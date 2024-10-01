对话式营销软件 - 最热门应用 - 莫桑比克

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
对话式营销软件，也称为信使营销软件，发起与潜在客户的个性化一对一交互，引导他们获得特定的产品推荐或优惠。消费品牌利用这项技术在社交网络或产品网站上识别感兴趣的买家、解决查询、推荐最佳产品，并将客户无缝转移到支付网关或销售代表以完成交易。借助集成的聊天机器人和人工智能功能，销售部门可以设计智能响应流程，根据用户活动和其他上下文详细信息引导访客进行有意义的对话。这使得企业能够跟进可能不会立即购买的感兴趣的客户，无缝地继续对话。对话式营销平台大规模提升客户服务标准，全天候简化全球购买流程。成功利用这些平台不仅可以产生有价值的、合格的销售线索，还可以深入了解客户的人口统计数据和偏好，最终加快销售周期。
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ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非营利组织、餐厅、房地产公司的第一大全渠道平台。 Manychat 成立于 2016 年，每年支持超过 10 亿次对话，在 190 多个国家/地区使用。立即吸引您的客户。在 Instagram 私信、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自动进行交互式对话，以发展您的品牌。无论您是希望产生更多潜在客户、自动化营销活动，还是通过增加 SLA 时间来提高客户满意度，Manychat 都拥有满足您企业营销需求的所有工具。这就是聊天营销和Manychat。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
Hubtype
hubtype.com
Hubtype 正在为沟通的新时代铺平道路，在这个时代，品牌可以以一种无摩擦、有意义且鼓舞人心的方式与客户进行沟通。 Hubtype 使公司能够通过对话应用程序大规模地进行简单、有意义且以客户为中心的对话；一项超越聊天机器人的新技术，结合了最好的图形界面（如网站和移动应用程序），提供出色的用户体验和最好的消息应用程序（如 WhatsApp、FB Messenger 等）或网络聊天。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins...
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Spike
spikenow.com
Spike 通过将电子邮件、团队聊天、协作文档和会议整合到一个源中，解决了团队和个人的沟通混乱。 Spike 供个人使用：使用 Spike 的对话式电子邮件应用程序将您的电子邮件转变为聊天，获得更好的电子邮件体验。这就像拥有一个强大的消息传递平台，可以优先处理最重要的消息，这样您就可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受整洁的电子邮件体验。 Spike for Team：团队沟通清晰！ Spike 为团队提供全面的生产力套件。它将团队聊天、电子邮件、视频会议、人工智能工具和协作文档整合到一个统一的源中。与内部团队和外部利益相关者（包括同事、合作伙伴、客户和供应商）轻松沟通和协作，无论...
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 通过对话推动您的在线销售！使用 Smartsup 实现销售自动化。我们为您提供增长在线销售额所需的一切：人工智能、LeadGen 聊天机器人、实时聊天以及更多可用于在正确的时间吸引访客的工具。并立即将他们转化为忠实的客户。 Smartsupp 是世界上领先且最值得信赖的聊天和聊天机器人解决方案之一，目前推动了超过 100,000 个网上商店和网站。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的产品）是一种对话式互动解决方案，可帮助企业通过多种渠道与客户互动，例如网络聊天、电子邮件、电话以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交渠道。 Freshchat 还提供由人工智能驱动的原生聊天机器人，可以使用无代码构建器轻松构建，帮助企业大规模提供个性化自助服务。借助 Freshchat 的旅程构建器和现成的手册，企业可以领先于客户的需求，并在必要时主动支持他们。 Freshchat 还提供客户对话历史记录和其他相关信息的全面视图，使客服人员更加高效并能够提供个性化体验。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的现代上市平台。我们拥有最大、最准确、更新最频繁的数据库，包含有关公司和联系人的见解、情报和购买意向数据。我们在该智能之上添加其他工具，例如对话智能 (Chorus)、销售参与 (Engage) 和数据编排 (RingLead)，以帮助您与潜在客户和现有客户互动。通过将所有这些工具与您使用的其他关键系统集成，您的上市团队将做好更充分的准备和装备，以完成更多交易并达到目标。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任...
