对话智能软件 - 最热门应用 - 圣巴泰勒米

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
对话智能软件是一套旨在解释和响应人类语言的工具和技术。通过利用自然语言处理 (NLP)、机器学习和数据分析，该软件可以理解对话的上下文和细微差别，使交互更加高效和富有洞察力。
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)...
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一种人工智能驱动的服务解决方案，易于设置、使用和扩展。 Zendesk 解决方案开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业能够更快地发展。 Zendesk 还帮助企业利用尖端的 AI 服务团队更快、更准确地解决客户问题。 Zendesk AI 建立在数十亿次 CX 交互之上，可在从自助服务、客服人员到管理员的整个服务体验中加以利用，帮助您大规模发展和高效运营。 Zendesk 为客服人员提供他们所需的工具、见解和上下文，以便他们在任何渠道（无论是社交消息、电话还是电子邮件）上提供个性化的服务体验。 Zendesk 汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理...
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins...
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 来从竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美国无线网络运营商，之前作为 Verizon Communications 的一个独立部门以 Verizon Wireless 的名义运营。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户...
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。我们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。我们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 我们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，我们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的产品）是一种对话式互动解决方案，可帮助企业通过多种渠道与客户互动，例如网络聊天、电子邮件、电话以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交渠道。 Freshchat 还提供由人工智能驱动的原生聊天机器人，可以使用无代码构建器轻松构建，帮助企业大规模提供个性化自助服务。借助 Freshchat 的旅程构建器和现成的手册，企业可以领先于客户的需求，并在必要时主动支持他们。 Freshchat 还提供客户对话历史记录和其他相关信息的全面视图，使客服人员更加高效并能够提供个性化体验。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 通过对话推动您的在线销售！使用 Smartsup 实现销售自动化。我们为您提供增长在线销售额所需的一切：人工智能、LeadGen 聊天机器人、实时聊天以及更多可用于在正确的时间吸引访客的工具。并立即将他们转化为忠实的客户。 Smartsupp 是世界上领先且最值得信赖的聊天和聊天机器人解决方案之一，目前推动了超过 100,000 个网上商店和网站。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的现代上市平台。我们拥有最大、最准确、更新最频繁的数据库，包含有关公司和联系人的见解、情报和购买意向数据。我们在该智能之上添加其他工具，例如对话智能 (Chorus)、销售参与 (Engage) 和数据编排 (RingLead)，以帮助您与潜在客户和现有客户互动。通过将所有这些工具与您使用的其他关键系统集成，您的上市团队将做好更充分的准备和装备，以完成更多交易并达到目标。
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 可让您在几分钟内使用不同的模板创建聊天机器人，并立即自动执行关键任务。轻松拖放新元素以使任何模板适应您的需求。 ChatBot 已准备好开箱即用，而 AI 算法可帮助您随着时间的推移改进响应。 设计流畅的对话体验，与客户建立更好的关系。发送动态响应，鼓励客户聊天和互动。混合搭配文本、图像、按钮和快速回复来展示您的品牌、产品和服务。 通过一键集成在不同平台和渠道上使用 ChatBot（Facebook Messenger、Slack、LiveChat、WordPress 等）。使用开放 API、Webhooks 和 Zapier 将您的聊天机器人连接到您能想到的任何东西。
Appy Pie
appypie.com
一个综合平台，提供所有人工智能和无代码解决方案，可帮助您启动、运营和发展业务。 Appy Pie 拥有一系列产品和服务，可以帮助任何企业利用最新的移动应用程序、网站、聊天机器人、自动化、设计、知识库、帮助台等无代码技术，全面实现卓越。
WATI
wati.io
Wati 是基于 WhatsApp Business API 构建的领先对话平台，重新构想客户互动。我们易于使用的软件使 100 多个国家/地区的 8,000 多家企业能够大规模提供个性化的实时对话。 借助创新的人工智能解决方案，我们正在改变公司的沟通方式： * 共享收件箱可实现无缝协作 * 强大的自动化提高效率 * 广播消息吸引客户 * 智能聊天机器人提供即时支持 作为一家快速发展的全球 SaaS 初创公司，我们热衷于利用技术在企业和客户之间建立有意义的关系。我们才华横溢、积极进取的团队的愿景是通过有意义的对话赋予组织权力并重新定义联系。
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot 是一款适用于 Twitch、YouTube 和 Trovo 的聊天机器人，可让您通过审核和新功能自动进行直播聊天，从而让您有更多时间娱乐观众。
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business 是一款一体化 WhatsApp 商业解决方案，我们的产品包括官方 WhatsApp API、聊天机器人、基于 WhatsApp 的 CRM、自动化、与许多工具的集成等。 WhatsTool 团队专注于为 WhatsApp 和在 WhatsApp 上开展业务或营销的小型企业构建工具。我们正在构建更多像 WhatsSave 这样的应用程序，帮助企业保留新的号码以利用它们实现增长。
Helpwise
helpwise.io
留住客户与获取新客户同样重要。忠诚的客户会产生更多收入，并以零成本为您带来推荐。提供良好的客户服务是保留客户不可或缺的一部分。 有了Helpwise，管理客户服务就变得很容易。 1. 只需几分钟即可设置您的客户服务中心。 2. 通过所有渠道与客户沟通并与您的团队协作。 3. 建立责任制，不再共享密码。 4. 设置自助服务和自动化。 5. 获得有关提高团队生产力和客户满意度的可行见解。 Helpwise 与电子邮件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、实时聊天、Whatsapp、短信、社交媒体等集成。 开始使用 Helpwise，这是一种可为您的企业带来收入的客户...
