对话式营销软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
对话式营销软件，也称为信使营销软件，发起与潜在客户的个性化一对一交互，引导他们获得特定的产品推荐或优惠。消费品牌利用这项技术在社交网络或产品网站上识别感兴趣的买家、解决查询、推荐最佳产品，并将客户无缝转移到支付网关或销售代表以完成交易。借助集成的聊天机器人和人工智能功能，销售部门可以设计智能响应流程，根据用户活动和其他上下文详细信息引导访客进行有意义的对话。这使得企业能够跟进可能不会立即购买的感兴趣的客户，无缝地继续对话。对话式营销平台大规模提升客户服务标准，全天候简化全球购买流程。成功利用这些平台不仅可以产生有价值的、合格的销售线索，还可以深入了解客户的人口统计数据和偏好，最终加快销售周期。
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Amio
amio.io
Amio是领先客户服务自动化行业的人工智能对话平台。易于使用且极其高效的解决方案可以帮助您的客户支持团队回答 80% 以上的问题。客户体验团队受益于跨多个渠道的 24/7 实时支持。最后，销售和营销部门发现，通过积极主动的外展，售前参与度有所增加。 Amio 通过使用经济高效的通信方式重新设计您与客户互动的方式。这同时提高了忠诚度，因为您的客户可以通过他们喜欢的渠道联系您。
Cloodot
cloodot.com
Cloodot 是一款一体化全渠道客户体验管理套件。 Cloodot 促进高效、一致的工作流程，通过多个数字平台建立声誉、参与并培养与客户的长期关系 管理来自多个 Google 我的企业列表、Facebook 页面、WhatsApp 号码、Google 企业消息列表、网站、短信/的聊天和评论通过一个易于使用的仪表板发送文本数字等。 1. 更好的在线声誉轻松收集、展示和回复更多评论。 2. 轻松的全状态呈现将所有聊天带到易于使用的多座席收件箱。 Google 搜索中的直接聊天选项可轻松获得更多查询。将频道分配和分配给一个或多个用户，在一秒钟内在用户和部门之间切换聊天和评论。多个代理可以协作和管理 WhatsApp、Google 消息等渠道，这是使用原始本机应用程序无法实现的。 3. 快速、高质量的参与将首次响应时间和平均响应时间从数小时缩短至几秒。自定义模板回复、提醒、标签、任务、注释等。 4. 自动 CSAT 测量 对每个聊天渠道进行自动 CSAT 调查，以测量参与质量。 5. 重新参与活动 通过定期发送有关优惠和计划的批量消息，从现有客户那里获得更多收入。 6. 减少工作量自动审核回复和 Agent-Bot 协作聊天管理工作流程可减少 50 - 80% 的人力投入。使客户服务代理能够极其轻松地与客户互动。 7. 轻松监管实时绩效监控和报告带来更多责任。座席变得更加高效，最终为客户带来更快、更优质的体验。 8. 降低成本 取代 1/2 多种不同的付费工具。提高效率并降低总体费用。 9. 安全访问 无需向CS代理提供对本机平台的任何访问。客服人员不会因其他社交媒体活动而分心。 10. 卓越的支持 专职客户经理 随叫随到的支持 免费员工培训 无安装成本
Blip
blip.ai
Blip是一个AI驱动的聊天平台，通过聊天机器人提高企业与客户的沟通效率，增强客户参与度和满意度。
Prokeep
prokeep.com
Prokeep是一款客户体验管理软件，帮助批发分销商通过集中沟通提高销售和客户满意度，增强业务效率。
Payemoji
payemoji.com
Payemoji 是一种全渠道消息传递服务，可让任何客户和员工通过 WhatsApp Business 等日常消息传递应用程序进行旅程。无需 IT 技能。无需下载移动应用程序。
Kindly
kindly.ai
Kindly是一个AI驱动的聊天机器人平台，旨在自动化客户支持和销售，支持多种语言，易于定制和集成。
Hubtype
hubtype.com
Hubtype 正在为沟通的新时代铺平道路，在这个时代，品牌可以以一种无摩擦、有意义且鼓舞人心的方式与客户进行沟通。 Hubtype 使公司能够通过对话应用程序大规模地进行简单、有意义且以客户为中心的对话；一项超越聊天机器人的新技术，结合了最好的图形界面（如网站和移动应用程序），提供出色的用户体验和最好的消息应用程序（如 WhatsApp、FB Messenger 等）或网络聊天。
Drips
drips.com
Drips AI 驱动的平台可帮助品牌通过对话短信® 和通话与潜在客户和现有客户互动。在独特的自然语言处理模型的支持下，我们利用类人的消息传递来突破噪音、捕捉意图并推动有意义的结果。