Botpress
botpress.com
Botpress 是一个用于构建 ChatGPT 聊天机器人的生成式 AI 平台，使用户能够创建具有直观构建体验的聊天机器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支持。 该平台提供广泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，后者提供了下一代聊天机器人编辑器。 此外，该平台还包括 Hub，这是用户可以用来将聊天机器人与其他工具和服务集成的最大集成集合。 它还提供各种资源，包括文档、视频教程、SDK 和 Discord 社区论坛。 Botpress Cloud 是该平台的新功能，用户可以尝试更快地构建和部署聊天机器人，而其可...
Helpwise
helpwise.io
留住客户与获取新客户同样重要。忠诚的客户会产生更多收入，并以零成本为您带来推荐。提供良好的客户服务是保留客户不可或缺的一部分。 有了Helpwise，管理客户服务就变得很容易。 1. 只需几分钟即可设置您的客户服务中心。 2. 通过所有渠道与客户沟通并与您的团队协作。 3. 建立责任制，不再共享密码。 4. 设置自助服务和自动化。 5. 获得有关提高团队生产力和客户满意度的可行见解。 Helpwise 与电子邮件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、实时聊天、Whatsapp、短信、社交媒体等集成。 开始使用 Helpwise，这是一种可为您的企业带来收入的客户...
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力于提供买家体验和对话式人工智能的公司，它激励企业创造更具吸引力的客户体验，一次一个对话。其以人为本、人工智能驱动的平台倾听、理解和学习买家的意见，在每个接触点提供个性化的体验和建议。 Drift 正在创造一个人工智能帮助人类将对话转化为关系的世界。 Drift 帮助全球数以千计的客户将对话数据和买家行为转化为更深层次的关系、更多渠道和更多收入。该公司成立于 2015 年，是对话式营销领域的先驱，旨在帮助消除 B2B 购买流程中的摩擦。随着买家期望不断提高，人工智能成为大规模赋能有意义的客户旅程的核心，Drift 正在颠覆它所创造的类别。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是面向本地品牌和多地点企业的顶级声誉管理和数字客户体验平台。超过 100,000 家企业利用 Birdeye 的人工智能平台与客户无缝互动、提高忠诚度并在当地市场脱颖而出。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI 是一个聊天机器人构建器，它使企业能够通过使用革命性的人工智能技术将客户沟通提升到一个新的水平。该平台提供了一种简单而强大的方法来创建聊天机器人，这些机器人可以以类人的、友好的方式与客户进行交流，并对他们的查询提供详细的答复。 该工具利用 Open AI 的内置 ChatGPT，使企业能够向客户介绍其产品和服务、回答他们的问题、推荐产品等。 Chatfuel AI 适用于 Telegram、Facebook Messenger、Instagram 和 WhatsApp 等流行通讯工具以及网站。 Chatfuel AI 提供两种定价计划，即 Grow 和 Enterpr...
Engati
engati.com
Engati 聊天机器人和实时聊天平台荣获 2021 年 CODiE 奖。它使您能够在几分钟内构建智能机器人，而无需编程。一次构建并在 15 个渠道上发布 - WhatsApp、Messenger、Instagram、Kik、Telegram、Line、Viber、Skype、Slack、微信、Twitter、Skype for Business、您的网站和移动应用。支持智能路径、训练、复制、分析和私人标签。使用 Engati，您可以利用机器学习、NLP/NLU 的力量来设计您自己的聊天机器人，并以 50 多种语言与您的客户互动。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 通过 WhatsApp Business API 帮助企业高效地与客户互动、产生更多潜在客户并增加销售额。借助适合您企业的 WhatsApp 聊天机器人，将客户对话转化为智能操作。 Gallabox 致力于为客户提供端到端的通信解决方案。这是通过 Gallabox 易于使用的多代理 WhatsApp 共享收件箱实现的。因此，企业迅速接受了该平台，在我们推出后的短短一年内，已有数百名客户使用 Gallabox。您可以使用 Gallabox 设置 WhatsApp 点滴营销活动，并向细分受众发送广播消息。 Gallabox 还提供与您现有系统和 CRM 的简单即插即用集成。使...
