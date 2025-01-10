转化率优化工具 - 最热门应用 - 菲律宾

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
转化率优化 (CRO) 工具代表一类配备测试和可视化功能的软件，旨在增强用户体验并提高企业转化率。 CRO 工具与数字分析软件配合运行以监控访问者行为，收集并分析网站使用模式的数据。通过敏锐的洞察力，他们找到了简化可用性和增强吸引力的机会。各种类型的 CRO 工具具有不同的功能，从评估当前转化率到尝试新颖的网站体验以评估其对转化率的影响。
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Wix
wix.com
使用 Wix 充满信心地在线建立和扩展您的业务。凭借闪电般的网络性能、企业级安全性和可靠的基础设施，您可以放心，您的网站将始终正常运行。借助 Wix，您获得的不仅仅是一个网站构建器，从在线安排到支付、深度品牌推广和电子商务解决方案，您可以将您的网站带向您想要的任何方向。在线管理业务从未如此直观，借助领先的 SEO 和营销工具、高级分析甚至移动应用程序，您可以随时随地掌控一切。加入数百万使用 Wix 的用户的行列，帮助他们实现在线目标。 Wix的主要特点是什么？ * 智能拖放编辑器直观地创建您的网站 * 900多个精心设计的网站模板 * 先进的 SEO 功能可针对搜索引擎进行优化 * 强大的电子商务解决方案来管理您的商店和在线销售 * 在线安排软件，为您的客户提供无缝的预订体验 * 内置营销工具可帮助管理和发展您的在线业务 * 完整的博客功能可帮助您培养忠实的受众并通过内容获利 * 用于自定义功能的全栈网络开发工具
Webflow
webflow.com
Webflow 是一个可视化 Web 开发平台，允许人们设计、构建和启动完全自定义的网站，而无需编写代码。通过将设计、动画、内容管理、营销和电子商务工具整合到一个平台中，Webflow 使非编码人员和编码人员能够以更快、更具成本效益和更具协作性的方式发布和推广各种网站。 Webflow 为 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等创新公司的网站提供支持。 Webflow 成立于 2013 年，总部位于旧金山，得到 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Draper Associates 的支持
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Dorik
dorik.com
Dorik 是一个人工智能网站建设平台，任何人都可以在几分钟内轻松创建一个漂亮的网站，而无需任何设计或编码经验。 Dorik 灵活、易于使用，是最实惠的网站构建平台之一。
Miro
miro.com
Miro 提供了一个用于创新的可视化工作空间，使任何规模的分布式团队能够共同梦想、设计和建设未来。如今，全球 200,000 家组织（包括 Nike、Ikea、Deloitte、WPP 和 Cisco）的总用户总数超过 7000 万，依靠 Miro 来改善产品开发协作、加快上市时间并确保新产品和服务交付给客户需要。 Miro 的可视化工作空间使分散的团队能够聚集在一起，在整个创新生命周期中综合信息、制定战略、设计产品和服务以及管理流程。当您查看 Miro Board 时，您可以看到数百名协作者以屏幕上的指定光标的形式在空间中移动，设计、贡献想法、提供反馈，并使用共享工具和信息共同创建。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
Elicit
elicit.org
人工智能研究助理。 Elicit 是一位 GPT-3 支持的研究助理。 Elicit 可帮助您对数据集进行分类、集思广益研究问题以及搜索出版物。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等。
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清晰地了解用户的需求。 Clarity 是一款免费且易于使用的工具，可以捕捉真实的人们如何实际使用您的网站。设置很简单，您将在几分钟内开始获取数据。