SalesCaptain
salescaptain.com
SalesCaptain 是一个由人工智能驱动的客户体验营销 (CXM) 平台，可帮助本地企业获胜。我们帮助当地企业建立业务并实现与客户沟通的现代化方式——从促进在线评论、发起个性化营销活动、网络聊天、支付等等。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel是一个全面的B2B销售平台，支持通过WhatsApp进行团队协作、自动化和与CRM系统集成。
ChipBot
getchipbot.com
使用Chipbot通过交互式视频来提高销售，并用简单的自助服务替换实时聊天。节省金钱，时间和理智。立即开始赢得客户。
Botco.ai
botco.ai
Botco.ai 是一个符合 HIPAA 的平台，可在提供商和消费者之间进行有意义且智能的对话。 Botco.ai 是一款全自动、人工智能驱动的营销聊天解决方案，可以大规模实施。该公司提供行业领先的创作、网络聊天和人工智能机器学习功能，以快速有效地转化更多客户。 Botco.ai 的集成分析仪表板提供跨多个渠道（例如网络和 Facebook Messenger）的聊天活动的全面视图。基于 API 的界面可用于将销售线索、成绩单和数据传输到 Salesforce、Hubspot、Adobe Marketing Cloud 和 Zoho 等企业销售和营销自动化产品中。欲了解更多信息，请访问 Botco.ai。
Futr
futr.ai
Futr 是一个聊天即服务平台，通过任何语言和任何渠道的自动、实时、视频和社交聊天增强客户服务能力。 Futr 的客户包括许多警察部队、领先的零售商和慈善机构，它正在帮助智能组织通过始终在线、始终即时、始终富有洞察力的聊天服务与受众建立联系。 不要相信我们的话。通过我们的一个月试用期免费试用 Futr 平台！ - 即时自动聊天部署 - 跟踪使用情况和基准投资回报率 - 提供预定入住的专门支持 - 审判结束案件审查 - 无义务 - 无需信用卡
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory是AI驱动的客户支持助手，可帮助您的业务自动化客户通信，并提供24/7的支持，并以零延迟为零，将每次互动变成完美的客户体验。在对话式AI，机器学习和自然语言处理的支持下，Hoorory超越了自动化。它了解客户意图，提供相关答案并提高客户忠诚度，同时节省时间并降低业务成本。除了其先进的AI功能外，Hoory还可以作为共享收件箱加倍，为您的代理商提供了与客户交流的无缝方式。 Key Features ● Inbox Take charge of all your customer communications through this complete management system where you can - carry out and keep track of all customer interactions - have your agents take over conversations from your AI assistant - access your customers’ conversation histories and other data (including contact information, location and other identifiers) - filter conversations by tags, query status, assignees, location, etc. - analyze users’ browsing and activity history to better understand their journey - organize conversations by adding tags and notes - mark priority conversations with a star to better identify your select users ● Training Train your AI assistant to provide accurate and efficient support to your customers - identify common customer queries and teach Hoory to provide instant responses for each question - make conversations more interactive and purposeful by adding buttons, links and images - add personalization to each interaction by having Hoory use customers’ name, reference their location, etc. ● Team Collaboration Invite team members to utilize your AI assistant together and support customers协作。