对话智能软件 - 最热门应用 - 乌拉圭

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对话智能软件是一套旨在解释和响应人类语言的工具和技术。通过利用自然语言处理 (NLP)、机器学习和数据分析，该软件可以理解对话的上下文和细微差别，使交互更加高效和富有洞察力。
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Zendesk
zendesk.com
Zendesk是AI驱动的服务解决方案，易于设置，使用和扩展。 Zendesk解决方案可在开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业移动更快。 Zendesk还可以帮助企业利用尖端AI来使服务团队更快，更准确地解决客户问题。 Zendesk AI建立在数十亿个CX互动的基础上，可以在从自助服务，代理到管理员到管理员的整个服务体验中利用Zendesk AI，以帮助您在大规模上有效地成长和有效地运作。 Zendesk为代理提供了工具，见解和上下文，他们需要在任何渠道上提供个性化的服务体验，无论是社交消息，电话还是电子邮件。 Zendesk汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理，到AI供电的工作流和代理工具，自动化以及1200多个应用程序的市场 - 都在一个屋顶下进行了保护。而且，我们的解决方案易于实施和飞行调整，使团队无法要求它，开发人员和昂贵的合作伙伴进行持续的更改。在Zendesk，我们的使命是简化业务的复杂性，并使公司易于与客户建立有意义的联系。从初创企业到大型企业，我们认为，无论规模，行业或野心如何，每个公司都应该拥有聪明，创新的客户体验。 Zendesk在30多种语言的众多行业中为超过13万个全球品牌提供服务。 Zendesk的总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一个用于构建 ChatGPT 聊天机器人的生成式 AI 平台，使用户能够创建具有直观构建体验的聊天机器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支持。 该平台提供广泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，后者提供了下一代聊天机器人编辑器。 此外，该平台还包括 Hub，这是用户可以用来将聊天机器人与其他工具和服务集成的最大集成集合。 它还提供各种资源，包括文档、视频教程、SDK 和 Discord 社区论坛。 Botpress Cloud 是该平台的新功能，用户可以尝试更快地构建和部署聊天机器人，而其可视化流程编辑器提供了直观的可视化流程编辑器，允许用户将用户的对话变为现实。 该平台还提供由最大的聊天机器人开源社区提供支持的各种预构建集成和技能，使用户能够加快构建过程。用户可以利用该平台从分析、误解和情绪分析中获得的见解来不断改进他们的聊天机器人。 此外，Botpress 还提供跨所有渠道的一键部署，以满足用户所在的位置。 Botpress 受到数千家组织的信赖，并构建了各种模板，包括购物伴侣、健康机器人模板、银行支持、IT 助理、电信计费顾问、健身朋友、人力资源助手和语言导师聊天机器人。 总体而言，Botpress 提供了各种工具和功能，使构建和部署聊天机器人变得更快、更轻松。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的产品）是一种对话式互动解决方案，可帮助企业通过多种渠道与客户互动，例如网络聊天、电子邮件、电话以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交渠道。 Freshchat 还提供由人工智能驱动的原生聊天机器人，可以使用无代码构建器轻松构建，帮助企业大规模提供个性化自助服务。借助 Freshchat 的旅程构建器和现成的手册，企业可以领先于客户的需求，并在必要时主动支持他们。 Freshchat 还提供客户对话历史记录和其他相关信息的全面视图，使客服人员更加高效并能够提供个性化体验。
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT 是一款基于网络的网站构建软件，使用人工智能构建网站。只需不到 1 分钟即可完全免费获得您自己的专业网站。
Qualified
qualified.com
资格是使用Salesforce的收入团队的管道生成平台。领先的B2B品牌，例如Adobe，LaunchDarkly，SurveyMonKey，Theboutspot和VMware Trust，有资格通过利用其最大的销售和营销资产（公司网站）来发展其管道，以识别最有价值的买家，可识别购买者的意图，以及立即购买者的意图，以及立即识别的信号开始销售对话。使用合格的客户报告的销售会议增加了10倍，潜在客户转换增加了4倍，管道增加了6倍。 合格的，建立在Salesforce的基础上，将网站与Salesforce数据联系起来，以识别基于帐户的买家意图并促进实时销售对话。合格的AppExchange在Salesforce AppExchange中排名第一，在G2上的20个类别中排名第一。合格的总部位于旧金山，由前Salesforce CMO Kraig Swensrud和前Salesforce Product SVP Sean Whiteley领导，并由Norwest Venture Partners，Redpoint Ventures和Salesforce Ventures资助。要了解更多信息，请访问合格网站。
