转化率优化工具 - 最热门应用 - 俄罗斯

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
转化率优化 (CRO) 工具代表一类配备测试和可视化功能的软件，旨在增强用户体验并提高企业转化率。 CRO 工具与数字分析软件配合运行以监控访问者行为，收集并分析网站使用模式的数据。通过敏锐的洞察力，他们找到了简化可用性和增强吸引力的机会。各种类型的 CRO 工具具有不同的功能，从评估当前转化率到尝试新颖的网站体验以评估其对转化率的影响。
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Webflow
webflow.com
Webflow 是一个可视化 Web 开发平台，允许人们设计、构建和启动完全自定义的网站，而无需编写代码。通过将设计、动画、内容管理、营销和电子商务工具整合到一个平台中，Webflow 使非编码人员和编码人员能够以更快、更具成本效益和更具协作性的方式发布和推广各种网站。 Webflow 为 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等创新公司的网站提供支持。 Webflow 成立于 2013 年，总部位于旧金山，得到 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Draper Associates 的支持
Miro
miro.com
Miro 是一个创新的可视化工作空间，使任何规模的分布式团队能够共同梦想、设计和建设未来。借助 Miro 智能画布的魔力，团队可以在任何地方可视化概念、想法和解决方案，无需干擦标记。即使在远程、分布式或混合工作环境中，也能与您的团队同步、流畅并感受并肩工作的联系。 Miro 的客户喜欢使用 Miro 来： * 举办在线会议和团队研讨会 * 在无限的板上集思广益新想法和设计 * 编辑、注释和标记文档和 PDF * 使用 Apple Pencil 进行数字笔记（并减少纸张使用！） * 轻松收集资源、照片、文档、链接和参考资料 * 规划和管理敏捷工作流程和 scrum 仪式 * 创建用户旅程、绘制流程并开发角色 * 在协作空间中教授和促进互动课程 * 创建一个想法和灵感的愿景板 Miro 让您随时随地进行创作。凭借 200 多个预制模板、拖放界面以及对协作者的无限限制，在 Miro Board 上工作既快速又有趣。
Taplink
taplink.at
Taplink 可帮助您在 10 分钟内为您的企业在 Instagram 上创建一个高转化率的登陆页面。使用多种营销功能来增加销售额
Wix
wix.com
使用 Wix 充满信心地在线建立和扩展您的业务。凭借闪电般的网络性能、企业级安全性和可靠的基础设施，您可以放心，您的网站将始终正常运行。通过 Wix，您获得的不仅仅是一个网站构建器，从在线安排到支付、深度品牌推广和电子商务解决方案，您可以将您的网站带向您想要的任何方向。在线管理业务从未如此直观，借助领先的 SEO 和营销工具、高级分析甚至移动应用程序，您可以随时随地掌控一切。加入数百万使用 Wix 的用户的行列，帮助他们实现在线目标。 Wix的主要特点是什么？ * 智能拖放编辑器直观地创建您的网站 * 900多个精心设计的网站模板 * 先进的 SEO 功能可针对搜索引擎进行优化 * 强大的电子商务解决方案来管理您的商店和在线销售 * 在线安排软件，为您的客户提供无缝的预订体验 * 内置营销工具可帮助管理和发展您的在线业务 * 完整的博客功能可帮助您培养忠实的受众并通过内容获利 * 用于自定义功能的全栈网络开发工具
Sentry
sentry.io
对于软件团队来说，Sentry 对于监控应用程序代码健康状况至关重要。从错误跟踪到性能监控，开发人员可以更清晰地看到，更快地解决问题，并持续学习他们的应用程序 - 从前端到后端。 Sentry 受到全球超过 350 万开发者和超过 87,000 个组织的喜爱，为迪士尼、Peloton、Cloudflare、Eventbrite、Slack、Supercell 和 Rockstar Games 等许多世界知名公司提供代码级可观察性。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica 是 Yandex 提供的免费网络分析服务，用于跟踪和报告网站流量。 Yandex 于 2008 年推出该服务，并于 2009 年公开。截至 2019 年，Yandex.Metrica 是网络上第三大使用最广泛的网络分析服务。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Framer
