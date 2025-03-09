转化率优化工具 - 最热门应用 - 梵蒂冈

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
转化率优化 (CRO) 工具代表一类配备测试和可视化功能的软件，旨在增强用户体验并提高企业转化率。 CRO 工具与数字分析软件配合运行以监控访问者行为，收集并分析网站使用模式的数据。通过敏锐的洞察力，他们找到了简化可用性和增强吸引力的机会。各种类型的 CRO 工具具有不同的功能，从评估当前转化率到尝试新颖的网站体验以评估其对转化率的影响。
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EQUP
equp.com
EQUP 是一款一体化软件，可帮助企业主简化营销、销售、计费、沟通等业务流程。有了 EQUP，企业主不必满足于通用解决方案；它为他们的业务问题提供特定行业的解决方案，无论他们是在服务、SAAS 还是电子商务行业。 EQUP 是市场上唯一的 CRM+营销自动化软件，让您可以选择使用单个帐户和单个订阅来管理多个公司。无需购买新计划来管理您的其他业务。 EQUP 的库存池功能允许您在公司之间池化您的电子邮件、用户、交易、标签、任务、约会等，这样就不会遗漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和发展业务所需的所有工具都集中在一处，使您可以更轻松地管理业务，而无需学习多个程序并在它们之间切换以获取必要的信息。您还可以联系专门的客户经理，他不仅可以帮助您入职，还可以帮助您满足您的软件需求。
Morphic
getmorphic.com
Morphic 是一个无代码 SaaS 平台，可自动化代理网站设计和开发服务、营销材料设计、品牌风格指南和公司特定指导。我们的用户可以帮助任何有品牌愿景的人构建和管理高质量的定制网站，并将其集成到您的完整技术堆栈中，从而节省时间和金钱。用户可以通过专业机构质量的结果来实施他们想要看到的改变，并使用 Morphic 作为品牌管理的真实来源。 Morphic 不断升级平台的 SEO、合规性、设计趋势和最佳实践，并支持更多网站功能和集成。这还确保所有网站均由最可靠、最高性能的基础设施提供支持。 Morphic 网站经常获得 Google Lighthouse 最佳实践和 SEO 分数 100。
Tarvent
tarvent.com
Tarvent 是一种营销自动化和电子邮件营销解决方案，专为预算有限的快速发展的小型企业而设计。我们的目标是以每个人都能负担得起的价格提供一些最大竞争对手的企业级功能。在大多数情况下，不需要为这些高级功能收取数千美元的费用，但它们的实际工作成本并不高。我们的定价也是以类似的方式设定的。如果您是新手，请使用
Kickpages
kickpages.com
Kickpages是一款多功能工具，帮助用户创建和管理着陆页、销售漏斗和网站，优化内容以提高营销效果。
Airtory
airtory.com
AirTory是一个创意管理平台，允许广告客户在几分钟之内构建高性能且引人入胜的丰富媒体展示广告。吸引您的潜在客户，确保更好，更高的投资回报率，并通过AirTory易于构建的丰富媒体广告改善品牌参与！我们在台式机，移动，本机和交互式视频中都有500多个模板（尽管我们可以构建定制模板供您使用，或者我们找到了一种摄入Google Web Designer内置的广告并作为AirTory标签运行的方法，用于那些非常自定义的一次性）。这些可以轻松地在DSP或直接发布者上实现。随着CTV和OTT平台的普及，Airtory还引入了支持动态内容，交互式功能和QR码的视频广告。这些广告可以在所有CTV和OTT平台上实施，从而使广告客户也可以与这些用户互动。您可以在“展示”页面上查看Airtory的丰富媒体广告：https：//formats.airtory.com/此外，我们还有另一个产品自助服务+这是SaaS产品，它允许发布者向广告商开放其广告清单，以设置广告商并自动管理直接的广告活动。 Airtory的Rich Media Builder也可以集成，这只是顶部的樱桃！最后但并非最不重要的一点是，Airtory具有其他功能，可以将您丰富的媒体活动提升到一个新的水平。使用AirTory的DCO套件创建超个人广告，或利用我们的着陆页建设者将其作为销售中的产品纳入您的下一个广告系列。简而言之，在广告创建/货币化垂直方面，我们是一个更快，更便宜，更容易，更敏捷的提供商。
Elite Funnels
elitefunnels.com
Elite Funnels 是一款一体化渠道和网站建设平台，供个人和企业使用。凭借 1000 种集成、12 种不同的支付处理器、API 和 Webhook，您还能够： - 使用我们的拖放网站构建器构建令人惊叹的网站。有 100 个现成模板，针对移动设备进行了优化，无需编码。 - 创建史诗般的销售渠道 - 创建您自己的电子商务商店 - 创建和销售课程和会员资格 - CRM 管理 任何正在寻找更通用、更具成本效益的软件平台的人 - Elite Funnels 适合您！
