转化率优化工具 - 最热门应用 - 荷属圣马丁

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
转化率优化 (CRO) 工具代表一类配备测试和可视化功能的软件，旨在增强用户体验并提高企业转化率。 CRO 工具与数字分析软件配合运行以监控访问者行为，收集并分析网站使用模式的数据。通过敏锐的洞察力，他们找到了简化可用性和增强吸引力的机会。各种类型的 CRO 工具具有不同的功能，从评估当前转化率到尝试新颖的网站体验以评估其对转化率的影响。
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EQUP
equp.com
EQUP 是一款一体化软件，可帮助企业主简化营销、销售、计费、沟通等业务流程。有了 EQUP，企业主不必满足于通用解决方案；它为他们的业务问题提供特定行业的解决方案，无论他们是在服务、SAAS 还是电子商务行业。 EQUP 是市场上唯一的 CRM+营销自动化软件，让您可以选择使用单个帐户和单个订阅来管理多个公司。无需购买新计划来管理您的其他业务。 EQUP 的库存池功能允许您在公司之间池化您的电子邮件、用户、交易、标签、任务、约会等，这样就不会遗漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和发展业务所需的所有工具都集中在一处，使您可以更轻松地管理业务，而无需学习多个程序并在它们之间切换以获取必要的信息。您还可以联系专门的客户经理，他不仅可以帮助您入职，还可以帮助您满足您的软件需求。
Morphic
getmorphic.com
Morphic 是一个无代码 SaaS 平台，可自动化代理网站设计和开发服务、营销材料设计、品牌风格指南和公司特定指导。我们的用户可以帮助任何有品牌愿景的人构建和管理高质量的定制网站，并将其集成到您的完整技术堆栈中，从而节省时间和金钱。用户可以通过专业机构质量的结果来实施他们想要看到的改变，并使用 Morphic 作为品牌管理的真实来源。 Morphic 不断升级平台的 SEO、合规性、设计趋势和最佳实践，并支持更多网站功能和集成。这还确保所有网站均由最可靠、最高性能的基础设施提供支持。 Morphic 网站经常获得 Google Lighthouse 最佳实践和 SEO 分数 100。
Tarvent
tarvent.com
Tarvent 是一种营销自动化和电子邮件营销解决方案，专为预算有限的快速发展的小型企业而设计。我们的目标是以每个人都能负担得起的价格提供一些最大竞争对手的企业级功能。在大多数情况下，不需要为这些高级功能收取数千美元的费用，但它们的实际工作成本并不高。我们的定价也是以类似的方式设定的。如果您是新手，请使用
Kickpages
kickpages.com
使用 Kickpages，您可以创建登陆页面、销售渠道、会员网站、完整网站等等！ Kickpages 成立于 2017 年，隶属于位于爱尔兰多尼戈尔的 First Ignition Media。 Kickpages 拥有全球分布式设计和开发团队，是页面构建器市场前沿的创新平台。
Airtory
airtory.com
AirTory是一个创意管理平台，允许广告客户在几分钟之内构建高性能且引人入胜的丰富媒体展示广告。吸引您的潜在客户，确保更好，更高的投资回报率，并通过AirTory易于构建的丰富媒体广告改善品牌参与！我们在台式机，移动，本机和交互式视频中都有500多个模板（尽管我们可以构建定制模板供您使用，或者我们找到了一种摄入Google Web Designer内置的广告并作为AirTory标签运行的方法，用于那些非常自定义的一次性）。这些可以轻松地在DSP或直接发布者上实现。随着CTV和OTT平台的普及，Airtory还引入了支持动态内容，交互式功能和QR码的视频广告。这些广告可以在所有CTV和OTT平台上实施，从而使广告客户也可以与这些用户互动。您可以在“展示”页面上查看Airtory的丰富媒体广告：https：//formats.airtory.com/此外，我们还有另一个产品自助服务+这是SaaS产品，它允许发布者向广告商开放其广告清单，以设置广告商并自动管理直接的广告活动。 Airtory的Rich Media Builder也可以集成，这只是顶部的樱桃！最后但并非最不重要的一点是，Airtory具有其他功能，可以将您丰富的媒体活动提升到一个新的水平。使用AirTory的DCO套件创建超个人广告，或利用我们的着陆页建设者将其作为销售中的产品纳入您的下一个广告系列。简而言之，在广告创建/货币化垂直方面，我们是一个更快，更便宜，更容易，更敏捷的提供商。
Elite Funnels