Haptik
haptik.ai
Haptik 通过跨 20 个渠道和 100 多种语言的人工智能驱动的个性化对话体验，帮助品牌获取、转化、吸引和取悦用户。怀着创建 21 世纪最引人注目的对话式商务平台的愿景，Haptik 的对话式商务平台使品牌能够设计令人愉悦的体验，从而提高客户旅程每个阶段的转化率。 Haptik 的主要客户和合作伙伴包括肯德基、惠而浦、Starhub、惠普、Reliance Jio、CEAT、Disney Hotstar、OLA 和 Zurich Insurance 等。
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsA...
Regal.io
regal.io
Regal 是人工智能驱动的 CX 的新标准。 Regal 了解实时客户意图信号，并与 Regal AI 代理和人工代理相结合，自动定制多点触控入站和出站交互。 客户至上的品牌包括 Angi（以前称为 Angie's List）、AAA、Google、Harvard（通过 Podium Education）、K Health、Kin Insurance、Ro、Toyota 和 Varsity Tutors，通过 Regal 改善了与数亿客户的互动，领先收入达到 5B 美元。 Regal.io 总部位于纽约，获得 Emergence Capital、Founder Collective 和 ...
Continually
continual.ly
为您的网站提供免费聊天机器人和实时聊天。拖放聊天机器人构建器，无需编码技能。 我们确保您不会错过您网站上的任何潜在客户。如今，当人们访问您的网站（例如请求产品演示）时，他们希望您立即回复。即使是在非工作时间，或者他们位于另一个时区。大多数网站要求客户填写长表格并提供大量信息。这是一种不人性化且不友好的体验。作为客户，您不知道什么时候会收到回复。 insidesales.com 的研究表明，即使等待 5 分钟才能回复客户，也会大大降低您关闭业务的机会。我们为您提供一行代码，您可以将其添加到您的网站中，以自动回复潜在客户并生成更多合格的潜在客户，而无需增加额外销售人员的费用。持续让您用简单的消息...
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai 使企业能够通过我们由人工智能驱动的生成式客户服务自动化平台创造令人难忘的客户对话。我们的愿景是推动完全自主的客户支持的未来，释放无与伦比的效率并显着降低运营成本。 Yellow.ai 总部位于圣马特奥，为 1000 多家企业提供服务，包括索尼、Domino's、现代、Ferrellgas、Waste Connections、Randstad、Tiket.com、Lulu Group International、Arabic Radio Network、Papa Johns、现代、大众、ITC Ltd、OYO 、斯柯达汽车，遍布超过 85 个国家/地区。 我们的平台建立在...
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo 是面向顾问和小型企业的全套营销自动化和 CRM 选项。我们通过全渠道和社交媒体推广将“关系”重新融入 CRM 中。文本、视频、通话、电子邮件、社交 - 这一切都可以在 Bonzo 中完成。
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一个无代码聊天机器人平台，使企业能够构建端到端的无摩擦对话体验。 Landbot 将对话转化为盈利成果，帮助营销、运营和客户服务团队将效率提高三倍，并将运营成本降低 30% 或更多。无论是 WhatsApp、Web 还是 Messenger，任何人都可以创建自动化聊天机器人流程，以更好地吸引客户并提高转化率。 Landbot 还利用 GPT 和 AI 的最新进展，将 Landbot 的无代码功能与其他大型语言模型相结合，帮助使聊天机器人构建体验变得更加容易。
Kindly
kindly.ai
由人工智能驱动的生成式聊天机器人旨在实现自动化支持和推动销售。 我们是欧洲领先的优质聊天机器人提供商之一，专注于开发用于客户服务和通信的人工智能和自动化解决方案。 我们提供的平台结合了先进的机器学习技术和自然语言处理 (NLP)，以增强客户体验并提高客户服务流程的效率。 是什么让 Kindly 与众不同？ 更少的维护和更多的内容生产！ Kindly 的人工智能将建议新的训练数据，您只需单击按钮即可接受。 易于定制 聊天机器人无需编码即可适应您的品牌！ 不仅仅是按钮 Kindly 的聊天机器人可以回答特定问题，而不是强迫用户选择甚至可能不相关的按钮。 多种语言 用一种语言训练...
