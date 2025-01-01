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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
对话式营销软件，也称为信使营销软件，发起与潜在客户的个性化一对一交互，引导他们获得特定的产品推荐或优惠。消费品牌利用这项技术在社交网络或产品网站上识别感兴趣的买家、解决查询、推荐最佳产品，并将客户无缝转移到支付网关或销售代表以完成交易。借助集成的聊天机器人和人工智能功能，销售部门可以设计智能响应流程，根据用户活动和其他上下文详细信息引导访客进行有意义的对话。这使得企业能够跟进可能不会立即购买的感兴趣的客户，无缝地继续对话。对话式营销平台大规模提升客户服务标准，全天候简化全球购买流程。成功利用这些平台不仅可以产生有价值的、合格的销售线索，还可以深入了解客户的人口统计数据和偏好，最终加快销售周期。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Intercom
intercom.com
Intercom是一个客户服务平台，通过自动化和人工支持增强客户体验，帮助企业提高满意度并降低成本。
Podium
podium.com
讲台是一个综合客户通信平台，帮助企业提高网站转化率和客户互动，集成消息、评论、付款和营销功能。
ManyChat
manychat.com
ManyChat 是一个自动化聊天平台，帮助企业通过 Facebook Messenger、Instagram、WhatsApp 等渠道与客户互动，管理营销活动。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp是一个实时聊天和聊天机器人平台，帮助企业与客户互动，自动化销售并改善用户体验。
Spike
spikenow.com
Spike是一个整合电子邮件、团队聊天、协作文档和会议的应用，旨在提升沟通效率，适用于个人和团队使用。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
Botpress
botpress.com
Botpress是一个生成AI平台，允许用户创建聊天机器人，支持多渠道部署和高度定制，适合开发者和企业使用。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat是一款对话互动解决方案，支持多渠道客户沟通，提供无代码聊天机器人，帮助企业实现自动化和个性化服务。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一个营销自动化平台，通过电子邮件、社交媒体等与客户互动，提供个性化的营销体验和客户管理。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是一款在线声誉管理和客户体验平台，帮助企业监控评论、集成社交媒体、管理客户互动和优化业务信息。
Signals
getsignals.ai
Signals是一款潜在客户生成和人工智能平台，帮助您了解网站访客的行为，吸引准备购买的访客，无需填写表单。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise是一个客户服务平台，可整合电子邮件、短信、社交媒体等多渠道通讯，简化客服管理与团队协作。
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel是一款无代码聊天机器人构建器，帮助企业自动化客户互动，支持多个平台，提供个性化的客户支持和销售管理。
Engati
engati.com
Engati 是一个聊天机器人和实时聊天平台，允许用户在多个渠道上快速创建和部署自定义聊天机器人，无需编程。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox是一个综合通信解决方案，利用WhatsApp Business API增强客户互动，简化销售流程并自动化客户交流。
Haptik
haptik.ai
Haptik是一个对话AI平台，通过个性化的对话体验帮助品牌提高客户互动和转化率，支持多语言和多个渠道。
Regal.io
regal.io
Regal.io 是一款基于人工智能的客户体验应用，通过实时理解客户意图，自动定制多触点的互动，提升客户参与度。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai是一个对话AI平台，帮助企业实现自动化客户服务，支持多语言对话并提供机器人构建工具。
Contlo
contlo.com
Contlo是一款生成式AI营销平台，通过自动化的多渠道活动和实时客户旅程，帮助企业提升客户互动与个性化体验。
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo是一款全面的营销自动化和客户关系管理(CRM)工具，适用于顾问和小型企业，支持多渠道沟通。
Kindly
kindly.ai
Kindly是一个AI驱动的聊天机器人平台，旨在自动化客户支持和销售，支持多种语言，易于定制和集成。
Userlike
userlike.com
Userlike是一个客户消息和支持自动化的软件，整合多渠道消息，支持实时聊天和AI聊天机器人，确保数据保护和合规性。
Drift
drift.com
Drift是一个客户通信平台，提供实时聊天和聊天机器人功能，帮助企业与客户互动并提升销售效率。
Sender
sender.net
Sender是一款电子邮件营销平台，帮助企业创建、管理和自动化电子邮件活动，提供用户友好的界面和多种自动化功能。
Continually
continual.ly
Continually 是一款网站聊天机器人和实时聊天工具，用户可以通过拖放方式创建，无需编码技能，帮助快速响应潜在客户。
Prokeep
prokeep.com