framer.com
它的原型设计变得简单——无需代码，基于浏览器，并且对所有人免费。高保真时间减半。 Framer 是一款功能强大的 Web 构建器，旨在轻松创建令人惊叹的响应式网站。它提供了直观的界面，允许用户设计和发布任何规模的现代网站，使其适合初学者和经验丰富的开发人员。 Framer 还支持插件和模板市场，增强其功能并使用户能够轻松创建独特的网站。无论您是想构建作品集、商业网站还是登陆页面，Framer 都能提供您所需的工具，让您更智能地设计和更快地发布。免费开始并探索可能性！
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
FlowMapp
flowmapp.com
使用在线协作工具为精美的产品、网站和应用程序设计卓越的用户体验。 简单而强大的视觉用户体验平台。创建站点地图、用户流程和线框图，以提供更高效的用户体验规划和 Web 开发。 FlowMapp 允许团队在一个地方实时规划和设计数字体验 如何使用FlowMapp？ — 用户体验与开发 — 规划 — 团队合作 — 整理一切 — 创建并展示高保真原型 — 规划和存储内容 — 与客户沟通 — 增加销售额 — 离线工作
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是一个技术平台，旨在弥合物理领域和数字领域之间的差距，使品牌能够更有效地与客户建立联系。通过促进有价值的第一方数据的捕获，Flowcode 使企业能够增强其营销策略并优化客户参与度。这种创新的解决方案在当今的数字环境中尤其重要，在当今的数字环境中，了解消费者行为对于推动转化和培养品牌忠诚度至关重要。 Flowcode 主要针对寻求改善客户互动的品牌，服务于各个行业，包括零售、娱乐和酒店业。其工具旨在优化转化渠道，使企业能够准确识别和映射客户兴趣。对于希望创建与受众产生共鸣的个性化体验的组织来说，此功能特别有用。通过利用 Flowcode，品牌可以解锁独特的体验，不仅可以吸引客户，还可以鼓励重复参与。 Flowcode 的突出功能之一是能够促进超过 7.11 亿次互动，展示了其在增强主要场馆和活动中的客户体验方面的有效性。这种程度的参与表明 Flowcode 有能力推动品牌与消费者之间有意义的互动。此外，该平台受到超过60%的财富500强企业的信赖，表明其在满足大型企业需求方面的可靠性和有效性。 Flowcode 的独特卖点包括物理和数字接触点的无缝集成，使品牌能够从客户互动中收集可行的见解。该平台提供实时分析工具，使企业能够跟踪参与度指标并相应地调整策略。这种数据驱动的方法不仅可以增强营销力度，还可以加深对客户偏好的了解，最终带来更有效的营销活动。 总之，Flowcode 通过提供全面的解决方案以创新方式将品牌与其客户联系起来，在技术领域脱颖而出。通过专注于第一方数据收集和参与度优化，Flowcode 为企业提供了驾驭不断变化的数字环境并与受众建立持久关系所需的工具。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多证券交易所（OTEX）。
Elicit
elicit.org
人工智能研究助理。 Elicit 是一位 GPT-3 支持的研究助理。 Elicit 可帮助您对数据集进行分类、集思广益研究问题以及搜索出版物。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Builder.io
builder.io
Builder 为开发人员和营销人员提供支持人工智能的工具，帮助他们快速将设计转变为优化的网络和移动体验。它提供了一个人工智能驱动的设计到代码工具（Visual Copilot），可以自动将Figma设计转换为干净的代码，还提供了一个可视化内容管理系统（Visual CMS），可以让营销人员快速构建、迭代和优化网络和移动体验，而无需依赖工程。
LogRocket
logrocket.com
现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验
