转化率优化工具 - 最热门应用 - 加拿大

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
转化率优化 (CRO) 工具代表一类配备测试和可视化功能的软件，旨在增强用户体验并提高企业转化率。 CRO 工具与数字分析软件配合运行以监控访问者行为，收集并分析网站使用模式的数据。通过敏锐的洞察力，他们找到了简化可用性和增强吸引力的机会。各种类型的 CRO 工具具有不同的功能，从评估当前转化率到尝试新颖的网站体验以评估其对转化率的影响。
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Wix
wix.com
使用 Wix 充满信心地在线建立和扩展您的业务。凭借闪电般的网络性能、企业级安全性和可靠的基础设施，您可以放心，您的网站将始终正常运行。借助 Wix，您获得的不仅仅是一个网站构建器，从在线安排到支付、深度品牌推广和电子商务解决方案，您可以将您的网站带向您想要的任何方向。在线管理业务从未如此直观，借助领先的 SEO 和营销工具、高级分析甚至移动应用程序，您可以随时随地掌控一切。加入数百万使用 Wix 的用户的行列，帮助他们实现在线目标。 Wix的主要特点是什么？ * 智能拖放编辑器直观地创建您的网站 * 900多个精心设计的网站模板 * 先进的 SEO 功能可针对搜索引擎进行优化 * 强大的电...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
Webflow
webflow.com
Webflow 是一个可视化 Web 开发平台，允许人们设计、构建和启动完全自定义的网站，而无需编写代码。通过将设计、动画、内容管理、营销和电子商务工具整合到一个平台中，Webflow 使非编码人员和编码人员能够以更快、更具成本效益和更具协作性的方式发布和推广各种网站。 Webflow 为 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等创新公司的网站提供支持。 Webflow 成立于 2013 年，总部位于旧金山，得到 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Dra...
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清晰地了解用户的需求。 Clarity 是一款免费且易于使用的工具，可以捕捉真实的人们如何实际使用您的网站。设置很简单，您将在几分钟内开始获取数据。
Miro
miro.com
Miro 提供了一个用于创新的可视化工作空间，使任何规模的分布式团队能够共同梦想、设计和建设未来。如今，全球 200,000 家组织（包括 Nike、Ikea、Deloitte、WPP 和 Cisco）的总用户总数超过 7000 万，依靠 Miro 来改善产品开发协作、加快上市时间并确保新产品和服务交付给客户需要。 Miro 的可视化工作空间使分散的团队能够聚集在一起，在整个创新生命周期中综合信息、制定战略、设计产品和服务以及管理流程。当您查看 Miro Board 时，您可以看到数百名协作者以屏幕上的指定光标的形式在空间中移动，设计、贡献想法、提供反馈，并使用共享工具和信息共同创建。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
PostHog
posthog.com
PostHog 是一款开源一体化平台，可帮助工程师构建更好的产品。我们使软件团队能够在一个平台上捕获事件、执行分析、记录用户会话、进行实验和部署新功能。 - 更好的设计：强大的产品分析。多变量 A/B 实验。用户细分和 50 多个集成。 PostHog 拥有构建更好产品所需的一切。 - 构建更好：使用功能标志安全地推出新功能，使用会话记录调试问题并通过相关性分析规划新功能 - 一切都在 PostHog 中。 - 更好地开发：期望有 SDK、API、事件管道、用于深度分析的类似 SQL 的语法以及开源应用程序平台。 - 规模更佳：可用美国或欧盟托管，由 ClickHouse 提供支持。一切均经过...
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia 是一个协作式客户体验地图平台，可让您在线创建、导出和共享客户旅程地图、角色和影响图。该工具集对于初学者来说很简单，但对于专业人士来说功能强大。团队将特别享受协作选项以及标准化和扩展不同项目的可能性。主要功能： - 模板库：适用于 13 个以上行业的 100 多个免费客户旅程地图和角色模板 - 用户角色和团队 - 团队库（接触点、渠道、图像等） - 多个角色 - 旅程图集（层次结构） - 人工智能 -强大的角色生成器 - 电子邮件和密码保护的直接链接共享 - 品牌推广 - Azure AD 集成、SSO、MFA - Google Analytics、Mixpanel、Slac...