管理个人权限并将特定任务分配给合适的专家。 ●可自定义的小部件风格的hoo里可以通过命名小部件来匹配您的品牌标识，从而选择了许多头像选项之一并设置正确的配色方案。 ●语音识别，通过让您的AI助手轻松将语音转换为文本，反之亦然，为您的客户提供了更多的沟通选择。即将到来的功能●人们通过高级搜索访问People应用程序中的整个客户群，以查看和管理与最终用户的所有互动。 ●在多语言市场上工作的多语言支持？在创建单个对话时，通过一次培训多种语言，以100多种语言提供客户支持。 ●表格收集更多的客户信息，并通过使用对话触发正确的数据收集表格，从您的AI助手中获得更多信息。 ●实体通过创建自定义实体并使您的AI助手在客户查询中识别这些实体（例如国家，电子邮件，电话号码，帐号等），并允许您的AI助手来提供更高的个性化，并根据这些实体采取有条件的措施。 ●对话让您的助手进行多步对话，并与客户进行引人入胜的对话。
CallPage
callpage.io
CallPage 是您网站上的一个小部件，可帮助您的网站访问者在 28 秒内通过免费电话与您联系。 CallPage 小部件可让您致电网站访问者，并帮助您额外获得 30-125% 的潜在客户。借助 CallPage，您可以轻松： - 增加优质潜在客户数量 - 降低客户获取成本 - 提高转化率 - 改善客户体验
Botgate AI
botgate.ai
Botgate AI 是一个基于人工智能的对话式营销、销售和消息平台，可帮助企业与其潜在客户进行更多互动。我们基于云的安全平台利用一流的人工智能和机器学习工具来生成最有效的对话。我们通过潜在客户捕获和资格认证对话流程帮助企业更快地发展。 Botgate AI 通过增强潜在客户生成流程并加快销售周期，提供与潜在客户的持续互动。
giosg
giosg.com
Giosg 是一个销售加速平台，结合了实时聊天、聊天机器人、人工智能和交互式内容，可帮助公司构建引人入胜的在线体验，从而快速将网站访问者转化为销售。我们希望重新构想、重新定义和重新评估数字世界中组织和人员之间的互动。如今，全球有超过 1200 家零售、汽车和房地产等领域的公司加入了我们的探索行列。
Joonbot
joonbot.com
Joonbot 是一款无代码且易于使用的聊天机器人构建器，可提高您的转化率。借助 Joonbot，您可以立即引导、收集并向受众推送信息。一些用例： 获得更多合格的潜在客户 增加销售额 自动化客户解决方案
Kimoby
kimoby.com
Kimoby是一款基于云的通讯平台，提供即时消息、客户服务及移动支付功能，帮助企业提升沟通效率与客户参与度。
Chekkit
chekkit.io
Chekkit 是一个旨在增强本地企业活力的平台。它显着提高了客户参与度和潜在客户转化率，超越了竞争对手。该软件为评论管理、商务短信、文本聊天、集中收件箱、可短信固定电话、客户调查、竞争基准测试等提供一体化解决方案！这种集成方法简化了客户交互、增强了业务运营并推动了增长。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一个转换平台，可将被动的网站流量转化为主动的潜在客户和有形的业务成果。由于 83% 的购买决策发生在网上，因此网站转化的机会从未如此之高。但大多数网站访问者都是被动的，没有准备好购买。平均而言，98% 的网站访问者没有发生转化就离开了。如此低的转化率可能会影响性能。因此，他们的使命是协调并授权营销和销售团队更好地进行转型并共同创造新的商业效率。 他们通过以下方式做到这一点： * 利用现场机器人来推动转化之旅 * 强大的个性化功能，提升用户体验 * 公司识别以识别潜在客户 * 用户旅程映射以绘制销售周期 * 分析以了解用户 * AI根据网站内容自动回答用户问题 * 销售提醒以支持商业团队 * CRM 集成将所有内容整合在一起 * Leadoo 还配备了专门的转化专家团队，他们通过网站建立并不断优化转化旅程。 对于 800 位 Leadoo 客户，在他们的前 12 个月里，他们发现基本转化率平均增长了 74%。简而言之，Leadoo 提供了以下所需的所有工具和见解： * 识别网站访问者 * 现场激活它们 * 在他们的购买过程中培养他们 * 最终将更多的人转化为客户
