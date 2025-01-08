对话式营销软件 - 最热门应用 - 法属波利尼西亚

Genesys Cloud

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Genesys Cloud CX™ 平台受到数千家中小企业和大型企业的信赖，并被全球公认为行业领先的云呼叫中心解决方案和客户体验 (CX) 平台。无论客户对话从何处开始或结束，Genesys Cloud CX 都会改变您的客户体验。它将跨团队、工具和交互的见解联系起来，以便您拥有数据来轻松解决客户问题。通过一套数字渠道，随时随地通过任何渠道与您的客户见面。 * 自动化取得成功结果 简化您跨渠道与客户的联系方式。通过整个客户旅程的智能自动化，您可以利用获得的数据和见解在正确的时间采取正确的行动，以创造最佳结果。 * 大规模创新 通过工具为您的员工和呼叫中心代理提供他们所需的信息，以提高参与度、改善客户互动并提高团队绩效。 * 重新构想重要的体验 使用 Genesys Cloud CX 作为一体化云呼叫中心应用程序，并通过数百个打包集成轻松扩展该套件。充分利用具有第三方集成和应用程序的可组合客户体验平台，以便您可以随时通过任何渠道接触客户。 借助 Genesys Cloud CX 中的一整套数字功能，呼叫中心员工和客户可以跨聊天、电子邮件、文本和社交媒体等数字渠道进行无缝对话。利用机器人和预测性人工智能 (AI) 增强客户体验，并在客户有更复杂的需求时转至呼叫中心人工座席。 Genesys 正在通过创新的呼叫中心软件重新定义客户体验。我们屡获殊荣的 Genesys Cloud CX 可在几天内完成部署，使用直观，每周都会进行升级创新。借助实时仪表板、简单的管理工具和分析，Genesys Cloud CX 可为您提供业务运营所需的见解。您将把您的联络中心和客户体验策略带入明天——无论您的客服人员位于何处或他们处理哪些渠道。