elitefunnels.com
Elite Funnels 是一款一体化渠道和网站建设平台，供个人和企业使用。凭借 1000 种集成、12 种不同的支付处理器、API 和 Webhook，您还能够： - 使用我们的拖放网站构建器构建令人惊叹的网站。有 100 个现成模板，针对移动设备进行了优化，无需编码。 - 创建史诗般的销售渠道 - 创建您自己的电子商务商店 - 创建和销售课程和会员资格 - CRM 管理 任何正在寻找更通用、更具成本效益的软件平台的人 - Elite Funnels 适合您！
Force24
force24.co.uk
利用 Force24 培养和扩大您的受众群体，这是一个强大的营销自动化平台，可以每天 24 小时进行有意义的对话。
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow 是一款一体化电子商务渠道构建器。创建、测试和个性化弹出窗口、表单、测验、产品推荐、登陆页面等 - 无需编码或开发人员。在转换之前：您的转换渠道是一堆混乱的应用程序、插件、脚本和 zap。这不是个性化的。报告令人困惑。开发人员需要等待数周时间才能进行更改。收入增长意味着为更多流量付费。转化之后：商店的所有转化活动都组织在一个仪表板中。报告内容明确。运行漏斗实验很容易。使用漏斗构建器进行更改只需几分钟。您可以提高 ROAS 并最大限度地提高每个网站访问者的收入。启动列表增长渠道： • 通过向新购物者和回头客提供个性化优惠，更快地增加您的电子邮件和短信列表 • 从 100 多个列表订阅模板中进行选择 • 启动弹出窗口、粘性栏、嵌入内容和登陆页面 • 按产品兴趣、购物车进行个性化及更多 • 与 Klaviyo、Attentive、MailChimp 等同步 启动产品测验渠道： • 产品测验揭示购物者偏好，将购物者细分为正确的受众并提出个性化产品推荐• 适用于各行各业的测验模板 • 显示为弹出窗口、页面和可嵌入格式 • 使用答案和分数进行有条件的产品推荐 • 将答案同步到 Klaviyo、Attentive、MailChimp 等 启动购物车追加销售渠道： • 一键增加 AOV追加销售和购物车交叉销售 • 基于刚刚添加到购物车的产品触发 • 将交叉销售显示为弹出窗口、页面和嵌入内容 • 购物者可以只需单击一下即可将所有产品添加到购物车 • 针对返回的订阅者群体进行交叉销售 启动购物车放弃渠道： • 通过向退出的购物者提供优惠，防止购物车放弃发生 • 当鼠标移至退出时在桌面上触发，或在移动设备上触发单击后退按钮 • 触发购物车前放弃电子邮件和短信序列 构建登陆页面渠道： • 创建与您的广告活动相匹配的 A/B 测试登陆页面，无需等待开发人员 • 从数十个登陆页面模板中进行选择 •创建多步骤个性化销售渠道 • 在您自己的自定义域上托管页面、同步到 Shopify 页面或嵌入到任何地方
AdPage
adpage.io
获得精确的跟踪。推动更好的结果。 AdPage 正在凭借其尖端的服务器端标记解决方案彻底改变电子商务领域，该解决方案专为满足各种在线商店（包括 Lightspeed、Shopify、Magento 和 WooCommerce 上的在线商店）的电子商务机构而设计。我们的创新方法可确保您的客户实现最可靠、最强大的跟踪设置，为电子商务分析的精度和性能树立新标准。 AdPage 强调服务器端技术，绕过常见的客户端限制，提供更安全、更快速且抗广告拦截器的跟踪方法。这意味着各机构可以向客户提供业内无与伦比的数据完整性和准确性。 AdPage 与领先的电子商务平台无缝集成，促进数据直接从服务器到分析仪表板的完美流动。我们的解决方案旨在简化跟踪设置的复杂性，使机构比以往更轻松地跨多个客户帐户实施和管理。除了单纯的跟踪之外，AdPage 还通过提供以下功能来增强您的价值主张： 高级归因模型，超越表面，揭示转化的真正来源。自动报告功能可通过与商店中的实际转化进行比较来监控您的跟踪设置。无限的可扩展性，可与您的代理机构一起成长，支持无限数量的客户帐户和用户访问级别。专门的支持可确保客户的跟踪工作顺利实施并持续取得成功。借助 AdPage，代理机构可以帮助其客户： 轻松、准确地应对电子商务跟踪的复杂性。通过服务器端的准确性充分利用数据的潜力。在全面可靠的指标的支持下做出明智的决策。提升他们的跟踪设置以超越行业标准并超越竞争对手。为您的电子商务客户选择 AdPage，走在跟踪技术的最前沿，为他们的数字营销工作提供无与伦比的清晰度和控制力。
Onepage
onepage.io
您会喜欢使用的网站建设工具。它有助于快速构建网站、登陆页面、Linktree、测验。然后用一种工具将它们连接在一起。它专注于生产力和用户体验方面，提供热键、命令行和非常快的软件性能。
