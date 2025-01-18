对话式营销软件 - 最热门应用 - 卡塔尔

Hoory Conversations

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Hoory 是一款基于 AI 的客户支持助理，可帮助您的企业实现客户沟通自动化，并提供零延迟的 24/7 支持，将每次交互转化为完美的客户体验。在对话式人工智能、机器学习和自然语言处理的支持下，Hoory 超越了自动化。它了解客户意图，提供相关答案并提高客户忠诚度，同时节省时间并降低业务成本。除了先进的人工智能功能之外，Hoory 还可以充当共享收件箱，为您的客服人员提供与客户沟通的无缝方式。主要功能 ● 收件箱 通过这个完整的管理系统负责所有客户通信，您可以 - 执行并跟踪所有客户交互 - 让您的客服人员接管人工智能助手的对话 - 访问客户的对话历史记录和其他数据（包括联系信息、位置和其他标识符） - 按标签、查询状态、受让人、位置等过滤对话 - 分析用户的浏览和活动历史记录，以更好地了解他们的旅程 - 通过添加标签和注释来组织对话 - 标记优先对话带星号以更好地识别您的选择用户 ● 培训 培训您的 AI 助手为您的客户提供准确、高效的支持 - 识别常见的客户查询并教 Hoory 对每个问题提供即时答复 - 通过添加按钮、链接和图像使对话更具互动性和目的 - 为每个问题添加个性化通过让 Hoory 使用客户的姓名、参考他们的位置等进行互动。 ● 团队协作 邀请团队成员一起使用您的 AI 助手并协作为客户提供支持。管理个人权限并将特定任务分配给合适的专家。 ● 可定制的小部件风格 Hoory 通过命名您的小部件、选择众多头像选项之一并设置正确的配色方案来匹配您的品牌标识。 ● 语音识别 让您的人工智能助手轻松地将语音转换为文本，反之亦然，从而为您的客户提供更多通信选择。即将推出的功能 ● 人员 通过高级搜索在“人员”应用程序中访问您的整个客户群，以查看和管理与最终用户的所有交互。 ● 多语言支持 在多语言市场工作？通过同时使用多种语言培训 Hoory，同时创建单一对话，以 100 多种语言提供客户支持。 ● 表单 通过使用对话触发正确的数据收集表单，收集更多客户信息并充分利用 AI 助手。 ● 实体 通过创建自定义实体并使您的人工智能助手能够识别客户查询中的这些实体（例如国家/地区、电子邮件、电话号码、帐号等），并根据这些实体采取有条件的操作，从而提供更高的个性化。 ● 对话 让您的助手进行多步骤对话，并与客户创建引人入胜的对话。