Userlike
userlike.com
Userlike 是德国领先的客户消息传递和支持自动化软件解决方案。它是一种统一的消息传递解决方案，可让公司在一个中央收件箱中接收来自不同渠道的消息。通过网站聊天、WhatsApp、Facebook Messenger、Telegram 等收到的所有请求都会直接发送到 Userlike 的消息中心。 Userlike 提供了一个现代的网站通讯工具，用于生成潜在客户并跟进客户。客户服务团队获得语音消息、实时翻译和智能路由等专业服务功能的支持。对于复杂的请求，服务代理可以方便地从聊天切换到基于浏览器的视频通话，其中包括屏幕共享。 借助 Userlike 的 AI Automation Hu...
Messagely
messagely.com
Messagely 的客户支持软件和消息传递平台。与更满意的客户进行更有意义的对话并更快地发展您的业务。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ 平台受到数千家中小企业和大型企业的信赖，并被全球公认为行业领先的云呼叫中心解决方案和客户体验 (CX) 平台。无论客户对话从何处开始或结束，Genesys Cloud CX 都会改变您的客户体验。它将跨团队、工具和交互的见解联系起来，以便您拥有数据来轻松解决客户问题。通过一套数字渠道，随时随地通过任何渠道与您的客户见面。 * 自动化取得成功结果 简化您跨渠道与客户的联系方式。通过整个客户旅程的智能自动化，您可以利用获得的数据和见解在正确的时间采取正确的行动，以创造最佳结果。 * 大规模创新 通过工具为您的员工和呼叫中心代理提供他们所需的信息，以提高参与度...
Sender
sender.net
Sender 的主要优势是电子邮件的高送达率、屡获殊荣的用户友好性和无与伦比的经济性。 Sender 专为电子商务和博客作者量身定制，具有许多附加功能，但完美适合各种企业 - 从个人公司到大中型企业。通过电子商务平台的定制集成，您只需复制并粘贴产品的 URL，即可将产品添加到新闻通讯中，Sender 将自动提取产品图像、描述、价格等。博主和信息营销人员可以使用 Sender 广泛的自动化功能，与他们的社交媒体关注者分享时事通讯并跟踪结果。此外，Sender 还提供许多附加功能，通过 destop 推送通知、事务性和自动化电子邮件序列、API 集成以及易于使用的拖放订阅表单生成器来帮助实现最佳营...
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一个人工智能驱动的销售和营销平台，可帮助全球企业通过基于帐户的营销解决方案更快地扩展规模。在单一平台中：识别和发现您的目标客户，协调与目标群体的一对一对话，通过多个渠道与他们互动，运行人工智能支持的 ABM 广告，衡量并优化所有营销活动中的 ABM 成功。以人工智能为核心的 SalesboxAI Avatar 通过全渠道双向对话自动联系、参与、资格审查和跟进目标客户，帮助公司更快、更高效地找到和保护客户。要了解更多信息，请访问：https://salesbox.ai
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一体化 B2B 销售平台。 特色： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - 无代码 WhatsApp 聊天机器人构建器 - WhatsApp 广播和群发消息 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即将推出）、5000 多个带有 Zapier 的应用程序等等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序 Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，并提...
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 为香港、台湾、新加坡、马来西亚和亚太地区的众多零售商提供专业的聊天商务解决方案。作为 WhatsApp 官方商业解决方案提供商以及 Meta 和 LINE 的官方合作伙伴，我们跨社交消息渠道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和网站实时聊天）提供先进的商业解决方案，提高效率、用户行为分析，从而制定再营销策略。 Omnichat 的使命是通过全渠道消息传递、营销自动化、线上线下融合零售、社交客户数据平台、与 ChatGPT 以及 WhatsApp 目录和支付集成的“Omni AI”来释放聊天商务的潜力，Omnichat 为企业提供装备提供无缝的...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一个领先的基于云的通信平台，支持业务即时消息以改善团队协作、提供卓越的客户服务和移动支付请求。它帮助业务服务部门在正确的时间找到正确的人。 Kimoby 利用企业已经掌握的数据和资源，通过即时营销活动、自动提醒、多媒体文件等，轻松提高参与度和销量。
Verint
verint.com
Verint 通过连接整个企业的工作、数据和体验，帮助世界上最具标志性的品牌建立持久的客户关系。通过这种方法，品牌可以在适应未来工作的过程中导航并蓬勃发展，消除组织和数据孤岛造成的低效率，并在每次互动中持续提供大规模的差异化体验。 Verint 的解决方案可帮助品牌缩小因缺乏提供满足客户期望的体验所需的资源而产生的差距。缩小敬业度能力差距™有助于他们与客户建立持久的关系并推动真正的业务成果。 Verint 客户参与平台利用人工智能和分析、开放式集成以及客户参与科学方面的最新进展，以满足不断增长、不断变化的消费者互动和需求。他们通过与广泛的解决方案和合作伙伴生态系统密切合作，帮助客户从技术投...