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - 聊天网站，聊天机器人的设计者。 * 网站聊天。 * 聊天机器人的构造函数。 * 聊天机器人的开发。
Atom
atomchat.io
Atom 提供基于人工智能的 WhatsApp 聊天机器人解决方案，帮助企业产生更多合格的销售线索、创建更智能的聊天机器人、衡量结果以及与 CRM 集成。 主要特点包括： * 24/7智能虚拟助理回答客户疑问 * 能够通过 WhatsApp 广播活动覆盖高达 98% 的客户 * 自动化工作流程，过滤感兴趣的潜在客户并让销售团队集中精力完成交易 * WhatsApp 多代理集成，提供客户对话的全面可见性 该解决方案与 HubSpot 集成，允许企业将 WhatsApp 联系人同步到其 CRM 中，并使用 AI 聊天机器人创建自动化工作流程。 Atom 提供个性化顾问和 WhatsApp 人工智能专家团队，指导企业完成集成过程，将自己定位为市场上的“交钥匙”解决方案。 案例研究强调了客户如何看到显着的改进，例如每月销售额从 200 笔增加到 3,000 笔以上，数字销售转化率增加两倍，以及在 2.5 个月内预订超过 5,000 笔确认预约。 该公司曾出现在《CIO Peru》、《福布斯》和《Estrategia & Negocios》等出版物上，突显了其在市场中的成长和认可。 企业受邀与 Atom 顾问交谈，了解更多信息并亲自尝试该平台。
Jetlink
jetlink.io
人与企业之间的沟通正在发生永远的变化，消息传递将在今天和未来几年发挥核心作用。社交和移动的融合正在塑造客户的行为和期望。他们现在就在这里问问题。 Jetlink 通过全渠道消息传递和先进的企业聊天机器人为您的企业带来“当下的力量”。我们相信这是商业和客户支持方面的革命。 Jetlink 使您能够在客户所在的地方提供令人愉快的对话式销售和支持体验。 Jetink 定位为 A.I.为客户接触点提供支持的中央通信平台，例如网络聊天、IVR、社交消息应用、Facebook Messenger、Whatsapp、Skype、Slack、Teams 和应用内消息。
Netomi
netomi.com
Netomi 得到了世界顶级人工智能领导者的支持并受到全球最大品牌的信赖，是企业客户体验人工智能领域的领导者。 Netomi 提供多模式和全渠道认可的生成式 AI，通过内置的 AI 治理控制确保准确性、安全性和数据隐私，从而确保大规模的品牌安全对话。 我们创新的人工智能部署可确保节省成本、提高运营效率并提高客户满意度、忠诚度、收入和盈利能力。 Netomi 的无代码解决方案可在数周内完成部署，自动扩展，并为非技术用户提供全面的工具，以轻松大规模管理 CX AI。这可以降低总拥有成本、加快上市时间并减少对开发人员资源的依赖。 Netomi 成立于 2016 年，利用最新的人工智能发展来增强客户体验，为品牌提供高质量的自动化支持和工具来增强人工代理团队。 在快速发展的人工智能领域，Netomi 使品牌能够轻松满足不断增长的客户期望并提供卓越的服务。
Botmaker
botmaker.com
Botmaker 是最先进的对话平台，可让您在所有数字渠道中为客户提供智能、快速的答案。使用混合机器人和实时代理构建数字体验。通过聊天商务、客户服务和帮助台运营的自动化解决方案来发展您的业务。通过人工智能和机器学习，该平台使您能够了解和预测客户的需求和要求。我们是 WhatsApp 解决方案提供商和 Messenger 合作伙伴。
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI 是一种虚拟聊天机器人解决方案，旨在为个人、企业家和企业提供问题解决服务。我们的专家团队致力于 24/7 全天候为您的问题提供准确可靠的解决方案。 我们了解个人和企业在当今快节奏的世界中面临的挑战。我们的目标是帮助您克服这些挑战并实现您的目标。我们专注于广泛的领域，包括健康和疾病相关解决方案、商业解决方案、搜索引擎优化、汽车机械、化妆艺术、影评、占星术、历史、科学数据可视化、瑜伽、社交媒体影响力、技术评论、室内装饰、会计、医学、网页设计咨询、房地产、心理健康、个人培训、职业咨询、哲学、动机、旅行、英语口语教学和文案写作。 我们组建了一支训练有素、经验丰富的专业团队，他们对自己的专业领域充满热情。我们的专家拥有最新的知识和技能，可以为您的问题提供最佳的解决方案。我们为能够提供及时、准确的解决方案而感到自豪，这些解决方案是为满足客户的独特需求而量身定制的。 在 Metanoz AI，我们致力于提供卓越的客户服务。我们了解每个客户都有不同的需求和要求，我们努力确保所有客户都得到个性化的关注。我们随时可以回答您的问题，提供指导，并帮助您应对可能面临的任何挑战。 我们的使命是通过为个人和企业提供最佳的问题解决方案来帮助他们实现目标。我们相信，通过利用最新技术和专业人员的专业知识，我们可以帮助客户克服任何障碍并取得成功。 我们不断扩展我们的服务和专业知识，以更好地为我们的客户服务。我们的团队致力于了解各自领域的最新趋势和发展。我们在研发方面投入巨资，以确保我们始终处于行业前沿。