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels 是世界上最受欢迎的在线销售漏斗平台之一，用户可以快速轻松地创建精美的销售页面，将访问者转化为潜在客户和付费客户。无需技术、设计或编码经验。数百个即插即用模板触手可及。或者定制您自己的渠道。 Clickfunnels 附带培训、教程以及流畅的第 3 方应用程序、电子邮件和支付集成。用户在短短 10 分钟内就建立了工作渠道！
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Landingi
landingi.com
该平台提供多种解决方案，为营销人员使用登陆页面创建营销活动的每一步提供支持：从设计，到活动的启动、集成、优化，再到转化。 Landingi 平台拥有极其直观、像素完美的拖放编辑器，您可以在其中轻松设计漂亮的登陆页面、移动页面和销售渠道。凭借 400 多个专为适应不同行业并服务于营销活动目标而量身定制的即用型模板，高转化率登陆页面的创建过程变得省时且流畅。 Landingi 提供 150 多个集成来自动化客户的工作流程、提高营销效率，并最终更快地实现目标。
Flowcode
flowcode.com
释放直接连接的力量。 Flowcode 是排名第一的值得信赖的 QR 提供商，可提供即时转换和实时数据。我们提供从离线到在线的工具，例如第一方数据收集、下一代地理报告数据、移动优先登陆页面和 API 集成。
LightFunnels
lightfunnels.com
Lightfunnels 是一个基于云的渠道构建器网站，可帮助您将点击转化为潜在客户和销售。在 Lightfunnels 中，您可以销售数字和实体产品、设置追加销售和追加销售、拆分测试不同的登陆页面、构建电子邮件列表、注册网络研讨会和在线课程。 Lightfunnels 拥有易于使用的页面构建器和各种有助于将访问者转变为客户的功能。
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow 致力于转变网站洞察力。我们的创新分析工具，包括热图、行为跟踪和事件分析，支持数据驱动的决策。我们用户友好的仪表板解释用户操作，为卓越的数字之旅提供明智的设计选择。发现实时重播、点击故障等，以优化用户体验并提高参与度。我们相信数据是开启成功的关键，通过 WebTrackFlow，您将拥有一个值得信赖的合作伙伴来驾驭数字景观。通过可行的见解提升您的在线形象 - 与我们一起踏上充分发挥您网站潜力的旅程。
RealEye
realeye.io
具有网络摄像头眼动追踪功能的在线研究平台。它具有： - 比传统眼动追踪硬件更快、更便宜 - 准确（按钮尺寸精度），用于学术研究 - 易于使用（客户称赞我们的用户友好界面） RealEye 是一款在线工具，可让您执行以下操作： 1. 使用常规网络摄像头进行眼球跟踪，2. 情绪分析（面部编码），3. 跟踪鼠标移动和点击，4. 使用高级调查模块，5. 立即雇用参与者/小组，6. 完全在线分析数据，7.将数据导出到 CSV，8. 连接外部工具，9. 100% 远程进行研究。 RealEye 可用于： 1. 购物者洞察研究（包装和货架/货架图评估） 2. 用户体验研究/模型测试 3. 不同的广告评估（视频、展示等） 4. 学术研究 公司简介： - 2017 年推出 -超过 2500 家客户受到公司和大学的信赖 - 总部位于欧洲和拉丁美洲
Mousestats
mousestats.com
记录并观看网站访客视频+网站热图+表单分析+调查
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant 是一种预测人工智能，可以在视觉上突出显示人们所看到的内容、他们首先看的位置以及设计的特定元素吸引了多少注意力。
Quantum Metric
quantummetric.com
通过快速部署，我们的平台开始摄取并可视化您的客户在网络、本机应用程序和自助服务终端上体验的所有内容。每次客户交互的影响都会自动量化，每个客户会话都可以重播，最重要的是，您的所有团队都可以根据单一事实版本开展工作。这就是为什么阿拉斯加航空、lululemon、联想和西联汇款等最大品牌都实现了巨大飞跃。
Builder.io
builder.io
Builder 为开发人员和营销人员提供支持人工智能的工具，帮助他们快速将设计转变为优化的网络和移动体验。它提供了一个人工智能驱动的设计到代码工具（Visual Copilot），可以自动将Figma设计转换为干净的代码，还提供了一个可视化内容管理系统（Visual CMS），可以让营销人员快速构建、迭代和优化网络和移动体验，而无需依赖工程。