Unstack
unstack.com
Unstack 决心通过一个统一的系统为下一代企业家和营销团队提供支持，以促进您的业务发展。 Unstack 平台提供最快的无代码网站托管，用于构建精美的营销网站、会员网站和动态登陆页面。借助模板库和即用型设计元素，您可以在几分钟内启动任何页面，无需开发资源。 Unstack 还提供集成的 A/B 测试、SEO 工具、表单和联系人管理以及全漏斗指标。此外，Unstack 的一键式集成让您可以使用所有常用的营销工具。准备好开始建造了吗？前往 unstack.com 免费测试该平台。
EventCreate
eventcreate.com
在几分钟内创建一个漂亮的活动网站。建立活动网站、收集注册、出售门票并在线宣传您的活动。可靠、安全。受到全球超过 1,000,000 人的信赖，包括 Nike、MIT 和 Refinery29 的规划者。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是为博主、个体企业家、初创公司和企业提供完整的潜在客户增长和电子邮件营销服务。从 B2B 到 B2C，超过 500,000 家企业依靠 Mailmunch 每天产生数千个潜在客户，并通过电子邮件营销增加收入。以下是您可以使用 Mailmunch 执行的所有操作： - 为每个行业和用例构建具有各种选择加入形式的电子邮件列表 - 通过潜在客户培育序列来培育这些潜在客户 - 通过易于构建的方式降低购物车放弃率并产生重复销售自动回复 - 通过高送达率广播推广新活动或宣布产品更新 - 通过我们专为高吸引力而设计的引人注目的登陆页面来提高转化率 Mailmunch 的设置也非常容易。我们直观的拖放构建器以及数百个免费模板确保您可以在几分钟内启动任何活动，无论是选择加入表单、电子邮件活动还是登陆页面。如果您想知道 Mailmunch 是否适合您的组织，请不要担心。 Mailmunch 为每个行业和垂直领域提供了选择。有关 Mailmunch 选择加入表单的更多信息： - 六种不同类型的选择加入表单 - 适用于每个用例的庞大模板库 - 高级显示规则和 A/B 测试 - 拖放构建器可轻松定制 - 适合移动设备的表单，看起来不错在每台设备上 有关 Mailmunch 登陆页面的更多信息： - 适用于每个行业的大型模板库 - 拖放构建器可轻松定制 - 与领先的电子邮件营销服务的开箱即用集成 - A/B 测试以优化高转化率 有关 Mailmunch 电子邮件营销的更多信息： - 适用于每个营销活动和利基市场的大型模板库 - 拖放构建器可轻松定制 - 自动回复序列 - 易于设计和安排广播 我们强大的工具套件中还有更多功能可以满足您的所有电子邮件营销需求。我们所有的付费计划均提供 60 天退款保证，让您有信心尝试您能找到的最简单的潜在客户增长和电子邮件营销工具。
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge 是一款针对联盟行业巨头的高级跟踪软件。它是一款稳定且值得信赖的产品，具有一流的帮助、直观的界面和全套功能，可让您优化广告活动。
Fabl
fabl.co
Fabl 于 2021 年 1 月被 Britelite Immersive 收购，旨在提高受众参与度，同时降低品牌发行商的生产和管理成本。Fabl 的综合软件平台使营销人员能够自己在扩展品牌内容计划中构建、管理、部署和分析参与度和转化数据；无需代理机构、开发商或设计师。与大多数 CMS 平台相比，Fabl 将内容营销页面参与度平均提高了 6 倍。与任何登陆页面构建器一样易于使用，与任何 CMS 一样强大 - Fabl 是一个内容营销、管理和发布平台，用于大规模高效生成高度吸引人的数据驱动的内容页面。除了典型的内容营销平台之外，Fabl 还使营销人员摆脱了成本、时间和技术限制，同时以指数方式提高了页面参与度和转化率。
Referrizer
referrizer.com
世界上最先进的营销自动化平台，为您的本地业务提供支持。通过我们的免费试用帐户获得更多客户、最大限度地提高推荐并提高您的客户保留率。与当地企业主合作，发现大量优质应用程序和预构建的集成，以进一步提高业绩。免费注册（无需信用卡）。
GreenRope
greenrope.com