Messangi
messangi.com
自 2001 年以来，Messangi 一直在全球数十亿台设备上将公司与其客户联系起来。我们的多功能且可靠的平台是由业内的一些顶级工程师内部构建的。为了推动我们的运营，我们在 7 个国家拥有世界一流的团队，愿意加倍努力来满足客户的需求。 如今，顶级移动运营商、全球银行和零售商依靠 Messangi 来解决客户沟通和参与挑战。我们的短信、电子邮件、应用程序、移动钱包和语音助手解决方案不断革新公司与客户的互动方式，使沟通比以往任何时候都更加轻松、高效和便捷。 Messangi 的云通信平台即服务可以进行定制和塑造，以创建最合适的解决方案。通过多种渠道的结合，以更有效的方式接触和吸引客户。
Answered.so
answered.so
Answered.so：人工智能驱动的客户服务与人类专业知识。使用 GPT 聊天机器人、知识库、HelpHub 和智能搜索栏解决高达 70% 的客户问题。
Algomo
algomo.com
Algomo 是一个由 AI 驱动的生成平台，旨在通过自定义的类似 ChatGPT 的网站机器人自动提供客户支持。它允许企业有效地解决客户支持交互，通过机器人处理请求，在必要时升级问题，并且无需培训或维护即可进行操作。 Algomo 的平台通过即时回答重复的客户问题来发挥作用，从而降低成本并提高客户满意度 (CSAT) 和员工敬业度分数。它可以自动对支持交互进行标记、分类和分类，从而减少处理时间和手动任务。此外，它还为客服人员提供人工智能建议和实时屏幕共享，以缩短响应时间并提高工作效率。 Algomo 对于希望实现以下目标的企业特别有用： * 自动化客户服务：通过自动化解决大多数支持交互。 * 提高效率：减少用于客户支持的时间和资源。 * 提高客户和员工满意度：通过更快的解决方案和更少的手动任务。 * 国际扩张：凭借其多语言功能，它是企业在全球范围内扩张的理想选择。
Alendei
alendei.com
Alendei 是基于人工智能的客户参与平台。它使用户能够向手机用户发送短信。它通过对话界面提供自动化的客户支持和参与，以提高用户体验和满意度。它使用户能够通过集成 WhatsApp 业务 API 发送和接收消息来提供双向通信。
AIhelp
aihelp.net
Aihelp是总部位于香港的全球客户支持平台公司。该公司成立于2014年，目前拥有80多名员工，并为32个国家和地区的12,000名客户提供服务。 它是专为热衷于客户关系和满意度的公司而设计的，以使其更强大，个人和富有成效。我们旨在提示公司通过为他们提供所有易于使用20多种语言易于使用的工具和技术基础结构提供大力的支持，然后提供成熟的服务和积极参与。 AIHELP是一个AI客户支持平台，目的是用于移动和Web的消息传递和操作，包括许多客户支持功能，例如应用程序内消息传递，AI聊天机器人，自动检查表单，推送通知，警报，Spotlight，Spotlight，Spotlight，应用程序索引等等。 它使您可以使用机器学习来提供个性化的支持，用于强大的基于云的分析，以提高更高的排名和保留率，并立即解决客户问题，并高效地解决大量数据，使客户保持快乐和满意。
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot 是一款用于客户支持的人工智能会话聊天机器人构建器。AIChatbot 使您能够创建根据您自己的数据进行训练的自定义 GPT 聊天机器人。这是通过上传您的网站 URL、PDF 文件或站点地图来实现的。 AIChatbot 可以用多种语言回复客户询问，并提供将聊天机器人小部件直接嵌入到您的网站上的便利
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai 由 PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion) 开发，旨在帮助企业加速数字客户体验。我们的方法构建为企业、云或本地解决方案，可实现技术与人员之间的无缝协作。 InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) 是一家总部位于印度尼西亚的科技公司，主要致力于利用新技术和面向客户的渠道帮助企业提升客户体验。我们服务于金融、汽车、在线旅游、教育、公共部门等多个行业。
WeConnect.chat
weconnect.chat
一体化对话式人工智能平台 利用 WeConnect.chat 的对话式 AI 界面增强您的业务。通过自定义 AI 聊天机器人简化潜在客户开发、提升客户支持、彻底改变入职流程并释放无限可能性。无缝集成基于规则的组件并利用多渠道代理仪表板的潜力。
