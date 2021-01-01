转化率优化工具 - 最热门应用

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
转化率优化 (CRO) 工具代表一类配备测试和可视化功能的软件，旨在增强用户体验并提高企业转化率。 CRO 工具与数字分析软件配合运行以监控访问者行为，收集并分析网站使用模式的数据。通过敏锐的洞察力，他们找到了简化可用性和增强吸引力的机会。各种类型的 CRO 工具具有不同的功能，从评估当前转化率到尝试新颖的网站体验以评估其对转化率的影响。
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Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. 是一家美国公司，总部位于旧金山，提供用于网站构建和托管的软件即服务。他们的在线可视化编辑器平台允许用户设计、构建和启动网站。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Wix
wix.com
Wix.com Ltd.（希伯来语：וווקס.קום）是一家以色列软件公司，提供基于云的 Web 开发服务。它允许用户通过使用在线拖放工具创建 HTML5 网站和移动网站。除了位于以色列的总部和其他办事处外，Wix还在巴西、加拿大、德国、印度、爱尔兰、立陶宛、美国和乌克兰设有办事处。用户可以添加社交插件、电子商务、在线营销、联系方式使用各种 Wix 开发的第三方应用程序将表单、电子邮件营销和社区论坛添加到其网站上。 Wix 网站构建器建立在免费增值商业模式之上，通过高级升级赚取收入。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Miro
miro.com
Miro 是在线协作白板平台，使分布式团队能够有效地协同工作，从使用数字便签进行集思广益到规划和管理敏捷工作流程。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Elicit
elicit.org
人工智能研究助理。 Elicit 是一位 GPT-3 支持的研究助理。 Elicit 可帮助您对数据集进行分类、集思广益研究问题以及搜索出版物。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
Sentry
sentry.io
Sentry 是跨平台应用程序监控，重点是错误报告。
Framer
framer.com
它的原型设计变得简单——无需代码，基于浏览器，并且对所有人免费。高保真时间减半。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Duda
duda.co
使用 Duda 专业网站构建器大规模构建和销售高转化率网站。开始免费试用。
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清晰地了解用户的需求。 Clarity 是一款免费且易于使用的工具，可以捕捉真实的人们如何实际使用您的网站。设置很简单，您将在几分钟内开始获取数据。
ClickFunnels
clickfunnels.com
使您能够产生潜在客户、销售您的产品并向世界传达您的信息！您与我们仅差一个漏斗！
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Zoho PageSense
zoho.com
转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。
Plasmic
plasmic.app
您的技术堆栈的视觉构建器。创建令人惊叹的视觉内容和页面，将无代码无缝集成到您的代码库中。解锁您的团队并快速发货。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款经济实惠的一体化营销、销售、支持和免费 CRM 软件，可供成长中的公司吸引网络访问者并转化为满意的客户
AWeber
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立即免费试用 AWeber，获取所有解决方案来扩大您的电子邮件列表、与您的受众互动并增加销量。无需信用卡。
Builder.io
builder.io
直观地构建您的技术堆栈。使用组件拖放以在框架内构建页面和部分。
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
Dorik
dorik.com
无需代码即可构建美丽的网站！灵活且易于使用的 nocode 网站构建器，具有 130 多个 UI 组件和漂亮的模板。节省构建下一个网站的时间和金钱。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大软件公司，总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华。该公司为网站制作登陆页面，并且是年度行动呼吁会议的主办方。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
involve.me
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提高客户参与度。通过互动漏斗。 用于测验、调查、计算器、表格和付款页面的无代码内容生成器。在客户旅程的每一步创建个性化互动。
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是世界上第一个电子商务登陆页面编辑器。在几分钟内创建令人惊叹的登陆页面，并探索我们大量的模板、模块、布局和编辑选项。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 软件是最好、简单、功能强大且价格实惠的客户关系管理 (CRM)，具有适合小型企业的销售和营销自动化功能。
Swipe Pages
swipepages.com
使用移动优先 AMP 登陆页面捕获更多潜在客户并提高转化率。功能丰富的登陆页面构建器受到 7500 多名营销人员的信赖。
TWIPLA
twipla.com
隐私完美的 Google Analytics 替代方案。 加入超过 250 万个网站，这些网站已经受益于完美的隐私分析和情报。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的数字体验分析平台，适用于动态漏斗、像素完美重播、自定义事件、热图、高级搜索、开发工具等。
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica 是 Yandex 提供的免费网络分析服务，用于跟踪和报告网站流量。 Yandex 于 2008 年推出该服务，并于 2009 年公开。截至 2019 年，Yandex.Metrica 是网络上第三大使用最广泛的网络分析服务。
Acumbamail
acumbamail.com
轻松发送电子邮件和短信活动并促进您的业务。为了获得出色的绩效，营销不应该变得复杂。通过一个工具，您可以管理您的电子邮件活动、短信、登陆页面等等。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Taplink
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Taplink 可帮助您在 10 分钟内为您的企业在 Instagram 上创建一个高转化率的登陆页面。使用多种营销功能来增加销售额
Brizy Cloud
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为您的企业或客户创建高转化率的销售登陆页面、潜在客户开发和营销登陆页面的最简单方法。
Emma
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简单，与您合作，基本上是您最好的朋友电子邮件营销。 最好的朋友使人际关系变得容易。他们为你加油，在你困难的时候出现。这就是艾玛为您的电子邮件所做的事情。
Pendo
pendo.io
Pendo 是一部肯尼亚电视剧，于 2014 年 12 月 3 日在 NTV 播出。该剧由 Grace danile 编剧，由 DIL Pictures 制作和发行。
TheyDo
theydo.io
数字化设计思维以客户为中心解决问题。使用经过验证的方法大规模改造您的业务以产生突破性创新。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美国初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供网络搜索产品。
Flowcode
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Flowcode 是排名第一的 QR 码制作工具。徽标、颜色和设计，以及隐私和数据支持，全部免费。立即下载高质量的打印文件。
WebinarJam
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通过唯一可生成从注册到重播的完整直播活动的网络研讨会系统，提高您的销售额和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，无需下载，是迄今为止向公众发布的对直播、事件流和网络研讨会广播最显着的改进。受到超过 50,000 名客户的信赖。
PostHog
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自托管产品分析堆栈，可部署在您的基础设施上。
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia 是一个协作式客户体验地图平台，可让您在线创建、导出和共享客户旅程地图、角色和影响图。该工具集对于初学者来说很简单，但对于专业人士来说功能强大。团队将特别享受协作选项以及标准化和扩展不同项目的可能性。主要功能： - 模板库：适用于 13 个以上行业的 100 多个免费客户旅程地图和角色模板 - 用户角色和团队 - 团队库（接触点、渠道、图像等） - 多个角色 - 旅程图集（层次结构） - 人工智能 -强大的角色生成器 - 电子邮件和密码保护的直接链接共享 - 品牌推广 - Azure AD 集成、SSO、MFA - Google Analytics、Mixpanel、Slac...
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上线并通过 Leadpages 实现增长 全球小型企业的首选。 轻松构建无代码网站、高转化率登陆页面、弹出窗口、警报栏等。
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唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
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将更多访客转变为客户。 只需 10 分钟即可轻松构建网站、登陆页面、调查、弹出窗口和数字名片。从您的手机就可以了！
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端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
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