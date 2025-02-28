找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
转化率优化 (CRO) 工具代表一类配备测试和可视化功能的软件，旨在增强用户体验并提高企业转化率。 CRO 工具与数字分析软件配合运行以监控访问者行为，收集并分析网站使用模式的数据。通过敏锐的洞察力，他们找到了简化可用性和增强吸引力的机会。各种类型的 CRO 工具具有不同的功能，从评估当前转化率到尝试新颖的网站体验以评估其对转化率的影响。
提交新应用
Wix
wix.com
使用Wix充满信心地在线建立和扩展业务。借助闪电般的网络性能，企业级安全性和可靠的基础结构，您可以放心，您的网站将始终启动并运行。借助Wix，您可以获得更多的网站构建器 - 从在线安排到付款，深厚的品牌和电子商务解决方案，您可以朝任何想要的方向带来您的网站。在网上管理业务时，它从来没有更直观，使用领先的SEO和营销工具，高级分析甚至移动应用程序，您可以从任何地方掌握一切。加入数百万使用Wix来帮助他们实现在线目标的用户。 Wix的主要功能是什么？ *智能拖放编辑器以直观地创建您的网站 * 900多个战略性设计的网站模板 *高级SEO功能以优化搜索引擎 *强大的电子商务解决方案来管理您的商店和在线销售 *在线调度软件可为客户提供无缝的预订体验 *内置营销工具，以帮助在线管理和发展您的业务 *完整的博客功能，可以帮助您发展忠实的受众并获利内容 *全栈Web开发工具用于自定义功能
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels 是世界上最受欢迎的在线销售漏斗平台之一，用户可以快速轻松地创建精美的销售页面，将访问者转化为潜在客户和付费客户。无需技术、设计或编码经验。数百个即插即用模板触手可及。或者定制您自己的渠道。 Clickfunnels 附带培训、教程以及流畅的第 3 方应用程序、电子邮件和支付集成。用户在短短 10 分钟内就建立了工作渠道！
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析用户行为。 Smartlook 是分析用户行为中缺失的一块拼图。获得真正的定性见解，帮助您改进移动应用程序和网站。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一个全面的电子邮件营销平台，可为小型企业，企业家，教练和营销人员提供强大而负担得起的工具，以增加受众，与订户互动并将订户变成付费客户。凭借超过25年的专业知识，我们的客户为我们的用户友好解决方案选择GetResponse，屡获殊荣的24/7客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 - 具有自动化，列表增长以及其他沟通工具，例如网络研讨会和实时。聊天以帮助企业建立自己的个人品牌，出售其产品和服务并建立社区。需要一个更高级的平台吗？ GetResponse Max和Max²是为寻求高级营销功能和可靠支持的用户提供的解决方案。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
flowpoint.ai
flowpoint.ai
在数字时代，了解网站上的用户行为对于增强用户体验和提高转化率至关重要。这就是 Flowpoint.ai 介入的地方，彻底改变企业分析网站流量的方式。凭借人工智能驱动的分析，Flowpoint.ai 可以深入探究用户流失的原因，提供可操作的见解，从而显着提高网站性能。 Flowpoint.ai 专为营销人员、UX/UI 设计师和 Web 开发人员而设计，简化了数据分析的复杂任务，使所有级别的数字熟练程度都易于访问且可操作。
Dragonfly AI
dragonflyai.co
借助人工智能的力量优化内容的性能。我们的预测热图会立即向您显示任何内容中最先吸引受众注意力的内容，帮助您做出基于数据信息的坚定决策，而不会减慢您的速度。 • 获得实时洞察，发现真正吸引客户注意力的因素 • 通过预测分析提高整个设计周期的效率 • 提高所有渠道的转化率 • 通过最大限度地提高跨渠道的注意力份额来提高投资回报率 最大的品牌和代理机构都在使用 Dragonfly AI衡量和优化其内容的性能，包括 Sony、GSK 和 BBDO。要了解更多信息，请访问 Dragonflyai.co
