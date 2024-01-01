转化率优化工具 - 最热门应用 - 巴西

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
转化率优化 (CRO) 工具代表一类配备测试和可视化功能的软件，旨在增强用户体验并提高企业转化率。 CRO 工具与数字分析软件配合运行以监控访问者行为，收集并分析网站使用模式的数据。通过敏锐的洞察力，他们找到了简化可用性和增强吸引力的机会。各种类型的 CRO 工具具有不同的功能，从评估当前转化率到尝试新颖的网站体验以评估其对转化率的影响。
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Duda
duda.co
Duda 是领先的网站开发平台，帮助数字营销机构和 SaaS 公司建立和管理客户的数字形象。 Duda 屡获殊荣的低代码无代码平台使代理机构和 SaaS 公司能够通过电子商务、客户管理、搜索引擎优化、自动化和白标签等广泛功能实现更高的生产力和前所未有的增长。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是战略、服务还是软件...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd.（希伯来语：וווקס.קום）是一家以色列软件公司，提供基于云的 Web 开发服务。它允许用户通过使用在线拖放工具创建 HTML5 网站和移动网站。除了位于以色列的总部和其他办事处外，Wix还在巴西、加拿大、德国、印度、爱尔兰、立陶宛、美国和乌克兰设有办事处。用户可以添加社交插件、电子商务、在线营销、联系方式使用各种 Wix 开发的第三方应用程序将表单、电子邮件营销和社区论坛添加到他们的网站上。 Wix 网站构建器建立在免费增值商业模式之上，通过高级升级赚取收入。
Miro
miro.com
Miro 提供了一个用于创新的可视化工作空间，使任何规模的分布式团队能够共同梦想、设计和建设未来。如今，全球 200,000 家组织（包括 Nike、Ikea、Deloitte、WPP 和 Cisco）的总用户总数超过 7000 万，依靠 Miro 来改善产品开发协作、加快上市时间并确保新产品和服务交付给客户需要。 Miro 的可视化工作空间使分散的团队能够聚集在一起，在整个创新生命周期中综合信息、制定战略、设计产品和服务以及管理流程。当您查看 Miro Board 时，您可以看到数百名协作者以屏幕上的指定光标的形式在空间中移动，设计、贡献想法、提供反馈，并使用共享工具和信息共同创建。
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清晰地了解用户的需求。 Clarity 是一款免费且易于使用的工具，可以捕捉真实的人们如何实际使用您的网站。设置很简单，您将在几分钟内开始获取数据。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Webflow
webflow.com
Webflow 是一个可视化 Web 开发平台，允许人们设计、构建和启动完全自定义的网站，而无需编写代码。通过将设计、动画、内容管理、营销和电子商务工具整合到一个平台中，Webflow 使非编码人员和编码人员能够以更快、更具成本效益和更具协作性的方式发布和推广各种网站。 Webflow 为 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等创新公司的网站提供支持。 Webflow 成立于 2013 年，总部位于旧金山，得到 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Dra...
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Plerdy
plerdy.com
Plerdy CRO、SEO 和 A/B 测试工具 - 一套全面的套件，可提高转化率、增强用户体验并优化您的在线商店绩效。 🚀 A/B 测试工具 隆重推出 Plerdy 的免费 A/B 测试工具 - 专为电子商务和在线企业精心设计，旨在增强用户体验和转化率。轻松设置、执行和分析 A/B 测试以做出数据驱动的决策。见证实时结果并获得可行的见解来优化您的网站。 🌟 使用案例 - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 使用 Plerdy 释放您网站的全...