Terminus
terminusplatform.com
旧的做事方式不再有效。而且，你不能落后。 B2B 策略已经发展，游戏规则也发生了变化。您需要平台、专家和战术手册来帮助您实现业务所需的目标，尤其是在提高每一分钱效率的压力越来越大的情况下。特斯联是一个为您的成功而打造的平台。它可以帮助您的团队在客户的整个生命周期中满足客户需求，您需要一个植根于第一方数据的平台，为买家提供从客户获取到扩展和更新的引人入胜的数字体验。我们的引擎旨在提高投资回报率、最大限度地减少欺诈、优先考虑品牌安全，并将意图转化为 GTM 团队相关的、可操作的见解。
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 允许企业通过 WhatsApp 轻松创建和发送自动化、交互式和个性化的营销活动。这促进了双向对话（与短信和电子邮件不同），潜在客户和客户可以选择他们的购买旅程，从而提高参与度和转化率。 Connectly 还将客户通信集中在一个统一的收件箱中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能够细分受众并根据其智能报告做出数据驱动的决策。
Text Request
textrequest.com
Text Request 是一个商业短信平台，旨在激发客户参与度。我们针对您的日常通信问题精心设计了即插即用的消息传递解决方案，以便您可以消除噪音并随时随地与客户联系。 Text Request 旨在与您一起扩展，从处理几个对话的一个人到发送数百万条消息的数千名员工，再到基于我们的 API 构建的自定义解决方案。请访问 textrequest.com，详细了解我们如何通过会话短信和客户参与来帮助像您这样忙碌的企业领导者。
Dashly
dashly.io
Dashly 是一个对话式营销平台。它通过将与客户的每次互动转变为人与人之间的对话，帮助 700 多家 SaaS 和 EdTech 公司提高转化率和收入。通过通话安排和视频通话将其提升到另一个层次。通过主动消息传递、聊天机器人和弹出窗口，您可以生成更多潜在客户并对其进行筛选。潜在客户在 eCRM 中收集并进行细分 - 这就是您开始电子邮件营销的方式。管理手动和触发通信 - 这些可通过实时聊天消息、弹出窗口和电子邮件来实现。特点： - 使用由易于使用的 Chatbot Builder 制作的聊天机器人捕获潜在客户； - 在 eCRM 中存储和管理它们； - 跟踪访客的行为； - 使用弹出窗口提供...
Jebbit
jebbit.com
Jebbit 的企业体验平台使品牌能够构建精美的交互式体验，跨每个渠道大规模捕获零方数据。从产品推荐和个性测验到琐事、可购物的造型手册、更好的调查、民意调查、表格等 - Jebbit 体验推动了更高的参与度，因为它们超出了消费者的期望，并提供真正的价值，以换取有关他们的偏好、兴趣、生活方式和生活方式的相关信息。意图。这种消费者声明的零方数据是品牌的最终竞争优势，并在客户生命周期的每个阶段推动切实的投资回报率。 Jebbit 的客户包括：欧莱雅、百事可乐、Haleon、NFL、资生堂集团、Live Nation、ASICS、NBA、JCPenney、Free People、Monster Wo...
Prokeep
prokeep.com
Prokeep 成立于 2016 年，是面向批发分销商的领先客户体验管理软件。 Prokeep 通过将沟通转化为商业来发展关系和业务；通过集中沟通提高销售额，通过更好的洞察和参与机会改善客户体验，并通过系统自动化提高生产力。 Prokeep 被北美超过 8,000 家分销商使用，实现了超过 1100 万次对话和超过 60 亿美元的收入。 发展您的分销业务。建立更牢固的客户关系。提高员工生产力。所有这些都通过 Prokeep 的客户体验管理软件专为经销商在现代市场中蓬勃发展而构建。 普罗普： - 被 50 个州、10 个省和 2 个地区的经销商使用。 - Prokeep 进行了超过 1100...
