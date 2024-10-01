转化率优化工具 - 最热门应用 - 尼日利亚

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
转化率优化 (CRO) 工具代表一类配备测试和可视化功能的软件，旨在增强用户体验并提高企业转化率。 CRO 工具与数字分析软件配合运行以监控访问者行为，收集并分析网站使用模式的数据。通过敏锐的洞察力，他们找到了简化可用性和增强吸引力的机会。各种类型的 CRO 工具具有不同的功能，从评估当前转化率到尝试新颖的网站体验以评估其对转化率的影响。
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Webflow
webflow.com
Webflow 是一个可视化 Web 开发平台，允许人们设计、构建和启动完全自定义的网站，而无需编写代码。通过将设计、动画、内容管理、营销和电子商务工具整合到一个平台中，Webflow 使非编码人员和编码人员能够以更快、更具成本效益和更具协作性的方式发布和推广各种网站。 Webflow 为 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等创新公司的网站提供支持。 Webflow 成立于 2013 年，总部位于旧金山，得到 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Dra...
Wix
wix.com
使用 Wix 充满信心地在线建立和扩展您的业务。凭借闪电般的网络性能、企业级安全性和可靠的基础设施，您可以放心，您的网站将始终正常运行。借助 Wix，您获得的不仅仅是一个网站构建器，从在线安排到支付、深度品牌推广和电子商务解决方案，您可以将您的网站带向您想要的任何方向。在线管理业务从未如此直观，借助领先的 SEO 和营销工具、高级分析甚至移动应用程序，您可以随时随地掌控一切。加入数百万使用 Wix 的用户的行列，帮助他们实现在线目标。 Wix的主要特点是什么？ * 智能拖放编辑器直观地创建您的网站 * 900多个精心设计的网站模板 * 先进的 SEO 功能可针对搜索引擎进行优化 * 强大的电...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Framer
framer.com
它的原型设计变得简单——无需代码，基于浏览器，并且对所有人免费。高保真时间减半。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Elicit
elicit.org
人工智能研究助理。 Elicit 是一位 GPT-3 支持的研究助理。 Elicit 可帮助您对数据集进行分类、集思广益研究问题以及搜索出版物。
Miro
miro.com
Miro 提供了一个用于创新的可视化工作空间，使任何规模的分布式团队能够共同梦想、设计和建设未来。如今，全球 200,000 家组织（包括 Nike、Ikea、Deloitte、WPP 和 Cisco）的总用户总数超过 7000 万，依靠 Miro 来改善产品开发协作、加快上市时间并确保新产品和服务交付给客户需要。 Miro 的可视化工作空间使分散的团队能够聚集在一起，在整个创新生命周期中综合信息、制定战略、设计产品和服务以及管理流程。当您查看 Miro Board 时，您可以看到数百名协作者以屏幕上的指定光标的形式在空间中移动，设计、贡献想法、提供反馈，并使用共享工具和信息共同创建。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic 是一个可视化开发平台，使您的整个团队能够快速构建生产级 Web 应用程序，从内部工具到面向客户的产品和网站。 Plasmic 突破了无代码的界限，与您的代码库集成以获得无限的可能性。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一个综合性电子邮件营销平台，为小型企业、个体企业家、教练和营销人员提供功能强大且价格实惠的工具，以扩大受众、与订阅者互动，并将订阅者转变为付费客户。凭借超过 25 年的专业知识，我们的客户选择 GetResponse 来享受我们用户友好的解决方案、屡获殊荣的 24/7 客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 – 包括自动化、列表增长以及网络研讨会和直播等其他通信工具聊天可帮助企业建立个人品牌、销售产品和服务以及建立社区。需要更先进的平台吗？ GetResponse MAX 和 MAX² 是为寻求先进营销功能和可靠支持的高要求用户提供的解决方案。
Taplink
taplink.at
Taplink 可帮助您在 10 分钟内为您的企业在 Instagram 上创建一个高转化率的登陆页面。使用多种营销功能来增加销售额
