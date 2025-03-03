找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
对话式营销软件，也称为信使营销软件，发起与潜在客户的个性化一对一交互，引导他们获得特定的产品推荐或优惠。消费品牌利用这项技术在社交网络或产品网站上识别感兴趣的买家、解决查询、推荐最佳产品，并将客户无缝转移到支付网关或销售代表以完成交易。借助集成的聊天机器人和人工智能功能，销售部门可以设计智能响应流程，根据用户活动和其他上下文详细信息引导访客进行有意义的对话。这使得企业能够跟进可能不会立即购买的感兴趣的客户，无缝地继续对话。对话式营销平台大规模提升客户服务标准，全天候简化全球购买流程。成功利用这些平台不仅可以产生有价值的、合格的销售线索，还可以深入了解客户的人口统计数据和偏好，最终加快销售周期。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 为香港、台湾、新加坡、马来西亚和亚太地区的众多零售商提供专业的聊天商务解决方案。作为 WhatsApp 官方商业解决方案提供商以及 Meta 和 LINE 的官方合作伙伴，我们跨社交消息渠道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和网站实时聊天）提供先进的商业解决方案，提高效率、用户行为分析，从而制定再营销策略。 Omnichat 的使命是通过全渠道消息传递、营销自动化、线上线下融合零售、社交客户数据平台、与 ChatGPT 以及 WhatsApp 目录和支付集成的“Omni AI”来释放聊天商务的潜力，Omnichat 为企业提供装备提供无缝的客户旅程，以抓住全渠道零售环境中产生的机会。 线上线下融合销售功能，可以轻松将线上渠道的访客引导至实体店销售人员进行跟进，促进线上线下的转化和收入追踪。 利用 ChatGPT，我们的人工智能聊天机器人“Omni AI”充当零售商的数字助理，处理客户的询问、推荐产品并促进营销活动规划。 WhatsApp目录和支付让零售商可以在WhatsApp上完成从浏览产品、与指定销售人员沟通到进行购买的顾客旅程，缩短顾客的决策和加快购买流程，为商家带来即时收入。 Omnichat 连续三年实现 300% 的年度经常性收入 (ARR) 同比增长，为超过 5,000 家零售和电子商务公司提供支持，包括屈臣氏、丰泽、莎莎化妆品、六福珠宝、LVMH 集团、万宁、太古资源、OSIM、罗技、Timberland、通利琴行、维特健灵及政府部门。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 通过对话推动您的在线销售！使用 Smartsup 实现销售自动化。我们为您提供增长在线销售额所需的一切：人工智能、LeadGen 聊天机器人、实时聊天以及更多可用于在正确的时间吸引访客的工具。并立即将他们转化为忠实的客户。 Smartsupp 是世界上领先且最值得信赖的聊天和聊天机器人解决方案之一，目前推动了超过 100,000 个网上商店和网站。
Gleen AI
gleen.ai
在格伦，我们的使命是让客户的客户满意。 Glenen AI 是世界上最准确、最有能力的客户成功团队生成式人工智能。我们的生成式人工智能不会产生幻觉，可以在不到 2 小时内完成部署，与领先的帮助台解决方案集成，不仅仅是通过采取行动来回答问题，还可以自动统一零散的知识。 Glenen 总部位于加利福尼亚州普莱森顿，我们的团队包括来自 LinkedIn、微软、Uber、Facebook、西门子、埃森哲和麦肯锡公司的资深人士。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一个用于构建 ChatGPT 聊天机器人的生成式 AI 平台，使用户能够创建具有直观构建体验的聊天机器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支持。 该平台提供广泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，后者提供了下一代聊天机器人编辑器。 此外，该平台还包括 Hub，这是用户可以用来将聊天机器人与其他工具和服务集成的最大集成集合。 它还提供各种资源，包括文档、视频教程、SDK 和 Discord 社区论坛。 Botpress Cloud 是该平台的新功能，用户可以尝试更快地构建和部署聊天机器人，而其可视化流程编辑器提供了直观的可视化流程编辑器，允许用户将用户的对话变为现实。 该平台还提供由最大的聊天机器人开源社区提供支持的各种预构建集成和技能，使用户能够加快构建过程。用户可以利用该平台从分析、误解和情绪分析中获得的见解来不断改进他们的聊天机器人。 此外，Botpress 还提供跨所有渠道的一键部署，以满足用户所在的位置。 Botpress 受到数千家组织的信赖，并构建了各种模板，包括购物伴侣、健康机器人模板、银行支持、IT 助理、电信计费顾问、健身朋友、人力资源助手和语言导师聊天机器人。 总体而言，Botpress 提供了各种工具和功能，使构建和部署聊天机器人变得更快、更轻松。
Voxie
voxie.com