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne是一款集成了视觉聊天和产品目录的客户服务软件，提供实时沟通和个性化支持。
Regal.io
regal.io
Regal 是人工智能驱动的 CX 的新标准。 Regal 了解实时客户意图信号，并与 Regal AI 代理和人工代理相结合，自动定制多点触控入站和出站交互。 客户至上的品牌包括 Angi（以前称为 Angie's List）、AAA、Google、Harvard（通过 Podium Education）、K Health、Kin Insurance、Ro、Toyota 和 Varsity Tutors，通过 Regal 改善了与数亿客户的互动，领先收入达到 5B 美元。 Regal.io 总部位于纽约，获得 Emergence Capital、Founder Collective 和 Homebrew 等领先投资者 8300 万美元的支持。
Sailes
sailes.com
Sailes是一款通过AI自动化潜在客户研究、互动和机会管理的销售应用程序，旨在提高销售团队的效率和生产力。
360dialog
360dialog.com
360dialog 是 WhatsApp Business API 的官方商业解决方案提供商 (BSP)。 360dialog WhatsApp API 非常轻量级，不需要专有文档，您可以使用 WhatsApp 提供的原始文档。围绕WhatsApp API，360dialog正在提供很多企业服务。
SharurAI
sharurai.com
SharurAI 是人工智能应用程序构建领域的活跃参与者，提供按需人工智能聊天机器人服务，正在改变企业与客户互动的方式。 SharurAI 专注于尖端人工智能技术，专门针对各行业企业的独特需求打造定制人工智能聊天机器人。 我们的使命是利用人工智能的力量来增强客户互动、提高效率并推动增长。我们为自己能够创建人工智能聊天机器人而感到自豪，这些机器人可以无缝集成到您现有的系统和流程中，提供个性化且高效的客户支持、销售协助等。 在 SharurAI，我们了解每项业务都是独一无二的，这就是为什么我们与客户密切合作，开发符合其特定目的和目标的人工智能聊天机器人。无论您是希望简化运营、提高客户满意度还是推动销售，我们的人工智能专家团队都可以帮助您实现愿景。
Twixor
twixor.com
Twixor 通过生成式 AI 和 NLP 重新定义了 CX，在消息传递渠道上创建动态的客户旅程。 Twixor 的低代码/无代码 CX 平台融合了数字助理和智能流程自动化，提供个性化、面向目标的交互。它超越了脚本化的响应，生成富有同理心的定制建议和解决方案，提高了营销、业务交易和支持运营方面的客户满意度。 * 久经考验的成功：Twixor 拥有 400 多家全球客户（包括财富 500 强公司），每季度管理的互动次数超过 10 亿次，还拥有 7 项专利，受到信赖和认可。 * 变革性优势：借助 Twixor，对话率提高 25% 以上，运营成本降低 15-25%，品牌参与度提高 80%。 * 主要功能：我们的平台提供拖放式 Journey Builder Studio、AI 和 NLP 支持的对话引擎、实时和虚拟代理、智能营销活动管理、对 120 种语言的全渠道支持以及 AI 驱动的分析仪表板。 * 我们被公认为印度零售和电子商务领域的最佳客户体验平台，并且还获得了 MEA 地区新兴对话式 AI 供应商的认可。 Twixor 选择的合作伙伴包括世界上最大的银行平台和 CPaaS 参与者之一，以及中东和非洲地区以及亚太地区的许多其他信任我们白标解决方案的合作伙伴。 简而言之，Twixor 使企业能够打造动态的客户旅程，提供卓越的客户体验，让您在行业中脱颖而出。
TITANPush
titanpush.com