Referrizer
referrizer.com
世界上最先进的营销自动化平台，为您的本地业务提供支持。通过我们的免费试用帐户获得更多客户、最大限度地提高推荐并提高您的客户保留率。与当地企业主合作，发现大量优质应用程序和预构建的集成，以进一步提高业绩。免费注册（无需信用卡）。
Exatom
exatom.io
我们帮助您提高现有在线表单的性能。好多了。通常，有两位数百分比的访问者开始与您的表单进行交互，但不会转向转化者。为什么他们会在中途或提交失败后放弃您的网络表单？了解如何提高您的表单性能。 Exatom 表单和字段分析补充了您现有的分析平台，例如 Google Analytics 或 Adobe Analytics，因为它从常规 Web 分析工具停止的地方开始。 Exatom 专注于其他网络分析工具无法提供的表单详细信息。比如每个表单字段的交互和犹豫时间。这使您能够使在线表单表现得更好。无论您的在线表单是为潜在客户开发、电子商务还是评论而设计的。顺便说一下，我们的解决方案是无 cookie 的，并且我们不收集任何 PII 数据。隐私友好。我们提供 10 天免费试用。你是代理机构吗？代理机构可以在其公司网站上免费使用 Exatom，并为其客户提供 15% 的折扣。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica 是一款经济实惠且可靠（是的，这是可能的）一体化移动应用程序分析工具，可对您的移动应用程序用户行为、应用程序内收入、移动获取活动和崩溃进行全面分析。它于 2013 年推出，支持全球 60,000 多个移动应用程序（例如 Azur Games、METRO、汉堡王、Brave Stars）找到可行的见解并最大化其应用程序收入。 AppMetrica 被多个行业的用户获取团队、产品经理、收入经理和分析专家使用。为什么切换到 AppMetrica： - 您需要当前产品分析工具的更多功能，即渠道、细分和用户级数据。 - 您正在将用户获取活动扩展到 Google Ads 之外，并且需要 MMP。 - 您当前的产品分析或 MMP 太昂贵。 - 您对数据感到不知所措，希望通过一种简单的方法来了解应用程序的发展。 - 您重视 24/7 的高质量支持。毕竟，无需切换，您可以使用 AppMetrica 作为替代事实来源。只需创建一个免费帐户。欲了解更多信息，请访问：https://appmetrica.com
Verint
verint.com
Verint 通过连接整个企业的工作、数据和体验，帮助世界上最具标志性的品牌建立持久的客户关系。通过这种方法，品牌可以在适应未来工作的过程中导航并蓬勃发展，消除组织和数据孤岛造成的低效率，并在每次互动中持续提供大规模的差异化体验。 Verint 的解决方案可帮助品牌缩小因缺乏提供满足客户期望的体验所需的资源而产生的差距。缩小敬业度能力差距™有助于他们与客户建立持久的关系并推动真正的业务成果。 Verint 客户参与平台利用人工智能和分析、开放式集成以及客户参与科学方面的最新进展，以满足不断增长、不断变化的消费者互动和需求。他们通过与广泛的解决方案和合作伙伴生态系统密切合作，帮助客户从技术投资中获得更大的价值。 借助 Verint，品牌最终可以释放业务各个领域的客户参与潜力，为客户和员工提供始终如一的差异化体验，并大规模实现切实的业务成果。 全球影响力 • 总部位于纽约州梅尔维尔，在全球设有 40 多个办事处 • 由 4,500 名敬业的专业人员和全球合作伙伴网络提供支持 缩小参与能力差距 如今的品牌面临着跨数十个参与渠道、数百个客户旅程和数百万次互动提供优质客户体验的挑战——所有这些都需要使用相同的团队和资源。这会导致参与能力差距。 Verint 解决方案专门致力于缩小这一差距。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark 是一个电子邮件营销平台，其全球使命是帮助世界各地的企业点燃与客户的关系。 * 创建可转化的电子邮件 任何技能水平的用户都可以构建可推动结果的电子邮件活动。直观的无代码电子邮件生成器与人工智能生成内容的强大功能相结合，使发送与受众产生共鸣的消息变得比以往更容易。从头开始，或从广泛的现成模板库中进行选择。 * 增加你的清单 创建自定义登陆页面、表格和调查来扩大和吸引您的列表。