Voxie 是对话式 AI 文本营销领导者，帮助零售、服务和餐厅热情品牌与客户建立联系并向客户学习，从而显着增加收入。要了解更多信息，请访问 www.voxie.com。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一个完整的客户服务解决方案，可在自动化和人类支持中提供无缝的客户体验，从而在降低成本的同时提高客户满意度。我们正在建立一个未来的未来，大多数客户对话都可以成功解决，而无需人力支持，从而释放了团队进行更高价值的客户对话。 包括Atlassian，Amazon和Lyft业务在内的25,000多个全球组织依靠对讲机以任何规模提供无与伦比的用户体验。 Intercom的平台用于每月发送超过5亿条消息，并可以与超过6亿个每月活跃的最终用户进行互动。 Intercom成立于2011年，并由领先的风险投资家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互联网业务成为个人。
SalesCaptain
salescaptain.com
SalesCaptain 是一个由人工智能驱动的客户体验营销 (CXM) 平台，可帮助本地企业获胜。我们帮助当地企业建立业务并实现与客户沟通的现代化方式——从促进在线评论、发起个性化营销活动、网络聊天、支付等等。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一体化 B2B 销售平台。 特色： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - 无代码 WhatsApp 聊天机器人构建器 - WhatsApp 广播和群发消息 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即将推出）、5000 多个带有 Zapier 的应用程序等等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序 Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，并提供卓越的客户体验。 您的团队可以使用 Rasayel 移动应用程序随时响应客户。您将永远不会再错过机会或失去客户的踪迹。 Rasayel 与您的工具包的其余部分集成，以确保您的团队始终掌握完整的上下文，减少人为错误并节省您的时间： - HubSpot：自动将 Rasayel 联系人与 HubSpot 中的现有联系人进行匹配。记录您的所有活动，并根据 WhatsApp 数据构建本机 HubSpot 报告。 - Pipedrive：记录所有活动、自动匹配联系人并构建报告。 - Salesforce：即将推出。请与我们联系以加入测试版。 - Zapier：将 Rasayel 连接到超过 5000 个应用程序和系统。 对于高级用例，Rasayel 的 API 释放了 Rasayel 平台的强大功能，允许您将其嵌入到现有系统、流程等中。
Botco.ai
botco.ai
Botco.ai 是一个符合 HIPAA 的平台，可在提供商和消费者之间进行有意义且智能的对话。 Botco.ai 是一款全自动、人工智能驱动的营销聊天解决方案，可以大规模实施。该公司提供行业领先的创作、网络聊天和人工智能机器学习功能，以快速有效地转化更多客户。 Botco.ai 的集成分析仪表板提供跨多个渠道（例如网络和 Facebook Messenger）的聊天活动的全面视图。基于 API 的界面可用于将销售线索、成绩单和数据传输到 Salesforce、Hubspot、Adobe Marketing Cloud 和 Zoho 等企业销售和营销自动化产品中。欲了解更多信息，请访问 Botco.ai。
Drips
drips.com
Drips AI 驱动的平台可帮助品牌通过对话短信® 和通话与潜在客户和现有客户互动。在独特的自然语言处理模型的支持下，我们利用类人的消息传递来突破噪音、捕捉意图并推动有意义的结果。
Hubtype
hubtype.com
Hubtype 正在为沟通的新时代铺平道路，在这个时代，品牌可以以一种无摩擦、有意义且鼓舞人心的方式与客户进行沟通。 Hubtype 使公司能够通过对话应用程序大规模地进行简单、有意义且以客户为中心的对话；一项超越聊天机器人的新技术，结合了最好的图形界面（如网站和移动应用程序），提供出色的用户体验和最好的消息应用程序（如 WhatsApp、FB Messenger 等）或网络聊天。
Kindly
kindly.ai
由人工智能驱动的生成式聊天机器人旨在实现自动化支持和推动销售。 我们是欧洲领先的优质聊天机器人提供商之一，专门开发用于客户服务和通信的人工智能和自动化解决方案。 我们提供的平台结合了先进的机器学习技术和自然语言处理 (NLP)，以增强客户体验并提高客户服务流程的效率。 是什么让 Kindly 与众不同？ 更少的维护和更多的内容生产！ Kindly 的人工智能将建议新的训练数据，您只需单击按钮即可接受。 易于定制 聊天机器人无需编码即可适应您的品牌！ 不仅仅是按钮 Kindly 的聊天机器人可以回答特定问题，而不是强迫用户选择甚至可能不相关的按钮。 多种语言 用一种语言训练聊天机器人，它可以理解一百多种查询！ 我们的客户包括 Adecco、VOI、挪威航空、Lindex、Hertz、Comviq、Schibsted、Jotun 和 Kahoot。 轻松与顶级 CRM 提供商（例如 Dixa、Salesforce、Freshdesk、Zendesk 和 Hubspot 等）集成。
Payemoji
payemoji.com
Payemoji 是一种全渠道消息传递服务，可让任何客户和员工通过 WhatsApp Business 等日常消息传递应用程序进行旅程。无需 IT 技能。无需下载移动应用程序。
Prokeep
prokeep.com
