对话智能软件 - 最热门应用 - 菲律宾

Chaport

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Chaport 是一个一体化消息平台，提供多渠道实时聊天、聊天机器人、知识库等。它通过为企业提供一种与网站访问者互动的简单方式、获得更多合格的销售线索、促进销售和改善客户服务来帮助企业发展和繁荣。如今，Chaport 已被全球 30,000 多个团队使用。 为什么是查波特？ Chaport 为您提供了一组强大的功能，帮助您将网站访问者转化为忠实的客户。然而，它仍然是用户友好的，使与客户的沟通像与朋友聊天一样轻松愉快。 安装过程很简单，不需要超过5分钟。只需将聊天小部件添加到您的网站即可开始回答客户的问题。如果您还需要聊天机器人，借助 Chaport 的所见即所得聊天机器人构建器，您可以在几分钟内创建它。 主要特点： – 实时聊天：与您的客户实时交谈。 – 聊天机器人：让聊天机器人回答常见问题并确定潜在客户资格。即使您的团队处于离线状态，也可以 24/7 提供即时帮助。 – 知识库 + 常见问题解答机器人：为您的客户提供知识库并激活常见问题解答机器人以在聊天小部件中自动推荐文章。 – 与 Facebook、Viber、Telegram 等集成：在一处回答来自所有渠道的问题。 – 自动邀请：与网站访问者发起更多聊天。 – 保存的回复：准备常见问题的答案模板，只需点击几下即可回答，节省您的时间。 – 打字洞察：在发送消息之前阅读消息并更快地回复。 – Web、桌面和移动应用程序：无论您身在何处，都可以与客户聊天。 – Zapier 和 API：将 Chaport 与您的网站更紧密地集成或将其连接到第三方应用程序。 – 还有更多... 立即注册并增加您的销售额！可以免费试用。