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对话式营销软件 - 最热门应用

对话式营销软件，也称为信使营销软件，发起与潜在客户的个性化一对一交互，引导他们获得特定的产品推荐或优惠。消费品牌利用这项技术在社交网络或产品网站上识别感兴趣的买家、解决查询、推荐最佳产品，并将客户无缝转移到支付网关或销售代表以完成交易。借助集成的聊天机器人和人工智能功能，销售部门可以设计智能响应流程，根据用户活动和其他上下文详细信息引导访客进行有意义的对话。这使得企业能够跟进可能不会立即购买的感兴趣的客户，无缝地继续对话。对话式营销平台大规模提升客户服务标准，全天候简化全球购买流程。成功利用这些平台不仅可以产生有价值的、合格的销售线索，还可以深入了解客户的人口统计数据和偏好，最终加快销售周期。

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom是一个客户服务平台，通过自动化和人工支持增强客户体验，帮助企业提高满意度并降低成本。

Podium

Podium

podium.com

讲台是一个综合客户通信平台，帮助企业提高网站转化率和客户互动，集成消息、评论、付款和营销功能。

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ManyChat 是一个自动化聊天平台，帮助企业通过 Facebook Messenger、Instagram、WhatsApp 等渠道与客户互动，管理营销活动。

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Smartsupp是一个实时聊天和聊天机器人平台，帮助企业与客户互动，自动化销售并改善用户体验。

Spike

Spike

spikenow.com

Spike是一个整合电子邮件、团队聊天、协作文档和会议的应用，旨在提升沟通效率，适用于个人和团队使用。

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。

Botpress

Botpress

botpress.com

Botpress是一个生成AI平台，允许用户创建聊天机器人，支持多渠道部署和高度定制，适合开发者和企业使用。

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat是一款对话互动解决方案，支持多渠道客户沟通，提供无代码聊天机器人，帮助企业实现自动化和个性化服务。

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign是一个营销自动化平台，通过电子邮件、社交媒体等与客户互动，提供个性化的营销体验和客户管理。

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye 是一款在线声誉管理和客户体验平台，帮助企业监控评论、集成社交媒体、管理客户互动和优化业务信息。

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals是一款潜在客户生成和人工智能平台，帮助您了解网站访客的行为，吸引准备购买的访客，无需填写表单。

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise是一个客户服务平台，可整合电子邮件、短信、社交媒体等多渠道通讯，简化客服管理与团队协作。

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Chatfuel是一款无代码聊天机器人构建器，帮助企业自动化客户互动，支持多个平台，提供个性化的客户支持和销售管理。

Engati

Engati

engati.com

Engati 是一个聊天机器人和实时聊天平台，允许用户在多个渠道上快速创建和部署自定义聊天机器人，无需编程。

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox是一个综合通信解决方案，利用WhatsApp Business API增强客户互动，简化销售流程并自动化客户交流。

Haptik

Haptik

haptik.ai

Haptik是一个对话AI平台，通过个性化的对话体验帮助品牌提高客户互动和转化率，支持多语言和多个渠道。

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io 是一款基于人工智能的客户体验应用，通过实时理解客户意图，自动定制多触点的互动，提升客户参与度。

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Yellow.ai是一个对话AI平台，帮助企业实现自动化客户服务，支持多语言对话并提供机器人构建工具。

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo是一款生成式AI营销平台，通过自动化的多渠道活动和实时客户旅程，帮助企业提升客户互动与个性化体验。

Bonzo

Bonzo

getbonzo.com

Bonzo是一款全面的营销自动化和客户关系管理(CRM)工具，适用于顾问和小型企业，支持多渠道沟通。

Kindly

Kindly

kindly.ai

Kindly是一个AI驱动的聊天机器人平台，旨在自动化客户支持和销售，支持多种语言，易于定制和集成。

Userlike

Userlike

userlike.com

Userlike是一个客户消息和支持自动化的软件，整合多渠道消息，支持实时聊天和AI聊天机器人，确保数据保护和合规性。

Drift

Drift

drift.com

Drift是一个客户通信平台，提供实时聊天和聊天机器人功能，帮助企业与客户互动并提升销售效率。

Sender

Sender

sender.net

Sender是一款电子邮件营销平台，帮助企业创建、管理和自动化电子邮件活动，提供用户友好的界面和多种自动化功能。

Continually

Continually

continual.ly

Continually 是一款网站聊天机器人和实时聊天工具，用户可以通过拖放方式创建，无需编码技能，帮助快速响应潜在客户。

Prokeep

Prokeep

prokeep.com

Prokeep是一款客户体验管理软件，帮助批发分销商通过集中沟通提高销售和客户满意度，增强业务效率。

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI是一个AI驱动的销售和营销平台，帮助企业识别目标账户、进行多渠道互动并优化营销活动。

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud是一个基于云的联系中心平台，支持跨多个渠道的客户服务和交互管理，提供自动化和实时分析功能。