Prokeep 成立于 2016 年，是面向批发分销商的领先客户体验管理软件。 Prokeep 通过将沟通转化为商业来发展关系和业务；通过集中沟通提高销售额，通过更好的洞察和参与机会改善客户体验，并通过系统自动化提高生产力。 Prokeep 被北美超过 8,000 家分销商使用，实现了超过 1100 万次对话和超过 60 亿美元的收入。 发展您的分销业务。建立更牢固的客户关系。提高员工生产力。所有这些都通过 Prokeep 的客户体验管理软件专为经销商在现代市场中蓬勃发展而构建。 普罗普： - 被 50 个州、10 个省和 2 个地区的经销商使用。 - Prokeep 进行了超过 1100 万次对话 - Prokeep 中 82% 的对话会促成销售或与收入相关 - 每个员工每月节省 9 个小时 - 每月为每位用户节省 3,000 美元的承包商差异 借助 Prokeep，您将集中通信以提高订购效率，连接第 3 方系统以创建运营自动化，并利用客户洞察来提高参与度并赚取更多收入。
Blip
blip.ai
全球有远见的领导者相信我们的人工智能对话平台能够将他们的品牌、客户关系和多样化的沟通策略提升到一个新的水平。我们通过创建超过 125,000 个虚拟助理释放了价值，迄今为止已在全球范围内与 2000 多个客户交换了超过 200 亿条消息。我们直观且易于使用的云平台和专业服务是根据您的公司和挑战量身定制的。我们使品牌能够随时随地接触并吸引客户。我们是领先的多渠道通信平台的首选合作伙伴 - 完全集成、安全且合规。依靠我们通过建立潜在的无限且相关的关系和对话来支持您的成长。
ChipBot
getchipbot.com
使用 ChipBot 通过互动视频促进销售，并通过简单的自助服务支持取代实时聊天。节省金钱、时间和你的理智。从今天开始赢得客户。
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni 是一项通过 WhatsApp、Telegram、Facebook Messenger、Instagram、Viber 和在线聊天等通讯工具提供客户支持和销售的服务。
Amio
amio.io
Amio是领先客户服务自动化行业的人工智能对话平台。易于使用且极其高效的解决方案可以帮助您的客户支持团队回答 80% 以上的问题。客户体验团队受益于跨多个渠道的 24/7 实时支持。最后，销售和营销部门发现，通过积极主动的外展，售前参与度有所增加。 Amio 通过使用经济高效的通信方式重新设计您与客户互动的方式。这同时提高了忠诚度，因为您的客户可以通过他们喜欢的渠道联系您。
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory 是一款基于 AI 的客户支持助理，可帮助您的企业实现客户沟通自动化，并提供零延迟的 24/7 支持，将每次交互转化为完美的客户体验。在对话式人工智能、机器学习和自然语言处理的支持下，Hoory 超越了自动化。它了解客户意图，提供相关答案并提高客户忠诚度，同时节省时间并降低业务成本。除了先进的人工智能功能之外，Hoory 还可以充当共享收件箱，为您的客服人员提供与客户沟通的无缝方式。主要功能 ● 收件箱 通过这个完整的管理系统负责所有客户通信，您可以 - 执行并跟踪所有客户交互 - 让您的客服人员接管人工智能助手的对话 - 访问客户的对话历史记录和其他数据（包括联系信息、位置和其他标识符） - 按标签、查询状态、受让人、位置等过滤对话 - 分析用户的浏览和活动历史记录，以更好地了解他们的旅程 - 通过添加标签和注释来组织对话 - 标记优先对话带星号以更好地识别您的选择用户 ● 培训 培训您的 AI 助手为您的客户提供准确、高效的支持 - 识别常见的客户查询并教 Hoory 对每个问题提供即时答复 - 通过添加按钮、链接和图像使对话更具互动性和目的 - 为每个问题添加个性化通过让 Hoory 使用客户的姓名、参考他们的位置等进行互动。 ● 团队协作 邀请团队成员一起使用您的 AI 助手并协作为客户提供支持。管理个人权限并将特定任务分配给合适的专家。 ● 可定制的小部件风格 Hoory 通过命名您的小部件、选择众多头像选项之一并设置正确的配色方案来匹配您的品牌标识。 ● 语音识别 让您的人工智能助手轻松地将语音转换为文本，反之亦然，从而为您的客户提供更多通信选择。即将推出的功能 ● 人员 通过高级搜索在“人员”应用程序中访问您的整个客户群，以查看和管理与最终用户的所有交互。 ● 多语言支持 在多语言市场工作？通过同时使用多种语言培训 Hoory，同时创建单一对话，以 100 多种语言提供客户支持。 ● 表单 通过使用对话触发正确的数据收集表单，收集更多客户信息并充分利用 AI 助手。 ● 实体 通过创建自定义实体并使您的人工智能助手能够识别客户查询中的这些实体（例如国家/地区、电子邮件、电话号码、帐号等），并根据这些实体采取有条件的操作，从而提供更高的个性化。 ● 对话 让您的助手进行多步骤对话，并与客户创建引人入胜的对话。
CallPage
callpage.io
CallPage 是您网站上的一个小部件，可帮助您的网站访问者在 28 秒内通过免费电话与您联系。 CallPage 小部件可让您致电网站访问者，并帮助您额外获得 30-125% 的潜在客户。借助 CallPage，您可以轻松： - 增加优质潜在客户数量 - 降低客户获取成本 - 提高转化率 - 改善客户体验
Botgate AI
botgate.ai
Botgate AI 是一个基于人工智能的对话式营销、销售和消息平台，可帮助企业与其潜在客户进行更多互动。我们基于云的安全平台利用一流的人工智能和机器学习工具来生成最有效的对话。我们通过潜在客户捕获和资格认证对话流程帮助企业更快地发展。 Botgate AI 通过增强潜在客户生成流程并加快销售周期，提供与潜在客户的持续互动。
giosg
giosg.com
Giosg 是一个销售加速平台，结合了实时聊天、聊天机器人、人工智能和交互式内容，可帮助公司构建引人入胜的在线体验，从而快速将网站访问者转化为销售。我们希望重新构想、重新定义和重新评估数字世界中组织和人员之间的互动。如今，全球有超过 1200 家零售、汽车和房地产等领域的公司加入了我们的探索行列。
Joonbot
joonbot.com