Prokeep是一款客户体验管理软件，帮助批发分销商通过集中沟通提高销售和客户满意度，增强业务效率。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI是一个AI驱动的销售和营销平台，帮助企业识别目标账户、进行多渠道互动并优化营销活动。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud是一个基于云的联系中心平台，支持跨多个渠道的客户服务和交互管理，提供自动化和实时分析功能。
Verint
verint.com
Verint是一款客户体验管理平台，帮助企业收集和分析客户反馈，优化客户参与和满意度，提高运营效率。
Landbot
landbot.io
Landbot是一个无代码聊天机器人平台，帮助企业创建互动对话，提升客户参与度和转化率，支持多渠道部署。
Messagely
messagely.com
Messagely是一款顾客支持软件和消息平台，支持私人和组消息、文件共享，注重用户便利性和安全性，适合个人和商业使用。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby是一款基于云的通讯平台，提供即时消息、客户服务及移动支付功能，帮助企业提升沟通效率与客户参与度。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel是一个全面的B2B销售平台，支持通过WhatsApp进行团队协作、自动化和与CRM系统集成。
Blip
blip.ai
Blip是一个AI驱动的聊天平台，通过聊天机器人提高企业与客户的沟通效率，增强客户参与度和满意度。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat为各类零售商提供专业的聊天商务解决方案，整合WhatsApp、LINE等社交渠道，提升客户互动和销售效率。
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly.ai 通过 WhatsApp 提供自动化的互动营销，集中管理客户沟通，支持多平台对话和数据驱动决策。
GoSquared
gosquared.com
GoSquared 是一款可持续的电子邮件营销平台，帮助用户发送更好的邮件活动、扩展受众并关注环保。
Dashly
dashly.io
Dashly是一个对话营销平台，帮助企业通过实时聊天、聊天机器人和电子邮件等方式提升转化率和客户互动。
Jebbit
jebbit.com
Jebbit是一款互动体验平台，帮助品牌通过测验和调查收集消费者自报数据，提升客户参与度并优化业务绩效。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
Senter
senterhq.com
Senter是一款简单的评论管理和短信营销软件，易于设置和集成，便于发送短信营销活动。
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni是一款通过WhatsApp、Telegram、Facebook Messenger、Instagram、Viber和在线聊天提供客户支持和销售服务的应用程序。
Text Request
textrequest.com
文本请求是一个商务短信平台，帮助企业与客户高效沟通，提供模板管理、消息路由和CRM集成等功能。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne是一款集成了视觉聊天和产品目录的客户服务软件，提供实时沟通和个性化支持。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell是一个移动消息和聊天商务平台，帮助品牌通过安全的消息方式与消费者进行连接和互动。
Instabot
instabot.io
Instabot是一个聊天机器人平台，帮助企业自动化客户支持、会议预订和潜在客户管理，提高沟通效率和转化率。
Watermelon
watermelon.ai
西瓜是一个对话式AI平台，通过聊天机器人自动化客户服务，无需编程，支持多渠道通讯和整合。
Routee
routee.net
Routee是一个云通信平台，提供SMS、语音、邮件和多渠道消息服务，帮助企业有效管理客户沟通和互动。
Gleen AI
gleen.ai
Gleen AI是一个生成式人工智能工具，旨在提升客户支持团队的效率，自动化工作流程，支持多语言，并提供个性化服务。
Sailes
sailes.com
Sailes是一款通过AI自动化潜在客户研究、互动和机会管理的销售应用程序，旨在提高销售团队的效率和生产力。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo是一个转化平台，将网站流量转化为潜在客户，通过互动工具和分析提升用户体验及转化率。
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai是一个潜在客户转化平台，通过人工和AI驱动的即时对话，将新潜在客户转化为销售机会。
WotNot
wotnot.io
WotNot 是一个 AI 聊天机器人平台，帮助企业自动化客户互动，支持多渠道部署，无需编码即可创建和管理聊天机器人。
Global Message Services
gms.net
全球消息服务（GMS）是企业和移动运营商的通信服务提供商，提供简化多渠道客户沟通的解决方案和自助平台。
PowerTextor
powertextor.com
PowerTextor是一款为企业提供的短信服务，与Microsoft Dynamics 365和Power Platform集成，支持自动化和管理SMS消息发送。
LivePerson
liveperson.com
LivePerson是一个对话AI平台，帮助企业通过个性化数字对话与客户互动，提升客户满意度和忠诚度。
Table Duck
tableduck.com
Table Duck 是一个云端平台，管理和自动化客户沟通，并提供 24/7 支持，支持多种消息渠道和 AI 聊天机器人。
ShopPop
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ShopPop 通过 Messenger 帮助商家自动化对话，扩大受众，提高销售和潜在客户管理，所有对话集中在一个收件箱中处理。
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