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange 可以帮助您了解为什么您的网站获得的流量无法转化为销售或潜在客户。我们的转化率优化工具受到全球超过 450,000 个网站的信赖，可以深入了解人们在其网站上的行为。提高您的销售额并更多地了解您的网站访问者我们的会话记录和动态热图可让您查看人们在您的网站上单击、滚动和点击的位置，以了解是什么阻止了他们购买。使用可优化细分深入了解单个人的访客旅程，观看沮丧或困惑的访客的会话重播。通过查看人们与动态热图互动最多或最少的内容的聚合视图，了解更大的图景。使用滚动热图来查看人们是否向下滚动页面足够远以查看您的号召性用语，或者他们是否在您转换之前就离开了。减少购物车放弃实时聊天和访客实时视图的强大组合可以防止放弃购物车。如果您看到有人在实时遇到困难，您可以使用实时聊天来查看是否可以帮助他们找到所需的内容或回答他们的问题。 Lucky Orange 公告工具允许您创建一个弹出窗口，突出显示追加销售机会、提供折扣或要求产品评论。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Webflow
webflow.com
Webflow 是一个可视化 Web 开发平台，允许人们设计、构建和启动完全自定义的网站，而无需编写代码。通过将设计、动画、内容管理、营销和电子商务工具整合到一个平台中，Webflow 使非编码人员和编码人员能够以更快、更具成本效益和更具协作性的方式发布和推广各种网站。 Webflow 为 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等创新公司的网站提供支持。 Webflow 成立于 2013 年，总部位于旧金山，得到 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Draper Associates 的支持
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一个行为数据平台，可以揭示隐藏在点击之间的情绪，揭示消费者行为背后不为人知的故事。从构建更好的欺诈检测和预测到创建真正引起共鸣的个性化，Fullstory 使产品、工程和数据团队能够将情绪信号与其他数据源连接起来，有意识地设计下一个最佳行动。 Fullstory 提供了比传统网络和产品分析更深入、更立即可行的见解，传统网络和产品分析只能揭示正在发生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一个行为数据平台，可以提供构建即时体验所需的背景，从而推动收入。通过自动捕获、索引和语义结构化的第一方数据（提供给您的数据生态系统或通过我们的带有会话重播的产品分析），Fullstory 的行为数据已为 AI 做好了准备。企业不再浪费无数的时间和资源来分析数据来源、更新不完整或不正确的数据、跨团队定义数据集以及重新格式化数据以集成到现有技术堆栈中。通过基于实时操作和数据的即时个性化体验和准确预测，团队可以花更少的时间进行分析，并将更多的时间用于增加收入。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个跨渠道客户参与平台，专为重视敏捷性而不是繁琐的复杂性的营销人员和产品所有者而构建。我们通过实时洞察和个性化的跨渠道沟通，帮助消费品牌快速适应不断变化的客户期望。 MoEngage 受到 1,200 多个全球消费品牌的信赖，包括 Soundcloud、花旗、迈克菲、7-11、三星、Flipkart、达美乐、雀巢、德国电信和 Airtel。 MoEngage 在 10 个国家设有办事处，并得到高盛资产管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matrix Partners、Ventureast 和 Helion Ventures 的支持。 产品描述： * 跨渠道营销 根据客户的行动、行为、属性和偏好，在他们喜欢的时间通过他们的首选渠道实时细分并与其互动。 MoEngage 允许您通过网站、电子邮件、移动应用程序、短信、WhatsApp 和社交媒体等十一个渠道与客户互动。 * 客户洞察 将您的客户数据引入 MoEngage 并利用我们的 AI 引擎 Sherpa 来深入了解客户行为和偏好。通过单个仪表板轻松细分和吸引客户。只需点击几下，一切就完成了！ * 网页和应用程序个性化 根据您的网站和应用程序访问者的偏好、喜好、旅程阶段和生活方式喜好，提供个性化的内容、优惠和推荐，让他们感到满意。 * 实时交易提醒 MoEngage Inform 提供了一个统一的基础设施，可通过单个 API 管理跨渠道和供应商的关键警报。
UserWise
userwise.io
UserWise 是适用于游戏的最先进的 liveops 引擎，使工作室能够终身留住玩家。 UserWise 借助先进的细分工具、直观的 liveops 日历、可视化营销活动构建器和可定制的框架，让您掌握主动权。