GreenRope 是一款一体化、完整的 CRM、营销自动化和客户服务解决方案，专为做大事的企业而设计。 GreenRope 将销售、营销和运营整合为一款专为您的业务打造的高度可定制的软件解决方案。 GreenRope 不仅仅是软件，它还是一种开展业务的方式。我们帮助用户打破部门孤岛，创建简化的业务流程。 GreenRope 的 CRM 拥有您销售、营销、客户服务和运营所需的所有工具和集成。真正的力量来自于综合方法，而这正是 GreenRope 所提供的。 GreenRope 包括先进的营销自动化功能、拖放式客户旅程映射、销售人员自动化、客户服务工具以及其他功能工具箱，可帮助管理和运营您的业务。 GreenRope 让您能够掌控从销售到营销再到客户服务的整个业务。您可以 360 度全方位了解客户，并获得更好的方式来管理和实现 KPI。 GreenRope 是唯一真正的一体化解决方案之一。组织中的每个人都可以使用 GreenRope 来管理销售、促进营销活动并使用数据创造更好的客户体验。另外，额外的用户始终是免费的。使用深入的销售支持工具有效管理您的销售渠道。自定义查看联系人、安排约会、自动跟进以及轻松查看所有销售机会的方式。 GreenRope 为您提供易于设置、测试和执行的营销自动化。千万不要错过通过个性化沟通和数据驱动策略提供最佳客户体验的机会。借助 GreenRope，您可以在同一平台上管理多个渠道 - 网站、电子邮件、移动、社交等。当您需要我们时，我们就在这里。通过聊天、电子邮件等方式 24/7 联系我们。此外，我们还提供深入的入职培训、个性化培训、认证计划和数百个在线资源，以确保您的成功。 GreenRope 是一家致力于为客户提供卓越价值的公司。自 2008 年成立以来，我们已经从最早的电子邮件营销服务提供商之一发展成为市场上第一个真正完整的 CRM。 GreenRope 将销售、营销和运营整合到一个平台中，激发您与客户、供应商和员工的协作，我们践行这种协作文化，倾听像您这样的人的意见，打造您想要的业务运营方式。 GreenRope 的完整 CRM 可以帮助企业主、销售经理和营销人员弥合部门之间的差距，并使数据始终可访问，以便您的业务顺利、有效地运行，并获得团队所需的所有信息，以更好地定位和服务他们的潜在客户和客户。
VBOUT
vbout.com
VBOUT 是一个人工智能驱动的营销平台，受到全球 1000 家企业的信赖，可实现营销自动化和集中化，同时为受众提供引人入胜的个性化体验。机构和合作伙伴直接或通过白标设置使用 VBOUT 来构建自定义计划、管理子帐户以及将一个客户帐户的资产共享给多个客户帐户。 使用 VBOUT，您可以： * 从一处管理您的所有社交媒体。 * 通过创建和发送获胜的电子邮件活动与您的客户互动。 * 无需编码即可设计令人惊叹的个性化动态登陆页面。 * 使用直观的视觉生成器创建自动化。 * 培养潜在客户，从点击到成交，甚至更进一步。 * 轻松增加和维护您的受众群体列表。 * 在可定制的仪表板上跟踪和分析您的所有营销活动。 该平台具有简单的拖放登陆页面和表单、直观的视觉自动化构建器、社交媒体管理、电子邮件营销工具以及用于各种营销活动的不断增长的预构建模板库。深入的本地分析和潜在客户跟踪使营销人员能够全面了解他们的渠道、列表参与度和营销活动绩效。 成长型企业和机构信赖 VBOUT 的灵活平台和屡获殊荣的免费高级支持，帮助他们吸引合适的客户，将更多访客转化为客户，并在一个易于使用的平台上开展完整的营销活动。
AllClients
allclients.com
适用于小型企业的排名第一的客户管理和营销自动化系统。 专为非常小的企业设计。轻松管理您的联系人、发送电子邮件并自动进行营销。
BOWWE
bowwe.com
BOWWE 旨在为您在网站创建的每个阶段提供支持 - 从创意、设计和开发到业务维护和稳定增长。 NoCode & LowCode 平台，利用原创技术，让您创建强大的设计并在互联网上实现完全自主。创建网站、登陆和微型页面、作品集和简历或博客比您想象的更容易、更快捷。 您可以从头开始构建或使用超过 500 个完全可自定义的模板以及 570 多个现成的小部件、部分和块。构建器、应用程序、营销工具和人工智能的独特组合将使您的网站不仅美观，而且自动响应、快速加载，并为关键的搜索引擎结果做好准备。您可以构建、分析和优化您的内容。 无论是否有编程经验，都可以在不到 1 天的时间内创建一个令人惊叹且功能强大的 Web 项目。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon 是一个屡获殊荣的全渠道营销自动化平台，可为每个零售商的问题提供解决方案：如何在正确的时间向每位访客发送正确的消息和正确的内容。它使单人商店和企业零售商等能够从大数据平台的使用中受益，以便轻松创建数据驱动的自动化和个性化活动，在几秒钟内对客户/访客行为和目录变化做出反应。因此，ContactPigeon 通过实现三个主要目标来帮助客户增加销售额： • 丰富的客户洞察：收集客户行为数据并构建丰富的统一客户视图 • 提高客户参与度：在客户旅程中的适当时刻触发自动化和预测性消息用于优化销售转化和保留。 • 多渠道覆盖：允许企业在一个平台内跨多种消息传递渠道（例如电子邮件、短信、Viber、移动、推送通知、网站、Facebook、Google、明信片）设计引人入胜的活动。