任何人都可以使用 Benchmark Email 的简单潜在客户开发工具来吸引新订阅者。或者，通过 Zapier 连接到您喜欢的潜在客户开发工具。 * 个性化外展 使用可视化生成器中的自动化工作流程发送及时、个性化的电子邮件内容。根据联系人的行为或属性触发电子邮件。 * 优化和衡量成功 报告工具可以深入了解表现最佳的营销活动，而 A/B 测试则提供了改进关键指标的杠杆。 几十年来，Benchmark Email 一直为世界各地的企业提供智能电子邮件营销工具，帮助他们接触受众。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集成在一个页面上查看来自各种其他业务应用程序的客户数据
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
UXCam
uxcam.com
UXCam 是一款一体化移动应用分析平台，使企业能够了解用户行为。 UXCam 最初是作为会话重放和热图解决方案，但我们意识到有很多问题仅靠定性数据无法回答。因此，我们将定性数据的粒度与定量数据的影响结合起来。借助 UXCam，您可以创建漏斗图、保留图表和仪表板，以了解每个阶段流失的人数百分比。一旦看到下降，您可以放大并查看记录和热图，以了解发生下降的原因。在 UXCam 网站上预订免费快速演示以了解更多信息。
LanderLab
landerlab.io
无需编码，无需服务器技能！借助 LanderLab，您可以创建、编辑和发布美观且响应灵敏的登陆页面，只需点击几下即可实现更多转化。从丰富的现成可用模板中进行选择，或导入现有的登陆页面。使用我们内置的易于使用的可视化编辑器自定义图像、标题、号召性用语或任何其他部分。通过轻松安装 Facebook、Google Analytics 等流行平台的任何跟踪像素来建立您的受众群体。在线预览并发布您的登陆页面。直接从 Adplexity 等间谍工具导入登陆页面。适用于电子商务、饮食、财务、潜在客户发掘等的现成模板。将现有登陆页面上传为 .zip 从空模板构建新的登陆页面。在编辑器中打开并自定义图像、文本或布局。将网站发布到您拥有的任何自定义域，并提供全面的 SSL 支持（通过 Let's Encrypt）。
Algolia
algolia.com
Algolia 是世界上唯一的端到端人工智能搜索和发现平台。我们的工程师发明了人工智能的突破性用途，以指数级更好的方式创建更好的搜索和发现。我们专有的 NeuralSearch 技术将基于矢量的自然语言处理和关键字匹配结合在一个 API 中。 Algolia 每年支持 1.75 万亿次搜索请求或每周超过 300 亿次搜索请求，使 150 多个国家/地区的 17,000 多名客户能够为其应用内用户和/或在线访问者（使用任何 Web、移动或语音设备）——通过立即大规模地呈现所需的内容。要了解更多信息，请访问 www.algolia.com。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一个综合性电子邮件营销平台，为小型企业、个体企业家、教练和营销人员提供功能强大且价格实惠的工具，以扩大受众、与订阅者互动，并将订阅者转变为付费客户。凭借超过 25 年的专业知识，我们的客户选择 GetResponse 来享受我们用户友好的解决方案、屡获殊荣的 24/7 客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 – 包括自动化、列表增长以及网络研讨会和直播等其他通信工具聊天可帮助企业建立个人品牌、销售产品和服务以及建立社区。需要更先进的平台吗？ GetResponse MAX 和 MAX² 是为寻求先进营销功能和可靠支持的高要求用户提供的解决方案。
Instapage
instapage.com
