验是通过隐私框架、见解、情报、知识和运营的独特组合来提供的。只有 TrustArc 能够提供深度的持续隐私情报，再加上用于端到端隐私管理的全自动平台，这对于驾驭当今不断变化的数字世界至关重要。
Osano
osano.com
Osano 是一款一体化数据隐私平台，可帮助组织构建、管理和扩展其隐私计划。该平台提供了一个易于使用的解决方案，用于同意、数据主体权利、评估、供应商风险管理等，帮助组织保持合规性，增加与客户和合作伙伴的信任，并做正确的事情。借助 Osano，隐私专业人士可以在一个地方管理其完整的隐私计划，避免使用多个工具或复杂的平台以及耗时的实施，从而使组织更长时间地不合规。 Osano 的平台通过自动化复杂的合规任务来节省时间和精力，避免手动流程带来的错误和风险。同意管理自动化和主体权利自动化等功能使隐私专业人员能够专注于最重要的优先事项。隐私法规非常复杂且不断变化，要了解最新的法规变化需要专门的专业团队。...
Serviceform
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Serviceform – 您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件 有网站访问者但未将其转化为客户？让我们改变这一点！ Serviceform 帮助世界各地的企业将网站访问者转化为收入。这是通过结合潜在客户生成工具、识别网站访问者行为的分析和 CRM 来实现的，为网站转换和客户管理提供单一解决方案。我们的愿景是成为一家全球领先的公司，致力于突破在线潜在客户开发和沟通的界限。我们希望成为您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件。 Serviceform 是一家总部位于芬兰的 SaaS 公司。我们致力于开发最好的潜在客户生成工具和分析工具。我们希望让企业主做出明智的决策并可预测地发展他们的业务。关于...
DATEV
datev.de
DATEV 一言以蔽之：税务顾问、律师、审计师、中小企业、市政当局和创始人使用 DATEV 软件，该软件满足可靠性、时事性、数据保护和数据安全方面的所有高标准要求。
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes 是市场领先的同意管理平台 (CMP)，受到全球超过 140 万个网站的信赖。我们帮助企业遵守 GDPR、CCPA、LGPD、POPIA 等数据隐私法规，减轻其隐私挑战和违规罚款的负担。我们是 Google 认证的 CMP 合作伙伴和 IAB 批准的 CMP，为我们的用户带来最高的合规标准。
Zendata
zendata.dev
为企业提供实时隐私扫描、监控和修复的全栈云数据保护平台。
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO 是一款一体化解决方案，旨在帮助您遵守 GDPR 和 CCPA。它是一个同意管理平台，带有内置的、自动化的隐私政策和 cookie 政策。 TRUENDO 是一款高度自动化、灵活且可靠的软件，可以在任何网站上实施。它允许轻松管理通过 cookie、像素和脚本等工具在您的网站上收集的任何个人数据。其控制面板还允许网站管理员根据全球数据保护法规（GDPR、DSGVO、ePrivacy、CCPA 等）在几分钟内证明合规性。TRUENDO CMP 定期扫描您的网站以检测任何合规违规行为，同时阻止任何数据收集工具，直到已获得访客同意。它还根据最新立法自动调整所提供的隐私政策，确保您的网站始...
consentmanager
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consentmanager 是终极 cookie 同意管理工具，通过其可视化编辑器、CSS 和 HTML 以及“PUR”功能提供完全定制。其具有 12 个维度、30 多个指标和 API 集成的实时报告功能可确保您实时了解情况。它的独特之处在于它的 A/B 测试和机器学习功能，使您能够创建和比较同意横幅，结果平均提高超过 15%，令人印象深刻。无论您是要微调设计还是寻求最佳结果，ConsentManager 都能满足您的需求，使其成为您在网络隐私和 Cookie 合规性方面值得信赖的合作伙伴。使用consentmanager CMP 的客户可以受益于其对全球隐私法规（例如GDPR、FADP、L...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy 通过行业领先的 cookie 同意和横幅管理解决方案帮助企业使其网站符合 GDPR（欧洲）、CCPA（加利福尼亚）和 LGPD（巴西）的要求。利用我们强大、直观且安全的解决方案，让您的网站符合 GDPR、CCPA 和 LGPD 标准 - 只需不到 30 分钟！如果您对 GDPR、LGPD、CCPA 或其他国际数据隐私法有任何疑问，请联系我们。
Seers
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Seers 同意管理平台是世界领先的 Cookie 同意横幅，受到英国 50,000 多家企业的信赖，并满足其 GDPR、CCPA、PECR 和 LGPD 义务。 Seers 同意管理平台为您的网站提供一体化解决方案。您可以扫描、阻止和跟踪 cookie。该横幅是高度可定制的（可提供预先设计的主题、位置和布局）。 Seers CMP 具有许多有用的功能，包括 Google 和 Facebook 同意模式、儿童同意管理、同意到期限制、同意日志等。只需点击几下即可创建您的 cookie 策略。同意横幅自动检测地理位置并支持 30 多种语言翻译，涵盖德国、西班牙、意大利、法国和奥地利等所有欧盟国家。
Securiti
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Securiti 是数据指挥中心的先驱，该中心是一个能够安全使用数据和 GenAI 的集中式平台。它跨混合多云环境提供统一的数据智能、控制和编排。全球大型企业依靠 Securiti 的数据指挥中心来实现数据安全、隐私、治理和合规性。 Securiti 获得了众多行业和分析师奖项，包括 RSA 颁发的“最具创新性初创公司”、福布斯颁发的“25 强机器学习初创公司”、CB Insights 颁发的“最具创新性人工智能公司”、Gartner 颁发的“数据安全领域最酷供应商”、以及 Forrester 的“隐私管理浪潮领导者”。
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网站很复杂。它们对于您公司的形象和发展以及客户的隐私和信任至关重要。但网站有如此多的动态部分和页面，几乎不可能始终跟上所有内容。 ObservePoint 的网络治理平台可自动扫描您的网站；从最高流量的页面和用户路径到公司网络的黑暗角落。 ObservePoint 使您能够查看哪些方面的表现低于可接受的标准，追溯到源头，并快速找到改进的途径。 确保隐私合规标准、验证登陆页面、确认数据跟踪、清楚地查看您的整个营销技术堆栈、验证您的电子商务引擎等等。 ObservePoint 呈现您网站上发生的真实情况，并为您提供清晰的地图，使其变得更好。
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Monsido 是领先的网络治理解决方案，旨在使组织能够在其数字业务中提供卓越且包容的用户体验，并支持他们的旅程，以确保通信开放、优化和合规。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用于网络可访问性、网站质量保证、品牌和内容合规性、用户同意管理、社交和网络内容存档等。欲了解更多信息，请访问 monsido.com。
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