Force24
force24.co.uk
利用 Force24 培养和扩大您的受众群体，这是一个强大的营销自动化平台，可以每天 24 小时进行有意义的对话。
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow 是一款一体化电子商务渠道构建器。创建、测试和个性化弹出窗口、表单、测验、产品推荐、登陆页面等 - 无需编码或开发人员。在转换之前：您的转换渠道是一堆混乱的应用程序、插件、脚本和 zap。这不是个性化的。报告令人困惑。开发人员需要等待数周时间才能进行更改。收入增长意味着为更多流量付费。转化之后：商店的所有转化活动都组织在一个仪表板中。报告内容明确。运行漏斗实验很容易。使用漏斗构建器进行更改只需几分钟。您可以提高 ROAS 并最大限度地提高每个网站访问者的收入。启动列表增长渠道： • 通过向新购物者和回头客提供个性化优惠，更快地增加您的电子邮件和短信列表 • 从 100 多个列表订阅模板中进行选择 • 启动弹出窗口、粘性栏、嵌入内容和登陆页面 • 按产品兴趣、购物车进行个性化及更多 • 与 Klaviyo、Attentive、MailChimp 等同步 启动产品测验渠道： • 产品测验揭示购物者偏好，将购物者细分为正确的受众并提出个性化产品推荐• 适用于各行各业的测验模板 • 显示为弹出窗口、页面和可嵌入格式 • 使用答案和分数进行有条件的产品推荐 • 将答案同步到 Klaviyo、Attentive、MailChimp 等 启动购物车追加销售渠道： • 一键增加 AOV追加销售和购物车交叉销售 • 基于刚刚添加到购物车的产品触发 • 将交叉销售显示为弹出窗口、页面和嵌入内容 • 购物者可以只需单击一下即可将所有产品添加到购物车 • 针对返回的订阅者群体进行交叉销售 启动购物车放弃渠道： • 通过向退出的购物者提供优惠，防止购物车放弃发生 • 当鼠标移至退出时在桌面上触发，或在移动设备上触发单击后退按钮 • 触发购物车前放弃电子邮件和短信序列 构建登陆页面渠道： • 创建与您的广告活动相匹配的 A/B 测试登陆页面，无需等待开发人员 • 从数十个登陆页面模板中进行选择 •创建多步骤个性化销售渠道 • 在您自己的自定义域上托管页面、同步到 Shopify 页面或嵌入到任何地方
AdPage
adpage.io
获得精确的跟踪。推动更好的结果。 AdPage 正在凭借其尖端的服务器端标记解决方案彻底改变电子商务领域，该解决方案专为满足各种在线商店（包括 Lightspeed、Shopify、Magento 和 WooCommerce 上的在线商店）的电子商务机构而设计。我们的创新方法可确保您的客户实现最可靠、最强大的跟踪设置，为电子商务分析的精度和性能树立新标准。 AdPage 强调服务器端技术，绕过常见的客户端限制，提供更安全、更快速且抗广告拦截器的跟踪方法。这意味着各机构可以向客户提供业内无与伦比的数据完整性和准确性。 AdPage 与领先的电子商务平台无缝集成，促进数据直接从服务器到分析仪表板的完美流动。我们的解决方案旨在简化跟踪设置的复杂性，使机构比以往更轻松地跨多个客户帐户实施和管理。除了单纯的跟踪之外，AdPage 还通过提供以下功能来增强您的价值主张： 高级归因模型，超越表面，揭示转化的真正来源。自动报告功能可通过与商店中的实际转化进行比较来监控您的跟踪设置。无限的可扩展性，可与您的代理机构一起成长，支持无限数量的客户帐户和用户访问级别。专门的支持可确保客户的跟踪工作顺利实施并持续取得成功。借助 AdPage，代理机构可以帮助其客户： 轻松、准确地应对电子商务跟踪的复杂性。通过服务器端的准确性充分利用数据的潜力。在全面可靠的指标的支持下做出明智的决策。提升他们的跟踪设置以超越行业标准并超越竞争对手。为您的电子商务客户选择 AdPage，走在跟踪技术的最前沿，为他们的数字营销工作提供无与伦比的清晰度和控制力。
Onepage
onepage.io
您会喜欢使用的网站建设工具。它有助于快速构建网站、登陆页面、Linktree、测验。然后用一种工具将它们连接在一起。它专注于生产力和用户体验方面，提供热键、命令行和非常快的软件性能。
Unstack
unstack.com
Unstack 决心通过一个统一的系统为下一代企业家和营销团队提供支持，以促进您的业务发展。 Unstack 平台提供最快的无代码网站托管，用于构建精美的营销网站、会员网站和动态登陆页面。借助模板库和即用型设计元素，您可以在几分钟内启动任何页面，无需开发资源。 Unstack 还提供集成的 A/B 测试、SEO 工具、表单和联系人管理以及全漏斗指标。此外，Unstack 的一键式集成让您可以使用所有常用的营销工具。准备好开始建造了吗？前往 unstack.com 免费测试该平台。