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
Sentry
sentry.io
对于软件团队来说，Sentry 对于监控应用程序代码健康状况至关重要。从错误跟踪到性能监控，开发人员可以更清晰地看到，更快地解决问题，并持续学习他们的应用程序 - 从前端到后端。 Sentry 受到全球超过 350 万开发者和超过 87,000 个组织的喜爱，为迪士尼、Peloton、Cloudflare、Eventbrite、Slack、Supercell 和 Rockstar Games 等许多世界知名公司提供代码级可观察性。
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak 是一个用户体验研究平台，随时可以帮助您应对遇到的任何挑战。如果您曾经想知道用户对您的网站、应用程序或原型的想法和感受，您不必再猜测了。 UXtweak 平台提供许多工具，包括复杂的网站测试、会话记录、卡片分类、树测试、移动测试、原型测试、竞争可用性测试等。这些工具允许您从用户的角度检查您的网站，并确定什么对他们来说最重要。 UXtweak 是一款非常灵活的工具，使您不仅可以测试网站的一两个功能，还可以测试网站的整个生命周期，从绘制特定功能、原型设计、测试成品或测试竞争对手。通过增强的分析功能，即使对于对用户体验一无所知的个人（例如利益相关者），也可以为您的网站提供深入的视角，所...
Framer
framer.com
它的原型设计变得简单——无需代码，基于浏览器，并且对所有人免费。高保真时间减半。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
GreatPages
greatpages.com.br
借助市场上最强大的登陆页面创建器，创建极其快速且优化的页面，转化您的访问者并发展您的业务。
Elicit
elicit.org
人工智能研究助理。 Elicit 是一位 GPT-3 支持的研究助理。 Elicit 可帮助您对数据集进行分类、集思广益研究问题以及搜索出版物。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
PostHog
posthog.com
PostHog 是一款开源一体化平台，可帮助工程师构建更好的产品。我们使软件团队能够在一个平台上捕获事件、执行分析、记录用户会话、进行实验和部署新功能。 - 更好的设计：强大的产品分析。多变量 A/B 实验。用户细分和 50 多个集成。 PostHog 拥有构建更好产品所需的一切。 - 构建更好：使用功能标志安全地推出新功能，使用会话记录调试问题并通过相关性分析规划新功能 - 一切都在 PostHog 中。 - 更好地开发：期望有 SDK、API、事件管道、用于深度分析的类似 SQL 的语法以及开源应用程序平台。 - 规模更佳：可用美国或欧盟托管，由 ClickHouse 提供支持。一切均经过...
TheyDo
theydo.io
对于以体验为主导、以客户为中心的公司的服务设计师和经理来说， TheyDo 是有史以来最具协作性的旅程管理平台。 对于那些相信提供卓越客户体验的唯一方法就是团结一致的人们来说，这可以帮助他们比以前轻松两倍，并多年来第一次保持一致性。 与地图工具不同， TheyDo 旨在管理跨团队、产品和地域的旅程，并且一切都在一个以旅程为中心的统一框架中进行。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Dorik
dorik.com
无需代码即可构建美丽的网站！灵活且易于使用的 nocode 网站构建器，具有 130 多个 UI 组件和漂亮的模板。节省构建下一个网站的时间和金钱。
Dragonfly AI
dragonflyai.co
借助人工智能的力量优化内容的性能。我们的预测热图会立即向您显示任何内容中最先吸引受众注意力的内容，帮助您做出基于数据信息的坚定决策，而不会减慢您的速度。 • 获得实时洞察，发现真正吸引客户注意力的因素 • 通过预测分析提高整个设计周期的效率 • 提高所有渠道的转化率 • 通过最大限度地提高跨渠道的注意力份额来提高投资回报率 最大的品牌和代理机构都在使用 Dragonfly AI衡量和优化其内容的性能，包括 Sony、GSK 和 BBDO。要了解更多信息，请访问 Dragonflyai.co
Heap
heap.io
Heap 是唯一可以让您全面了解客户数字化旅程的数字化洞察平台，因此您可以快速提高转化率、保留率和客户满意度。 - 改善客户体验：准确定位用户遇到的困难，快速改进客户体验，确保直观、愉快的用户体验。 - 加快上市时间并优化产品和业务团队的影响：不要纯粹依靠直觉，而是利用数字参与数据来测试假设并回答出现的问题。借助数据驱动的见解，自信地将新功能和体验推向市场。 - 打造越来越有价值的功能和体验：利用数据就可以与业务成果明确挂钩的工程投资达成共识。 -了解完整的用户旅程：通过本机会话重播、完整的数据基础和自动化数据科学，只有 Heap 可以提供团队获胜所需的见解。超过 8,000 家企业使用 He...