Joonbot 是一款无代码且易于使用的聊天机器人构建器，可提高您的转化率。借助 Joonbot，您可以立即引导、收集并向受众推送信息。一些用例： 获得更多合格的潜在客户 增加销售额 自动化客户解决方案
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一个领先的基于云的通信平台，支持业务即时消息以改善团队协作、提供卓越的客户服务和移动支付请求。它帮助业务服务部门在正确的时间找到正确的人。 Kimoby 利用企业已经掌握的数据和资源，通过即时营销活动、自动提醒、多媒体文件等，轻松提高参与度和销量。
Chekkit
chekkit.io
Chekkit 是一个旨在增强本地企业活力的平台。它显着提高了客户参与度和潜在客户转化率，超越了竞争对手。该软件为评论管理、商务短信、文本聊天、集中收件箱、可短信固定电话、客户调查、竞争基准测试等提供一体化解决方案！这种集成方法简化了客户交互、增强了业务运营并推动了增长。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一个转换平台，可将被动的网站流量转化为主动的潜在客户和有形的业务成果。由于 83% 的购买决策发生在网上，因此网站转化的机会从未如此之高。但大多数网站访问者都是被动的，没有准备好购买。平均而言，98% 的网站访问者没有发生转化就离开了。如此低的转化率可能会影响性能。因此，他们的使命是协调并授权营销和销售团队更好地进行转型并共同创造新的商业效率。 他们通过以下方式做到这一点： * 利用现场机器人来推动转化之旅 * 强大的个性化功能，提升用户体验 * 公司识别以识别潜在客户 * 用户旅程映射以绘制销售周期 * 分析以了解用户 * AI根据网站内容自动回答用户问题 * 销售提醒以支持商业团队 * CRM 集成将所有内容整合在一起 * Leadoo 还配备了专门的转化专家团队，他们通过网站建立并不断优化转化旅程。 对于 800 位 Leadoo 客户，在他们的前 12 个月里，他们发现基本转化率平均增长了 74%。简而言之，Leadoo 提供了以下所需的所有工具和见解： * 识别网站访问者 * 现场激活它们 * 在他们的购买过程中培养他们 * 最终将更多的人转化为客户
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo 是面向顾问和小型企业的全套营销自动化和 CRM 选项。我们通过全渠道和社交媒体推广将“关系”重新融入 CRM 中。文本、视频、通话、电子邮件、社交 - 这一切都可以在 Bonzo 中完成。
SharurAI
sharurai.com
SharurAI 是人工智能应用程序构建领域的活跃参与者，提供按需人工智能聊天机器人服务，正在改变企业与客户互动的方式。 SharurAI 专注于尖端人工智能技术，专门针对各行业企业的独特需求打造定制人工智能聊天机器人。 我们的使命是利用人工智能的力量来增强客户互动、提高效率并推动增长。我们为自己能够创建人工智能聊天机器人而感到自豪，这些机器人可以无缝集成到您现有的系统和流程中，提供个性化且高效的客户支持、销售协助等。 在 SharurAI，我们了解每项业务都是独一无二的，这就是为什么我们与客户密切合作，开发符合其特定目的和目标的人工智能聊天机器人。无论您是希望简化运营、提高客户满意度还是推动销售，我们的人工智能专家团队都可以帮助您实现愿景。
Twixor
twixor.com
Twixor 通过生成式 AI 和 NLP 重新定义了 CX，在消息传递渠道上创建动态的客户旅程。 Twixor 的低代码/无代码 CX 平台融合了数字助理和智能流程自动化，提供个性化、面向目标的交互。它超越了脚本化的响应，生成富有同理心的定制建议和解决方案，提高了营销、业务交易和支持运营方面的客户满意度。 * 久经考验的成功：Twixor 拥有 400 多家全球客户（包括财富 500 强公司），每季度管理的互动次数超过 10 亿次，还拥有 7 项专利，受到信赖和认可。 * 变革性优势：借助 Twixor，对话率提高 25% 以上，运营成本降低 15-25%，品牌参与度提高 80%。 * 主要功能：我们的平台提供拖放式 Journey Builder Studio、AI 和 NLP 支持的对话引擎、实时和虚拟代理、智能营销活动管理、对 120 种语言的全渠道支持以及 AI 驱动的分析仪表板。 * 我们被公认为印度零售和电子商务领域的最佳客户体验平台，并且还获得了 MEA 地区新兴对话式 AI 供应商的认可。 Twixor 选择的合作伙伴包括世界上最大的银行平台和 CPaaS 参与者之一，以及中东和非洲地区以及亚太地区的许多其他信任我们白标解决方案的合作伙伴。 简而言之，Twixor 使企业能够打造动态的客户旅程，提供卓越的客户体验，让您在行业中脱颖而出。
TITANPush
titanpush.com
将您的网站参与度和转化率提高高达 20%！ TITANPush 是一个提供工具的平台，可帮助品牌通过其网站销售更多产品并与客户更好地沟通。在应用程序中，您会发现： * 历史记录：在您的网站上提供每个客户之前访问过的产品的历史记录。选择从浮动气泡中显示它或将其集成到您的网站中，自定义每个元素的外观并配置每个元素将显示的页面。我们还有重定向弹出窗口形式的变体！ *浏览次数最多：向您的客户展示您网站上访问次数最多的产品列表，并产生购买冲动。选择以气泡形式显示它或将其集成到您的网站中，自定义卡片的外观，并设置可用的网站页面。 * 网络推送通知：发送可随时到达手机和桌面的短信。您可以发送手动和自动营销活动、细分受众并选择不同的投放类型：正常、智能和预定。 * 弹出窗口：当检测到客户试图离开网站时，会显示一个极其醒目的弹出窗口。直到那时窗口才会显示！弹出窗口可以包括可调整的文本、字体、颜色和图像。 * 横幅：使用自定义文本、字体和颜色在您的网站上传达相关消息。您还可以包含一个带有可配置目标 URL 的按钮。您还可以选择日期、时间和页面，为每个横幅提供个性化的可见性。 * 链接页面：通过主链接传达所有链接。通过设置自定义颜色、文本、排版、图像、图标和背景来创建无限链接。可视化客户每个按钮的点击次数，并暂时隐藏按钮以便在需要时恢复它们。 * 聊天：直接在您的网站上设置 WhatsApp 和 Messenger 联系按钮。您将能够配置这些按钮在站点屏幕上的位置，向按钮添加文本并选择显示它们的日期和时间。