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate是一个事件管理平台，提供注册管理、票务销售和活动推广功能，支持现场和虚拟事件。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch是一款电子邮件营销和潜在客户生成工具，帮助企业创建邮件列表、进行自动回复和管理营销活动。
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge 是一款针对联盟行业巨头的高级跟踪软件。它是一款稳定且值得信赖的产品，具有一流的帮助、直观的界面和全套功能，可让您优化广告活动。
Fabl
fabl.co
Fabl 于 2021 年 1 月被 Britelite Immersive 收购，旨在提高受众参与度，同时降低品牌发行商的生产和管理成本。Fabl 的综合软件平台使营销人员能够自己在扩展品牌内容计划中构建、管理、部署和分析参与度和转化数据；无需代理机构、开发商或设计师。与大多数 CMS 平台相比，Fabl 将内容营销页面参与度平均提高了 6 倍。与任何登陆页面构建器一样易于使用，与任何 CMS 一样强大 - Fabl 是一个内容营销、管理和发布平台，用于大规模高效生成高度吸引人的数据驱动的内容页面。除了典型的内容营销平台之外，Fabl 还使营销人员摆脱了成本、时间和技术限制，同时以指数方式提高了页面参与度和转化率。
Referrizer
referrizer.com
推荐器是一款推荐营销自动化平台，帮助企业管理推荐活动，跟踪业绩，提高客户保持率和参与度。
GreenRope
greenrope.com
GreenRope 是一款一体化、完整的 CRM、营销自动化和客户服务解决方案，专为做大事的企业而设计。 GreenRope 将销售、营销和运营整合为一款专为您的业务打造的高度可定制的软件解决方案。 GreenRope 不仅仅是软件，它还是一种开展业务的方式。我们帮助用户打破部门孤岛，创建简化的业务流程。 GreenRope 的 CRM 拥有您销售、营销、客户服务和运营所需的所有工具和集成。真正的力量来自于综合方法，而这正是 GreenRope 所提供的。 GreenRope 包括先进的营销自动化功能、拖放式客户旅程映射、销售人员自动化、客户服务工具以及其他功能工具箱，可帮助管理和运营您的业务。 GreenRope 让您能够掌控从销售到营销再到客户服务的整个业务。您可以 360 度全方位了解客户，并获得更好的方式来管理和实现 KPI。 GreenRope 是唯一真正的一体化解决方案之一。组织中的每个人都可以使用 GreenRope 来管理销售、促进营销活动并使用数据创造更好的客户体验。另外，额外的用户始终是免费的。使用深入的销售支持工具有效管理您的销售渠道。自定义查看联系人、安排约会、自动跟进以及轻松查看所有销售机会的方式。 GreenRope 为您提供易于设置、测试和执行的营销自动化。千万不要错过通过个性化沟通和数据驱动策略提供最佳客户体验的机会。借助 GreenRope，您可以在同一平台上管理多个渠道 - 网站、电子邮件、移动、社交等。当您需要我们时，我们就在这里。通过聊天、电子邮件等方式 24/7 联系我们。此外，我们还提供深入的入职培训、个性化培训、认证计划和数百个在线资源，以确保您的成功。 GreenRope 是一家致力于为客户提供卓越价值的公司。自 2008 年成立以来，我们已经从最早的电子邮件营销服务提供商之一发展成为市场上第一个真正完整的 CRM。 GreenRope 将销售、营销和运营整合到一个平台中，激发您与客户、供应商和员工的协作，我们践行这种协作文化，倾听像您这样的人的意见，打造您想要的业务运营方式。 GreenRope 的完整 CRM 可以帮助企业主、销售经理和营销人员弥合部门之间的差距，并使数据始终可访问，以便您的业务顺利、有效地运行，并获得团队所需的所有信息，以更好地定位和服务他们的潜在客户和客户。
VBOUT
vbout.com
VBOUT是一个基于AI的营销平台，提供社交媒体管理、电子邮件营销及自动化工具，帮助企业集中管理营销活动。
AllClients
allclients.com
适用于小型企业的排名第一的客户管理和营销自动化系统。 专为非常小的企业设计。轻松管理您的联系人、发送电子邮件并自动进行营销。
BOWWE
bowwe.com
BOWWE 旨在为您在网站创建的每个阶段提供支持 - 从创意、设计和开发到业务维护和稳定增长。 NoCode & LowCode 平台，利用原创技术，让您创建强大的设计并在互联网上实现完全自主。创建网站、登陆和微型页面、作品集和简历或博客比您想象的更容易、更快捷。 您可以从头开始构建或使用超过 500 个完全可自定义的模板以及 570 多个现成的小部件、部分和块。构建器、应用程序、营销工具和人工智能的独特组合将使您的网站不仅美观，而且自动响应、快速加载，并为关键的搜索引擎结果做好准备。您可以构建、分析和优化您的内容。 无论是否有编程经验，都可以在不到 1 天的时间内创建一个令人惊叹且功能强大的 Web 项目。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon是一个全渠道营销自动化平台，帮助零售商实现个性化营销，提高客户参与度和销售转化。