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。
Elicit
elicit.org
人工智能研究助理。 Elicit 是一位 GPT-3 支持的研究助理。 Elicit 可帮助您对数据集进行分类、集思广益研究问题以及搜索出版物。
Algolia
algolia.com
Algolia 是世界上唯一的端到端人工智能搜索和发现平台。我们的工程师发明了人工智能的突破性用途，以指数级更好的方式创建更好的搜索和发现。我们专有的 NeuralSearch 技术将基于矢量的自然语言处理和关键字匹配结合在一个 API 中。 Algolia 每年支持 1.75 万亿次搜索请求或每周超过 300 亿次搜索请求，使 150 多个国家/地区的 17,000 多名客户能够为其应用内用户和/或在线访问者（使用任何 Web、移动或语音设备）——通过立即大规模地呈现所需的内容。要了解更多信息，请访问 www.algolia.com。
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak 是一个用户体验研究平台，随时可以帮助您应对遇到的任何挑战。如果您曾经想知道用户对您的网站、应用程序或原型的想法和感受，您不必再猜测了。 UXtweak 平台提供许多工具，包括复杂的网站测试、会话记录、卡片分类、树测试、移动测试、原型测试、竞争可用性测试等。这些工具允许您从用户的角度检查您的网站，并确定什么对他们来说最重要。 UXtweak 是一款非常灵活的工具，使您不仅可以测试网站的一两个功能，还可以测试网站的整个生命周期，从绘制特定功能、原型设计、测试成品或测试竞争对手。通过增强的分析功能，即使对于对用户体验一无所知的个人（例如利益相关者），也可以为您的网站提供深入的视角，所...
Sentry
sentry.io
对于软件团队来说，Sentry 对于监控应用程序代码健康状况至关重要。从错误跟踪到性能监控，开发人员可以更清晰地看到，更快地解决问题，并持续学习他们的应用程序 - 从前端到后端。 Sentry 受到全球超过 350 万开发者和超过 87,000 个组织的喜爱，为迪士尼、Peloton、Cloudflare、Eventbrite、Slack、Supercell 和 Rockstar Games 等许多世界知名公司提供代码级可观察性。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic 是一个可视化开发平台，使您的整个团队能够快速构建生产级 Web 应用程序，从内部工具到面向客户的产品和网站。 Plasmic 突破了无代码的界限，与您的代码库集成以获得无限的可能性。
Duda
duda.co
Duda 是领先的网站开发平台，帮助数字营销机构和 SaaS 公司建立和管理客户的数字形象。 Duda 屡获殊荣的低代码无代码平台使代理机构和 SaaS 公司能够通过电子商务、客户管理、搜索引擎优化、自动化和白标签等广泛功能实现更高的生产力和前所未有的增长。
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels 是世界上最受欢迎的在线销售漏斗平台之一，用户可以快速轻松地创建精美的销售页面，将访问者转化为潜在客户和付费客户。无需技术、设计或编码经验。数百个即插即用模板触手可及。或者定制您自己的渠道。 Clickfunnels 附带培训、教程以及流畅的第 3 方应用程序、电子邮件和支付集成。用户在短短 10 分钟内就建立了工作渠道！
Ontraport
ontraport.com
Ontraport 是一款无代码业务软件，可帮助服务企业实现系统化和规模化。 Ontraport 管理并自动化整个购买周期，从而实现更快的增长，同时使企业主和团队能够释放更多的客户价值。 Ontraport 的全套营销、销售和业务运营功能包括 CRM、自动化、支付、销售渠道、网络应用程序、跟踪、电子邮件和短信、登陆页面和会员网站。各类服务提供商（包括顾问和代理机构、教练和顾问以及个人和专业服务提供商）都相信 Ontraport 能够以更少的工作实现更大的增长。欲了解更多信息，请访问 www.ontraport.com。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
Dorik
dorik.com
Dorik 是一个人工智能网站建设平台，任何人都可以在几分钟内轻松创建一个漂亮的网站，而无需任何设计或编码经验。 Dorik 灵活、易于使用，是最实惠的网站构建平台之一。