Woopra
woopra.com
Woopra 是一种客户旅程分析解决方案，它正在重新定义公司如何理解、分析、吸引和留住客户。该平台旨在促进整个客户生命周期的优化和增长。利用个人级别的数据来汇总分析报告，以获得完整的生命周期见解，从而弥合部门差距。 Woopra 的专有跟踪技术可跟踪您的网站、产品和移动应用程序的使用情况。此外，该平台还与 Salesforce、Marketo、Intercom 和 Segment 等合作伙伴提供 51 多个一键式集成，以无缝统一跨工具和团队的不同数据点。当数据流入 Woopra 时，人员档案会显示每个用户的完整行为历史记录，从第一次接触到转化等。让每次参与都成为创造更加个性化的体验和支持的机会...
AutoOptimize
autooptimize.ai
通过自动 A/B 测试优化您的网站。 AutoOptimize 为您提供 50 个高性能模板 A/B 测试，经证明可以在 90 天内将转化率提高高达 30%。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一种高级实验工具，主要由想要启动高级实验的机构、开发和产品团队以及需要 IT 部门帮助最少的营销人员使用。我们脱颖而出：我们真正关心我们的客户 - 在支持和超额交付方面付出更多努力，因为我们还有内部实验团队、CRO 和数据专家为您服务。功能： A/B 测试：使用市场上先进的细分引擎之一创建实验，具有 41 个数据点：网站行为、流量来源、CRM 数据、GTM、天气 API 等。高级报告：> 贝叶斯和频率统计 >按特定目标过滤结果 > 辅助转化或线性分布 > 累积视图 > 仅共享与您的团队重要的内容：pdf 报告 > 跟踪任何事件 现场调查： > 作为弹出...
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我们提供两种服务选项，每种服务都包含以下优势。流体广告提供以下功能： - 使用我们的广告生成器工具创建令人惊叹的数字展示广告。 - 利用我们行业领先的地理定位和地理围栏系统，随时随地精确定位您想要覆盖的受众。 - 选择和管理您希望广告展示的渠道和网站，并密切控制您的预算。 - 通过我们深入的报告套件充分了解您的广告活动的效果，为您提供可行的见解。完全托管服务我们通过为您管理广告活动的各个方面来节省您的时间和金钱，从制作引人注目的广告到定位广告的显示位置，再到提供您了解活动效果所需的数据。我们的专业数字广告活动经理将不断确保您的活动得到优化，以最大限度地提高您的投资回报 ...
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels 是世界上最受欢迎的在线销售漏斗平台之一，用户可以快速轻松地创建精美的销售页面，将访问者转化为潜在客户和付费客户。无需技术、设计或编码经验。数百个即插即用模板触手可及。或者定制您自己的渠道。 Clickfunnels 附带培训、教程以及流畅的第 3 方应用程序、电子邮件和支付集成。用户在短短 10 分钟内就建立了工作渠道！
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Plasmic
plasmic.app
您的技术堆栈的视觉构建器。创建令人惊叹的视觉内容和页面，将无代码无缝集成到您的代码库中。解锁您的团队并快速发货。
Zoho PageSense
zoho.com
转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一个综合性电子邮件营销平台，为小型企业、个体企业家、教练和营销人员提供功能强大且价格实惠的工具，以扩大受众、与订阅者互动，并将订阅者转变为付费客户。凭借超过 25 年的专业知识，我们的客户选择 GetResponse 来享受我们用户友好的解决方案、屡获殊荣的 24/7 客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 – 包括自动化、列表增长以及网络研讨会和直播等其他通信工具聊天可帮助企业建立个人品牌、销售产品和服务以及建立社区。需要更先进的平台吗？ GetResponse MAX 和 MAX² 是为寻求先进营销功能和可靠支持的高要求用户提供的解决方案。
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一个行为数据平台，可以揭示隐藏在点击之间的情绪，揭示消费者行为背后不为人知的故事。从构建更好的欺诈检测和预测到创建真正引起共鸣的个性化，Fullstory 使产品、工程和数据团队能够将情绪信号与其他数据源连接起来，有意识地设计下一个最佳行动。 Fullstory 提供了比传统网络和产品分析更深入、更立即可行的见解，传统网络和产品分析只能揭示正在发生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一个行为数据平台，可以提供构建即时体验所需的背景，从而推动收入。通过自动捕获、索引和语义结构化的第一方数据（提供给您的数据生态系统或通过我们的带有会话重播的产品分析），Fulls...