ShortStack
shortstack.com
ShortStack 是一款可定制性最强的一体化竞赛软件，提供成功在线营销所需的所有工具。使用 ShortStack 创建登陆页面竞赛；抽奖和测验；运行主题标签和评论以参加社交媒体竞赛；并发送电子邮件。 ShortStack 强大的样式和定制功能允许您使用自己的品牌。您可以控制在何处发布着陆页。将它们嵌入您的网站或使用您自己的自定义域。不需要编码技能，这意味着不需要 IT 参与。
Squeaky
squeaky.ai
隐私第一的客户洞察平台。 Squeaky 通过打造更好的数字体验来帮助您发展业务。我们的一体化工具包括分析、会话记录、反馈和热图。
Silktide
silktide.com
Silktide 为您提供改善网站所需的一切，在一个平台上提供自动可访问性测试、内容优化和数字营销。 Silktide 每年被成千上万的客户用来分析数千万个网站。我们几乎涵盖您网站的各个方面，包括内容、可访问性、营销、移动、速度和法律合规性。访问我们的网站查看实时平台演示。
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在确保更多客户一次又一次地回到您的业务。它易于学习和使用，这意味着您可以轻松执行有影响力的营销活动。借助 Retainly，您可以让客户保持参与并建立更牢固、更持久的关系。
AllClients
allclients.com
适用于小型企业的排名第一的客户管理和营销自动化系统。 专为非常小的企业设计。轻松管理您的联系人、发送电子邮件并自动进行营销。
Apxor
apxor.com
Apxor 是一个开创性的无代码数字助推平台，专为消费者应用程序和网站的产品和增长团队而设计，有助于提高保留率和收入。 Apxor 通过上下文功能发现和教育帮助增强用户体验和参与度。这使得产品能够快速引导和激活用户，并创建上下文指导，最大限度地减少漏斗流失。 Apxor 的技术以智能用户参与解决方案为中心。它提供画中画视频、工具提示、指导标记、徽章、演练、微观调查等功能，旨在增强用户入门、功能发现和整体应用程序参与度。 Apxor 的推动每天覆盖超过 2000 万用户。 Apxor 受到 Dream11、Vedantu、Porter 等独角兽品牌以及 GCash、ICICI 银行等企业的信赖，可改善他们的应用内体验，并提高保留率和收入。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是为博主、个体企业家、初创公司和企业提供完整的潜在客户增长和电子邮件营销服务。从 B2B 到 B2C，超过 500,000 家企业依靠 Mailmunch 每天产生数千个潜在客户，并通过电子邮件营销增加收入。以下是您可以使用 Mailmunch 执行的所有操作： - 为每个行业和用例构建具有各种选择加入形式的电子邮件列表 - 通过潜在客户培育序列来培育这些潜在客户 - 通过易于构建的方式降低购物车放弃率并产生重复销售自动回复 - 通过高送达率广播推广新活动或宣布产品更新 - 通过我们专为高吸引力而设计的引人注目的登陆页面来提高转化率 Mailmunch 的设置也非常容易。我们直观的拖放构建器以及数百个免费模板确保您可以在几分钟内启动任何活动，无论是选择加入表单、电子邮件活动还是登陆页面。如果您想知道 Mailmunch 是否适合您的组织，请不要担心。 Mailmunch 为每个行业和垂直领域提供了选择。有关 Mailmunch 选择加入表单的更多信息： - 六种不同类型的选择加入表单 - 适用于每个用例的庞大模板库 - 高级显示规则和 A/B 测试 - 拖放构建器可轻松定制 - 适合移动设备的表单，看起来不错在每台设备上 有关 Mailmunch 登陆页面的更多信息： - 适用于每个行业的大型模板库 - 拖放构建器可轻松定制 - 与领先的电子邮件营销服务的开箱即用集成 - A/B 测试以优化高转化率 有关 Mailmunch 电子邮件营销的更多信息： - 适用于每个营销活动和利基市场的大型模板库 - 拖放构建器可轻松定制 - 自动回复序列 - 易于设计和安排广播 我们强大的工具套件中还有更多功能可以满足您的所有电子邮件营销需求。我们所有的付费计划均提供 60 天退款保证，让您有信心尝试您能找到的最简单的潜在客户增长和电子邮件营销工具。
Quadient
quadient.com