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT 是一款基于网络的网站构建软件，使用人工智能构建网站。只需不到 1 分钟即可完全免费获得您自己的专业网站。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力于提供买家体验和对话式人工智能的公司，它激励企业创造更具吸引力的客户体验，一次一个对话。其以人为本、人工智能驱动的平台倾听、理解和学习买家的意见，在每个接触点提供个性化的体验和建议。 Drift 正在创造一个人工智能帮助人类将对话转化为关系的世界。 Drift 帮助全球数以千计的客户将对话数据和买家行为转化为更深层次的关系、更多渠道和更多收入。该公司成立于 2015 年，是对话式营销领域的先驱，旨在帮助消除 B2B 购买流程中的摩擦。随着买家期望不断提高，人工智能成为大规模赋能有意义的客户旅程的核心，Drift 正在颠覆它所创造的类别。
CustomGPT
customgpt.ai
通过 CustomGPT 体验个性化 AI 的优势：通过针对您的内容进行训练的 AI 获得独特的见解和解决方案
Botpress
botpress.com
Botpress 是一个用于构建 ChatGPT 聊天机器人的生成式 AI 平台，使用户能够创建具有直观构建体验的聊天机器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支持。 该平台提供广泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，后者提供了下一代聊天机器人编辑器。 此外，该平台还包括 Hub，这是用户可以用来将聊天机器人与其他工具和服务集成的最大集成集合。 它还提供各种资源，包括文档、视频教程、SDK 和 Discord 社区论坛。 Botpress Cloud 是该平台的新功能，用户可以尝试更快地构建和部署聊天机器人，而其可...
Cody
meetcody.ai
Cody 是一款类似于 ChatGPT 的智能 AI 助手，但还有一个额外的好处，那就是能够根据您的业务、团队、流程和客户数据对其进行培训。您可以使用 Cody 作为员工以多种方式支持您的团队： * 通过分析公司积累的文档并充当流程专家，为业务问题提供即时答案。 * 通过提供即时答案、想法和现成的工作来提高员工效率，帮助您的团队更智能地工作。 * 使用支持文档解决问题并发现数字工具的隐藏功能。 * 根据您过去与 Cody 对话的背景，集思广益并提供建议。 要使用Cody，您可以上传公司的文件、文档和数据来构建您自己的定制知识库。然后，科迪使用这些信息来提供量身定制的响应。 Cody 可以集成...
JivoChat
jivochat.com
JivoChat 是一个免费的实时聊天工具，供在线企业与客户实时交谈。它可以帮助您构建 360° 客户支持系统，并连接消息渠道、提供呼叫、自由配置和定制。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是面向本地品牌和多地点企业的顶级声誉管理和数字客户体验平台。超过 100,000 家企业利用 Birdeye 的人工智能平台与客户无缝互动、提高忠诚度并在当地市场脱颖而出。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Norby AI
norby.io
Norby AI 是一种领先的解决方案，为企业的网站提供人工智能驱动的聊天机器人。该聊天机器人由先进的自然语言处理技术提供支持，可以理解客户的查询并提供快速、准确的响应。 Norby AI 的聊天机器人设置过程仅涉及四个简单步骤： * 在Norby AI平台上创建账户 * 将 Norby AI 提供的一段代码添加到您的网站 * 输入您希望聊天机器人回复的现有常见问题解答、产品描述、文档等 * 您的 AI 聊天机器人在您的网站上上线，准备好 24/7 与客户互动
Engati
engati.com
Engati 聊天机器人和实时聊天平台荣获 2021 年 CODiE 奖。它使您能够在几分钟内构建智能机器人，而无需编程。一次构建并在 15 个渠道上发布 - WhatsApp、Messenger、Instagram、Kik、Telegram、Line、Viber、Skype、Slack、微信、Twitter、Skype for Business、您的网站和移动应用。支持智能路径、训练、复制、分析和私人标签。使用 Engati，您可以利用机器学习、NLP/NLU 的力量来设计您自己的聊天机器人，并以 50 多种语言与您的客户互动。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 通过 WhatsApp Business API 帮助企业高效地与客户互动、产生更多潜在客户并增加销售额。借助适合您企业的 WhatsApp 聊天机器人，将客户对话转化为智能操作。 Gallabox 致力于为客户提供端到端的通信解决方案。这是通过 Gallabox 易于使用的多代理 WhatsApp 共享收件箱实现的。因此，企业迅速接受了该平台，在我们推出后的短短一年内，已有数百名客户使用 Gallabox。您可以使用 Gallabox 设置 WhatsApp 点滴营销活动，并向细分受众发送广播消息。 Gallabox 还提供与您现有系统和 CRM 的简单即插即用集成。使...