Verint

Verint

verint.com

Verint是一款客户体验管理平台，帮助企业收集和分析客户反馈，优化客户参与和满意度，提高运营效率。

Landbot

Landbot

landbot.io

Landbot是一个无代码聊天机器人平台，帮助企业创建互动对话，提升客户参与度和转化率，支持多渠道部署。

Messagely

Messagely

messagely.com

Messagely是一款顾客支持软件和消息平台，支持私人和组消息、文件共享，注重用户便利性和安全性，适合个人和商业使用。

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby是一款基于云的通讯平台，提供即时消息、客户服务及移动支付功能，帮助企业提升沟通效率与客户参与度。

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel是一个全面的B2B销售平台，支持通过WhatsApp进行团队协作、自动化和与CRM系统集成。

Blip

Blip

blip.ai

Blip是一个AI驱动的聊天平台，通过聊天机器人提高企业与客户的沟通效率，增强客户参与度和满意度。

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

Omnichat为各类零售商提供专业的聊天商务解决方案，整合WhatsApp、LINE等社交渠道，提升客户互动和销售效率。

Connectly.ai

Connectly.ai

connectly.ai

Connectly.ai 通过 WhatsApp 提供自动化的互动营销，集中管理客户沟通，支持多平台对话和数据驱动决策。

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

GoSquared 是一款可持续的电子邮件营销平台，帮助用户发送更好的邮件活动、扩展受众并关注环保。

Dashly

Dashly

dashly.io

Dashly是一个对话营销平台，帮助企业通过实时聊天、聊天机器人和电子邮件等方式提升转化率和客户互动。

Jebbit

Jebbit

jebbit.com

Jebbit是一款互动体验平台，帮助品牌通过测验和调查收集消费者自报数据，提升客户参与度并优化业务绩效。

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。

Senter

Senter

senterhq.com

Senter是一款简单的评论管理和短信营销软件，易于设置和集成，便于发送短信营销活动。

OmniOmni

OmniOmni

omniomni.io

OmniOmni是一款通过WhatsApp、Telegram、Facebook Messenger、Instagram、Viber和在线聊天提供客户支持和销售服务的应用程序。

Text Request

Text Request

textrequest.com

文本请求是一个商务短信平台，帮助企业与客户高效沟通，提供模板管理、消息路由和CRM集成等功能。

Oct8ne

Oct8ne

oct8ne.com

Oct8ne是一款集成了视觉聊天和产品目录的客户服务软件，提供实时沟通和个性化支持。

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell是一个移动消息和聊天商务平台，帮助品牌通过安全的消息方式与消费者进行连接和互动。

Instabot

Instabot

instabot.io

Instabot是一个聊天机器人平台，帮助企业自动化客户支持、会议预订和潜在客户管理，提高沟通效率和转化率。

Watermelon

Watermelon

watermelon.ai

西瓜是一个对话式AI平台，通过聊天机器人自动化客户服务，无需编程，支持多渠道通讯和整合。

Routee

Routee

routee.net

Routee是一个云通信平台，提供SMS、语音、邮件和多渠道消息服务，帮助企业有效管理客户沟通和互动。

Gleen AI

Gleen AI

gleen.ai

Gleen AI是一个生成式人工智能工具，旨在提升客户支持团队的效率，自动化工作流程，支持多语言，并提供个性化服务。

Sailes

Sailes

sailes.com

Sailes是一款通过AI自动化潜在客户研究、互动和机会管理的销售应用程序，旨在提高销售团队的效率和生产力。

Leadoo

Leadoo

leadoo.com

Leadoo是一个转化平台，将网站流量转化为潜在客户，通过互动工具和分析提升用户体验及转化率。

Verse.ai

Verse.ai

verse.ai

Verse.ai是一个潜在客户转化平台，通过人工和AI驱动的即时对话，将新潜在客户转化为销售机会。

WotNot

WotNot

wotnot.io

WotNot 是一个 AI 聊天机器人平台，帮助企业自动化客户互动，支持多渠道部署，无需编码即可创建和管理聊天机器人。

Global Message Services

Global Message Services

gms.net

全球消息服务（GMS）是企业和移动运营商的通信服务提供商，提供简化多渠道客户沟通的解决方案和自助平台。

PowerTextor

PowerTextor

powertextor.com

PowerTextor是一款为企业提供的短信服务，与Microsoft Dynamics 365和Power Platform集成，支持自动化和管理SMS消息发送。

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

LivePerson是一个对话AI平台，帮助企业通过个性化数字对话与客户互动，提升客户满意度和忠诚度。

Table Duck

Table Duck

tableduck.com

Table Duck 是一个云端平台，管理和自动化客户沟通，并提供 24/7 支持，支持多种消息渠道和 AI 聊天机器人。

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ShopPop 通过 Messenger 帮助商家自动化对话，扩大受众，提高销售和潜在客户管理，所有对话集中在一个收件箱中处理。

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