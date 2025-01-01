所有
图书
商业
教育
娱乐
金融
食品与饮料
游戏
图形与设计
健康与健身
生活方式
医学
音乐与音频
新闻
摄影与录像
工作效率
参考资料
购物
社交网络
软件开发
体育
旅游
实用程序
天气
对话式营销软件
目录
最热门
最近添加

对话式营销软件 - 最热门应用

对话式营销软件，也称为信使营销软件，发起与潜在客户的个性化一对一交互，引导他们获得特定的产品推荐或优惠。消费品牌利用这项技术在社交网络或产品网站上识别感兴趣的买家、解决查询、推荐最佳产品，并将客户无缝转移到支付网关或销售代表以完成交易。借助集成的聊天机器人和人工智能功能，销售部门可以设计智能响应流程，根据用户活动和其他上下文详细信息引导访客进行有意义的对话。这使得企业能够跟进可能不会立即购买的感兴趣的客户，无缝地继续对话。对话式营销平台大规模提升客户服务标准，全天候简化全球购买流程。成功利用这些平台不仅可以产生有价值的、合格的销售线索，还可以深入了解客户的人口统计数据和偏好，最终加快销售周期。

提交新应用


Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。

Podium

Podium

podium.com

讲台是一个综合客户通信平台，帮助企业提高网站转化率和客户互动，集成消息、评论、付款和营销功能。

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom是一个客户服务平台，通过自动化和人工支持增强客户体验，帮助企业提高满意度并降低成本。

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ManyChat 是一个自动化聊天平台，帮助企业通过 Facebook Messenger、Instagram、WhatsApp 等渠道与客户互动，管理营销活动。

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Smartsupp是一个实时聊天和聊天机器人平台，帮助企业与客户互动，自动化销售并改善用户体验。

Spike

Spike

spikenow.com

Spike是一个整合电子邮件、团队聊天、协作文档和会议的应用，旨在提升沟通效率，适用于个人和团队使用。

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign是一个营销自动化平台，通过电子邮件、社交媒体等与客户互动，提供个性化的营销体验和客户管理。

Botpress

Botpress

botpress.com

Botpress是一个生成AI平台，允许用户创建聊天机器人，支持多渠道部署和高度定制，适合开发者和企业使用。

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise是一个客户服务平台，可整合电子邮件、短信、社交媒体等多渠道通讯，简化客服管理与团队协作。

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat是一款对话互动解决方案，支持多渠道客户沟通，提供无代码聊天机器人，帮助企业实现自动化和个性化服务。

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye 是一款在线声誉管理和客户体验平台，帮助企业监控评论、集成社交媒体、管理客户互动和优化业务信息。

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Chatfuel是一款无代码聊天机器人构建器，帮助企业自动化客户互动，支持多个平台，提供个性化的客户支持和销售管理。

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals是一款潜在客户生成和人工智能平台，帮助您了解网站访客的行为，吸引准备购买的访客，无需填写表单。

Haptik

Haptik

haptik.ai

Haptik是一个对话AI平台，通过个性化的对话体验帮助品牌提高客户互动和转化率，支持多语言和多个渠道。

Bonzo

Bonzo

getbonzo.com

Bonzo是一款全面的营销自动化和客户关系管理(CRM)工具，适用于顾问和小型企业，支持多渠道沟通。

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io 是一款基于人工智能的客户体验应用，通过实时理解客户意图，自动定制多触点的互动，提升客户参与度。

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox是一个综合通信解决方案，利用WhatsApp Business API增强客户互动，简化销售流程并自动化客户交流。

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Yellow.ai是一个对话AI平台，帮助企业实现自动化客户服务，支持多语言对话并提供机器人构建工具。

Kindly

Kindly

kindly.ai

Kindly是一个AI驱动的聊天机器人平台，旨在自动化客户支持和销售，支持多种语言，易于定制和集成。

Engati

Engati

engati.com

Engati 是一个聊天机器人和实时聊天平台，允许用户在多个渠道上快速创建和部署自定义聊天机器人，无需编程。

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo是一款生成式AI营销平台，通过自动化的多渠道活动和实时客户旅程，帮助企业提升客户互动与个性化体验。

Userlike

Userlike

userlike.com

Userlike是一个客户消息和支持自动化的软件，整合多渠道消息，支持实时聊天和AI聊天机器人，确保数据保护和合规性。

Prokeep

Prokeep

prokeep.com

Prokeep是一款客户体验管理软件，帮助批发分销商通过集中沟通提高销售和客户满意度，增强业务效率。

Continually

Continually

continual.ly

Continually 是一款网站聊天机器人和实时聊天工具，用户可以通过拖放方式创建，无需编码技能，帮助快速响应潜在客户。

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI是一个AI驱动的销售和营销平台，帮助企业识别目标账户、进行多渠道互动并优化营销活动。

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud是一个基于云的联系中心平台，支持跨多个渠道的客户服务和交互管理，提供自动化和实时分析功能。

Landbot

Landbot

landbot.io

Landbot是一个无代码聊天机器人平台，帮助企业创建互动对话，提升客户参与度和转化率，支持多渠道部署。

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel是一个全面的B2B销售平台，支持通过WhatsApp进行团队协作、自动化和与CRM系统集成。