PropFuel
propfuel.com
PropFuel 是一个 SaaS 平台，帮助协会将广播通信转化为对话。这些对话捕捉会员的声音，确定个人需求并简化一对一的参与。
PowerTextor
powertextor.com
企业短信服务。 PowerTextor 是适用于 Microsoft Dynamics 365 和 Power Platform 的 SMS 连接器。我们通过短信营销和 Microsoft Power Automate 的力量帮助企业与客户建立更好的关系。
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) 是全球企业和移动运营商值得信赖的通信服务提供商。 GMS 的 CPaaS 解决方案使品牌能够通过单一 API 和自助服务平台统一多渠道客户通信。与之相辅相成的是人工智能驱动的聊天机器人和 CCaaS 平台，使品牌能够在任何接触点建立引人入胜的双向 24/7 沟通，从而显着增强客户体验。作为移动运营商的重要合作伙伴，GMS 通过优化 A2P、P2P 和 P2A 流量交换，同时防止短信和语音欺诈，增强其消息业务并保护收入。 GMS 成立于 2006 年，是安全、合法和透明消息传递的领导者和行业大使。其总部位于瑞士巴尔，在全球设有区域办事处。
Makerobos
makerobos.com
在 Makerobos，我们建立了根深蒂固的业务关系，为客户提供从战略与创新到部署的人工智能之旅的咨询服务。我们致力于增强客户的内部人工智能能力。我们帮助他们将独特的数据和组织专业知识转化为宝贵的知识产权资产。我们利用一流的人工智能技术。 MakeRobos 受到多家全球领先企业的信赖，是发展最快的 AIaaS 公司
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI 是一个智能参与平台，可通过自动化销售、营销和客户服务任务来帮助成长型公司加速增长。作为 CRM，JeffreyAI 旨在节省您的时间、挽回收入损失并刺激销售。功能包括： - 开箱即用的 Outlook 和 GMail 集成 - 干净直观的 UI - VOiP 集成 - 电子邮件管理和营销自动化 - 仪表板 - 销售流沙箱，帮助您构建完美的勘探策略 诞生于 Carbon 和 Finch作为一家成功的 IT 咨询公司，它构成了 ERP 产品的关键部分，帮助全球销售团队管理其渠道并完成任务。如需了解更多信息或寻求有关当前销售流程的建议，请点击以下链接。
Routee
routee.net
Routee 是一家领先的云通信提供商，设计、开发和分发先进的 Web 和 API 自动化解决方案。通过其强大的平台和可扩展的 API，它可以帮助世界各地的企业、零售企业和服务提供商与目标受众进行有效沟通。在 AMD Telecom 强大的基础设施的支持下，Routee 为其值得信赖的全球合作伙伴和一些最著名的财富 500 强企业带来了强大的互动工具集。您可以使用 Routee 做哪些事情？ -短信 使用 Routee 提供的短信服务在全球范围内高效传播您的消息。营销短信、交易短信、双向短信、短信双因素身份验证、短信调查、批量彩信、验证短信发送者。 -语音 通过众多 VoIP 选择，让人们听到您企业的声音。通过语音广播、双向语音、点击通话、文本转语音、云 IVR 和语音双因素身份验证提升您的品牌。 -电子邮件 发现哪种电子邮件服务适合您，对其进行定制并实现它。促销电子邮件、交易电子邮件、电子邮件验证器。您需要哪一个？ - 消息应用程序 通过更多互动消息吸引您的客户并增加您的收入。通过 Viber、RCS、Facebook、Telegram 和 WhatsApp 与他们互动。 -号码 获取您自己的高级费率或免费电话号码，验证您的联系人列表并防止与电话相关的欺诈。这个先进的通信平台包括虚拟号码、号码验证、号码查找、未接来电、呼叫屏蔽、免费号码。 - 双因素身份验证通过结合使用两种不同的组件，为您的企业添加第二层安全保障。防止欺诈者访问您的敏感信息、应用程序或软件。使用具有回退、短信、语音、Viber 或未接来电的双因素身份验证。
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 允许企业通过 WhatsApp 轻松创建和发送自动化、交互式和个性化的营销活动。这促进了双向对话（与短信和电子邮件不同），潜在客户和客户可以选择他们的购买旅程，从而提高参与度和转化率。 Connectly 还将客户通信集中在一个统一的收件箱中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能够细分受众并根据其智能报告做出数据驱动的决策。
360dialog
360dialog.com
360dialog 是 WhatsApp Business API 的官方商业解决方案提供商 (BSP)。 360dialog WhatsApp API 非常轻量级，不需要专有文档，您可以使用 WhatsApp 提供的原始文档。围绕WhatsApp API，360dialog正在提供很多企业服务。
Cloodot
cloodot.com