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Swipe Pages
swipepages.com
使用移动优先 AMP 登陆页面捕获更多潜在客户并提高转化率。功能齐全的登陆页面构建器受到 7500 多名营销人员的信赖。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清晰地了解用户的需求。 Clarity 是一款免费且易于使用的工具，可以捕捉真实的人们如何实际使用您的网站。设置很简单，您将在几分钟内开始获取数据。
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels 是世界上最受欢迎的在线销售漏斗平台之一，用户可以快速轻松地创建精美的销售页面，将访问者转化为潜在客户和付费客户。无需技术、设计或编码经验。数百个即插即用模板触手可及。或者定制您自己的渠道。 Clickfunnels 附带培训、教程以及流畅的第 3 方应用程序、电子邮件和支付集成。用户在短短 10 分钟内就建立了工作渠道！
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。
Dorik
dorik.com
Dorik 是一个人工智能网站建设平台，任何人都可以在几分钟内轻松创建一个漂亮的网站，而无需任何设计或编码经验。 Dorik 灵活、易于使用，是最实惠的网站构建平台之一。
Sentry
sentry.io
对于软件团队来说，Sentry 对于监控应用程序代码健康状况至关重要。从错误跟踪到性能监控，开发人员可以更清晰地看到，更快地解决问题，并持续学习他们的应用程序 - 从前端到后端。 Sentry 受到全球超过 350 万开发者和超过 87,000 个组织的喜爱，为迪士尼、Peloton、Cloudflare、Eventbrite、Slack、Supercell 和 Rockstar Games 等许多世界知名公司提供代码级可观察性。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。
Builder.io
builder.io
Builder 为开发人员和营销人员提供支持人工智能的工具，帮助他们快速将设计转变为优化的网络和移动体验。它提供了一个人工智能驱动的设计到代码工具（Visual Copilot），可以自动将Figma设计转换为干净的代码，还提供了一个可视化内容管理系统（Visual CMS），可以让营销人员快速构建、迭代和优化网络和移动体验，而无需依赖工程。
Pendo
pendo.io
Pendo 帮助您为更快乐、更高效的用户和员工提供更好的软件体验。 Pendo 帮助产品团队提出并回答以下问题：客户或员工正在与哪些功能进行交互？他们忽略了哪些？产品的哪些部分让人高兴或沮丧？根据这些相同的见解，您可以轻松设置应用程序内指南，无需任何编码，即可在应用程序内部推动软件采用、提供支持并生成更好的潜在客户。借助 Pendo，您可以帮助您的用户从您的软件中获得最大价值，以便您能够高效地推动增长。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
involve.me
involve.me
现代客户体验工具可帮助企业在客户旅程的每一步创建个性化互动，增加受众参与度并收集更好的数据。通过include.me，用户可以轻松创建和发布用于潜在客户获取的智能登陆页面和促销信息、用于潜在客户资格和细分的测验、表格和性格测试、用于销售转化的价格计算器和数字销售助理以及用于衡量客户体验的产品和客户满意度调查。
VBOUT
vbout.com
VBOUT 是一个人工智能驱动的营销平台，受到全球 1000 家企业的信赖，可实现营销自动化和集中化，同时为受众提供引人入胜的个性化体验。机构和合作伙伴直接或通过白标设置使用 VBOUT 来构建自定义计划、管理子帐户以及将一个客户帐户的资产共享给多个客户帐户。 使用 VBOUT，您可以： * 从一处管理您的所有社交媒体。 * 通过创建和发送获胜的电子邮件活动与您的客户互动。 * 无需编码即可设计令人惊叹的个性化动态登陆页面。 * 使用直观的视觉生成器创建自动化。 * 培养潜在客户，从点击到成交，甚至更进一步。 * 轻松增加和维护您的受众群体列表。 * 在可定制的仪表板上跟踪和分析您的所有营销...
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我们提供两种服务选项，每种服务都包含以下优势。流体广告提供以下功能： - 使用我们的广告生成器工具创建令人惊叹的数字展示广告。 - 利用我们行业领先的地理定位和地理围栏系统，随时随地精确定位您想要覆盖的受众。 - 选择和管理您希望广告展示的渠道和网站，并密切控制您的预算。 - 通过我们深入的报告套件充分了解您的广告活动的效果，为您提供可行的见解。完全托管服务我们通过为您管理广告活动的各个方面来节省您的时间和金钱，从制作引人注目的广告到定位广告的显示位置，再到提供您了解活动效果所需的数据。我们的专业数字广告活动经理将不断确保您的活动得到优化，以最大限度地提高您的投资回报 ...