Instapage 使营销人员能够大规模构建个性化和优化的登陆页面，从而提高营销活动结果和投资回报率。无需开发人员且具有用户友好的界面，您可以快速创建相关的广告到着陆页体验，以支持多个目标受众和营销活动目标。作为市场上最先进的登陆页面解决方案，Instapage 为广告映射、人工智能驱动的内容和实验以及内置分析提供了统一的环境。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一体化客户体验和数据平台 (CXDP)，使营销团队能够通过高度个性化的跨渠道旅程超越客户期望。借助 Dotdigital，营销人员可以无缝地统一、丰富和细分客户数据。 Dotdigital 打破了数据孤岛，简化了决策，并为实现大规模客户参与的营销创意铺平了道路。凭借强大的 AI 功能，Dotdigital 可以轻松实现跨网络、电子邮件、短信、WhatsApp、聊天、推送、社交、广告等的深度个性化体验的自动化。 Dotdigital 受到电子商务、零售、非营利、教育、金融服务和其他领域 4,000 多个品牌的信赖，为全球营销人员提供支持。 Dotdigital 总部位于伦敦，成立于 1999 年，专注于构建值得信赖、互联且面向未来的解决方案，为以客户为中心的企业提供支持。请访问 dotdigital.com 了解更多信息。
Dorik
dorik.com
Dorik 是一个人工智能网站建设平台，任何人都可以在几分钟内轻松创建一个漂亮的网站，而无需任何设计或编码经验。 Dorik 灵活、易于使用，是最实惠的网站构建平台之一。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。
Acumbamail
acumbamail.com
轻松发送电子邮件和短信活动并促进您的业务。为了获得出色的绩效，营销不应该变得复杂。通过一个工具，您可以管理您的电子邮件活动、短信、登陆页面等等。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
RealEye
realeye.io
具有网络摄像头眼动追踪功能的在线研究平台。它具有： - 比传统眼动追踪硬件更快、更便宜 - 准确（按钮尺寸精度），用于学术研究 - 易于使用（客户称赞我们的用户友好界面） RealEye 是一款在线工具，可让您执行以下操作： 1. 使用常规网络摄像头进行眼球跟踪，2. 情绪分析（面部编码），3. 跟踪鼠标移动和点击，4. 使用高级调查模块，5. 立即雇用参与者/小组，6. 完全在线分析数据，7.将数据导出到 CSV，8. 连接外部工具，9. 100% 远程进行研究。 RealEye 可用于： 1. 购物者洞察研究（包装和货架/货架图评估） 2. 用户体验研究/模型测试 3. 不同的广告评估（视频、展示等） 4. 学术研究 公司简介： - 2017 年推出 -超过 2500 家客户受到公司和大学的信赖 - 总部位于欧洲和拉丁美洲
Plasmic
plasmic.app
Plasmic 是一个可视化开发平台，使您的整个团队能够快速构建生产级 Web 应用程序，从内部工具到面向客户的产品和网站。 Plasmic 突破了无代码的界限，与您的代码库集成以获得无限的可能性。
Feng-GUI
feng-gui.com
Feng-GUI 由人工智能提供支持，并经过数十年的神经科学研究验证，可提供预测性视觉分析以及可操作的见解和建议，使数字机构能够为客户带来最大的成果。 https://feng-gui.com/ 自 2007 年以来，Feng-GUI 服务为全球 30,000 名专业人士分析了超过 400 万个视觉效果，涵盖所有媒体渠道，从网站、广告和视频到标牌和包装，其中包括知名公司，例如：WSI、Omnicom、Walker Sands、OgilvyOne、WPP、McCann Erickson、Interpublic 和阳狮。
Reactflow
reactflow.com
Reactflow 强调了访客没有转化为客户的视觉和逻辑原因，并确保无缝的销售渠道以获得更快的投资回报。 Reactflow 以视频形式播放客户的活动记录、编译热图、漏斗分析、错误、控制台日志并提供反馈，帮助您了解客户的痛点、解决问题并产生出色的流程。
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow 是一种行为分析工具，超过 210,000 个数字营销、UX、产品、初创公司和企业客户使用它来优化他们的网站体验。使用 Mouseflow，您可以： • 通过观看访问者会话的视频记录，了解访问者的点击之间发生的情况。 • 自动为您的所有页面构建 6 种类型的热图，以了解哪些内容引起了他们的注意。 • 设置渠道来观察访客流失的地点和原因。 • 使用表单分析来提高潜在客户开发能力。 • 发起反馈活动以了解有关访客的更多信息。 • 使用所有计划中提供的强大过滤选项，以您需要的方式分析您的数据。 • 花时间解决您的网站问题，而不是通过摩擦分数过滤您的访问来查找问题，我们的机器学习工具免费提供，适用于所有计划。