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在确保更多客户一次又一次地回到您的业务。它易于学习和使用，这意味着您可以轻松执行有影响力的营销活动。借助 Retainly，您可以让客户保持参与并建立更牢固、更持久的关系。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一个创新的客户参与平台，专门从事访客激活、客户参与和最先进的分析套件。该平台使 B2C 品牌能够自动化、个性化并全面管理其客户生命周期，实现最雄心勃勃的愿景并推动增长。凭借对快速实施（45 天内上线！）和持续创新的承诺，Solitics 合作伙伴和客户在转化、保留和生命周期价值方面见证了出色的成果。多个垂直领域的数百个全球品牌正在利用 Solitics 以创新和个性化的方式实时吸引客户。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一体化营销自动化平台！易于使用但功能强大得令人难以置信。在我们的平台中，您将找到营销自动化工具 电子邮件营销 活动管理 调查和评估 登陆页面 移动应用程序 移动营销
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一体化客户体验和数据平台 (CXDP)，使营销团队能够通过高度个性化的跨渠道旅程超越客户期望。借助 Dotdigital，营销人员可以无缝地统一、丰富和细分客户数据。 Dotdigital 打破了数据孤岛，简化了决策，并为实现大规模客户参与的营销创意铺平了道路。凭借强大的 AI 功能，Dotdigital 可以轻松实现跨网络、电子邮件、短信、WhatsApp、聊天、推送、社交、广告等的深度个性化体验的自动化。 Dotdigital 受到电子商务、零售、非营利、教育、金融服务和其他领域 4,000 多个品牌的信赖，为全球营销人员提供支持。 Dotdigital 总部位于伦敦，成立于 1999 年，专注于构建值得信赖、互联且面向未来的解决方案，为以客户为中心的企业提供支持。请访问 dotdigital.com 了解更多信息。
Silktide
silktide.com
Silktide 为您提供改善网站所需的一切，在一个平台上提供自动可访问性测试、内容优化和数字营销。 Silktide 每年被成千上万的客户用来分析数千万个网站。我们几乎涵盖您网站的各个方面，包括内容、可访问性、营销、移动、速度和法律合规性。访问我们的网站查看实时平台演示。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare 超越了传统分析，能够前所未有地了解客户体验，从而改变您的业务。凭借直观的技术揭示每个用户的行为、意图和态度，我们使企业能够快速提供更多人性化体验，同时确保隐私和可访问性。这会带来更快的增长、更大的敏捷性和更满意的客户。我们为新的数字体验提供动力，使其更加人性化。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Miro
miro.com
米罗（Miro）是一个视觉工作空间，用于创新，可以使任何规模的分布式团队共同设计，设计和建立未来。凭借米罗（Miro）聪明的画布的魔力，可以将概念，思想和解决方案视为一个在任何地方都可以在任何地方发生 - 无需干燥的标记。同步，流动并感觉到与团队并肩工作的联系 - 即使在远程，分布或混合工作环境中。 Miro的客户喜欢使用Miro To： *举办在线会议和团队研讨会 *在无限板上集思广益 *编辑，注释和标记文档和PDFS *用苹果铅笔取数字笔记（并减少纸张的使用！） *轻松收集资源，照片，文档，链接和参考 *计划和管理敏捷的工作流程和Scrum仪式 *创建用户旅行，映射过程并开发角色 *在协作空间中教授和促进互动课程 *创建一个愿景委员会的思想和灵感委员会 Miro允许您随时随地创建。拥有超过200多个预制模板，拖放界面以及对合作者的限制，在Miro板上工作很有趣。
Zoho CRM
zoho.com
使用Zoho的在线生产力工具和SaaS应用程序进行整个业务。超过5000万用户在全球范围内信任我们。尝试我们永远的免费计划！
Framer
framer.com
它的原型设计变得简单——无需代码，基于浏览器，并且对所有人免费。高保真时间减半。 Framer 是一款功能强大的 Web 构建器，旨在轻松创建令人惊叹的响应式网站。它提供了直观的界面，允许用户设计和发布任何规模的现代网站，使其适合初学者和经验丰富的开发人员。 Framer 还支持插件和模板市场，增强其功能并使用户能够轻松创建独特的网站。无论您是想构建作品集、商业网站还是登陆页面，Framer 都能提供您所需的工具，让您更智能地设计和更快地发布。免费开始并探索可能性！
Builder.io
builder.io