OptimizePress
optimizepress.com
完整的 WordPress 营销工具套件 用于在 WordPress 网站上获得更多潜在客户和销售的一体化平台 停止将解决方案捆绑在一起，开始使用专为创作者、企业家和数字营销人员设计的单一平台来构建一个获得更多潜在客户和销售的网站
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop 是一个功能强大的网站和登陆页面无代码构建器，允许您使用易于使用的构建器构建高度转换的 Web 项目。非常适合潜在客户开发、销售产品、产品组合、活动等。
Heyflow
heyflow.com
Heyflow 可帮助您将网站访问者转化为潜在客户、注册和销售。使用其拖放构建器，您可以创建注册渠道、潜在客户生成流程和交互式多步骤表单，以构建引人入胜的网站体验。通过与增长营销人员所需的营销工具本地集成来分析流程的绩效。 ** 构建：从 25 多个构建块中进行选择，立即构建多功能流程 - 只需拖放即可！定义路线和“如果这样，那么那样”逻辑，以更智能、更人性化、更好地参与。将您的流程嵌入任何网站或仅将其用作独立的登录页面。您的流程针对移动设备进行了优化，100% 响应，即使用户的互联网连接速度较慢，加载速度也极快。 ** 设计：完全定制您的流程，以完美匹配您的品牌并传达您的价值观。利用风格变量的力量和像素完美的体验。超过 30,000 个图标（三种权重、53 个类别和 720 个子类别）可供您加快工作流程。 ** 分析：使用 Heyflow 的分析仪表板了解用户的行为。通过本地集成 Google 标签管理器、Google Analytics 或 Facebook Pixel 来衡量流程的性能。自动将 URL 参数从您的目标网页传递到您的流程。 ** 集成：通过电子邮件、GSheets、Pipedrive、Slack、Asana 以及 Zapier 的 2,000 多种其他服务接收您的回复。
GreatPages
greatpages.com.br
借助市场上最强大的登陆页面创建器，创建极其快速且优化的页面，转化您的访问者并发展您的业务。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud 是领先的分布式营销平台，帮助品牌到本地团队通过渠道合作伙伴、地点和一线员工进行有效的营销和销售。 SproutLoud 的人工智能平台将数字资产管理、渠道激励、合作营销基金和最后一英里营销履行相结合，让您可以轻松地通过传统、数字和社交媒体策略协作部署本地化、合规的内容。 SproutLoud 是唯一专门为多层分销行业打造的平台，使品牌能够影响最接近为消费者提供服务的各方的行为。 SproutLoud 的软件提高了上市速度、品牌合规性以及数百或数千本地用户规模的监管合规性。借助 SproutLoud，客户可以通过数据驱动的决策快速响应当地市场状况。
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz 是一种一体化文本营销解决方案，可帮助企业增加订阅者并大规模提供 1:1 个性化购物体验。利用个性化的图片短信和销售页面，获得最高的打开率和转化率。利用先进的活动分析来赢得更多用户，并根据可能购买特定商品而不是其他商品的销售页面意图数据来细分订阅者。我们的短信专家随时为您提供帮助。
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform 是一个面向科技初创公司的简单登陆页面构建器。超过 5,000 名来自 SaaS、移动应用程序、桌面应用程序和技术产品的才华横溢的创始人和营销人员使用我们的魔力为他们的项目构建网站。
Marketplan
marketplan.io
多合一营销平台。 从一个强大的地方即可规划、执行、规划和优化您的整个营销策略。
Moosend
moosend.com
