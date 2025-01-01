对话智能软件 - 最热门应用

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对话智能软件是一套旨在解释和响应人类语言的工具和技术。通过利用自然语言处理 (NLP)、机器学习和数据分析，该软件可以理解对话的上下文和细微差别，使交互更加高效和富有洞察力。
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AWS Console
amazon.com
AWS控制台是管理AWS云服务的界面，用户可以监控和优化资源，支持多账户登录和与多种AWS服务的集成。
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform（GCP）提供云计算服务，包括计算、数据存储和机器学习，支持应用程序的构建、部署和扩展。
Intercom
intercom.com
Intercom是一个客户服务平台，通过自动化和人工支持增强客户体验，帮助企业提高满意度并降低成本。
Podium
podium.com
讲台是一个综合客户通信平台，帮助企业提高网站转化率和客户互动，集成消息、评论、付款和营销功能。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是一个集成客户服务平台，支持多渠道沟通，具备票务管理、自动化与自助服务功能，帮助企业高效管理客户互动。
Verizon
verizon.com
Verizon应用程序帮助用户管理其Verizon帐户和服务，支付账单、切换计划和监控数据使用，支持多个帐户的管理。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic是一款AI写作工具，帮助用户创建高质量内容，支持多种类型，并与多种平台集成，优化SEO和品牌语音。
Brevo
brevo.com
Brevo是一款综合销售和营销平台，提供电子邮件、实时聊天和社交媒体管理等功能，帮助企业提升客户支持和销售。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp是一个实时聊天和聊天机器人平台，帮助企业与客户互动，自动化销售并改善用户体验。
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool 商务是一款集成WhatsApp业务解决方案的应用，提供API、聊天机器人、CRM及自动化工具，帮助企业高效管理客户关系。
Tidio
tidio.com
Tidio是客户服务软件，提供实时聊天、聊天机器人和AI支持，帮助企业提高客户支持和销售。适用于各种平台和社交媒体。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户 engagement 平台，提供实时聊天、访客追踪与分析，帮助企业与客户即时互动并提升销售转化率。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
Botpress
botpress.com
Botpress是一个生成AI平台，允许用户创建聊天机器人，支持多渠道部署和高度定制，适合开发者和企业使用。
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 是一个允许用户快速创建聊天机器人并自动化任务的平台，支持多种渠道和自定义选项，便于改善客户互动体验。
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie是一个无代码平台，帮助用户创建移动应用、网站和其他数字解决方案，适合不同业务需求。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat是一款对话互动解决方案，支持多渠道客户沟通，提供无代码聊天机器人，帮助企业实现自动化和个性化服务。
WATI
wati.io
WATI是一个基于WhatsApp Business API的客户沟通平台，提供自动消息、聊天机器人和共享收件箱，帮助企业管理客户互动。
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT是一款基于网页的站点构建软件，利用人工智能快速创建专业网站，整个过程少于1分钟，且完全免费。
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot是一个为Twitch、YouTube和Trovo设计的聊天机器人，通过自动化管理聊天，增强观众互动和体验。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是一款在线声誉管理和客户体验平台，帮助企业监控评论、集成社交媒体、管理客户互动和优化业务信息。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一个多渠道营销自动化平台，支持电子邮件、短信营销及聊天机器人，帮助企业管理客户关系和销售流程。
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT是一款无代码聊天机器人构建器，帮助企业快速创建和训练定制化的聊天解决方案，提升客户体验并提高运营效率。
Signals
getsignals.ai
Signals是一款潜在客户生成和人工智能平台，帮助您了解网站访客的行为，吸引准备购买的访客，无需填写表单。
AITable
aitable.ai
AITable是一个无代码的AI开发平台，允许用户通过一键创建个性化的ChatGPT，提供24/7客户服务或企业助手。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise是一个客户服务平台，可整合电子邮件、短信、社交媒体等多渠道通讯，简化客服管理与团队协作。