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual 是业界公认的对话式人工智能领导者，拥有近二十年的经验和无与伦比的专业知识。我们创新的 V-Person™ 虚拟代理、聊天机器人和实时聊天解决方案将人类和人工智能结合在一起，为客户和员工提供无缝、个性化和可扩展的数字支持。全球领先的组织依靠我们屡获殊荣的技术和专家咨询来改善他们的支持体验、降低成本、增加销售额并建立品牌忠诚度。我们的全球团队和广泛的合作伙伴网络支持以超过 37 种语言在世界各地安装，提供本地化协作和国际见解。 Creative Virtual 总部位于英国，在美国、澳大利亚、印度、新加坡和香港设有业务。
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai 是专为企业高管设计的客户关系自动化平台。 用于客户支持和潜在客户开发的无代码自动化平台。由人工智能驱动，我们的智能虚拟代理动态解决或分类您客户的查询。
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai 是一个综合平台，使用户能够为各种业务应用程序创建和部署自定义 AI 聊天机器人和生成式 AI 模型 (GPT)。 该平台的主要特性和功能包括： * 易于使用：该网站强调 ChatBotBuilder.ai 是“构建自定义聊天机器人和 GPT 的最快、最简单的方法”，无需广泛的技术专业知识。 * 灵活集成：该平台支持与数千种应用程序集成，并允许用户连接他们的工具和团队以获得竞争优势。 * 尖端人工智能：ChatBotBuilder.ai 利用最新的大型语言模型 (LLM) 和人工智能技术来为复杂的聊天机器人和 GPT 提供支持。 * 定制：用户可以使用平台的用户友好界面定制聊天机器人的外观、功能和行为。 * 跨渠道支持：聊天机器人可以跨多个渠道集成，包括网站、社交媒体、电子邮件和语音。 * 营销工具：该平台提供内置营销功能，帮助用户通过聊天机器人更有效地吸引客户。 * 分析：强大的分析功能允许用户跟踪和优化聊天机器人的性能。 该网站将 ChatBotBuilder.ai 定位为“2024 年全球最佳人工智能聊天机器人构建器”，满足希望通过人工智能的力量实现客户服务自动化、简化沟通和增强用户体验的企业和组织的需求。 该平台为个人用户提供专业计划，为希望创建自己品牌的聊天机器人解决方案的机构和大型组织提供白标企业计划。 总体而言，ChatBotBuilder.ai 似乎是一个全面的无代码平台，旨在使各种规模的企业能够利用先进的人工智能聊天机器人和生成式人工智能模型的优势。
ChatShape
chatshape.com
ChatShape 是下一代人工智能驱动的工具，可让您为您的网站构建人工智能驱动的聊天机器人。只需访问 chatshape.com/create，添加将被抓取的网站链接，文本将用于训练聊天机器人，您可以将其嵌入到您的网站上，以立即回答客户查询，将更多访问者转化为客户，并为您节省成本数百小时的时间。
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE 是一个创新平台解决方案，供用户创建 DIY WorkBot，以提高技能、利益相关者参与、业务流程转型和组织知识管理。它还可以通过 API 与后端系统集成，以实现所需的定制级别，从而促进机器人流程自动化 (RPA)。
Botifi
botifi.me
聊天机器人构造器，自动执行 Telegram、Facebook Messenger、Instagram 等上的销售、营销和支持
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt 是一个以用户体验为中心的平台，允许企业构建聊天机器人，而无需任何编码技能。它为初创企业和成熟企业提供了完整的聊天机器人解决方案。 该工具专为营销人员、客户和开发人员设计。对于营销人员来说，它可以设计虚拟人物、创建有针对性的营销活动，并提供数据驱动的见解。 对于客户而言，BotDistrikt 可确保机器人 24/7 全天候可用，从而实现流畅且互动的对话。它还支持人工切换来管理票证并允许多渠道通信。 对于开发者来说，该平台是高度可定制的；它包括逻辑条件、正则表达式模式、人工智能训练、API 集成和 Javascript 函数，以支持复杂的双向对话。 BotDistrikt 的聊天机器人能够在各种渠道上运行，包括 Whatsapp、Facebook Messenger、Telegram、网站、Google Assistant 和 Skype。 它还集成了 Dialogflow、Wit.ai、Gmail 和 Slack 等有用的工具。该平台得到了 Entrepreneur First 和新加坡信息通信发展局的支持。 BotDistrikt 强调以客户为中心、人工智能驱动的聊天机器人，旨在提供一种简单、有趣且智能的工具来构建和实施聊天机器人策略。
Bot9
bot9.ai
创建您自己的人工智能助手，它不仅智能，而且独一无二！
arabot
arabot.io