Squeaky
squeaky.ai
隐私第一的客户洞察平台。 Squeaky 通过打造更好的数字体验来帮助您发展业务。我们的一体化工具包括分析、会话记录、反馈和热图。
Silktide
silktide.com
Silktide 为您提供改善网站所需的一切，在一个平台上提供自动可访问性测试、内容优化和数字营销。 Silktide 每年被成千上万的客户用来分析数千万个网站。我们几乎涵盖您网站的各个方面，包括内容、可访问性、营销、移动、速度和法律合规性。访问我们的网站查看实时平台演示。
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop 是一个功能强大的网站和登陆页面无代码构建器，允许您使用易于使用的构建器构建高度转换的 Web 项目。非常适合潜在客户开发、销售产品、产品组合、活动等。
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge 是一款针对联盟行业巨头的高级跟踪软件。它是一款稳定且值得信赖的产品，具有一流的帮助、直观的界面和全套功能，可让您优化广告活动。
Onepage
onepage.io
您会喜欢使用的网站建设工具。它有助于快速构建网站、登陆页面、Linktree、测验。然后用一种工具将它们连接在一起。它专注于生产力和用户体验方面，提供热键、命令行和非常快的软件性能。
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia 是一个协作式客户体验地图平台，可让您在线创建、导出和共享客户旅程地图、角色和影响图。该工具集对于初学者来说很简单，但对于专业人士来说功能强大。团队将特别享受协作选项以及标准化和扩展不同项目的可能性。主要功能： - 模板库：适用于 13 个以上行业的 100 多个免费客户旅程地图和角色模板 - 用户角色和团队 - 团队库（接触点、渠道、图像等） - 多个角色 - 旅程图集（层次结构） - 人工智能 -强大的角色生成器 - 电子邮件和密码保护的直接链接共享 - 品牌推广 - Azure AD 集成、SSO、MFA - Google Analytics、Mixpanel、Slack、Jira、Azure DevOps 集成 - 版本历史记录 - 导出为 PNG、PDF、CSV、PPTX功能是免费提供的。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一个营销衡量和归因平台，它将孤立的营销、销售、收入和客户数据连接起来： - 提供客户旅程的完整漏斗视图 - 在渠道、营销活动、内容和关键字级别准确归因收入 - 创建多点触控使用 6 种不同归因模型（首次点击、最终点击、线性、基于位置、时间衰减和数据驱动归因）的归因报告 - 通过成本、机会、收入和投资回报率丰富您的广告平台、CRM 和 BI 工具数据 - 衡量和预测来自“暗社交”活动和零点击渠道的离线和/或隐形接触点的影响 - 通过使用第一方数据衡量成功，克服传统分析系统因“cookie 死亡”而导致的准确性问题通过 Ruler Analytics 预订演示，开始根据收入和投资回报率（而不仅仅是转化次数）优化您的营销策略。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自各种来源的客户数据，提供实时见解并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企业能够自动执行由客户操作和预定义业务事件触发的个性化活动。这确保了及时和相关的沟通，以提高客户参与度和转化率。 - 人工智能驱动的预测模型：WebEngage Analytics 仪表板支持细分、吸引和保留优先客户、流失以转换窗口和投资回报率优化所需的所有指标，这使企业能够集中精力进行干预和活动，以获得最大影响和更好的投资回报率。 - 1:1 个性化：WebEngage 使企业能够大规模提供个性化体验。通过整合用户意图、偏好和其他相关数据，企业可以针对每个客户量身定制沟通方式，从而促进全渠道客户参与。还有什么？ WebEngage 的平台集成快速且简单。与一系列 ESP 和 MSP 兼容，技术团队只需几个小时即可完成。业务遍及全球：WebEngage 总部位于印度，现已在全球范围内扩展业务，在中东和非洲地区、东南亚和南美洲设有办事处和业务。