Builder 为开发人员和营销人员提供支持人工智能的工具，帮助他们快速将设计转变为优化的网络和移动体验。它提供了一个人工智能驱动的设计到代码工具（Visual Copilot），可以自动将Figma设计转换为干净的代码，还提供了一个可视化内容管理系统（Visual CMS），可以让营销人员快速构建、迭代和优化网络和移动体验，而无需依赖工程。
Elicit
elicit.org
人工智能研究助理。 Elicit 是一位 GPT-3 支持的研究助理。 Elicit 可帮助您对数据集进行分类、集思广益研究问题以及搜索出版物。
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® 是一个无代码网站和登陆页面构建器，旨在帮助小型企业快速轻松地上网。该平台配备了完整的转换工具包，简化了潜在客户生成流程，以便您可以扩展和发展您的在线业务。无论您是精通技术的营销人员还是对网页设计完全陌生，Leadpages 都可以帮助您建立您和您的受众都会喜欢的在线形象。自 2013 年以来，Leadpages 一直是值得信赖的领导者，由转化营销策划团队和全球最友好的技术支持团队提供支持。为什么选择 Leadpages 来建立您的在线业务？因为您需要一个适合您的业务并像您一样努力工作的网站。借助Leadpages，您发布的每个页面都经过严格优化，以收集潜在客户并完成销售。没有任何麻烦，也不需要任何技术技能。只需选择一个专业设计的模板，使用拖放生成器将其变成您自己的，单击发布，然后与全世界分享。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 通过基于云的企业搜索引擎提供准确的搜索结果。使用 Keyspider，您可以构建自己的定制网站搜索，无需额外的时间或成本。 Keyspider 了解客户的需求，并为他们的搜索查询提供正确的结果。该解决方案为网站提供更好的搜索体验和更高的转化率。它打算通过不遗余力的搜索即服务来重新定义客户浏览客户网站的方式。通过定制搜索提高跨媒体的相关性。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic 是一个可视化开发平台，使您的整个团队能够快速构建生产级 Web 应用程序，从内部工具到面向客户的产品和网站。 Plasmic 突破了无代码的界限，与您的代码库集成以获得无限的可能性。
Duda
duda.co
Duda 是领先的网站开发平台，帮助数字营销机构和 SaaS 公司建立和管理客户的数字形象。 Duda 屡获殊荣的低代码无代码平台使代理机构和 SaaS 公司能够通过电子商务、客户管理、搜索引擎优化、自动化和白标签等广泛功能实现更高的生产力和前所未有的增长。
Dorik
dorik.com
Dorik 是一个人工智能网站建设平台，任何人都可以在几分钟内轻松创建一个漂亮的网站，而无需任何设计或编码经验。 Dorik 灵活、易于使用，是最实惠的网站构建平台之一。
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow 是一款一体化电子商务渠道构建器。创建、测试和个性化弹出窗口、表单、测验、产品推荐、登陆页面等 - 无需编码或开发人员。在转换之前：您的转换渠道是一堆混乱的应用程序、插件、脚本和 zap。这不是个性化的。报告令人困惑。开发人员需要等待数周时间才能进行更改。收入增长意味着为更多流量付费。转化之后：商店的所有转化活动都组织在一个仪表板中。报告内容明确。运行漏斗实验很容易。使用漏斗构建器进行更改只需几分钟。您可以提高 ROAS 并最大限度地提高每个网站访问者的收入。启动列表增长渠道： • 通过向新购物者和回头客提供个性化优惠，更快地增加您的电子邮件和短信列表 • 从 100 多个列表订阅模板中进行选择 • 启动弹出窗口、粘性栏、嵌入内容和登陆页面 • 按产品兴趣、购物车进行个性化及更多 • 与 Klaviyo、Attentive、MailChimp 等同步 启动产品测验渠道： • 产品测验揭示购物者偏好，将购物者细分为正确的受众并提出个性化产品推荐• 适用于各行各业的测验模板 • 显示为弹出窗口、页面和可嵌入格式 • 使用答案和分数进行有条件的产品推荐 • 将答案同步到 Klaviyo、Attentive、MailChimp 等 启动购物车追加销售渠道： • 一键增加 AOV追加销售和购物车交叉销售 • 基于刚刚添加到购物车的产品触发 • 将交叉销售显示为弹出窗口、页面和嵌入内容 • 购物者可以只需单击一下即可将所有产品添加到购物车 • 针对返回的订阅者群体进行交叉销售 启动购物车放弃渠道： • 通过向退出的购物者提供优惠，防止购物车放弃发生 • 当鼠标移至退出时在桌面上触发，或在移动设备上触发单击后退按钮 • 触发购物车前放弃电子邮件和短信序列 构建登陆页面渠道： • 创建与您的广告活动相匹配的 A/B 测试登陆页面，无需等待开发人员 • 从数十个登陆页面模板中进行选择 •创建多步骤个性化销售渠道 • 在您自己的自定义域上托管页面、同步到 Shopify 页面或嵌入到任何地方