FlowMapp
flowmapp.com
简单而强大的视觉用户体验平台。创建站点地图、用户流程和线框图，以提供更高效的用户体验规划和网页开发。 FlowMapp 允许团队在一个地方实时规划和设计数字体验 ⚙️ 如何使用 FlowMapp？ — 用户体验与开发 — 规划 — 团队合作 — 组织一切 — 创建和展示高保真原型 — 计划和存储内容 — 与客户沟通 — 增加销售额 — 离线工作 以下是 FlowMapp 的工作原理 → https://www.flowmapp。 com/ 示例和演示项目：https://bit.ly/flowmapp_sm 。免费开始 → https://www.flowmapp.com
Framer
framer.com
它的原型设计变得简单——无需代码，基于浏览器，并且对所有人免费。高保真时间减半。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Brizy Cloud
brizy.cloud
为您的企业或客户创建高转化率的销售登陆页面、潜在客户开发和营销登陆页面的最简单方法。
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一个行为数据平台，可以揭示隐藏在点击之间的情绪，揭示消费者行为背后不为人知的故事。从构建更好的欺诈检测和预测到创建真正引起共鸣的个性化，Fullstory 使产品、工程和数据团队能够将情绪信号与其他数据源连接起来，有意识地设计下一个最佳行动。 Fullstory 提供了比传统网络和产品分析更深入、更立即可行的见解，传统网络和产品分析只能揭示正在发生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一个行为数据平台，可以提供构建即时体验所需的背景，从而推动收入。通过自动捕获、索引和语义结构化的第一方数据（提供给您的数据生态系统或通过我们的带有会话重播的产品分析），Fulls...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任...
Flowcode
flowcode.com
释放直接连接的力量。 Flowcode 是排名第一的值得信赖的 QR 提供商，可提供即时转换和实时数据。我们提供从离线到在线的工具，例如第一方数据收集、下一代地理报告数据、移动优先登陆页面和 API 集成。
Swipe Pages
swipepages.com
使用移动优先 AMP 登陆页面捕获更多潜在客户并提高转化率。功能齐全的登陆页面构建器受到 7500 多名营销人员的信赖。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
OptimizePress
optimizepress.com
完整的 WordPress 营销工具套件 用于在 WordPress 网站上获得更多潜在客户和销售的一体化平台 停止将解决方案捆绑在一起，开始使用专为创作者、企业家和数字营销人员设计的单一平台来构建一个获得更多潜在客户和销售的网站
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Unbounce
unbounce.com
无论您是营销专家还是新手，Unbounce 登陆页面都可以将更多访问者转化为潜在客户、销售和注册。凭借适合任何技能水平的易于使用的构建器以及人工智能驱动的优化功能，Unbounce 可帮助您在短短几分钟内创建和发布美观、高性能的页面。
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是世界上第一个电子商务登陆页面编辑器。在几分钟内创建令人惊叹的登陆页面，并探索我们大量的模板、模块、布局和编辑选项。
Plerdy
plerdy.com
Plerdy CRO、SEO 和 A/B 测试工具 - 一套全面的套件，可提高转化率、增强用户体验并优化您的在线商店绩效。 🚀 A/B 测试工具 隆重推出 Plerdy 的免费 A/B 测试工具 - 专为电子商务和在线企业精心设计，旨在增强用户体验和转化率。轻松设置、执行和分析 A/B 测试以做出数据驱动的决策。见证实时结果并获得可行的见解来优化您的网站。 🌟 使用案例 - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 使用 Plerdy 释放您网站的全...