将您的网站参与度和转化率提高高达 20%！ TITANPush 是一个提供工具的平台，可帮助品牌通过其网站销售更多产品并与客户更好地沟通。在应用程序中，您会发现： * 历史记录：在您的网站上提供每个客户之前访问过的产品的历史记录。选择从浮动气泡中显示它或将其集成到您的网站中，自定义每个元素的外观并配置每个元素将显示的页面。我们还有重定向弹出窗口形式的变体！ *浏览次数最多：向您的客户展示您网站上访问次数最多的产品列表，并产生购买冲动。选择以气泡形式显示它或将其集成到您的网站中，自定义卡片的外观，并设置可用的网站页面。 * 网络推送通知：发送可随时到达手机和桌面的短信。您可以发送手动和自动营销活动、细分受众并选择不同的投放类型：正常、智能和预定。 * 弹出窗口：当检测到客户试图离开网站时，会显示一个极其醒目的弹出窗口。直到那时窗口才会显示！弹出窗口可以包括可调整的文本、字体、颜色和图像。 * 横幅：使用自定义文本、字体和颜色在您的网站上传达相关消息。您还可以包含一个带有可配置目标 URL 的按钮。您还可以选择日期、时间和页面，为每个横幅提供个性化的可见性。 * 链接页面：通过主链接传达所有链接。通过设置自定义颜色、文本、排版、图像、图标和背景来创建无限链接。可视化客户每个按钮的点击次数，并暂时隐藏按钮以便在需要时恢复它们。 * 聊天：直接在您的网站上设置 WhatsApp 和 Messenger 联系按钮。您将能够配置这些按钮在站点屏幕上的位置，向按钮添加文本并选择显示它们的日期和时间。
PropFuel
propfuel.com
PropFuel 是一个 SaaS 平台，帮助协会将广播通信转化为对话。这些对话捕捉会员的声音，确定个人需求并简化一对一的参与。
PowerTextor
powertextor.com
PowerTextor是一款为企业提供的短信服务，与Microsoft Dynamics 365和Power Platform集成，支持自动化和管理SMS消息发送。
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) 是全球企业和移动运营商值得信赖的通信服务提供商。 GMS 的 CPaaS 解决方案使品牌能够通过单一 API 和自助服务平台统一多渠道客户通信。与之相辅相成的是人工智能驱动的聊天机器人和 CCaaS 平台，使品牌能够在任何接触点建立引人入胜的双向 24/7 沟通，从而显着增强客户体验。作为移动运营商的重要合作伙伴，GMS 通过优化 A2P、P2P 和 P2A 流量交换，同时防止短信和语音欺诈，增强其消息业务并保护收入。 GMS 成立于 2006 年，是安全、合法和透明消息传递的领导者和行业大使。其总部位于瑞士巴尔，在全球设有区域办事处。
Makerobos
makerobos.com
在 Makerobos，我们建立了根深蒂固的业务关系，为客户提供从战略与创新到部署的人工智能之旅的咨询服务。我们致力于增强客户的内部人工智能能力。我们帮助他们将独特的数据和组织专业知识转化为宝贵的知识产权资产。我们利用一流的人工智能技术。 MakeRobos 受到多家全球领先企业的信赖，是发展最快的 AIaaS 公司
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI是一款智能参与平台，自动化销售、营销和客户服务任务，帮助企业加速增长和优化销售流程。
Voxie
voxie.com
Voxie 是对话式 AI 文本营销领导者，帮助零售、服务和餐厅热情品牌与客户建立联系并向客户学习，从而显着增加收入。要了解更多信息，请访问 www.voxie.com。
Routee
routee.net
Routee是一个云通信平台，提供SMS、语音、邮件和多渠道消息服务，帮助企业有效管理客户沟通和互动。
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly.ai 通过 WhatsApp 提供自动化的互动营销，集中管理客户沟通，支持多平台对话和数据驱动决策。
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai 是一个潜在客户转化平台，可通过人工智能驱动和人力的即时对话将您的新潜在客户转化为销售机会。数十亿美元花费在潜在客户上，但只有 27% 得到实际响应，Verse.ai 已成为每个企业最紧迫问题的事实上的技术解决方案：潜在客户响应和跟进。仅由于 Verse.io 多方面潜在客户响应的即时性，潜在客户转化的可能性就增加了 21 倍。通过将创新技术与行业专业知识相结合，Verse.ai 开发了完美的公式来减少筛选低于标准的在线潜在客户所花费的时间，从而使销售代表能够最大程度地关注重要的潜在客户，并将其转化率提高至 300%。该平台以订阅方式提供。 Verse.ai 平台适用于所有潜在客户类型、来源和 CRM，一旦收到潜在客户就会自动汇集。与静态潜在客户参与解决方案不同，Verse.io 使用自动化、人性化和经过验证的脚本的完美结合，可以立即联系每个潜在客户并对其进行彻底审查。此外，Verse.io 为销售团队提供了对潜在客户参与流程的完全控制：定制偏好、实时对话访问以及将所有参与数据传递回 CRM 的能力。一旦潜在客户被认为合格，它们就会被传回给销售代表。这种交接可以通过实时转移或直接在销售代表的日历上预订的约会来完成。 Verse.io 充当您团队的延伸 - 无论是精神上还是名义上。因此，为公司和潜在客户创造了无缝体验。