Dashly

Dashly

dashly.io

Dashly是一个对话营销平台，帮助企业通过实时聊天、聊天机器人和电子邮件等方式提升转化率和客户互动。

Verint

Verint

verint.com

Verint是一款客户体验管理平台，帮助企业收集和分析客户反馈，优化客户参与和满意度，提高运营效率。

Jebbit

Jebbit

jebbit.com

Jebbit是一款互动体验平台，帮助品牌通过测验和调查收集消费者自报数据，提升客户参与度并优化业务绩效。

OmniOmni

OmniOmni

omniomni.io

OmniOmni是一款通过WhatsApp、Telegram、Facebook Messenger、Instagram、Viber和在线聊天提供客户支持和销售服务的应用程序。

Drift

Drift

drift.com

Drift是一个客户通信平台，提供实时聊天和聊天机器人功能，帮助企业与客户互动并提升销售效率。

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby是一款基于云的通讯平台，提供即时消息、客户服务及移动支付功能，帮助企业提升沟通效率与客户参与度。

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

GoSquared 是一款可持续的电子邮件营销平台，帮助用户发送更好的邮件活动、扩展受众并关注环保。

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell是一个移动消息和聊天商务平台，帮助品牌通过安全的消息方式与消费者进行连接和互动。

Oct8ne

Oct8ne

oct8ne.com

Oct8ne是一款集成了视觉聊天和产品目录的客户服务软件，提供实时沟通和个性化支持。

Messagely

Messagely

messagely.com

Messagely是一款顾客支持软件和消息平台，支持私人和组消息、文件共享，注重用户便利性和安全性，适合个人和商业使用。

Global Message Services

Global Message Services

gms.net

全球消息服务（GMS）是企业和移动运营商的通信服务提供商，提供简化多渠道客户沟通的解决方案和自助平台。

Sender

Sender

sender.net

Sender是一款电子邮件营销平台，帮助企业创建、管理和自动化电子邮件活动，提供用户友好的界面和多种自动化功能。

Octane AI

Octane AI

octaneai.com

Octane AI 是一款帮助电商企业（如 Shopify 商家）通过互动测验和数据分析来增强客户参与和个性化购物体验的工具。

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

Omnichat为各类零售商提供专业的聊天商务解决方案，整合WhatsApp、LINE等社交渠道，提升客户互动和销售效率。

Blip

Blip

blip.ai

Blip是一个AI驱动的聊天平台，通过聊天机器人提高企业与客户的沟通效率，增强客户参与度和满意度。

Gleen AI

Gleen AI

gleen.ai

Gleen AI是一个生成式人工智能工具，旨在提升客户支持团队的效率，自动化工作流程，支持多语言，并提供个性化服务。

Table Duck

Table Duck

tableduck.com

Table Duck 是一个云端平台，管理和自动化客户沟通，并提供 24/7 支持，支持多种消息渠道和 AI 聊天机器人。

Senter

Senter

senterhq.com

Senter是一款简单的评论管理和短信营销软件，易于设置和集成，便于发送短信营销活动。

Watermelon

Watermelon

watermelon.ai

西瓜是一个对话式AI平台，通过聊天机器人自动化客户服务，无需编程，支持多渠道通讯和整合。

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

LivePerson是一个对话AI平台，帮助企业通过个性化数字对话与客户互动，提升客户满意度和忠诚度。

PowerTextor

PowerTextor

powertextor.com

PowerTextor是一款为企业提供的短信服务，与Microsoft Dynamics 365和Power Platform集成，支持自动化和管理SMS消息发送。

360dialog

360dialog

360dialog.com

360dialog是WhatsApp业务API的官方解决方案提供商，帮助企业通过结构化交互提升客户沟通和消息管理。

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。

Connectly.ai

Connectly.ai

connectly.ai

Connectly.ai 通过 WhatsApp 提供自动化的互动营销，集中管理客户沟通，支持多平台对话和数据驱动决策。

Text Request

Text Request

textrequest.com

文本请求是一个商务短信平台，帮助企业与客户高效沟通，提供模板管理、消息路由和CRM集成等功能。

Routee

Routee

routee.net

Routee是一个云通信平台，提供SMS、语音、邮件和多渠道消息服务，帮助企业有效管理客户沟通和互动。

Instabot

Instabot

instabot.io

Instabot是一个聊天机器人平台，帮助企业自动化客户支持、会议预订和潜在客户管理，提高沟通效率和转化率。

Leadoo

Leadoo

leadoo.com

Leadoo是一个转化平台，将网站流量转化为潜在客户，通过互动工具和分析提升用户体验及转化率。

Payemoji

Payemoji

payemoji.com

Payemoji是一款多渠道消息服务，用户可通过WhatsApp Business等日常消息应用与员工沟通，无需IT技能或下载移动应用。

Voxie

Voxie

voxie.com

Voxie是一款对话式人工智能文本营销工具，帮助零售、服务和餐饮品牌与客户互动，从中获得洞察以增加收入。

产品

探索

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.

对话式营销软件 - 最热门应用 - WebCatalog