OptimizePress
optimizepress.com
OptimizePress是一款WordPress插件，帮助用户创建高转化率的着陆页和销售渠道，支持潜在客户生成和在线课程管理。
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop是一款无代码网页与着陆页构建器，支持用户创建响应式和SEO优化的网页，适合用于销售、活动和作品集等。
Heyflow
heyflow.com
Heyflow是一个无代码平台，帮助企业创建互动营销渠道和潜在客户表单，并提供分析工具和第三方服务集成。
GreatPages
greatpages.com.br
GreatPages是一个网页构建器，用户可以方便地创建和管理各种专业网页，支持自定义模板和拖放功能，适合在线营销。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud是一个营销自动化平台，帮助品牌通过渠道合作伙伴和前线员工进行本地化营销，提高效率与品牌一致性。
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz 是一种一体化文本营销解决方案，可帮助企业增加订阅者并大规模提供 1:1 个性化购物体验。利用个性化的图片短信和销售页面，获得最高的打开率和转化率。利用先进的活动分析来赢得更多用户，并根据可能购买特定商品而不是其他商品的销售页面意图数据来细分订阅者。我们的短信专家随时为您提供帮助。
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform是一个简单的网站和登陆页面构建器，适合技术初创企业，提供拖放界面和AI集成功能。
Marketplan
marketplan.io
Marketplan是一款综合市场营销平台，帮助企业计划、执行和优化市场策略，提升运营效率和市场表现。
Moosend
moosend.com
Moosend是一款电子邮件营销自动化软件，提供创建和管理电子邮件活动的功能，支持高级分割、自动化工具和数据分析。
Knak Templates
knak.com
Knak模板提供超过50款免费电子邮件和着陆页模板，帮助营销人员轻松创建和定制电子邮件，无需编码。
Knak Enterprise
knak.com
Knak Enterprise是一个无代码的营销活动创建平台，允许团队快速制作电子邮件和着陆页，确保品牌一致性和高效协作。
Limey
limey.io
在几分钟内创建漂亮的单页网站。 与您的受众建立联系，捕获潜在客户并将其导出。
ShortStack
shortstack.com
ShortStack 是一款可定制性最强的一体化竞赛软件，提供成功在线营销所需的所有工具。使用 ShortStack 创建登陆页面竞赛；抽奖和测验；运行主题标签和评论以参加社交媒体竞赛；并发送电子邮件。 ShortStack 强大的样式和定制功能允许您使用自己的品牌。您可以控制在何处发布着陆页。将它们嵌入您的网站或使用您自己的自定义域。不需要编码技能，这意味着不需要 IT 参与。
Pagemaker
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Pagemaker.io 是世界上第一个电子商务登陆页面编辑器。在几分钟内创建令人惊叹的登陆页面，并探索我们大量的模板、模块、布局和编辑选项。
Phonesites
phonesites.com
将更多访客转变为客户。 只需 10 分钟即可轻松构建网站、登陆页面、调查、弹出窗口和数字名片。从您的手机就可以了！
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framer.com
Framer是一款无代码的原型制作工具，用户可以在浏览器中轻松创建响应式网站，支持实时合作和内容管理。
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realeye.io
RealEye是一个在线研究平台，利用网络摄像头进行眼动追踪，提供情感分析、鼠标追踪和在线调查等功能，支持远程数据分析。
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow是一款用户行为分析工具，提供网站用户交互的详细见解，帮助企业优化用户体验和提升参与度。
Webflow
webflow.com
Webflow是一个可视化的网站开发平台，允许用户无代码设计和构建自定义网站，支持响应式设计和SEO优化。
Keap
keap.com
Keap是一个全功能的CRM和销售及营销自动化平台，帮助企业管理潜在客户，自动化任务和分析业绩。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一个营销自动化平台，通过电子邮件、社交媒体等与客户互动，提供个性化的营销体验和客户管理。