Beanworks 的 Quadient AP Automation 使会计团队（从 CFO 到 AP 专业人员）能够在任何地方协同工作。借助 Quadient AP，您可以减少后续工作，通过 AI 支持的数据捕获消除 83% 的数据输入，并将发票处理成本降低 86%。通过 PO、发票和付款的审批工作流程加强 AP 控制，在正确的时间自动将请求发送给正确的员工。通过对 AP 进行更好的控制和更好的可见性，您可以降低风险并让所有部门对后续财务流程负责。
Wyng
wyng.com
Wyng 帮助品牌发展并了解其受众，从而提供更相关的体验。借助 Wyng，营销人员可以轻松构建交互式数字体验，在适当的时刻吸引客户，获得偏好和其他零方数据，并实时进行个性化。无论体验是产品搜索测验、促销还是偏好中心 - Wyng 体验总是适时、用户友好，并为消费者提供真正的价值。 Wyng 为 250 多个全球品牌提供服务，包括 AAA、迪士尼、雅诗兰黛、索尼和联合利华，这些品牌使用 Wyng 来推动选择加入、增加销量并增强消费者信任和品牌亲和力。
Osortoo
osortoo.com
Osortoo 可以轻松地抽出竞赛、赠品或抽奖的获胜者，创建漂亮的登陆页面，创建活动注册页面，在活动期间展示比赛，从社交网络中挑选获胜者。
TierPeak
tierpeak.com
面向中小型企业的一体化销售和营销平台。面向中小型企业的一体化营销和销售平台。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一个转化营销工具包，用于通过收集每个网站访问者的联系信息、提高平均订单价值并通过有针对性的弹出窗口促进销售来充分利用每个网站访问者。它通过易于使用的构建器轻松创建高转换弹出窗口，为您提供完全的设计自由。而使用网站个性化工具，您可以根据访问者的活动历史记录、推荐来源、地理位置、设备、购物车价值、订单历史记录等轻松编辑您的网站，并通过其可视化现场编辑器将网站拆分为多个变体。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是专为忙碌的营销人员创建的转化优化工具集。它提供快速、易于使用的解决方案，可以通过三种方式帮助您提高销售额： 1. 智能电子商务弹出窗口可帮助您更快地构建列表、减少购物车放弃并以前所未有的方式提高电子商务销售额。 2. 网站个性化功能使您可以轻松地根据购物者细分定制网站和营销活动登陆页面消息，以获得更相关、更有意义的体验。 3. 易于使用的 A/B 测试可让您快速设置、测试和比较弹出和个性化登陆页面的性能。此外，您可以比较完整的购物者旅程来衡量对底线的影响。
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok，您为数字机构、营销人员、企业和顾问提供的一体化网络营销平台。功能网站生成器、漏斗生成器、登陆页面、弹出窗口、电子商务包括带有电子邮件营销的 CRM、表单生成器、调查生成器、在线计划、工作流程自动化、分析、Webhooks 等等！您的首选解决方案。无代码、拖放简单性和一套转换工具可确保您的货币投资回报率。从 14 天免费试用开始！
Upflowy
upflowy.com
Upflowy 是一款用于构建和优化 Web 体验的拖放式无代码工具。轻松进行 A/B 测试注册流程、销售线索渠道、客户引导等。 Upflowy 为您提供了构建一个值得参与的故事所需的一切，只需点击几下即可。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一体化转化云，旨在改善买家体验并推动 B2B 营销人员的转化。我们的参与系统包括各种工具和功能，例如网站个性化、内容个性化、登陆页面构建器和个性化、需求捕获、丰富、人工验证的潜在客户以及基于帐户的体验。这些工具使营销人员能够为其目标受众创造更具相关性和吸引力的体验，最终有助于推动更好的业务成果，例如提高参与度、更高的转化率和更高的客户忠诚度。买家受益于动态、个性化的内容和互联的数字体验，使他们能够接受更好的教育并更快地做出明智的决策。
