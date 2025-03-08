TITANPush

titanpush.com

将您的网站参与度和转化率提高高达 20%！ TITANPush 是一个提供工具的平台，可帮助品牌通过其网站销售更多产品并与客户更好地沟通。在应用程序中，您会发现： * 历史记录：在您的网站上提供每个客户之前访问过的产品的历史记录。选择从浮动气泡中显示它或将其集成到您的网站中，自定义每个元素的外观并配置每个元素将显示的页面。我们还有重定向弹出窗口形式的变体！ *浏览次数最多：向您的客户展示您网站上访问次数最多的产品列表，并产生购买冲动。选择以气泡形式显示它或将其集成到您的网站中，自定义卡片的外观，并设置可用的网站页面。 * 网络推送通知：发送可随时到达手机和桌面的短信。您可以发送手动和自动营销活动、细分受众并选择不同的投放类型：正常、智能和预定。 * 弹出窗口：当检测到客户试图离开网站时，会显示一个极其醒目的弹出窗口。直到那时窗口才会显示！弹出窗口可以包括可调整的文本、字体、颜色和图像。 * 横幅：使用自定义文本、字体和颜色在您的网站上传达相关消息。您还可以包含一个带有可配置目标 URL 的按钮。您还可以选择日期、时间和页面，为每个横幅提供个性化的可见性。 * 链接页面：通过主链接传达所有链接。通过设置自定义颜色、文本、排版、图像、图标和背景来创建无限链接。可视化客户每个按钮的点击次数，并暂时隐藏按钮以便在需要时恢复它们。 * 聊天：直接在您的网站上设置 WhatsApp 和 Messenger 联系按钮。您将能够配置这些按钮在站点屏幕上的位置，向按钮添加文本并选择显示它们的日期和时间。