领先的无代码聊天机器人平台。 专为企业打造，可超快速地大规模自动化客户交互和服务履行。 arabot 是中东和北非地区领先的低代码企业聊天机器人平台，旨在帮助企业自动化任务、推动卓越的客户服务、增加销售额并使用对话式 AI 与客户创造有意义的对话体验。 arabot.io 为任何人提供在几分钟内构建、测试、管理和部署机器人的工具。凭借强大的管理功能和企业级安全性，我们每月处理超过 200 万次企业对客户对话。我们的目标是帮助企业与客户更快、更顺畅、更高效地沟通。 自 2016 年以来，我们在 FB Messenger、WhatsApp、Slack、Telegram、Hangouts、网站和其他通信平台上为电子商务、汽车、电子政务、能源和公用事业、零售和电信创建了聊天机器人。
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI 是一家提供培训服务和 Microsoft Teams 集成的公司，旨在帮助组织和个人释放 ChatGPT 等生成式 AI 技术的力量。 FranklyAI 的要点： * 培训服务：FranklyAI 提供核心培训计划，帮助组织和个人掌握使用生成式人工智能工具和技术。 * FranklyAI for Microsoft Teams：这是一款 Microsoft Teams 应用程序，可直接在 Teams 平台内安全、适度地访问生成式 AI 功能。这使得员工可以在受控的企业环境中使用 ChatGPT 等人工智能助手。 * 定制解决方案：FranklyAI 还根据其业务客户的特定需求和要求开发定制的生成式人工智能解决方案。 该网站强调了采用生成式人工智能的组织将如何超越那些不采用生成式人工智能的组织，因为它可以提高员工的生产力并节省时间和金钱。 FranklyAI Teams 应用程序的定位是释放这些技术的潜力，同时保持安全性和控制力。 该网站包括客户评价、有关 FranklyAI 团队和方法的信息，以及各种媒体报道的他们的工作示例。总体而言，Frankly.ai 似乎专注于通过培训、软件集成和定制解决方案推动生成式人工智能技术在企业领域的采用。
Evie
evie.ai
Evie 是世界上最好的人工智能招聘协调员，帮助招聘人员接管耗时的面试安排工作，同时保持人性化。西门子人才招聘顾问 Marta Brockwell 如此评价 Evie：“我每个月安排近一百次面试，有了 Evie，我节省了 30% 的时间！这使我能够专注于真正重要的任务，例如寻找候选人，并投入更多时间筛选最优秀的人才加入我们公司。我还使用 Evie 自动向候选人和招聘经理发送正确的信息（附件、说明等），从而节省了我更多的时间，并确保为所有候选人和面试官提供一致的体验。 Evie 还与我们的候选人进行了良好的互动，提供了顺畅的候选人体验。 Evie 团队反应敏捷，合作愉快。”即使有了自动化，今天的招聘人员仍然很难兼顾面试、让候选人惊叹并赢得人才争夺战。 54% 的招聘人员希望面试安排自动化。 Evie 是由 AI 提供支持的同类最佳面试安排方案，可让招聘人员摆脱面试安排的痛苦，在面试官和候选人之间提供协作体验，并实现： • 面试安排速度提高 10 倍 • 重新安排时间减少 2 倍 • 面试时间节省 30%招聘人员日联系 [email protected] 安排演示和免费试用。
eBotify
ebotify.com
eBotify 是一个人工智能驱动的对话机器人构建平台，可为您的业务创建定制的聊天机器人，用于潜在客户开发、实时聊天支持、交互式登陆页面、调查、查询、预约、反馈和建议。
crafter.ai
crafter.ai
Crafter.ai：一个对话式人工智能平台，结合了规则、机器学习和生成式人工智能，使所有经验水平的用户都能快速轻松地创建聊天机器人和虚拟助手。
Botmakers
botmakers.net
Botmakers 使用 150 多个即插即用聊天机器人模板帮助代理机构和营销人员在更短的时间内创建机器人。 ------------------ 当前可用的模板类型如下： • 客户服务、实时聊天、客户支持和常见问题解答聊天机器人。 • 餐饮服务公司和连锁餐厅的餐厅预订机器人。 • 为医生、律师、私人教练、政治家、酒店、实体机构等提供预约、日程安排和接待聊天机器人。 • 电子商务聊天机器人。 • 服装公司、电影、非营利组织等的品牌聊天机器人。 • 名人、音乐家和政治家的个人聊天机器人。 • 餐厅和餐饮服务公司的送货聊天机器人。 • 适用于航空公司、公共汽车、火车和其他公共交通公司的交通聊天机器人。 • 出版商的新闻机器人。 • 在线旅行社和酒店的旅行机器人。 • 适用于经纪人和房地产机构的房地产调度聊天机器人。
Codar.io
codar.io
Codar.io 是一个一体化数字营销平台，旨在简化企业在线营销的各个方面。它集成了多种工具和功能，以提高营销效率和效果。其中包括 Facebook、Instagram、Telegram 和 WhatsApp 等平台的聊天机器人，以及电子商务、短信/电子邮件营销和社交媒体管理功能。 该平台以其易用性和经济性而闻名，适合希望提高在线形象和客户参与度的中小型企业。用户可以在一个界面中实现自动化响应、管理营销活动和分析绩效。Product Hunt。
Jekka.ai
jekka.ai
