对话式营销软件 - 最热门应用

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对话式营销软件，也称为信使营销软件，发起与潜在客户的个性化一对一交互，引导他们获得特定的产品推荐或优惠。消费品牌利用这项技术在社交网络或产品网站上识别感兴趣的买家、解决查询、推荐最佳产品，并将客户无缝转移到支付网关或销售代表以完成交易。借助集成的聊天机器人和人工智能功能，销售部门可以设计智能响应流程，根据用户活动和其他上下文详细信息引导访客进行有意义的对话。这使得企业能够跟进可能不会立即购买的感兴趣的客户，无缝地继续对话。对话式营销平台大规模提升客户服务标准，全天候简化全球购买流程。成功利用这些平台不仅可以产生有价值的、合格的销售线索，还可以深入了解客户的人口统计数据和偏好，最终加快销售周期。