Quantum Metric
quantummetric.com
通过快速部署，我们的平台开始摄取并可视化您的客户在网络、本机应用程序和自助服务终端上体验的所有内容。每次客户交互的影响都会自动量化，每个客户会话都可以重播，最重要的是，您的所有团队都可以根据单一事实版本开展工作。这就是为什么阿拉斯加航空、lululemon、联想和西联汇款等最大品牌都实现了巨大飞跃。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Builder.io
builder.io
Builder 为开发人员和营销人员提供了支持人工智能的工具，可将设计快速转变为优化的网络和移动体验。它提供了一个人工智能驱动的设计到代码工具（Visual Copilot），可以自动将Figma设计转换为干净的代码，还提供了一个可视化内容管理系统（Visual CMS），可以让营销人员快速构建、迭代和优化网络和移动体验，而无需依赖工程。
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica 是 Yandex 提供的免费网络分析服务，用于跟踪和报告网站流量。 Yandex 于 2008 年推出该服务，并于 2009 年公开。截至 2019 年，Yandex.Metrica 是网络上第三大使用最广泛的网络分析服务。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
involve.me
involve.me
现代客户体验工具可帮助企业在客户旅程的每一步创建个性化互动，增加受众参与度并收集更好的数据。通过include.me，用户可以轻松创建和发布用于潜在客户获取的智能登陆页面和促销信息、用于潜在客户资格和细分的测验、表格和性格测试、用于销售转化的价格计算器和数字销售助理以及用于衡量客户体验的产品和客户满意度调查。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助 Agile CRM，中小型企业现在可以： - 通过简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 - 将网站访问者直接转换为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户- 实现多渠道通信，能够从同一页面向联系人打电话、发送电子邮件或发推文 - 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 - 管理帮助台票证，将所有客户历史记录集中在一个地方 - 拥有详细的信息在一页中记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排...
LogRocket
logrocket.com
现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验
Catalyst
catalyst.io
Catalyst 是通过客户推动增长的领先平台。旨在在整个客户体验中提供价值； Catalyst 将新买家转化为终身收入。通过以保留为导向的工作流程和以收入为中心的自动化，我们增强了以客户为中心的团队。 Catalyst 的无缝企业集成将孤立的客户数据集中到行业最直观的平台中，并由先进的工作流程提供支持。自动化并扩展您一流的客户旅程；提高用户生产力和采用率；并提供对客户健康状况的清晰洞察，从引导到宣传，精确优化客户体验。与 Catalyst 值得信赖的团队和直观的平台合作，构建、迭代和扩展以客户为主导的增长战略。了解更多信息，请访问 https://catalyst.io/
Silktide
silktide.com
Silktide 为您提供改善网站所需的一切，在一个平台上提供自动可访问性测试、内容优化和数字营销。 Silktide 每年被成千上万的客户用来分析数千万个网站。我们几乎涵盖您网站的各个方面，包括内容、可访问性、营销、移动、速度和法律合规性。访问我们的网站查看实时平台演示。
GreatPages
greatpages.com.br
借助市场上最强大的登陆页面创建器，创建极其快速且优化的页面，转化您的访问者并发展您的业务。
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不仅仅是一个平台；它是您创业之旅中的合作伙伴，提供从高转化率登陆页面和网站到复杂的电子邮件营销解决方案、会员网站等的一切。 Kartra 平台旨在推动销售，提供强大的一体化解决方案，简化数字营销和销售流程，让您专注于您最擅长的事情 - 为受众创造和交付价值。 * 轻松创作：通过引人入胜的网站、视频和网络研讨会吸引观众。提供变革性的会员资格或在线课程，并通过集成工具管理您的日程安排和计费。 * 精准营销：使用先进的潜在客户捕获技术扩大您的覆盖范围，并通过有针对性的活动和渠道培育您的潜在客户。通过电子邮件或短信有效传达您的优惠，并通过可定制的结帐处理付款。 * 扩展您的愿景：利用高...