Moosend 是一款功能强大的电子邮件营销自动化软件，具有世界一流的功能、最先进的自动化流程和潜在客户生成工具，可帮助您从第一天起发展业务，同时保持屡获殊荣的一体化用户界面。 - 发送电子邮件营销活动 创建精美、专业的电子邮件活动，像专业人士一样与您的受众互动。 - 管理您的受众使用我们的高级细分功能向正确的受众发送正确的电子邮件，使用订阅者标签进行组织，并最大限度地减少取消订阅。 - 扩大您的受众群体 使用一种工具即可创建、启动和优化令人惊叹的登陆页面和订阅表格。 - 自动化您的营销自动化重复性任务，并为您的客户创造令人愉悦的个性化数字体验。 -跟踪您的努力衡量您的营销成功并收集强大的数据以做出更好的决策。您可以免费试用 Moosend，并免费试用我们所有的中小企业和企业功能！不需要信用卡。只需每月 9 美元即可开始使用，或联系我们的销售团队制定定制计划来支持您的业务需求。将以下链接复制并粘贴到您的浏览器中： - 免费试用 Moosend：https://moosend.com/register/ - 获取自定义报价：https://moosend.com/contact-us/sales/
Knak Templates
knak.com
免费电子邮件模板。 作为营销人员，我们非常了解您在构建电子邮件时面临的设计和编程挑战。这就是为什么我们决定免费赠送整个 Marketo 和 Eloqua 电子邮件模板库。访问 50 多个免费模板，用于电子通讯、电子邮件营销活动、促销电子邮件等。只需提供您的电子邮件地址即可接收 50 多个免费电子邮件和登陆页面模板，无需编码。
Knak Enterprise
knak.com
适合企业营销团队的可扩展营销活动创建平台。 Knak Enterprise 可实现全球分散的营销团队之间的高效协作，同时保持品牌控制。让您的员工能够在几分钟内创建精美的电子邮件和登录页面，无需编码。
Limey
limey.io
在几分钟内创建漂亮的单页网站。 与您的受众建立联系，捕获潜在客户并将其导出。
ShortStack
shortstack.com
ShortStack 是一款可定制性最强的一体化竞赛软件，提供成功在线营销所需的所有工具。使用 ShortStack 创建登陆页面竞赛；抽奖和测验；运行主题标签和评论以参加社交媒体竞赛；并发送电子邮件。 ShortStack 强大的样式和定制功能允许您使用自己的品牌。您可以控制在何处发布着陆页。将它们嵌入您的网站或使用您自己的自定义域。不需要编码技能，这意味着不需要 IT 参与。
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是世界上第一个电子商务登陆页面编辑器。在几分钟内创建令人惊叹的登陆页面，并探索我们大量的模板、模块、布局和编辑选项。
Phonesites
phonesites.com
将更多访客转变为客户。 只需 10 分钟即可轻松构建网站、登陆页面、调查、弹出窗口和数字名片。从您的手机就可以了！
Framer
framer.com
它的原型设计变得简单——无需代码，基于浏览器，并且对所有人免费。高保真时间减半。 Framer 是一款功能强大的 Web 构建器，旨在轻松创建令人惊叹的响应式网站。它提供了直观的界面，允许用户设计和发布任何规模的现代网站，使其适合初学者和经验丰富的开发人员。 Framer 还支持插件和模板市场，增强其功能并使用户能够轻松创建独特的网站。无论您是想构建作品集、商业网站还是登陆页面，Framer 都能提供您所需的工具，让您更智能地设计和更快地发布。免费开始并探索可能性！
RealEye
realeye.io
具有网络摄像头眼动追踪功能的在线研究平台。它具有： - 比传统眼动追踪硬件更快、更便宜 - 准确（按钮尺寸精度），用于学术研究 - 易于使用（客户称赞我们的用户友好界面） RealEye 是一款在线工具，可让您执行以下操作： 1. 使用常规网络摄像头进行眼球跟踪，2. 情绪分析（面部编码），3. 跟踪鼠标移动和点击，4. 使用高级调查模块，5. 立即雇用参与者/小组，6. 完全在线分析数据，7.将数据导出到 CSV，8. 连接外部工具，9. 100% 远程进行研究。 RealEye 可用于： 1. 购物者洞察研究（包装和货架/货架图评估） 2. 用户体验研究/模型测试 3. 不同的广告评估（视频、展示等） 4. 学术研究 公司简介： - 2017 年推出 -超过 2500 家客户受到公司和大学的信赖 - 总部位于欧洲和拉丁美洲
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow 致力于转变网站洞察力。我们的创新分析工具，包括热图、行为跟踪和事件分析，支持数据驱动的决策。我们用户友好的仪表板解释用户操作，为卓越的数字之旅提供明智的设计选择。发现实时重播、点击故障等，以优化用户体验并提高参与度。我们相信数据是开启成功的关键，通过 WebTrackFlow，您将拥有一个值得信赖的合作伙伴来驾驭数字景观。通过可行的见解提升您的在线形象 - 与我们一起踏上充分发挥您网站潜力的旅程。
Webflow
webflow.com