Jekka 是一款人工智能驱动的聊天机器人，全天候 24/7 运行，像真人一样说话。它可以快速处理客户询问、指导购买并提高转化率。 Jekka 配备内置逻辑和票务系统，可以在必要时无缝升级为人工协助。通过利用您的内容，它可以提供准确、及时的响应，同时避免错误信息。 Jekka 支持超过 175 种语言，帮助电子商务卖家提高销量并确保客户满意度。
Howazit
howazit.com
在 Howazit，我们通过实现简单且最重要的是相关的沟通，帮助各种类型、规模和行业的组织满足客户期望，并引导他们完成整个旅程。我们的营销和运营解决方案使您能够在相关接触点与客户互动，衡量他们的客户体验，并以个性化、定制的方式采取相应的行动。
Hello Moe
hellomoe.co.uk
Hello Moe 是一个通过自动对话和 1-2-1 人工支持帮助公司建立联系、沟通和转化的平台。使用我们直观的无代码机器人构建器设计流畅的对话体验。将每次访问变成一次对话。发送动态响应，鼓励客户聊天和互动。 聊天机器人 - 访问广泛的模板或创建您自己的定制对话流程。 实时聊天 – 无缝人工切换，需要时立即加入对话。
Tovie AI
tovie.ai
Tovie AI 提供广泛的人工智能驱动解决方案，专门用于提高多个行业企业的参与度和服务。 他们的产品包括定制聊天机器人和语音机器人，可应用于多种用途，例如联络中心的客户支持、公共服务、酒店和保险等。 该软件还可以与企业数据无缝交互，提高业务优化潜力。他们提出了量身定制的收债解决方案，并通过店员功能增强零售服务。 他们的技术也可以很容易地被移动运营商采用并应用于银行业。 Tovie AI 金融服务将安全性放在首位，并已通过 IBM 认证，有效且合规。 作为促进数字业务增长使命的一部分，Tovie AI 提供了独特的生成式人工智能专业知识，可以将数据转化为可行的见解，正如他们与林肯大学的合作所证明的那样。 他们的产品包括 Tovie Platform 和 Tovie Cloud。总体而言，Tovie AI 已经展示了如何战略性地利用人工智能来推动企业发展，正如他们的成功案例所反映的那样。
QuickReply.ai
quickreply.ai
QuickReply.ai 是一款即用型 WhatsApp 商务解决方案，适用于 Shopify、WooCommerce、Magento 等在线商店平台。 插入后几分钟内，QuickReply 就会同步有关商店的信息： 1. 产品， 2.库存， 3.优惠券， 4. 顾客， 5.订单。 它附带自动预先规划的 WhatsApp 活动，用于： 1. 回收废弃的手推车 2. 订单提醒 3. 订单确认 4. 将货到付款订单转换为预付订单 5.追加销售和交叉销售产品 6. 带有个性化折扣优惠券和消息的促销广播 7. 订单退款/换货 8. 获取反馈。 还有更多... 其余 30% 会转移到一个收件箱，以便人工代理快速采取行动并更快地为客户提供服务。
Octocom
octocom.ai
Octocom 是一个适用于电子商务商店的人工智能客户支持平台，可自动执行日常任务的客户支持，并让您的团队只处理特殊情况。与主要电子商务平台和帮助台一键集成、售前和售后人工智能支持以及屡获殊荣的 24/7/365 实时客户支持，帮助任何规模的品牌设置和集成我们的人工智能 - 所有没有夸大的成本。
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart 受到 3,000 多家 Shopify 和 Shopify Plus 商店的信赖。我们为电子商务企业提供通过对话式文本营销来增加销售额和与客户建立关系的能力。使用 TxtCart，您的团队将能够发展合规的订阅者列表，利用商店的历史 Shopify 数据创建有针对性的短信营销活动，减少废弃的购物车，并与客户进行双向对话，解锁全新的营销渠道，以提高有意义的投资回报率。我们对我们的产品充满信心，我们保证 10 倍的投资回报率或退款，这是行业领先的统计数据。我们是一个由 20 多名员工组成的完全远程团队，遍布美国、加拿大及其他地区！我们是一家以客户支持为先的公司，但最重要的是，我们的竞争优势在于我们非常注重结果，从我们的保证到我们的结果，再到我们的定价。
CommBox
commbox.io
CommBox 是一个企业级人工智能全渠道客户体验平台，使品牌能够通过单一界面跨所有渠道吸引客户，利用全渠道通信、数字参与、业务自动化、对话式人工智能和生成式人工智能聊天机器人。 CommBox 帮助组织自动化重复性工作、优化客户旅程、提高客户服务团队的工作效率，并在数字优先的环境中领先于不断变化的客户期望。 CommBox 使支持和销售团队能够通过唯一的自主通信平台，通过客户首选的消息通信渠道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地与客户互动。 CommBox 的 350 多家企业客户受益于呼叫中心运营成本的降低、客户满意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 体验：访问 www.commbox.io
SmatBot
smatbot.com