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® 是一个无代码网站和登陆页面构建器，旨在帮助小型企业快速轻松地上网。该平台配备了完整的转换工具包，简化了潜在客户生成流程，以便您可以扩展和发展您的在线业务。无论您是精通技术的营销人员还是对网页设计完全陌生，Leadpages 都可以帮助您建立您和您的受众都会喜欢的在线形象。自 2013 年以来，Leadpages 一直是值得信赖的领导者，由转化营销策划团队和全球最友好的技术支持团队提供支持。为什么选择 Leadpages 来建立您的在线业务？因为您需要一个适合您的业务并像您一样努力工作的网站。借助Leadpages，您发布的每个页面都经过严格优化，以收集潜在客户并完成销售。没有任何麻烦，也不需要任何技术技能。只需选择一个专业设计的模板，使用拖放生成器将其变成您自己的，单击发布，然后与全世界分享。
Howuku
howuku.com
Howuku 是一种行为分析解决方案，可帮助初创公司通过热图、AB 测试和调查获取有价值的客户反馈和见解。它可以帮助营销人员通过直观地显示客户在网站上点击和滚动的位置来衡量客户行为。 A/B 测试使团队能够提高内容参与度并查明表现不佳的页面。产品所有者可以获得实时反馈，比较多种设备上的吸引力，识别关键用户群并观察用户注意力，以制定优化的营销策略。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一个客户参与平台，适用于渴望产生影响力的电子商务营销团队，这些团队希望成为首席执行官精干而强大、值得信赖的收入增长合作伙伴。我们的人工智能驱动解决方案已被50个国家的2000多家中型企业以及沃达丰、鳄鱼、新百伦和维多利亚的秘密等许多全球知名品牌采用。 SALESmanago 通过利用三个原则实现收入增长最大化和改善电子商务 KPI 的承诺：(1) 客户亲密度，基于零数据和第一方数据创建真实的客户关系； (2) 精准执行，通过超个性化提供卓越的全渠道客户体验； (3) 增长智能将人类和基于人工智能的指导相结合，实现务实、更快的决策，从而实现最大影响。更多信息：www.salesmanago.com
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Sentry
sentry.io
对于软件团队来说，Sentry 对于监控应用程序代码健康状况至关重要。从错误跟踪到性能监控，开发人员可以更清晰地看到，更快地解决问题，并持续学习他们的应用程序 - 从前端到后端。 Sentry 受到全球超过 350 万开发者和超过 87,000 个组织的喜爱，为迪士尼、Peloton、Cloudflare、Eventbrite、Slack、Supercell 和 Rockstar Games 等许多世界知名公司提供代码级可观察性。
WebinarJam
home.webinarjam.com
通过唯一可生成从注册到重播的完整直播活动的网络研讨会系统，提高您的销售额和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，无需下载，是迄今为止向公众发布的对直播、事件流和网络研讨会广播最显着的改进。受到超过 50,000 名客户的信赖。
APTANIA
aptania.com
我们的客户数据平台 (CDP) 提供了一种通过易于使用、直观的界面来管理数据的集中方法。以数据模型为基础，该模型允许核心业务数据仅存储一次，从而无需跨许多不同的系统或产品进行复杂的集成。我们将 CRM、电子邮件营销、交易和网络分析数据存储在一个系统中。这些数据结合起来为我们的客户提供了强大的细分和分析服务。
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform 是一个面向科技初创公司的简单登陆页面构建器。超过 5,000 名来自 SaaS、移动应用程序、桌面应用程序和技术产品的才华横溢的创始人和营销人员使用我们的魔力为他们的项目构建网站。
Toonimo
toonimo.com
为每个人带来轻松的用户体验。 Toonimo 是领先的数字采用平台，旨在简化内部员工培训和客户入职计划的工作。 对于想要帮助用户采用新的或当前使用的软件解决方案，但又不想强迫员工花几个小时学习电子学习模块或阅读用户手册的组织来说，Toonimo 提供了强大的工具，可以将学习直接添加到顶层实时了解软件，允许用户边做边学，并即时完成任务。 Toonimo 使用文本气泡、效果和音频将培训师放置在您需要的地方，创建一个有影响力的自助环境。 其结果是用户采用率大幅提高、企业范围内的内部培训成本节省、员工士气提高以及完成任务的效率提高。 使用案例： - 员工培训 - 加入新客户 - 减少客户支持 - 提高网站转化率 - 变更管理 主要特点： - 实时真人语音指导 - 丰富的媒体效果 - 分步演练 - 自助编辑器 - 多语言支持 - A/B 测试 - 报告和分析 还有更多...