Qualified
qualified.com
Qualified 是使用 Salesforce 的收入团队的管道生成平台。 Adobe、LaunchDarkly、SurveyMonkey、ThoughtSpot 和 VMWare 等领先的 B2B 品牌相信 Qualified 能够利用其最大的销售和营销资产（企业网站）来识别最有价值的买家、发现买家意图的信号，并立即扩大其渠道。开始销售对话。使用 Qualified 的客户报告，销售会议次数增加了 10 倍，潜在客户转化率增加了 4 倍，渠道增加了 6 倍。 Qualified 基于 Salesforce 构建，将网站与 Salesforce 数据连接起来，以识别基于帐户的买家意图并促进...
Zappr.AI
zappr.ai
创建一个使用您的数据进行训练的人工智能聊天机器人。 只需上传 PDF 或提供网站链接，您就可以获得类似于 ChatGPT 的聊天机器人，它能够回答与您的文档相关的任何问题。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一个顶级的客户沟通平台，适用于您的支持、营销和销售。借助 HelpCrunch 提高转化率和销量、改善支持并实现更快增长。功能包括： - 实时聊天 - 聊天机器人 - 知识库 - 电子邮件营销 - 弹出窗口 免费试用 HelpCrunch 14 天。
Formaloo
formaloo.com
Formaloo 是一个工作区，您可以使用它来创建从调查到 Web 应用程序和门户的任何内容 - 一切都在一个地方。 Formaloo 附带了一组强大的构建块来收集、组织和理解您的数据。各种规模的团队都使用 Formaloo 来构建参与度调查、会员门户、公告板、聊天机器人以及更多工具来吸引受众。
AITable
aitable.ai
AITable 是一个革命性的无代码 AI 开发平台，可以通过一键式表格构建您自己的 AI ChatGPT。通过利用您的独特数据，AITable 允许您训练您自己版本的高级 ChatGPT 系统，充当 24/7 AI 客户服务聊天机器人或企业 ChatGPT 助手。 它消除了编码的复杂性，提供了无缝且轻松的设置。借助 AITable，您不仅获得了人工智能助手，还可以根据您的业务需求创建智能、响应灵敏且量身定制的解决方案。
Payhip
payhip.com
Payhip 是销售数字下载和课程的最简单方式。我们让直接向您的客户销售和推广您的电子书、课程、软件、设计资产、音乐或任何类型的数字产品变得轻而易举。 Payhip 可以满足您的需求。
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer 是一个人工智能驱动的个人助理平台，集成了 OpenAI 的 ChatGPT、Google 的 Gemini 和 PaLM、Meta 的 Llama 和 Anthropic 的 Claude 等先进的人工智能模型。它通过移动应用程序、网络应用程序和 Chrome 扩展程序提供统一的体验，并提供根据个人需求量身定制的解决方案。功能包括预构建的聊天提示、自定义工作流程以及与第三方工具的无缝集成。 Get Answer 旨在提高学生和开发人员、企业主和设计师等用户的工作效率并简化任务。
Cohere
cohere.com
Cohere 是领先的企业人工智能平台。我们世界一流的人工智能独特地适合业务需求，带来前所未有的易用性、可访问性和数据隐私。 Cohere 的平台与云无关，可以通过 API 作为托管服务进行访问，并且可以部署在虚拟私有云 (VPC) 上，甚至可以部署在现场以满足公司数据所在的位置，从而提供最高级别的灵活性和控制。 Cohere 由 Google Brain 校友和开创性 Transformer 研究论文的合著者创立，其使命是利用 AI 来改变企业及其产品，从而以比以往更直观的方式生成、搜索和总结信息。我们得到了众多全球机构和战略投资者的支持，包括 Index Ventures、Oracle、...