LogRocket
logrocket.com
现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare 超越了传统分析，能够前所未有地了解客户体验，从而改变您的业务。凭借直观的技术揭示每个用户的行为、意图和态度，我们使企业能够快速提供更多人性化体验，同时确保隐私和可访问性。这会带来更快的增长、更大的敏捷性和更满意的客户。我们为新的数字体验提供动力，使其更加人性化。
Catalyst
catalyst.io
Catalyst 是通过客户推动增长的领先平台。旨在在整个客户体验中提供价值； Catalyst 将新买家转化为终身收入。通过以保留为导向的工作流程和以收入为中心的自动化，我们增强了以客户为中心的团队。 Catalyst 的无缝企业集成将孤立的客户数据集中到行业最直观的平台中，并由先进的工作流程提供支持。自动化并扩展您一流的客户旅程；提高用户生产力和采用率；并提供对客户健康状况的清晰洞察，从引导到宣传，精确优化客户体验。与 Catalyst 值得信赖的团队和直观的平台合作，构建、迭代和扩展以客户为主导的增长战略。了解更多信息，请访问 https://catalyst.io/
Onepage
onepage.io
您会喜欢使用的网站建设工具。它有助于快速构建网站、登陆页面、Linktree、测验。然后用一种工具将它们连接在一起。它专注于生产力和用户体验方面，提供热键、命令行和非常快的软件性能。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是您实现客户成功的平台和合作伙伴。我们为您提供提高效率、增加收入和提供最佳客户体验所需的一切，帮助您的订阅业务取得大规模成功。 ChurnZero 可帮助您的客户成功团队及早发现潜在的客户流失风险，并更快地发现更新和扩展机会。一流的自动化和个性化、应用内通信和 Customer Success AI™ 让您可以轻松地与客户互动并引导他们实现价值。我们的平台提供旅程、健康评分、调查工具、细分、播放、报告、实时警报、演练、协作中心等，并可轻松与您的 CRM 和技术堆栈集成。除了软件之外，我们还为成为您团队值得信赖的合作伙伴、顾问和教练而感到自豪，致力于帮助您和您的团队专注于最重...
LanderLab
landerlab.io
无需编码，无需服务器技能！借助 LanderLab，您可以创建、编辑和发布美观且响应灵敏的登陆页面，只需点击几下即可实现更多转化。从丰富的现成可用模板中进行选择，或导入现有的登陆页面。使用我们内置的易于使用的可视化编辑器自定义图像、标题、号召性用语或任何其他部分。通过轻松安装 Facebook、Google Analytics 等流行平台的任何跟踪像素来建立您的受众群体。在线预览并发布您的登陆页面。直接从 Adplexity 等间谍工具导入登陆页面。适用于电子商务、饮食、财务、潜在客户发掘等的现成模板。将现有登陆页面上传为 .zip 从空模板构建新的登陆页面。在编辑器中打开并自定...