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo 是面向顾问和小型企业的全套营销自动化和 CRM 选项。我们通过全渠道和社交媒体推广将“关系”重新融入 CRM 中。文本、视频、通话、电子邮件、社交 - 这一切都可以在 Bonzo 中完成。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi 为 B2C 企业提供移动优先的对话式销售和营销平台。 我们的解决方案为销售和营销专业人员创造了提高销售转化率、提高现场参与度并提供差异化在线客户体验的机会。 Whisbi 将所有联系渠道（例如视频通话、聊天、聊天机器人、点击通话或传统电话）整合到一个集中式数据驱动的 UI 中，供您的客户使用。 Whisbi 通过 BI 引擎增强，在正确的时间为正确的客户提供正确的渠道。 Whisbi 解决方案可轻松与现有基础设施集成，从呼叫中心到实体商店和虚拟展厅。在网站上简单地包含该解决方案就可以提供真正的全渠道客户体验，从而显着提高在线转化率。 我们为销售和营销提供世界一流的对话平台，并能够分享特定行业的见解和专业知识。我们在与电信、汽车、旅游、保险和银行领域的全球企业密切合作方面拥有无与伦比的经验。 我们的解决方案已成功实现： * 7 亿次展示， * 4700 万次点击， * 18M 呼叫请求， * 1000万次对话 迄今为止，我们已向全球客户交付了超过 150 万份销售额。我们才刚刚开始！ Whisbi 将人际互动置于在线客户体验的中心，并提高数字营销活动的投资回报率。它使品牌能够更好地利用其网站流量、提高 NPS 分数、通过 CX 实现差异化并增加在线销量。我们与最好的营销和销售解决方案集成，包括 Salesforce、Google Adwords、Google Analytics 和 Adobe Marketing Cloud，帮助为整个客户旅程提供更强大的洞察。 从本质上讲，Whisbi 使现代营销和销售团队能够提供多渠道体验，支持和补充现有的数字商务系统。
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa 聊天机器人是一款 Messenger 聊天机器人和 Instagram DM 自动化工具。它是市场上最好的聊天机器人自动化工具之一。它有一些 SocialNowa 独有的附加功能，许多竞争对手都没有提供。例如无限联系人/订阅者列表、多个机器人和社交媒体时间表。使用 SocialNowa 聊天机器人，制作聊天机器人漏斗变得很容易，并且有助于非常快速地转化交易。该工具与许多支付网关集成，使企业家可以非常简单地在聊天机器人内销售产品或服务。它还有助于增加产品销量，并帮助客户在 Facebook Messenger 和 Instagram DM 中找到合适的产品。 SocialNowa 使企业能够自动回答产品问题、创建产品测验并将客户引导至购买点。 SocialNowa 聊天机器人可以帮助大幅降低客户获取成本。其他功能包括 - Facebook Messenger 机器人 Instagram DM 自动化 Instagram 自动评论 - 回复 Facebook 自动评论 - 回复 电子商务功能 数字产品商店 社交媒体调度程序 视觉拖放流程生成器 订阅者广播 实时聊天功能 Messenger 选择表单 聊天机器人模板 网站比较 (即将推出） Hashtag Research（即将推出） Facebook Interest Explorer（即将推出） GMB Manager（即将推出） Data Insight Analytics Integrated Google Sheet
Dashly
dashly.io
Dashly是一个对话营销平台，帮助企业通过实时聊天、聊天机器人和电子邮件等方式提升转化率和客户互动。
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球领先的人工智能销售推广自动化和 B2C 数据挖掘平台。主要功能包括：通过电子邮件识别匿名网站访问者、模板化销售推广自动化工具、与数千个企业生产力工具的集成、数亿条消费者记录，以便为任何受众构建电子邮件推广活动。 Customers.ai 销售推广自动化系统已被全球超过 100 万家企业使用，涉及各个行业和国家。