Referrizer
referrizer.com
世界上最先进的营销自动化平台，为您的本地业务提供支持。通过我们的免费试用帐户获得更多客户、最大限度地提高推荐并提高您的客户保留率。与当地企业主合作，发现大量优质应用程序和预构建的集成，以进一步提高业绩。免费注册（无需信用卡）。
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok，您为数字机构、营销人员、企业和顾问提供的一体化网络营销平台。功能网站生成器、漏斗生成器、登陆页面、弹出窗口、电子商务包括带有电子邮件营销的 CRM、表单生成器、调查生成器、在线计划、工作流程自动化、分析、Webhooks 等等！您的首选解决方案。无代码、拖放简单性和一套转换工具可确保您的货币投资回报率。从 14 天免费试用开始！
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一种高级实验工具，主要由想要启动高级实验的机构、开发和产品团队以及需要 IT 部门帮助最少的营销人员使用。我们脱颖而出：我们真正关心我们的客户 - 在支持和超额交付方面付出更多努力，因为我们还有内部实验团队、CRO 和数据专家为您服务。功能： A/B 测试：使用市场上先进的细分引擎之一创建实验，具有 41 个数据点：网站行为、流量来源、CRM 数据、GTM、天气 API 等。高级报告：> 贝叶斯和频率统计 >按特定目标过滤结果 > 辅助转化或线性分布 > 累积视图 > 仅共享与您的团队重要的内容：pdf 报告 > 跟踪任何事件 现场调查： > 作为弹出...
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一体化软件，可帮助企业主简化营销、销售、计费、沟通等业务流程。有了 EQUP，企业主不必满足于通用解决方案；它为他们的业务问题提供特定行业的解决方案，无论他们是在服务、SAAS 还是电子商务行业。 EQUP 是市场上唯一的 CRM+营销自动化软件，让您可以选择使用单个帐户和单个订阅来管理多个公司。无需购买新计划来管理您的其他业务。 EQUP 的库存池功能允许您在公司之间池化您的电子邮件、用户、交易、标签、任务、约会等，这样就不会遗漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和发展业务所需的所有工具都集中在一处，使您可以更轻松地管理业务，而无需学习多个程序并在它们之间切换以获取必要的信息...
Knak Enterprise
knak.com
适合企业营销团队的可扩展营销活动创建平台。 Knak Enterprise 可实现全球分散的营销团队之间的高效协作，同时保持品牌控制。让您的员工能够在几分钟内创建精美的电子邮件和登录页面，无需编码。
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM 将您的整个业务结合起来，帮助每个人更好地工作、协同工作，并通过单个基于云的系统以正确的方式工作。营销可以产生更多高质量的销售线索，销售可以达成更多交易，财务可以快速轻松地开具发票，支持可以提供卓越的服务。 Workbooks 可以随时随地在所有设备上进行安全访问，并与您当前的系统无缝集成，为您的团队提供 360 度客户的单一视图，帮助他们专注于正确的事情并获得做出决策所需的实时见解。 Workbooks 可帮助您将客户置于业务的核心，并建立持久、有利可图的关系，从而以可持续的方式增加长期收入。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle 是音乐家建立网站和管理直接面向粉丝的在线营销和销售的最有效平台。我们的一体化平台为音乐家提供强大的设计选项、移动就绪模板、免佣金音乐和商品商店、邮件列表管理、详细的粉丝分析、电子新闻工具包工具、智能链接等等。 Bandzoogle 可免费试用，每月套餐价格实惠，起价为 8.29 美元/月，包括托管和免费的自定义域名。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Howuku
howuku.com
Howuku 是一种行为分析解决方案，可帮助初创公司通过热图、AB 测试和调查获取有价值的客户反馈和见解。它可以帮助营销人员通过直观地显示客户在网站上点击和滚动的位置来衡量客户行为。 A/B 测试使团队能够提高内容参与度并查明表现不佳的页面。产品所有者可以获得实时反馈，比较多种设备上的吸引力，识别关键用户群并观察用户注意力，以制定优化的营销策略。
Project Broadcast
projectbroadcast.com
Project Broadcast 是一个功能强大且经济高效的文本营销平台，旨在使企业能够创建和管理营销点滴活动，同时通过 SMS 消息接触其客户群。 Project Broadcast 具有聊天、广播消息、活动、登陆页面、关键字等功能，是您满足强大且经济实惠的文本营销需求的首选平台。
Userback
userback.io
隆重推出 Userback，这是领先的用户研究平台，适合希望了解用户并打造更好产品的小型团队。借助 Userback，您可以收集元数据丰富的视觉反馈，并通过 NPS、CES 和 CSAT 指标等应用内调查深入了解用户的情绪和行为。通过完整的会话重播功能，为任何反馈添加深层背景。创建用户细分并从登录的那一刻起跟踪每个用户。仅调查对您重要的群体，并了解您在从试用到流失的整个生命周期中的用户体验。通过品牌功能门户、公共路线图以及所有反馈的集中位置将这一切包裹起来，从而将反馈开销减少 70%，并将反馈关闭时间延长 10 倍。没有代码？没问题，立即开始使用无代码的浏览器扩展，非常适合内部 QA 和错误跟...