Cloodot 是一款一体化全渠道客户体验管理套件。 Cloodot 促进高效、一致的工作流程，通过多个数字平台建立声誉、参与并培养与客户的长期关系 管理来自多个 Google 我的企业列表、Facebook 页面、WhatsApp 号码、Google 企业消息列表、网站、短信/的聊天和评论通过一个易于使用的仪表板发送文本数字等。 1. 更好的在线声誉轻松收集、展示和回复更多评论。 2. 轻松的全状态呈现将所有聊天带到易于使用的多座席收件箱。 Google 搜索中的直接聊天选项可轻松获得更多查询。将频道分配和分配给一个或多个用户，在一秒钟内在用户和部门之间切换聊天和评论。多个代理可以协作和管理 WhatsApp、Google 消息等渠道，这是使用原始本机应用程序无法实现的。 3. 快速、高质量的参与将首次响应时间和平均响应时间从数小时缩短至几秒。自定义模板回复、提醒、标签、任务、注释等。 4. 自动 CSAT 测量 对每个聊天渠道进行自动 CSAT 调查，以测量参与质量。 5. 重新参与活动 通过定期发送有关优惠和计划的批量消息，从现有客户那里获得更多收入。 6. 减少工作量自动审核回复和 Agent-Bot 协作聊天管理工作流程可减少 50 - 80% 的人力投入。使客户服务代理能够极其轻松地与客户互动。 7. 轻松监管实时绩效监控和报告带来更多责任。座席变得更加高效，最终为客户带来更快、更优质的体验。 8. 降低成本 取代 1/2 多种不同的付费工具。提高效率并降低总体费用。 9. 安全访问 无需向CS代理提供对本机平台的任何访问。客服人员不会因其他社交媒体活动而分心。 10. 卓越的支持 专职客户经理 随叫随到的支持 免费员工培训 无安装成本
Whisbi
whisbi.com
Whisbi 为 B2C 企业提供移动优先的对话式销售和营销平台。 我们的解决方案为销售和营销专业人员创造了提高销售转化率、提高现场参与度并提供差异化在线客户体验的机会。 Whisbi 将所有联系渠道（例如视频通话、聊天、聊天机器人、点击通话或传统电话）整合到一个集中式数据驱动的 UI 中，供您的客户使用。 Whisbi 通过 BI 引擎增强，在正确的时间为正确的客户提供正确的渠道。 Whisbi 解决方案可轻松与现有基础设施集成，从呼叫中心到实体商店和虚拟展厅。在网站上简单地包含该解决方案就可以提供真正的全渠道客户体验，从而显着提高在线转化率。 我们为销售和营销提供世界一流的对话平台，并能够分享特定行业的见解和专业知识。我们在与电信、汽车、旅游、保险和银行领域的全球企业密切合作方面拥有无与伦比的经验。 我们的解决方案已成功实现： * 7 亿次展示， * 4700 万次点击， * 18M 呼叫请求， * 1000万次对话 迄今为止，我们已向全球客户交付了超过 150 万份销售额。我们才刚刚开始！ Whisbi 将人际互动置于在线客户体验的中心，并提高数字营销活动的投资回报率。它使品牌能够更好地利用其网站流量、提高 NPS 分数、通过 CX 实现差异化并增加在线销量。我们与最好的营销和销售解决方案集成，包括 Salesforce、Google Adwords、Google Analytics 和 Adobe Marketing Cloud，帮助为整个客户旅程提供更强大的洞察。 从本质上讲，Whisbi 使现代营销和销售团队能够提供多渠道体验，支持和补充现有的数字商务系统。
SocialNowa
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SocialNowa 聊天机器人是一款 Messenger 聊天机器人和 Instagram DM 自动化工具。它是市场上最好的聊天机器人自动化工具之一。它有一些 SocialNowa 独有的附加功能，许多竞争对手都没有提供。例如无限联系人/订阅者列表、多个机器人和社交媒体时间表。使用 SocialNowa 聊天机器人，制作聊天机器人漏斗变得很容易，并且有助于非常快速地转化交易。该工具与许多支付网关集成，使企业家可以非常简单地在聊天机器人内销售产品或服务。它还有助于增加产品销量，并帮助客户在 Facebook Messenger 和 Instagram DM 中找到合适的产品。 SocialNowa 使企业能够自动回答产品问题、创建产品测验并将客户引导至购买点。 SocialNowa 聊天机器人可以帮助大幅降低客户获取成本。其他功能包括 - Facebook Messenger 机器人 Instagram DM 自动化 Instagram 自动评论 - 回复 Facebook 自动评论 - 回复 电子商务功能 数字产品商店 社交媒体调度程序 视觉拖放流程生成器 订阅者广播 实时聊天功能 Messenger 选择表单 聊天机器人模板 网站比较 (即将推出） Hashtag Research（即将推出） Facebook Interest Explorer（即将推出） GMB Manager（即将推出） Data Insight Analytics Integrated Google Sheet
Dashly
dashly.io
Dashly 是一个对话式营销平台。它通过将与客户的每次互动转变为人与人之间的对话，帮助 700 多家 SaaS 和 EdTech 公司提高转化率和收入。通过通话安排和视频通话将其提升到另一个层次。通过主动消息传递、聊天机器人和弹出窗口，您可以生成更多潜在客户并对其进行筛选。潜在客户在 eCRM 中收集并进行细分 - 这就是您开始电子邮件营销的方式。管理手动和触发通信 - 这些可通过实时聊天消息、弹出窗口和电子邮件来实现。特点： - 使用由易于使用的 Chatbot Builder 制作的聊天机器人捕获潜在客户； - 在 eCRM 中存储和管理它们； - 跟踪访客的行为； - 使用弹出窗口提供最佳报价； - 与您喜爱的服务集成； - 将所有访客的消息集中在一个管理面板中； - 在实时聊天中回复访客以获得完美支持； - 通过触发电子邮件提高转化率； - 分析您的绩效建设渠道。
