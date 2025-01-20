对话智能软件 - 最热门应用 - 罗马尼亚

Chatnode

chatnode.ai

ChatNode 是一个 AI 聊天机器人构建器，允许任何人创建由 OpenAI 的 GPT 技术支持的智能聊天机器人。借助 ChatNode，您可以使用自己的数据（例如网站、PDF、文档和文本）训练聊天机器人。然后，聊天机器人可以进行自然对话并回答与您的数据相关的问题。 ChatNode 可以轻松地将聊天小部件添加到您的网站。有不同的定价计划可供选择，包括免费测试计划。 ChatNode 利用 OpenAI 强大的自然语言处理模型，例如 GPT-3。您可以通过连接到网站或上传文档来提供您想要训练聊天机器人的数据。 ChatNode 处理并分析这些数据以创建知识库。然后，它会根据您的数据微调人工智能模型，以便聊天机器人可以进行知识渊博的对话。 当网站访问者与您的聊天机器人互动时，它会根据其训练生成类似人类的响应。提供的数据越多，聊天机器人就会变得越聪明。 * 训练任何数据 - 上传 PDF、Word 文档、文本文件或连接到网站来训练聊天机器人。数据越多越好。 * 嵌入任何地方 - 只需几行代码即可轻松将聊天机器人添加到您的网站。 ChatNode 提供可嵌入的小部件。 * 直观的仪表板 - 仪表板允许您训练、管理和监控多个聊天机器人。跟踪对话并优化聊天机器人的性能。 * 自定义外观 - 自定义聊天机器人的名称、头像、颜色和品牌以匹配您的业务。 * Slack 集成 - 将您的聊天机器人与 Slack 集成，以便在您的工作区中回答问题。 * API 访问 - 对于高级定制，ChatNode 提供 API 访问以在平台之上构建。 * 价格实惠 - 计划从免费开始，并随着您的使用量增长而扩展。按年计费可免费使用 2 个月。