CustomGPT
customgpt.ai
CustomGPT是一款帮助企业创建定制化聊天机器人的平台，整合多种数据源，提供准确和个性化的客户互动。
Cody
meetcody.ai
Cody是一个智能AI助手，可以基于公司数据进行训练，提供业务支持、即时答案和创意建议，增强团队效率。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
Chatbot Builder AI是一个平台，用户可以创建和部署聊天机器人，提供自定义功能和多渠道支持，旨在改善客户体验。
Norby AI
norby.io
Norby AI是一款为企业提供AI驱动的聊天机器人，支持网站24/7客户咨询，响应快速准确，设置简单，提升客户服务体验。
Engati
engati.com
Engati 是一个聊天机器人和实时聊天平台，允许用户在多个渠道上快速创建和部署自定义聊天机器人，无需编程。
JivoChat
jivochat.com
JivoChat是一款用于在线企业的实时聊天应用，支持多语言和跨平台沟通，集成聊天、电话、邮件等客户互动。
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer 是一个 AI 驱动的个人助手平台，整合多种先进 AI 模型，提供定制解决方案，支持移动应用、网页和浏览器扩展。
Payhip
payhip.com
Payhip是一个电子商务平台，帮助用户销售数字下载、在线课程及实物产品，提供简单的商店建立和交易处理功能。）
Warmly
warmly.ai
Warmly 是为中小型收入团队量身定制的自动销售协调平台，帮助识别、跟踪并连接准备转化的访客。
Zappr.AI
zappr.ai
Zappr.AI 是一个应用，用户可以上传 PDF 文档或提供网站链接，生成一个基于 AI 的聊天机器人，回答与文档相关的问题。
Cohere
cohere.com
Cohere是一个企业级AI平台，提供可定制的AI工具和解决方案，支持多种功能，保证数据安全，提升业务效率。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox是一个综合通信解决方案，利用WhatsApp Business API增强客户互动，简化销售流程并自动化客户交流。
Qualified
qualified.com
Qualified 是一个连接 Salesforce 的管道生成平台，帮助销售团队通过公司网站识别买方意图并进行实时销售对话。
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat是一个AI聊天机器人生成器，用户通过上传网站链接创建自定义GPT聊天机器人，以回答与链接相关的问题。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai是一个对话AI平台，帮助企业实现自动化客户服务，支持多语言对话并提供机器人构建工具。
Glider AI
glider.ai
Glider AI是一个技能智能平台，帮助企业通过虚拟评估和面试工具高效筛选候选人。
Atom
atomchat.io
Atom是一款AI驱动的WhatsApp聊天机器人解决方案，帮助企业生成合格线索、自动化工作流并整合CRM。
Chaport
chaport.com
Chaport是一款综合性消息平台，提供实时聊天、聊天机器人和知识库，帮助企业与客户互动，提高销售和服务水平。
Chatbit
chatbit.co
Chatbit是一款无编码工具，帮助用户快速创建自定义AI聊天机器人，支持数据定制、外观调整和个性化设置。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch是一个集成客户沟通平台，提供实时聊天、电子邮件营销、知识库等工具，帮助企业提升客户支持和营销效果。
Formaloo
formaloo.com
Formaloo是一个集中式工作空间，用户可以创建调查、网页应用和客户门户，方便地收集和管理数据。
Userlike
userlike.com
Userlike是一个客户消息和支持自动化的软件，整合多渠道消息，支持实时聊天和AI聊天机器人，确保数据保护和合规性。
Kindly
kindly.ai
Kindly是一个AI驱动的聊天机器人平台，旨在自动化客户支持和销售，支持多种语言，易于定制和集成。
re:tune
retune.so
re:tune是一个无代码AI应用程序构建平台，支持定制聊天机器人和多种集成功能，适合各类企业使用。
Robofy
robofy.ai
Robofy是一个AI聊天机器人构建器，可以集成到网站上，利用网站内容自动回答访客问题，提供24/7客户支持。
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow是一个AI驱动的全渠道对话平台，帮助企业通过各种消息渠道与客户无缝互动，实现个性化客户体验。
CloudKarafka
cloudkarafka.com
CloudKarafka是一款托管的Apache Kafka服务，简化Kafka的部署和管理，支持高通量数据处理和实时应用程序开发。
Simple Phones
simplephones.ai
Simple Phones 提供 AI 电话代理，为企业接听电话，确保不漏接客户来电，并能自动拨打电话进行跟进。
Chatnode
chatnode.ai
ChatNode是一个AI聊天机器人构建器，允许用户根据自己的数据（如网站和文件）训练聊天机器人，以进行自然对话和回答问题。
Drift
drift.com
Drift是一个客户通信平台，提供实时聊天和聊天机器人功能，帮助企业与客户互动并提升销售效率。
ChatWizard
chatwizardai.com
ChatWizard 是一个平台，帮助企业创建自定义 AI 聊天机器人，支持多语言和数据集成，提供 24/7 客户支持。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud是一个基于云的联系中心平台，支持跨多个渠道的客户服务和交互管理，提供自动化和实时分析功能。