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球领先的人工智能销售推广自动化和 B2C 数据挖掘平台。主要功能包括：通过电子邮件识别匿名网站访问者、模板化销售推广自动化工具、与数千个企业生产力工具的集成、数亿条消费者记录，以便为任何受众构建电子邮件推广活动。 Customers.ai 销售推广自动化系统已被全球超过 100 万家企业使用，涉及各个行业和国家。
Verint
verint.com
Verint 通过连接整个企业的工作、数据和体验，帮助世界上最具标志性的品牌建立持久的客户关系。通过这种方法，品牌可以在适应未来工作的过程中导航并蓬勃发展，消除组织和数据孤岛造成的低效率，并在每次互动中持续提供大规模的差异化体验。 Verint 的解决方案可帮助品牌缩小因缺乏提供满足客户期望的体验所需的资源而产生的差距。缩小敬业度能力差距™有助于他们与客户建立持久的关系并推动真正的业务成果。 Verint 客户参与平台利用人工智能和分析、开放式集成以及客户参与科学方面的最新进展，以满足不断增长、不断变化的消费者互动和需求。他们通过与广泛的解决方案和合作伙伴生态系统密切合作，帮助客户从技术投资中获得更大的价值。 借助 Verint，品牌最终可以释放业务各个领域的客户参与潜力，为客户和员工提供始终如一的差异化体验，并大规模实现切实的业务成果。 全球影响力 • 总部位于纽约州梅尔维尔，在全球设有 40 多个办事处 • 由 4,500 名敬业的专业人员和全球合作伙伴网络提供支持 缩小参与能力差距 如今的品牌面临着跨数十个参与渠道、数百个客户旅程和数百万次互动提供优质客户体验的挑战——所有这些都需要使用相同的团队和资源。这会导致参与能力差距。 Verint 解决方案专门致力于缩小这一差距。
Table Duck
tableduck.com
Table Duck 是一个基于云的平台，可通过一个收件箱管理和自动化客户对话。它允许企业提供 24/7 的客户支持并提高 CSAT 分数。实时聊天、电子邮件等消息传递渠道和 Facebook Messenger 等社交消息传递渠道汇集在一处。无脚本、人工智能驱动的聊天机器人可以与客户提供自然、类似人类的交互。预先训练的模型可以在几分钟内轻松实施。支持的语言包括英语、西班牙语、法语、德语、荷兰语和瑞典语。
ShopPop
shoppop.com
ShopPop 通过大规模启动和自动化对话，使 Messenger 成为您企业强大的营销渠道。当您将 ShopPop 连接到您的业务时，您将扩大受众群体，在一个收件箱中处理所有对话并重新吸引他们，以获得更多销售额并产生更好的销售线索。
Senter
senterhq.com
Senter 是一款简单的评论管理和短信营销软件，可连接到日常应用程序。它易于设置、快速集成并且易于发送强大的 SMS 营销活动。
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai 是一个潜在客户转化平台，可通过人工智能驱动和人力的即时对话将您的新潜在客户转化为销售机会。数十亿美元花费在潜在客户上，但只有 27% 得到实际响应，Verse.ai 已成为每个企业最紧迫问题的事实上的技术解决方案：潜在客户响应和跟进。仅由于 Verse.io 多方面潜在客户响应的即时性，潜在客户转化的可能性就增加了 21 倍。通过将创新技术与行业专业知识相结合，Verse.ai 开发了完美的公式来减少筛选低于标准的在线潜在客户所花费的时间，从而使销售代表能够最大程度地关注重要的潜在客户，并将其转化率提高至 300%。该平台以订阅方式提供。 Verse.ai 平台适用于所有潜在客户类型、来源和 CRM，一旦收到潜在客户就会自动汇集。与静态潜在客户参与解决方案不同，Verse.io 使用自动化、人性化和经过验证的脚本的完美结合，可以立即联系每个潜在客户并对其进行彻底审查。此外，Verse.io 为销售团队提供了对潜在客户参与流程的完全控制：定制偏好、实时对话访问以及将所有参与数据传递回 CRM 的能力。一旦潜在客户被认为合格，它们就会被传回给销售代表。这种交接可以通过实时转移或直接在销售代表的日历上预订的约会来完成。 Verse.io 充当您团队的延伸 - 无论是精神上还是名义上。因此，为公司和潜在客户创造了无缝体验。
Futr
futr.ai
Futr 是一个聊天即服务平台，通过任何语言和任何渠道的自动、实时、视频和社交聊天增强客户服务能力。 Futr 的客户包括许多警察部队、领先的零售商和慈善机构，它正在帮助智能组织通过始终在线、始终即时、始终富有洞察力的聊天服务与受众建立联系。 不要相信我们的话。通过我们的一个月试用期免费试用 Futr 平台！ - 即时自动聊天部署 - 跟踪使用情况和基准投资回报率 - 提供预定入住的专门支持 - 审判结束案件审查 - 无义务 - 无需信用卡
Messagely
messagely.com
Messagely 的客户支持软件和消息传递平台。与更满意的客户进行更有意义的对话并更快地发展您的业务。
Recart
recart.com
使用 Recart，电子商务企业可以将 SMS 和 Messenger 列表的速度提高 20 倍，并且成本更低。在客户旅程的每个阶段发送个性化的对话式消息：废弃购物车、收据、发货通知、产品推荐和一次性促销，开放率接近 100%，参与率超过 30%。成为 150,000 个平均投资回报率为 20 倍的电子商务品牌之一。
Sender
sender.net