Webflow 是一个可视化 Web 开发平台，允许人们设计、构建和启动完全自定义的网站，而无需编写代码。通过将设计、动画、内容管理、营销和电子商务工具整合到一个平台中，Webflow 使非编码人员和编码人员能够以更快、更具成本效益和更具协作性的方式发布和推广各种网站。 Webflow 为 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等创新公司的网站提供支持。 Webflow 成立于 2013 年，总部位于旧金山，得到 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Draper Associates 的支持
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Acumbamail
acumbamail.com
轻松发送电子邮件和短信活动并促进您的业务。为了获得出色的绩效，营销不应该变得复杂。通过一个工具，您可以管理您的电子邮件活动、短信、登陆页面等等。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集成在一个页面上查看来自各种其他业务应用程序的客户数据
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark 是一个电子邮件营销平台，其全球使命是帮助世界各地的企业点燃与客户的关系。 * 创建可转化的电子邮件 任何技能水平的用户都可以构建可推动结果的电子邮件活动。直观的无代码电子邮件生成器与人工智能生成内容的强大功能相结合，使发送与受众产生共鸣的消息变得比以往更容易。从头开始，或从广泛的现成模板库中进行选择。 * 增加你的清单 创建自定义登陆页面、表格和调查来扩大和吸引您的列表。任何人都可以使用 Benchmark Email 的简单潜在客户开发工具来吸引新订阅者。或者，通过 Zapier 连接到您喜欢的潜在客户开发工具。 * 个性化外展 使用可视化生成器中的自动化工作流程发送及时、个性化的电子邮件内容。根据联系人的行为或属性触发电子邮件。 * 优化和衡量成功 报告工具可以深入了解表现最佳的营销活动，而 A/B 测试则提供了改进关键指标的杠杆。 几十年来，Benchmark Email 一直为世界各地的企业提供智能电子邮件营销工具，帮助他们接触受众。
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo 是一个 SaaS 业务管理平台，它将许多公司的基本服务整合到一个易于采用且经济实惠的解决方案中。它专为中小型企业设计，为他们提供了大型企业级系统的范围和整体业务方法，同时以更易于管理的方式交付。这种完全集成的方法使工作比缝合在一起的单一用途应用程序集群更加高效，提供更好的数据安全性，更易于学习、采用、使用、管理，并且成本更低。中小型企业可以获得功能齐全的业务解决方案（CRM、销售和营销、项目、支持、工作流程自动化等等……），该解决方案旨在通过逐步采用不同的内部业务部门来满足其需求，同时消除对一组单一用途的应用程序。这一切都始于免费的 CRM。
Brizy Cloud
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为您的企业或客户创建高转化率的销售登陆页面、潜在客户开发和营销登陆页面的最简单方法。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Dorik
dorik.com
Dorik 是一个人工智能网站建设平台，任何人都可以在几分钟内轻松创建一个漂亮的网站，而无需任何设计或编码经验。 Dorik 灵活、易于使用，是最实惠的网站构建平台之一。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一体化客户体验和数据平台 (CXDP)，使营销团队能够通过高度个性化的跨渠道旅程超越客户期望。借助 Dotdigital，营销人员可以无缝地统一、丰富和细分客户数据。 Dotdigital 打破了数据孤岛，简化了决策，并为实现大规模客户参与的营销创意铺平了道路。凭借强大的 AI 功能，Dotdigital 可以轻松实现跨网络、电子邮件、短信、WhatsApp、聊天、推送、社交、广告等的深度个性化体验的自动化。 Dotdigital 受到电子商务、零售、非营利、教育、金融服务和其他领域 4,000 多个品牌的信赖，为全球营销人员提供支持。 Dotdigital 总部位于伦敦，成立于 1999 年，专注于构建值得信赖、互联且面向未来的解决方案，为以客户为中心的企业提供支持。请访问 dotdigital.com 了解更多信息。