SmatBot 是 ByteQuark Solutions 的子公司，是人工智能聊天机器人行业的领先企业，业务遍及美国、中东和印度，拥有 5000 多名活跃用户。 我们的全渠道、多语言（50 多种语言）AI 聊天机器人平台是一款易于使用、无需编码、功能丰富的工具，可跨渠道（网站、移动应用、Messenger、Instagram、WhatsApp、 ETC）。 我们的一些能力包括： * 产生潜在客户， * 客户支持， * 回答常见问题， * 实时聊天 * Whatsapp 营销和促销信息 * OCR扫描， * 电子邮件和短信 OTP 验证 * AdWords 跟踪， * 意图映射 * 基于上下文的自动化 最适合： * D2C电子商务， * 教育 * 后勤 * 房地产 * 热情好客 * 卫生保健 * 金融科技
Sobot
sobot.io
我们提供联络中心解决方案，包括客户服务和营销。我们的产品范围包括人工智能聊天机器人、实时聊天、语音、票务。我们致力于提供全渠道和智能解决方案，确保跨各种渠道的无缝客户互动。我们拥有三星、OPPO、DFS、飞利浦、J&T 和液化空气等知名客户。此外，我们还与AWS、阿里云、Meta等行业巨头建立了合作伙伴关系。我们希望帮助企业实现更好的客户体验和更高的满意度。通过提供尖端的解决方案，我们希望推动全球客户的成功。
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer 是一个由人工智能驱动的客户参与平台，旨在提高客户服务效率和个性化。它提供 24/7 的可用性、对查询的快速响应，并通过减少对人类客户服务代表的需求来显着节省成本。该平台支持一系列功能，包括自动化支持、潜在客户收集、会议安排和高级分析。 GPT-Trainer 受到超过 25,000 家企业的信赖，并与各种 CRM 和消息传递渠道无缝集成。
STAN AI
stan.ai
STAN是第一位数字财产经理助理。它使用人工智能为物业经理 24/7 回复短信和电子邮件。 STAN 于 2019 年由两位前物业管理高管创立，他们在该行业工作了 20 多年，并曾在北美最大的管理公司工作过。 STAN 是一个屡获殊荣的平台，已获得罗杰斯、联邦快递、国家研究顾问、乔治布朗学院、加拿大初创公司、滑铁卢加速器中心等机构的认可！
VirtualSpirits
virtualspirits.com
VirtualSpirits 聊天机器人为任何企业提供联系解决方案。它涵盖电子商务、专业服务、技术支持、电子或时尚。适用于公共或私人机构的网站。可以根据个人兴趣进行配置。添加徽标，回答客户的问题，吸引用户的注意力，并回答他们的询问，将其转化为潜在客户。选择最适合公司需求的计划类型。
Web2Chat
web2chat.ai
Web2Chat 是一个动态的人工智能聊天机器人平台，旨在改变企业处理客户支持业务的方式。其主要特点包括： 1. AI 支持的响应：Web2Chat 利用机器学习算法从您的网站内容、文档或导出的 Notion 文件中学习，为用户查询生成精确且即时的响应。 2. 无缝用户交互：该平台托管一个组织良好的收件箱，管理员或客户主管可以在其中监控所有机器人用户对话。它包括一些功能，例如对滥用机器人的用户进行阻止以及“标记所有已读”按钮来轻松管理用户消息。 3. 多源机器人训练：Web2Chat 可以灵活地使用各种来源来训练机器人，包括域、Intercom、Gitbook、Zendesk 文章和文件（PDF、txt、CSV、Markdown）。它为机器人拥有广泛的知识库打开了大门。 4. 多个机器人和页面管理：该平台允许您管理多个机器人，每个机器人分配给不同的页面或网站。每个机器人都可以使用不同的来源进行单独训练。 5. 免费计划访问：Web2Chat 在注册后提供免费计划，为用户提供在选择付费计划之前探索平台潜力的机会。 6. 状态指示器和已读回执：在非机器人会话中，状态指示器和已读回执有助于更好地理解用户交互。它显示用户是否在线以及用户是否已阅读主管的消息。 Web2Chat 的强大功能旨在显着增强您的客户服务体验，确保及时、准确且高效地响应客户的查询。
Yugasa Bot
helloyubo.com
Yugasa Bot 是一个基于 NLP 的生成式 AI SaaS 平台，用于创建虚拟接待，以自动化医院/诊所/实验室的前台和支持任务，24x7。这些虚拟聊天助手可以用 100 多种语言聊天，其中包括多种印度方言。 YugasaBot 经过训练后可以处理与医生预约预订、实验室报告状态、血库信息、药房、床位可用性、保险等相关的任务和查询。这些机器人能够将医院的支持成本降低高达 40%。 使用 YugasaBot 平台创建的聊天机器人是全渠道的，可以放置在任何通信渠道，如 WhatsApp、FB Messenger、网站、移动应用程序等。它是一个即插即用的解决方案，无需编码知识即可使其围绕商业。它的各种扩展（如 Yu-Desk、Yu-DB、Yu-Consult）以及多个开箱即用的功能（如 WhatsApp Campaigning、HACK（人工代理控制套件）和电子商务）使 YugasaBot 成为 360 度、随时可用的医疗保健企业使用的解决方案。 该产品经过 VAPT 验证，位于一个非常安全可靠的生态系统中。来自电子商务、教育、房地产和 BFSI 业务领域的其他 D2C 客户目前也在利用 YugasaBot 的潜力来实现促销、潜在客户开发和客户支持的自动化。
Zifront