Sender 的主要优势是电子邮件的高送达率、屡获殊荣的用户友好性和无与伦比的经济性。 Sender 专为电子商务和博客作者量身定制，具有许多附加功能，但完美适合各种企业 - 从个人公司到大中型企业。通过电子商务平台的定制集成，您只需复制并粘贴产品的 URL，即可将产品添加到新闻通讯中，Sender 将自动提取产品图像、描述、价格等。博主和信息营销人员可以使用 Sender 广泛的自动化功能，与他们的社交媒体关注者分享时事通讯并跟踪结果。此外，Sender 还提供许多附加功能，通过 destop 推送通知、事务性和自动化电子邮件序列、API 集成以及易于使用的拖放订阅表单生成器来帮助实现最佳营销效果。所有 Sender 计划均提供所有这些功能，其中包括慷慨的永久免费计划，该计划允许每月向 2,500 名订阅者发送最多 15,000 封电子邮件。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一款全面的通信解决方案，旨在通过使用 WhatsApp Business API 增强客户参与度并简化销售流程。该平台使企业能够利用先进的 WhatsApp 聊天机器人促进无缝沟通，将客户互动转化为可行的见解。通过利用这些工具，组织可以有效地管理客户询问、产生潜在客户并最终推动销售增长。 Gallabox 主要针对寻求优化客户沟通策略的企业，可满足不同行业的需求。其用户友好的界面和多代理共享收件箱使团队能够有效协作，确保客户的查询得到解答。该平台对于严重依赖客户交互的企业特别有利，例如电子商务、服务提供商和客户支持团队。借助 Gallabox，公司可以实施 WhatsApp 点滴营销活动并广播针对特定受众群体的消息，从而增强营销力度并提高客户保留率。 Gallabox 的突出特点之一是它的集成能力。该平台提供简单的即插即用选项，允许企业连接现有系统和客户关系管理 (CRM) 工具。这包括 Zoho、Shopify、WooCommerce、Wix、WebEngage、Razorpay 和 Shiprocket 等流行平台。通过将 WhatsApp 集成到当前的工作流程中，企业可以简化运营并确保在所有接触点上提供一致的客户体验。 此外，Gallabox 的 WhatsApp 聊天机器人在自动化客户交互方面发挥着至关重要的作用。这些智能机器人可以处理各种任务，从回答常见问题到指导客户完成购买流程。这不仅减少了人工座席的工作量，还确保客户得到及时响应，从而提高整体满意度。将对话转化为智能行动的能力进一步使企业能够做出数据驱动的决策并定制其产品以满足客户需求。 总体而言，Gallabox 为希望利用 WhatsApp 的力量来吸引客户的企业提供了强大的解决方案。 Gallabox 注重易用性、集成灵活性和自动化功能，对于旨在改进沟通策略和推动销售增长的组织来说，它是一个有价值的工具。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
WotNot
wotnot.io
WotNot 通过聊天机器人大规模自动化您的客户交互。解决业务挑战，例如获得更多潜在客户、预订更多预约、利用尖端聊天机器人扩展客户支持。客户使用 WotNot 为其当前或未来的客户提供个性化的客户体验，该体验 24/7 可用、即时响应、完全可靠并且使用客户语言。将聊天机器人添加到房地产、保险、金融、医疗保健、汽车、SaaS、银行、消费品、制造和教育等任何垂直领域，以满足多种用例。借助 WotNot 的无代码机器人构建器，您可以使用直观的可视化构建器相当轻松地构建机器人。根据您定义的触发器和条件管理不同活动的多个机器人。此外，WotNot 还提供为您量身定制的服务，其中我们经验丰富的对话设计专家团队了解您的需求，并仔细创建符合您业务需求的对话流程，并通过审查结果不断优化流程。加入全球 3000 多家信任 WotNot 进行客户互动的企业。
Userlike
userlike.com
Userlike 是德国领先的客户消息传递和支持自动化软件解决方案。它是一种统一的消息传递解决方案，可让公司在一个中央收件箱中接收来自不同渠道的消息。通过网站聊天、WhatsApp、Facebook Messenger、Telegram 等收到的所有请求都会直接发送到 Userlike 的消息中心。 Userlike 提供了一个现代的网站通讯工具，用于生成潜在客户并跟进客户。客户服务团队获得语音消息、实时翻译和智能路由等专业服务功能的支持。对于复杂的请求，服务代理可以方便地从聊天切换到基于浏览器的视频通话，其中包括屏幕共享。 借助 Userlike 的 AI Automation Hub，您只需几个步骤即可创建人工智能驱动的聊天机器人、智能常见问题解答页面和交互式联系表单，从而实现约 70% 的数字客户服务的自动化。为了获得更好的结果，请选择我们的 GTP-4 集成，它将世界上最强大的大型语言模型的技能添加到您的客户支持中。这使得聊天机器人能够创造性地结合您的知识库中的答案，并为客户提供个性化的答案。人工智能支持机器人甚至会记住聊天上下文，以便对后续问题进行分类并正确回答。 Userlike 的聊天机器人 API 还允许您将现有的聊天机器人集成到软件中。 自Userlike成立十多年来，数据保护始终是重中之重。所有数据都安全地存储在德国服务器上，使 Userlike 成为符合 GDPR 的客户消息解决方案。凭借其安全的数据基础设施和特殊功能，Userlike 可以保证您的客户、员工和整个公司的数据保护和安全。 Userlike 适合所有规模的公司，因为该软件非常灵活，可以适应您的需求和目标。中小型公司以及丰田和爱马仕等大公司都已经依赖 Userlike。
Terminus
terminusplatform.com
旧的做事方式不再有效。而且，你不能落后。 B2B 策略已经发展，游戏规则也发生了变化。您需要平台、专家和战术手册来帮助您实现业务所需的目标，尤其是在提高每一分钱效率的压力越来越大的情况下。特斯联是一个为您的成功而打造的平台。它可以帮助您的团队在客户的整个生命周期中满足客户需求，您需要一个植根于第一方数据的平台，为买家提供从客户获取到扩展和更新的引人入胜的数字体验。我们的引擎旨在提高投资回报率、最大限度地减少欺诈、优先考虑品牌安全，并将意图转化为 GTM 团队相关的、可操作的见解。