Limey
limey.io
在几分钟内创建漂亮的单页网站。 与您的受众建立联系，捕获潜在客户并将其导出。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是您实现客户成功的平台和合作伙伴。我们为您提供提高效率、增加收入和提供最佳客户体验所需的一切，帮助您的订阅业务取得大规模成功。 ChurnZero 可帮助您的客户成功团队及早发现潜在的客户流失风险，并更快地发现更新和扩展机会。一流的自动化和个性化、应用内通信和 Customer Success AI™ 让您可以轻松地与客户互动并引导他们实现价值。我们的平台提供旅程、健康评分、调查工具、细分、播放、报告、实时警报、演练、协作中心等，并可轻松与您的 CRM 和技术堆栈集成。除了软件之外，我们还为成为您团队值得信赖的合作伙伴、顾问和教练而感到自豪，致力于帮助您和您的团队专注于最重...
LanderLab
landerlab.io
无需编码，无需服务器技能！借助 LanderLab，您可以创建、编辑和发布美观且响应灵敏的登陆页面，只需点击几下即可实现更多转化。从丰富的现成可用模板中进行选择，或导入现有的登陆页面。使用我们内置的易于使用的可视化编辑器自定义图像、标题、号召性用语或任何其他部分。通过轻松安装 Facebook、Google Analytics 等流行平台的任何跟踪像素来建立您的受众群体。在线预览并发布您的登陆页面。直接从 Adplexity 等间谍工具导入登陆页面。适用于电子商务、饮食、财务、潜在客户发掘等的现成模板。将现有登陆页面上传为 .zip 从空模板构建新的登陆页面。在编辑器中打开并自定...
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform 是一个面向科技初创公司的简单登陆页面构建器。超过 5,000 名来自 SaaS、移动应用程序、桌面应用程序和技术产品的才华横溢的创始人和营销人员使用我们的魔力为他们的项目构建网站。
Flywheel
getflywheel.com
Flywheel 通过一系列精心设计的产品和资源帮助创意人员发挥最佳水平，包括其同名产品、令人愉悦的 Wordpress 托管平台以及 Local by Flywheel（一款轻松的本地开发应用程序）。该公司专注于打造时尚而简单的工具，让用户能够快速构建、启动和管理任何（以及全部！）他们的 WordPress 网站。从小型机构到大型客户，Flywheel 产品已帮助超过 100,000 人在 WordPress 平台上扩展业务。
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM 将您的整个业务结合起来，帮助每个人更好地工作、协同工作，并通过单个基于云的系统以正确的方式工作。营销可以产生更多高质量的销售线索，销售可以达成更多交易，财务可以快速轻松地开具发票，支持可以提供卓越的服务。 Workbooks 可以随时随地在所有设备上进行安全访问，并与您当前的系统无缝集成，为您的团队提供 360 度客户的单一视图，帮助他们专注于正确的事情并获得做出决策所需的实时见解。 Workbooks 可帮助您将客户置于业务的核心，并建立持久、有利可图的关系，从而以可持续的方式增加长期收入。
Knak Enterprise
knak.com
适合企业营销团队的可扩展营销活动创建平台。 Knak Enterprise 可实现全球分散的营销团队之间的高效协作，同时保持品牌控制。让您的员工能够在几分钟内创建精美的电子邮件和登录页面，无需编码。
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit 是一款网络分析软件，用于自动设置、审核、维护和分析日常 Google Analytics 任务，以分析和优化在线营销活动。
Splitbee
splitbee.io
使用 Splitbee 跟踪和优化您的在线业务。分析、漏斗、自动化、A/B 测试等。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。