Duda
duda.co
Duda 是领先的网站开发平台，帮助数字营销机构和 SaaS 公司建立和管理客户的数字形象。 Duda 屡获殊荣的低代码无代码平台使代理机构和 SaaS 公司能够通过电子商务、客户管理、搜索引擎优化、自动化和白标签等广泛功能实现更高的生产力和前所未有的增长。
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 帮助营销人员创建和交付个性化、有针对性的电子邮件和短信营销活动，以推动真正的业务成果。无论您是由一个人组成的团队还是分布在全球的团队，我们的资源都可以让您更轻松地构建简单的、数据驱动的、跨渠道连接和转化的营销活动。我们还提供可定制的模板（不仅限于高级帐户）、实际客户支持以及可与您一起扩展的功能。 * 计划——跨团队协作，积极主动地开展活动和客户拓展。 * 设计——我们世界一流的编辑器和数百个响应式模板可帮助您设计引人注目的移动电子邮件并测试有效的 CTA。 * 目标和参与——根据您对客户的了解，使用细分来支持更个性化的消息，我们的自动化工具可帮助您高效地构建和执行持续的营销活动，让您的品牌始终成为人们关注的焦点。 * 分析和优化——即使您在旅途中，也可以通过实时分析、测试和洞察来了解您的计划的影响并随着时间的推移进行改进。 * 集成 — Emma 与顶级 CRM、电子商务和分析平台集成，因此您可以使用最常用技术中的数据来创建明智且动态的创意。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是一个技术平台，旨在弥合物理领域和数字领域之间的差距，使品牌能够更有效地与客户建立联系。通过促进有价值的第一方数据的捕获，Flowcode 使企业能够增强其营销策略并优化客户参与度。这种创新的解决方案在当今的数字环境中尤其重要，在当今的数字环境中，了解消费者行为对于推动转化和培养品牌忠诚度至关重要。 Flowcode 主要针对寻求改善客户互动的品牌，服务于各个行业，包括零售、娱乐和酒店业。其工具旨在优化转化渠道，使企业能够准确识别和映射客户兴趣。对于希望创建与受众产生共鸣的个性化体验的组织来说，此功能特别有用。通过利用 Flowcode，品牌可以解锁独特的体验，不仅可以吸引客户，还可以鼓励重复参与。 Flowcode 的突出功能之一是能够促进超过 7.11 亿次互动，展示了其在增强主要场馆和活动中的客户体验方面的有效性。这种程度的参与表明 Flowcode 有能力推动品牌与消费者之间有意义的互动。此外，该平台受到超过60%的财富500强企业的信赖，表明其在满足大型企业需求方面的可靠性和有效性。 Flowcode 的独特卖点包括物理和数字接触点的无缝集成，使品牌能够从客户互动中收集可行的见解。该平台提供实时分析工具，使企业能够跟踪参与度指标并相应地调整策略。这种数据驱动的方法不仅可以增强营销力度，还可以加深对客户偏好的了解，最终带来更有效的营销活动。 总之，Flowcode 通过提供全面的解决方案以创新方式将品牌与其客户联系起来，在技术领域脱颖而出。通过专注于第一方数据收集和参与度优化，Flowcode 为企业提供了驾驭不断变化的数字环境并与受众建立持久关系所需的工具。
Wishpond
wishpond.com
Wishpond 是一个包含简单工具的平台，用于潜在客户开发和营销自动化，已被 5,000 多家企业使用： 着陆页：在几分钟内构建、发布和 A/B 对比测试移动响应式着陆页。网站弹出窗口：通过网站弹出窗口将更多网站访问者转化为潜在客户。表格：在您的网站和博客中嵌入潜在客户开发表格。竞赛和促销：举办 Facebook 抽奖活动、摄影竞赛、Instagram 标签竞赛等。营销自动化：根据潜在客户的活动和个人详细信息向他们发送个性化电子邮件。电子邮件营销：根据任何活动或个人详细信息个性化发送给每个潜在客户的电子邮件。潜在客户管理：根据潜在客户在您的网站和活动上的活动创建列表。潜在客户评分：根据潜在客户的活动和个人详细信息对潜在客户进行评分，以了解哪些潜在客户已准备好购买。潜在客户资料：深入了解您的潜在客户。查看他们的网站活动、他们打开的电子邮件等。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Swipe Pages
swipepages.com
使用移动优先 AMP 登陆页面捕获更多潜在客户并提高转化率。功能齐全的登陆页面构建器受到 7500 多名营销人员的信赖。
Taplink
taplink.at
Taplink 可帮助您在 10 分钟内为您的企业在 Instagram 上创建一个高转化率的登陆页面。使用多种营销功能来增加销售额