Witbe
witbe.net
Witbe 是体验质量 (QoE) 行业的领先创新，提供了一种屡获殊荣的方法来监控向任何设备（PC、智能手机、STB）上的任何交互式服务（电话、视频、Web）用户提供的 QoE，以及通过任何网络（固定、移动、OTT）。自 2000 年成立以来，Witbe 不断发展壮大，现已受到 50 个不同国家 300 多家客户的信赖。广播公司、运营商、内容提供商和应用程序开发商都依靠 Witbe 机器人来确保完美的服务。 Witbe 是一家在 Euronext Growth (ALTWIT.PA) 上市的上市公司，在世界各地设有办事处，包括巴黎、纽约、圣何塞、丹佛、蒙特利尔、伦敦和新加坡。
Knak Templates
knak.com
免费电子邮件模板。 作为营销人员，我们非常了解您在构建电子邮件时面临的设计和编程挑战。这就是为什么我们决定免费赠送整个 Marketo 和 Eloqua 电子邮件模板库。访问 50 多个免费模板，用于电子通讯、电子邮件营销活动、促销电子邮件等。只需提供您的电子邮件地址即可接收 50 多个免费电子邮件和登陆页面模板，无需编码。
Viavoo
viavoo.com
作为 Social CEM* 解决方案的 SaaS 发行商，viavoo® 为公司提供了一个统一平台，用于实时收集和分析客户的数字语音，并将其转换为有关客户体验的可用数据。其创新的语言技术能够非常准确地理解消费者逐字表达的情况、意见和感受，无论他们来自哪里。 自 2010 年以来，viavoo Smarter Feedback™ 已被许多领先品牌采用，使他们能够将客户的数字声音转化为竞争优势。 viavoo® 在所有数字客户关系渠道、网络和社交网络上运营，应对忠诚度、客户保留和降低成本的挑战。 2013 年初，viavoo Social Play™ 的推出丰富了我们的产品，这是一种通过分析社交网络上的消费者逐字记录来提供客户体验的竞争情报解决方案。
Limey
limey.io
在几分钟内创建漂亮的单页网站。 与您的受众建立联系，捕获潜在客户并将其导出。
Knak Enterprise
knak.com
适合企业营销团队的可扩展营销活动创建平台。 Knak Enterprise 可实现全球分散的营销团队之间的高效协作，同时保持品牌控制。让您的员工能够在几分钟内创建精美的电子邮件和登录页面，无需编码。
Marketplan
marketplan.io
多合一营销平台。 从一个强大的地方即可规划、执行、规划和优化您的整个营销策略。
Moosend
moosend.com
Moosend 是一款功能强大的电子邮件营销自动化软件，具有世界一流的功能、最先进的自动化流程和潜在客户生成工具，可帮助您从第一天起发展业务，同时保持屡获殊荣的一体化用户界面。 - 发送电子邮件营销活动 创建精美、专业的电子邮件活动，像专业人士一样与您的受众互动。 - 管理您的受众使用我们的高级细分功能向正确的受众发送正确的电子邮件，使用订阅者标签进行组织，并最大限度地减少取消订阅。 - 扩大您的受众群体 使用一种工具即可创建、启动和优化令人惊叹的登陆页面和订阅表格。 - 自动化您的营销自动化重复性任务，并为您的客户创造令人愉悦的个性化数字体验。 -跟踪您的努力衡量您的营销成功并收集强大的数据以做出更好的决策。您可以免费试用 Moosend，并免费试用我们所有的中小企业和企业功能！不需要信用卡。只需每月 9 美元即可开始使用，或联系我们的销售团队制定定制计划来支持您的业务需求。将以下链接复制并粘贴到您的浏览器中： - 免费试用 Moosend：https://moosend.com/register/ - 获取自定义报价：https://moosend.com/contact-us/sales/