Presence Stars
presencestars.com
通过选择模板并在管理面板中的表单中填写数据，轻松创建网站。
Elite Funnels
elitefunnels.com
Elite Funnels 是一款一体化渠道和网站建设平台，供个人和企业使用。凭借 1000 种集成、12 种不同的支付处理器、API 和 Webhook，您还能够： - 使用我们的拖放网站构建器构建令人惊叹的网站。有 100 个现成模板，针对移动设备进行了优化，无需编码。 - 创建史诗般的销售渠道 - 创建您自己的电子商务商店 - 创建和销售课程和会员资格 - CRM 管理 任何正在寻找更通用、更具成本效益的软件平台的人 - Elite Funnels 适合您！
Sprig
sprig.com
Sprig 是一个用户洞察平台，使产品团队能够利用丰富而快速的用户洞察来构建卓越的产品。 Dropbox、Notion 和 Loom 等下一代产品团队利用 Sprig 的洞察工具套件改善了他们的产品体验： 1. 调查：倾听产品中目标用户的声音并向其学习。 2. 重播：捕获用户会话的剪辑以及他们的产品内反馈。 3. AI 分析：利用 GPT 支持的 AI 将用户反馈转化为产品机会。 Sprig 总部位于加利福尼亚州旧金山，并得到 Andreessen Horowitz、Accel、First Round Capital 和 Figma Ventures 的支持。
Duda
duda.co
Duda 是领先的网站开发平台，帮助数字营销机构和 SaaS 公司建立和管理客户的数字形象。 Duda 屡获殊荣的低代码无代码平台使代理机构和 SaaS 公司能够通过电子商务、客户管理、搜索引擎优化、自动化和白标签等广泛功能实现更高的生产力和前所未有的增长。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任...
Zoho PageSense
zoho.com
转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。
Unbounce
unbounce.com
无论您是营销专家还是新手，Unbounce 登陆页面都可以将更多访问者转化为潜在客户、销售和注册。凭借适合任何技能水平的易于使用的构建器以及人工智能驱动的优化功能，Unbounce 可帮助您在短短几分钟内创建和发布美观、高性能的页面。
TWIPLA
twipla.com
网站情报平台 准确、即时地了解您的网站。 网站统计、会话重播、热图、民意调查等。 TWIPLA（以前称为“访客分析”）是一个先进且易于访问的网站智能平台，在全球范围内拥有超过 250 万次安装，并具有一套易于使用且符合隐私要求的功能。通过无 Cookie 跟踪消除数据隐私问题，并获得 100% 网站访问者（不仅仅是小样本）的数据访问权限。有了 TWIPLA，一切都只需点击一下即可：◾ 高级网站流量统计（新！公司展示） ◾ 营销活动跟踪 ◾ 热图 ◾ 会话记录 ◾ 转化渠道 ◾ 民意调查 ◾ 调查 ◾ 竞争流量分析 ◾ 隐私优先的设计分析（新！自定义国家/地区数据）✔️ 使用优惠券代码 UN...
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica 是 Yandex 提供的免费网络分析服务，用于跟踪和报告网站流量。 Yandex 于 2008 年推出该服务，并于 2009 年公开。截至 2019 年，Yandex.Metrica 是网络上第三大使用最广泛的网络分析服务。
WebinarJam
home.webinarjam.com
通过唯一可生成从注册到重播的完整直播活动的网络研讨会系统，提高您的销售额和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，无需下载，是迄今为止向公众发布的对直播、事件流和网络研讨会广播最显着的改进。受到超过 50,000 名客户的信赖。
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一个行为数据平台，可以揭示隐藏在点击之间的情绪，揭示消费者行为背后不为人知的故事。从构建更好的欺诈检测和预测到创建真正引起共鸣的个性化，Fullstory 使产品、工程和数据团队能够将情绪信号与其他数据源连接起来，有意识地设计下一个最佳行动。 Fullstory 提供了比传统网络和产品分析更深入、更立即可行的见解，传统网络和产品分析只能揭示正在发生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一个行为数据平台，可以提供构建即时体验所需的背景，从而推动收入。通过自动捕获、索引和语义结构化的第一方数据（提供给您的数据生态系统或通过我们的带有会话重播的产品分析），Fulls...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Acumbamail
acumbamail.com
轻松发送电子邮件和短信活动并促进您的业务。为了获得出色的绩效，营销不应该变得复杂。通过一个工具，您可以管理您的电子邮件活动、短信、登陆页面等等。