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail是一款多渠道营销平台，支持电子邮件和SMS营销、着陆页设计，提供自动化、分析和集成功能，适合各类企业使用。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一个集销售跟踪、联系人管理、营销自动化和客户服务于一体的客户关系管理工具，适合中小型企业使用。
AWeber
aweber.com
AWeber是一个电子邮件营销软件，可以帮助企业管理和优化电子邮件广告系列，支持用户创建、发送和跟踪电子邮件。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark是一款电子邮件营销平台，帮助企业创建和管理个性化邮件活动，优化客户关系。
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo是一个集成的SaaS业务管理平台，提供CRM、项目管理和财务管理等功能，旨在简化中小企业的运营。
Brizy Cloud
brizy.cloud
Brizy Cloud是一个云网站构建器，提供易用的拖放界面，帮助用户快速创建销售页面和市场推广页面。
Constant Contact
constantcontact.com
持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。
Dorik
dorik.com
Dorik是一个AI驱动的网站构建平台，用户可以快速创建和托管网站，无需设计或编码经验，支持拖放编辑和内容生成。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital是一个整合客户体验和数据的平台，帮助营销团队进行个性化跨渠道营销，并简化客户数据管理与决策。
Duda
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Duda是一个无代码网站构建平台，帮助数字营销机构和SaaS公司快速创建和管理响应式网站。支持电子商务、SEO和客户管理等功能。
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Emma by Marigold 帮助营销人员创建和交付个性化、有针对性的电子邮件和短信营销活动，以推动真正的业务成果。无论您是由一个人组成的团队还是分布在全球的团队，我们的资源都可以让您更轻松地构建简单的、数据驱动的、跨渠道连接和转化的营销活动。我们还提供可定制的模板（不仅限于高级帐户）、实际客户支持以及可与您一起扩展的功能。 * 计划——跨团队协作，积极主动地开展活动和客户拓展。 * 设计——我们世界一流的编辑器和数百个响应式模板可帮助您设计引人注目的移动电子邮件并测试有效的 CTA。 * 目标和参与——根据您对客户的了解，使用细分来支持更个性化的消息，我们的自动化工具可帮助您高效地构建和执行持续的营销活动，让您的品牌始终成为人们关注的焦点。 * 分析和优化——即使您在旅途中，也可以通过实时分析、测试和洞察来了解您的计划的影响并随着时间的推移进行改进。 * 集成 — Emma 与顶级 CRM、电子商务和分析平台集成，因此您可以使用最常用技术中的数据来创建明智且动态的创意。
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Flowcode是一款技术平台，通过提供可编辑的QR码和分析工具，帮助企业优化客户互动和营销效果。
Wishpond
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Wishpond是一个用于潜在客户生成和营销自动化的平台，提供着陆页、弹窗、表单、竞赛和电子邮件营销等工具，适合企业使用。
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Brevo是一款综合销售和营销平台，提供电子邮件、实时聊天和社交媒体管理等功能，帮助企业提升客户支持和销售。
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SendPulse是一个多渠道营销自动化平台，支持电子邮件、短信营销及聊天机器人，帮助企业管理客户关系和销售流程。
Swipe Pages
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Swipe Pages 是一个拖放式着陆页构建器，专注于创建移动优化的AMP页面，帮助用户捕获潜在客户并提高转化率。
Taplink
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Taplink帮助用户快速创建自定义的着陆页，集中多个链接，并支持直接付款和产品嵌入，适合优化社交媒体营销。