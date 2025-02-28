Mailchimp

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MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。