GoSquared
gosquared.com
世界上第一个可持续的电子邮件营销平台。从 MailChimp 切换到发送更好的电子邮件活动、扩大受众群体并恢复地球。
Blip
blip.ai
全球有远见的领导者相信我们的人工智能对话平台能够将他们的品牌、客户关系和多样化的沟通策略提升到一个新的水平。我们通过创建超过 125,000 个虚拟助理释放了价值，迄今为止已在全球范围内与 2000 多个客户交换了超过 200 亿条消息。我们直观且易于使用的云平台和专业服务是根据您的公司和挑战量身定制的。我们使品牌能够随时随地接触并吸引客户。我们是领先的多渠道通信平台的首选合作伙伴 - 完全集成、安全且合规。依靠我们通过建立潜在的无限且相关的关系和对话来支持您的成长。
Gleen AI
gleen.ai
在格伦，我们的使命是让客户的客户满意。 Glenen AI 是世界上最准确、最有能力的客户成功团队生成式人工智能。我们的生成式人工智能不会产生幻觉，可以在不到 2 小时内完成部署，与领先的帮助台解决方案集成，不仅仅是通过采取行动来回答问题，还可以自动统一零散的知识。 Glenen 总部位于加利福尼亚州普莱森顿，我们的团队包括来自 LinkedIn、微软、Uber、Facebook、西门子、埃森哲和麦肯锡公司的资深人士。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 是移动消息传递和聊天商务创新领域的先驱。 Clickatell 聊天商务平台通过便利的消息传递、安全且大规模地提供创新、直观的对话式商务旅程，使品牌能够与消费者联系、互动和交易。全球品牌使用 Clickatell 值得信赖的聊天商务平台来降低成本，同时最大化价值并提升消费者生命周期各个阶段的客户体验。 Clickatell 总部位于湾区，并在加拿大、南非和尼日利亚设有办事处。了解更多信息，请访问 www.clickatell.com。
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni 是一项通过 WhatsApp、Telegram、Facebook Messenger、Instagram、Viber 和在线聊天等通讯工具提供客户支持和销售的服务。
Instabot
instabot.io
Instabot 是一个对话式营销平台，可让您创建和启动能够了解用户的聊天机器人，然后立即整理信息、回答问题、捕获联系人和预订会议。事实证明，这可以提高转化率并降低成本。在 20 分钟或更短的时间内在您的网站上构建、集成和启动 Instabot，或作为登录页面。通过将 Instabot 收集的数据移植到您的 CRM、营销自动化、电子邮件平台或内部门户，快速利用这些数据。部署后，您可以与客户进行实时聊天，查看丰富的机器人分析、优化建议，并即时编辑您的机器人。无需技术资源即可轻松构建、启动和优化网络机器人，并通过人工智能和自然语言处理 (NLP) 使机器人变得复杂。 Instabot 的功能： •...
WotNot
wotnot.io
WotNot 通过聊天机器人大规模自动化您的客户交互。解决业务挑战，例如获得更多潜在客户、预订更多预约、利用尖端聊天机器人扩展客户支持。客户使用 WotNot 为其当前或未来的客户提供个性化的客户体验，该体验 24/7 可用、即时响应、完全可靠并且使用客户语言。将聊天机器人添加到房地产、保险、金融、医疗保健、汽车、SaaS、银行、消费品、制造和教育等任何垂直领域，以满足多种用例。借助 WotNot 的无代码机器人构建器，您可以使用直观的可视化构建器相当轻松地构建机器人。根据您定义的触发器和条件管理不同活动的多个机器人。此外，WotNot 还提供为您量身定制的服务，其中我们经验丰富的对话设计专家...