Knak Templates
knak.com
免费电子邮件模板。 作为营销人员，我们非常了解您在构建电子邮件时面临的设计和编程挑战。这就是为什么我们决定免费赠送整个 Marketo 和 Eloqua 电子邮件模板库。访问 50 多个免费模板，用于电子通讯、电子邮件营销活动、促销电子邮件等。只需提供您的电子邮件地址即可接收 50 多个免费电子邮件和登陆页面模板，无需编码。
LightFunnels
lightfunnels.com
Lightfunnels 是一个基于云的渠道构建器网站，可帮助您将点击转化为潜在客户和销售。在 Lightfunnels 中，您可以销售数字和实体产品、设置追加销售和追加销售、拆分测试不同的登陆页面、构建电子邮件列表、注册网络研讨会和在线课程。 Lightfunnels 拥有易于使用的页面构建器和各种有助于将访问者转变为客户的功能。
WebinarJam
home.webinarjam.com
通过唯一可生成从注册到重播的完整直播活动的网络研讨会系统，提高您的销售额和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，无需下载，是迄今为止向公众发布的对直播、事件流和网络研讨会广播最显着的改进。受到超过 50,000 名客户的信赖。
Kickpages
kickpages.com
使用 Kickpages，您可以创建登陆页面、销售渠道、会员网站、完整网站等等！ Kickpages 成立于 2017 年，隶属于位于爱尔兰多尼戈尔的 First Ignition Media。 Kickpages 拥有全球分布式设计和开发团队，是页面构建器市场前沿的创新平台。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基于 SaaS 的客户生命周期管理和移动营销公司，总部位于加利福尼亚州山景城。该公司成立于 2013 年 5 月，为 8,000 多家公司提供移动应用分析和用户参与产品，包括索尼、沃达丰、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。该公司得到了红杉资本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Localo
localo.com
使用终极本地 SEO 工具 - Localo 促进客户的业务 使用最强大的本地 SEO 工具增强您代理机构的服务范围，从而大幅提升客户的本地知名度 - Localo。这个强大的基于人工智能的工具旨在为本地企业提供竞争优势，吸引更多本地客户，并通过优化的本地 SEO 策略提高投资回报率。 * 适合所有寻求更快、更有效的方式来管理客户本地 SEO 的营销机构和自由 SEO 顾问。 主要特点和优点： * 智能任务：通过个性化的每周任务和先进的见解在竞争中保持领先地位。提高客户的本地搜索可见度并吸引新客户。 * 排名检查和监控：准确跟踪客户的 Google 本地排名，并做出数据驱动的决策，以提高他们的知名度。 * Localo AI：我们的智能 AI 可帮助您自动化和优化 Google 帖子、评论回复和企业资料信息。 * 评论管理器：一个出色的工具，用于管理和增强客户的 Google 评论。改善客户关系并建立在线信誉。 * 英镑保护：保护您的客户业务免受可能影响其本地搜索排名的不必要的更改。 * 英镑帖子：通过及时、信息丰富的 Google 帖子让客户保持参与。 * 增长统计：通过全面的增长统计数据做出明智的决策。更好地了解本地搜索可见性并制定有效的策略。 * 立即开始使用 Localo，即可获得 30 天退款保证，无需长期承诺。 您的客户信任您的数字形象；不只是满足他们的期望 - 超越他们。 为您的代理机构配备 Localo - 终极本地 SEO 工具，并在不断发展的数字环境中占据上风。 立即利用我们的限时优惠，让我们带领您客户的业务在当地占据主导地位！
Prelay
prelay.com
Prelay 的团队销售平台可帮助公司简化复杂的交易并最大限度地利用最有价值的内部资源，从而作为一个团队更快地增加收入。太多的收入团队让静态 CRM 文件和遗留工具抑制了他们的销售潜力。如果没有专门构建的解决方案来管理复杂交易，内部利益相关者就会求助于临时电子邮件、聊天和文档，而没有任何集中跟踪、监督或学习。结果呢？内部延迟、盲点和交易延误。 Prelay 通过专门构建的团队销售平台克服了交易混乱。作为内部编排层，Prelay 在与您的关键软件集成的一个地方组织交易协调。销售代表及其同行的头痛问题减少了，销售、售前和销售领导者可以深入了解团队能力以及交易成功的因素。无论您是进行评估、路由交易台审批还是聘请产品专家，Prelay 都能简化您复杂的交易流程并最大限度地发挥最有价值的内部资源的影响，以便您作为一个团队可以更快地增加收入。