Verint
verint.com
Verint是一款客户体验管理平台，帮助企业收集和分析客户反馈，优化客户参与和满意度，提高运营效率。
Table Duck
tableduck.com
Table Duck 是一个基于云的平台，可通过一个收件箱管理和自动化客户对话。它允许企业提供 24/7 的客户支持并提高 CSAT 分数。实时聊天、电子邮件等消息传递渠道和 Facebook Messenger 等社交消息传递渠道汇集在一处。无脚本、人工智能驱动的聊天机器人可以与客户提供自然、类似人类的交互。预先训练的模型可以在几分钟内轻松实施。支持的语言包括英语、西班牙语、法语、德语、荷兰语和瑞典语。
ShopPop
shoppop.com
ShopPop 通过大规模启动和自动化对话，使 Messenger 成为您企业强大的营销渠道。当您将 ShopPop 连接到您的业务时，您将扩大受众群体，在一个收件箱中处理所有对话并重新吸引他们，以获得更多销售额并产生更好的销售线索。
Senter
senterhq.com
Senter 是一款简单的评论管理和短信营销软件，可连接到日常应用程序。它易于设置、快速集成并且易于发送强大的 SMS 营销活动。
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni 是一项通过 WhatsApp、Telegram、Facebook Messenger、Instagram、Viber 和在线聊天等通讯工具提供客户支持和销售的服务。
ManyChat
manychat.com
ManyChat 是一个自动化聊天平台，帮助企业通过 Facebook Messenger、Instagram、WhatsApp 等渠道与客户互动，管理营销活动。
Sender
sender.net
Sender是一款电子邮件营销平台，帮助企业创建、管理和自动化电子邮件活动，提供用户友好的界面和多种自动化功能。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox是一个综合通信解决方案，利用WhatsApp Business API增强客户互动，简化销售流程并自动化客户交流。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
WotNot
wotnot.io
WotNot 是一个 AI 聊天机器人平台，帮助企业自动化客户互动，支持多渠道部署，无需编码即可创建和管理聊天机器人。
Userlike
userlike.com
Userlike是一个客户消息和支持自动化的软件，整合多渠道消息，支持实时聊天和AI聊天机器人，确保数据保护和合规性。
Terminus
terminusplatform.com
旧的做事方式不再有效。而且，你不能落后。 B2B 策略已经发展，游戏规则也发生了变化。您需要平台、专家和战术手册来帮助您实现业务所需的目标，尤其是在提高每一分钱效率的压力越来越大的情况下。特斯联是一个为您的成功而打造的平台。它可以帮助您的团队在客户的整个生命周期中满足客户需求，您需要一个植根于第一方数据的平台，为买家提供从客户获取到扩展和更新的引人入胜的数字体验。我们的引擎旨在提高投资回报率、最大限度地减少欺诈、优先考虑品牌安全，并将意图转化为 GTM 团队相关的、可操作的见解。
Spike
spikenow.com
Spike是一个整合电子邮件、团队聊天、协作文档和会议的应用，旨在提升沟通效率，适用于个人和团队使用。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp是一个实时聊天和聊天机器人平台，帮助企业与客户互动，自动化销售并改善用户体验。
Pypestream
pypestream.com
Pypestream 是一个自助服务自动化平台，它改变了企业与客户互动并为其提供支持的方式。我们的数字平台成立于 2015 年，坚信客户应该得到更好的服务，可随时通过任何渠道提供卓越的客户服务。我们为多个行业的客户提供服务，主要是财富 500 强企业，他们致力于提供积极的客户体验。 Pypestream 为保险、医疗保健、旅游、电信、流媒体、金融服务和电子商务等各个行业的中型到大型公司提供服务，这些公司致力于提供卓越的客户体验。
Podium
podium.com
讲台是一个综合客户通信平台，帮助企业提高网站转化率和客户互动，集成消息、评论、付款和营销功能。
Messagely
messagely.com
Messagely是一款顾客支持软件和消息平台，支持私人和组消息、文件共享，注重用户便利性和安全性，适合个人和商业使用。