Catalyst
catalyst.io
Catalyst 是通过客户推动增长的领先平台。旨在在整个客户体验中提供价值； Catalyst 将新买家转化为终身收入。通过以保留为导向的工作流程和以收入为中心的自动化，我们增强了以客户为中心的团队。 Catalyst 的无缝企业集成将孤立的客户数据集中到行业最直观的平台中，并由先进的工作流程提供支持。自动化并扩展您一流的客户旅程；提高用户生产力和采用率；并提供对客户健康状况的清晰洞察，从引导到宣传，精确优化客户体验。与 Catalyst 值得信赖的团队和直观的平台合作，构建、迭代和扩展以客户为主导的增长战略。了解更多信息，请访问 https://catalyst.io/
Testeum
testeum.com
通过网络或移动应用程序提高用户保留率、用户体验和可用性。 从充满热情的众测试人员的全球网络中获取用户测试。优化您的网络或移动应用程序以获得完美的性能。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 通过基于云的企业搜索引擎提供准确的搜索结果。使用 Keyspider，您可以构建自己的定制网站搜索，无需额外的时间或成本。 Keyspider 了解客户的需求，并为他们的搜索查询提供正确的结果。该解决方案为网站提供更好的搜索体验和更高的转化率。它打算通过不遗余力的搜索即服务来重新定义客户浏览客户网站的方式。通过定制搜索提高跨媒体的相关性。
PostHog
posthog.com
PostHog 是一款开源一体化平台，可帮助工程师构建更好的产品。我们使软件团队能够在一个平台上捕获事件、执行分析、记录用户会话、进行实验和部署新功能。 - 更好的设计：强大的产品分析。多变量 A/B 实验。用户细分和 50 多个集成。 PostHog 拥有构建更好产品所需的一切。 - 构建更好：使用功能标志安全地推出新功能，使用会话记录调试问题并通过相关性分析规划新功能 - 一切都在 PostHog 中。 - 更好地开发：期望有 SDK、API、事件管道、用于深度分析的类似 SQL 的语法以及开源应用程序平台。 - 规模更佳：可用美国或欧盟托管，由 ClickHouse 提供支持。一切均经过 SOC2 认证、GDPR 就绪且符合 HIPAA。 PostHog 可扩展到任何规模的团队，并根据使用情况定价。它是完全开源的，因此您可以检查每一行代码，提出建议，甚至直接在产品之上构建以添加新功能和集成。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等。
VWO
vwo.com
运行实验程序是很棘手的。无论您的目标是提高网站转化率还是改善用户体验，您都需要做很多事情才能把事情做好。这就是为什么 WMG、eBay、Ubisoft、Qualicorp 等数千家世界领先的企业品牌都希望 VWO 来运行和扩展他们的数字实验。 VWO 是世界领先的 Web 测试和转化优化平台，使成长中的企业能够跨桌面、移动和其他设备优化其 Web 体验，从而提供独特的体验。收集用户见解、确定假设的优先级、规划路线图、进行测试、分析结果 - VWO 可让您覆盖整个 9 码。 VWO 经过精心设计，易于实验。您可以在几分钟内启动测试，无需 IT 部门的任何帮助。凭借 BS 和 ISO 等认证，VWO 完全符合 GDPR，并通过设计和默认提供强大的安全性。凭借行业领先的 24/7 支持和 98% 的客户满意度，每天服务 10 亿个请求，同时确保 100% 的正常运行时间 – VWO 专为企业打造！ VWO 的全球客户群包括沃达丰、三星、丰田和 eBay 等品牌，迄今为止已帮助全球 4,500 多个品牌进行了超过 600,000 次实验。
June
june.so
June 是一款适用于 B2B SaaS 的产品分析工具，设置简单且易于理解。这要归功于有关主要指标的现成报告。您不必再从头开始构建仪表板！ June 专为快速发展的 B2B SaaS 构建。所有主要指标也可在公司级别获取。只需点击几下即可在公司级别运行公司保留或渠道。连接 Segment、Rudderstack 或使用我们的 SDK 发送实时数据。您还可以导入历史 Amplitude 或 Mixpanel 数据，无切换障碍。