zifront.com
用于潜在客户开发和客户成功的聊天机器人和实时聊天软件。
Stackchat
stackchat.com
Stackchat.com 是一个促进就广泛主题进行参与讨论和对话的平台。它是一个虚拟的聚会场所，来自不同背景的人们可以聚集在一起分享想法、寻求建议并与具有相似兴趣的其他人建立联系。无论您是想深入探讨技术、探索错综复杂的文学，还是只是随意开玩笑，Stackchat.com 都可以提供有意义的互动空间。凭借其用户友好的界面和强大的社区，它是一个交流知识、建立友谊和庆祝好奇心的地方。立即加入 Stackchat.com 的对话吧！
Teleform
teleform.io
Teleform 是一个无代码平台，使用户能够轻松创建、定制和部署引人入胜的 Telegram 机器人，通过消除编码复杂性的可视化聊天机器人构建工具简化数字通信。 Teleform 专为初学者和经验丰富的创建者而设计，提供直观的界面，简化了聊天机器人从开始到结束的创建过程。
Thinkstack
thinkstack.ai
Thinkstack，我们相信人工智能应该让对话变得更容易，而不是更困难。我们的工具使您能够快速构建人工智能驱动的聊天机器人，感觉就像真正的对话。 借助 thinkstack，您可以： * 用您网站、文档等中的知识武装您的聊天机器人。我们将提取并构建关键细节。 * 自定义您的聊天机器人的外观和风格以匹配您的品牌。 * 将聊天机器人无缝集成到您的网站中以获得个性化支持。 * 轻松处理多种语言。 * 收集线索信息。 我们处理人工智能，因此您可以专注于真正的联系。
Tiny Talk
tinytalk.ai
Tiny Talk 是一个软件即服务平台，使用户能够在几分钟内构建和部署聊天机器人。它提供了直观的界面和工具来使用大型语言模型创建自定义聊天机器人。 Tiny Talk 允许用户使用自己的数据或文档训练聊天机器人，自定义其行为，并通过 API 将其集成到网站、WhatsApp 等消息平台或其他应用程序中。用户可以创建知识库、抓取网页 URL 并从访问者那里生成潜在客户。 总体而言，Tiny Talk 使用户能够利用聊天机器人技术实现客户支持自动化、增加电子商务销售额、捕获和鉴定潜在客户、收集反馈、提供技术支持或简化人力资源、业务和员工入职操作。
OCA
ocaindonesia.co.id
OCA 是您的全方位通信助手。基于网络的全向通信仪表板成立于 2019 年，是 Telkom 集团的成员。我们提供实时沟通解决方案，帮助您提高知名度、改善客户体验并为您的企业制定全面的沟通策略。
Lyris.ai
lyris.ai
关于 Lyris 是您基于 GPT4 的人工智能团队成员，能够根据您的要求量身定制各种角色。 我们的无代码人工智能聊天机器人平台可帮助销售和营销、运营和客户服务团队轻松构建端到端的无缝对话体验，彻底改变企业与受众互动的方式，并确保提高绩效和生产力。 Lyris 可以作为您的 - 1.人工智能销售聊天机器人：增强您的销售能力 - 转化率提高 30% 以上 - 1:1 个性化 2. AI客户支持：为您的客户提供VIP待遇 - FCRR 提高 70% 以上 - 24/7 实时支持 3. AI员工助理：自动化您的销售流程 - 信息访问速度提高 70 倍 - 97% 准确度 只需选择一个角色，粘贴您的代码，然后就可以看到它的销售！
Mevo
usemevo.com
Mevo 是一款易于使用的聊天机器人构建器，配备基于规则和人工智能驱动的选项、大量模板等。 借助 Mevo，您可以构建和发布聊天机器人页面，并在几分钟内将其作为弹出窗口集成到您的登陆页面，而无需任何编码经验，这要归功于其用户友好的拖放界面。 Mevo 提供多种功能，让您的信息收集体验更加顺畅，包括参与度分析、会话重播以及以 CSV 格式导出数据的功能。 您还可以使用自己的品牌自定义聊天机器人，并设置初始消息和后备消息，以便您的机器人在没有响应时使用。
nativeMsg
nativemsg.com
NativeMsg 专注于利用人工智能 (AI) 和丰富的消息传递渠道为企业创造创新的对话体验。 我们的平台将 SMS、RCS（丰富通信服务）、Google 商业消息和社交媒体等不同的通信渠道整合到一个统一的界面中，使企业能够更有效地与客户互动。 这些解决方案可帮助企业改善客户服务、增强参与度、推动销售并提高整体效率。 此外，NativeMsg 还提供分析和报告功能，可深入了解客户行为和交互模式。该平台可以与现有的CRM系统集成，帮助企业更有效地跟踪和管理客户对话。 这些解决方案围绕聊天机器人和人工智能构建，使交互变得无缝、个性化和即时，并且 24/7 全天候可用。 我们的技术具有可扩展性和灵活性，确保能够适应不同行业的企业增长和不断变化的需求。
Noodle Factory
noodlefactory.ai
Noodle Factory 借助人工智能助教将教育工作者变成超级英雄。 Noodle Factory 构建了一个独特的平台，使教育工作者能够提供人工智能驱动的自适应辅导、考试准备以及评估的创建和评分，所有这些都只需单击按钮即可。学生进行互动对话，并通过聊天进行个性化的一对一辅导。借助 Noodle Factory，教育工作者每年最多可以节省 400 个小时！