Wishpond
wishpond.com
Wishpond 是一个包含简单工具的平台，用于潜在客户开发和营销自动化，已被 5,000 多家企业使用： 着陆页：在几分钟内构建、发布和 A/B 对比测试移动响应式着陆页。网站弹出窗口：通过网站弹出窗口将更多网站访问者转化为潜在客户。表格：在您的网站和博客中嵌入潜在客户开发表格。竞赛和促销：举办 Facebook 抽奖活动、摄影竞赛、Instagram 标签竞赛等。营销自动化：根据潜在客户的活动和个人详细信息向他们发送个性化电子邮件。电子邮件营销：根据任何活动或个人详细信息个性化发送给每个潜在客户的电子邮件。潜在客户管理：根据潜在客户在您的网站和活动上的活动创建列表。潜在客户评分：根据潜在客...
Squeaky
squeaky.ai
隐私第一的客户洞察平台。 Squeaky 通过打造更好的数字体验来帮助您发展业务。我们的一体化工具包括分析、会话记录、反馈和热图。
BOWWE
bowwe.com
使用市场上最方便的无代码 Web 构建器快速轻松地创建令人惊叹的网站。
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy 是一个值得信赖的数字体验平台，它将会话重播、前端错误监控、产品分析和优先级排序合二为一，同时确保隐私和安全。你能用 Zipy 做什么？ > 了解用户行为以避免流失 > 监控实时用户和实时错误以获得可操作的见解 > 使用内置开发工具缩短解决 JS 和 API 错误的时间 > 与团队成员协作解决客户体验问题 > 获取客户旅程视频重播、网络日志、控制台日志和堆栈跟踪都集中在一处 谁可以使用 Zipy？ Zipy 对于必须解决客户问题的产品团队、业务分析师、客户成功、客户支持和开发人员最有用。使用 Zipy 将实现什么目标？ > 将 TTR 降低 50%，节省支持和开发团队的调试时间 > 通...
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等...
Builder.io
builder.io
拖放到您的技术堆栈上 消除长时间延迟、错过最后期限和严格的 CMS 模板。在现有网站和应用程序上直观地构建和优化网络和移动体验，以加快构建-测量-学习周期并更快地推动增长。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。
Unbounce
unbounce.com
无论您是营销专家还是新手，Unbounce 登陆页面都可以将更多访问者转化为潜在客户、销售和注册。凭借适合任何技能水平的易于使用的构建器以及人工智能驱动的优化功能，Unbounce 可帮助您在短短几分钟内创建和发布美观、高性能的页面。
Taplink
taplink.at
Taplink 可帮助您在 10 分钟内为您的企业在 Instagram 上创建一个高转化率的登陆页面。使用多种营销功能来增加销售额
TWIPLA
twipla.com
网站情报平台 准确、即时地了解您的网站。 网站统计、会话重播、热图、民意调查等。 TWIPLA（以前称为“访客分析”）是一个先进且易于访问的网站智能平台，在全球范围内拥有超过 250 万次安装，并具有一套易于使用且符合隐私要求的功能。通过无 Cookie 跟踪消除数据隐私问题，并获得 100% 网站访问者（不仅仅是小样本）的数据访问权限。有了 TWIPLA，一切都只需点击一下即可：◾ 高级网站流量统计（新！公司展示） ◾ 营销活动跟踪 ◾ 热图 ◾ 会话记录 ◾ 转化渠道 ◾ 民意调查 ◾ 调查 ◾ 竞争流量分析 ◾ 隐私优先的设计分析（新！自定义国家/地区数据）✔️ 使用优惠券代码 UN...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica 是 Yandex 提供的免费网络分析服务，用于跟踪和报告网站流量。 Yandex 于 2008 年推出该服务，并于 2009 年公开。截至 2019 年，Yandex.Metrica 是网络上第三大使用最广泛的网络分析服务。
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是世界上第一个电子商务登陆页面编辑器。在几分钟内创建令人惊叹的登陆页面，并探索我们大量的模板、模块、布局和编辑选项。
Swipe Pages
swipepages.com
使用移动优先 AMP 登陆页面捕获更多潜在客户并提高转化率。功能齐全的登陆页面构建器受到 7500 多名营销人员的信赖。