Monsido
monsido.com
Monsido 是领先的网络治理解决方案，旨在使组织能够在其数字业务中提供卓越且包容的用户体验，并支持他们的旅程，以确保通信开放、优化和合规。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用于网络可访问性、网站质量保证、品牌和内容合规性、用户同意管理、社交和网络内容存档等。欲了解更多信息，请访问 monsido.com。
AdOptics
adoptics.com
AdOptics 提供在广告级别运行的转化改进服务。该服务的主要组成部分是 Google Ads 的自动化 A/B 测试。
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是世界上第一个电子商务登陆页面编辑器。在几分钟内创建令人惊叹的登陆页面，并探索我们大量的模板、模块、布局和编辑选项。
PostHog
posthog.com
PostHog 是一款开源一体化平台，可帮助工程师构建更好的产品。我们使软件团队能够在一个平台上捕获事件、执行分析、记录用户会话、进行实验和部署新功能。 - 更好的设计：强大的产品分析。多变量 A/B 实验。用户细分和 50 多个集成。 PostHog 拥有构建更好产品所需的一切。 - 构建更好：使用功能标志安全地推出新功能，使用会话记录调试问题并通过相关性分析规划新功能 - 一切都在 PostHog 中。 - 更好地开发：期望有 SDK、API、事件管道、用于深度分析的类似 SQL 的语法以及开源应用程序平台。 - 规模更佳：可用美国或欧盟托管，由 ClickHouse 提供支持。一切均经过 SOC2 认证、GDPR 就绪且符合 HIPAA。 PostHog 可扩展到任何规模的团队，并根据使用情况定价。它是完全开源的，因此您可以检查每一行代码，提出建议，甚至直接在产品之上构建以添加新功能和集成。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。
RevSetter
revsetter.com
RevSetter 是一个尖端的客户服务和收入平台，建立在独特的数据模型和洞察引擎之上，可增强全球客户成功、客户管理和收入团队的能力。 RevSetter 可以提高面向收入的团队的效率 - 从简化的入职和快速实现价值开始，它可以为 IC、经理和最高管理层进行完全定制，并且能够为整个收入旅程的行动和工作流程提供支持。我们构建平台是为了应对市场当前的挑战，同时也满足全球收入团队不断变化的需求。是时候为您的企业提供一整套解决方案，包括自动化工作流程、强大的数据管理、动态客户旅程、产品使用分析等等，所有这些都集中在一个创新解决方案中。
Narrative BI
narrative.bi
将您的数据转化为有意义的叙述。 自动从您的营销和广告数据中获取有价值的见解。将所有数据源连接到一处。零编码。
Zoho PageSense
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转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。
Unbounce
unbounce.com
无论您是营销专家还是新手，Unbounce 登陆页面都可以将更多访问者转化为潜在客户、销售和注册。凭借适合任何技能水平的易于使用的构建器以及人工智能驱动的优化功能，Unbounce 可帮助您在短短几分钟内创建和发布美观、高性能的页面。
Analytics Toolkit
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Analytics Toolkit 是一款网络分析软件，用于自动设置、审核、维护和分析日常 Google Analytics 任务，以分析和优化在线营销活动。
Userback
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隆重推出 Userback，这是领先的用户研究平台，适合希望了解用户并打造更好产品的小型团队。借助 Userback，您可以收集元数据丰富的视觉反馈，并通过 NPS、CES 和 CSAT 指标等应用内调查深入了解用户的情绪和行为。通过完整的会话重播功能，为任何反馈添加深层背景。创建用户细分并从登录的那一刻起跟踪每个用户。仅调查对您重要的群体，并了解您在从试用到流失的整个生命周期中的用户体验。通过品牌功能门户、公共路线图以及所有反馈的集中位置将这一切包裹起来，从而将反馈开销减少 70%，并将反馈关闭时间延长 10 倍。没有代码？没问题，立即开始使用无代码的浏览器扩展，非常适合内部 QA 和错误跟踪。这是一个让小团队变得强大的平台