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon 是最用户友好的对话平台，可自动进行对话，无需编码。通过连接服务渠道、集成软件并使用人工智能聊天机器人开始自动化客户服务来减少您的工作量。聊天机器人可确保您在客户旅程的每一步中 24/7 全天候为客户服务。
Routee
routee.net
Routee 是一家领先的云通信提供商，设计、开发和分发先进的 Web 和 API 自动化解决方案。通过其强大的平台和可扩展的 API，它可以帮助世界各地的企业、零售企业和服务提供商与目标受众进行有效沟通。在 AMD Telecom 强大的基础设施的支持下，Routee 为其值得信赖的全球合作伙伴和一些最著名的财富 500 强企业带来了强大的互动工具集。您可以使用 Routee 做哪些事情？ -短信 使用 Routee 提供的短信服务在全球范围内高效传播您的消息。营销短信、交易短信、双向短信、短信双因素身份验证、短信调查、批量彩信、验证短信发送者。 -语音 通过众多 VoIP 选择，让人们听到...
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有集成目录的可视聊天（实时聊天、聊天机器人和消息传递），可向您的客户实时展示和推荐产品。通过人工代理或聊天机器人通过您的社交渠道以及电子商店提供 24/7 个性化帮助。与 chatGPT 集成，为我们的聊天机器人提供更加人性化的体验。
Sailes
sailes.com
Sailebots 自动化所有勘探工作 通过唯一能够实现一切自动化的人工智能，实现销售人员的潜力：从研究和发现到参与、互动和机会——免提。
Senter
senterhq.com
Senter 是一款简单的评论管理和短信营销软件，可连接到日常应用程序。它易于设置、快速集成并且易于发送强大的 SMS 营销活动。
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) 是全球企业和移动运营商值得信赖的通信服务提供商。 GMS 的 CPaaS 解决方案使品牌能够通过单一 API 和自助服务平台统一多渠道客户通信。与之相辅相成的是人工智能驱动的聊天机器人和 CCaaS 平台，使品牌能够在任何接触点建立引人入胜的双向 24/7 沟通，从而显着增强客户体验。作为移动运营商的重要合作伙伴，GMS 通过优化 A2P、P2P 和 P2A 流量交换，同时防止短信和语音欺诈，增强其消息业务并保护收入。 GMS 成立于 2006 年，是安全、合法和透明消息传递的领导者和行业大使。其总部位于瑞士巴尔，在全球设有区域办事处...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球领先的人工智能销售推广自动化和 B2C 数据挖掘平台。主要功能包括：通过电子邮件识别匿名网站访问者、模板化销售推广自动化工具、与数千个企业生产力工具的集成、数亿条消费者记录，以便为任何受众构建电子邮件推广活动。 Customers.ai 销售推广自动化系统已被全球超过 100 万家企业使用，涉及各个行业和国家。
Payemoji
payemoji.com
Payemoji 是一种全渠道消息传递服务，可让任何客户和员工通过 WhatsApp Business 等日常消息传递应用程序进行旅程。无需 IT 技能。无需下载移动应用程序。
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI 是一个智能参与平台，可通过自动化销售、营销和客户服务任务来帮助成长型公司加速增长。作为 CRM，JeffreyAI 旨在节省您的时间、挽回收入损失并刺激销售。功能包括： - 开箱即用的 Outlook 和 GMail 集成 - 干净直观的 UI - VOiP 集成 - 电子邮件管理和营销自动化 - 仪表板 - 销售流沙箱，帮助您构建完美的勘探策略 诞生于 Carbon 和 Finch作为一家成功的 IT 咨询公司，它构成了 ERP 产品的关键部分，帮助全球销售团队管理其渠道并完成任务。如需了解更多信息或寻求有关当前销售流程的建议，请点击以下链接。
Voxie
voxie.com
Voxie 是对话式 AI 文本营销领导者，帮助零售、服务和餐厅热情品牌与客户建立联系并向客户学习，从而显着增加收入。要了解更多信息，请访问 www.voxie.com。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一个转换平台，可将被动的网站流量转化为主动的潜在客户和有形的业务成果。由于 83% 的购买决策发生在网上，因此网站转化的机会从未如此之高。但大多数网站访问者都是被动的，没有准备好购买。平均而言，98% 的网站访问者没有发生转化就离开了。如此低的转化率可能会影响性能。因此，他们的使命是协调并授权营销和销售团队更好地进行转型并共同创造新的商业效率。 他们通过以下方式做到这一点： * 利用现场机器人来推动转化之旅 * 强大的个性化功能，提升用户体验 * 公司识别以识别潜在客户 * 用户旅程映射以绘制销售周期 * 分析以了解用户 * AI根据网站内容自动回答用户问题 * 销售提醒以支...