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai 使企业能够通过我们由人工智能驱动的生成式客户服务自动化平台创造令人难忘的客户对话。我们的愿景是推动完全自主的客户支持的未来，释放无与伦比的效率并显着降低运营成本。 Yellow.ai 总部位于圣马特奥，为 1000 多家企业提供服务，包括索尼、Domino's、现代、Ferrellgas、Waste Connections、Randstad、Tiket.com、Lulu Group International、Arabic Radio Network、Papa Johns、现代、大众、ITC Ltd、OYO 、斯柯达汽车，遍布超过 85 个国家/地区。 我们的平台建立在...
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT 聊天机器人简化了构建定制的、行业特定的聊天机器人的过程，无需编码。我们的下一代 AI 和基于 GPT 的聊天机器人构建器允许用户在短短几分钟内使用自己的数据快速创建和训练机器人。使用 YourGPT 聊天机器人充分利用人工智能并节省时间和金钱。 YourGPT 提供尖端的 AI 和 GPT 产品，旨在满足您的独特需求。 * 通过我们强大的人工智能聊天机器人增强客户支持 * 使用 LLM Spark 创建生产就绪的 LLM 应用程序。
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai 是一个综合平台，使用户能够为各种业务应用程序创建和部署自定义 AI 聊天机器人和生成式 AI 模型 (GPT)。 该平台的主要特性和功能包括： * 易于使用：该网站强调 ChatBotBuilder.ai 是“构建自定义聊天机器人和 GPT 的最快、最简单的方法”，无需广泛的技术专业知识。 * 灵活集成：该平台支持与数千种应用程序集成，并允许用户连接他们的工具和团队以获得竞争优势。 * 尖端人工智能：ChatBotBuilder.ai 利用最新的大型语言模型 (LLM) 和人工智能技术来为复杂的聊天机器人和 GPT 提供支持。 * 定制：用户可以使用平台的...
Kindly
kindly.ai
由人工智能驱动的生成式聊天机器人旨在实现自动化支持和推动销售。 我们是欧洲领先的优质聊天机器人提供商之一，专注于开发用于客户服务和通信的人工智能和自动化解决方案。 我们提供的平台结合了先进的机器学习技术和自然语言处理 (NLP)，以增强客户体验并提高客户服务流程的效率。 是什么让 Kindly 与众不同？ 更少的维护和更多的内容生产！ Kindly 的人工智能将建议新的训练数据，您只需单击按钮即可接受。 易于定制 聊天机器人无需编码即可适应您的品牌！ 不仅仅是按钮 Kindly 的聊天机器人可以回答特定问题，而不是强迫用户选择甚至可能不相关的按钮。 多种语言 用一种语言训练...
Warmly
warmly.ai
热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。我们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，我们会帮助您以热情、有吸引力的方式关闭这条管道。此外，我们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过我们屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在您的日历和 Zoom 上更好地与潜在客户或客户建立联系。
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一个无代码聊天机器人平台，使企业能够构建端到端的无摩擦对话体验。 Landbot 将对话转化为盈利成果，帮助营销、运营和客户服务团队将效率提高三倍，并将运营成本降低 30% 或更多。无论是 WhatsApp、Web 还是 Messenger，任何人都可以创建自动化聊天机器人流程，以更好地吸引客户并提高转化率。 Landbot 还利用 GPT 和 AI 的最新进展，将 Landbot 的无代码功能与其他大型语言模型相结合，帮助使聊天机器人构建体验变得更加容易。
OnceHub
oncehub.com
OnceHub 通过实时适应客户偏好的预约安排和数字参与解决方案，帮助大大小小的组织快速跟踪销售并简化服务交付。 我们以前称为 ScheduleOnce，被广泛认为是在线预订和日历领域的领跑者，但我们的产品远远超出了这一范围，包括一系列市场领先的工具，旨在以最高的效率和监管来捕获、限定、吸引和转换潜在客户。合规安全。 每个行业的自由职业者、业主经营者、代理商、附属机构和内部团队都依靠我们来加强他们的数字销售和营销，实现他们的招聘目标，并提供优质服务，一对一或团队亲自提供、远程或两者兼而有之。 筛选和权衡机会，自动将其路由给适当的人员，管理团队协作的资源池，并随时预订房间或设备。当时...
orimon.ai
orimon.ai
Orimon AI 是最先进的生成式 AI 聊天机器人平台，旨在改变企业与客户互动的方式。我们的平台擅长提供自然、人性化的对话，为用户提供无与伦比的体验，并将销售和客户满意度推向新的高度。 Orimon AI 的核心是无缝进行对话商务的能力。无论是与 Shopify、WooCommerce 集成，还是利用自定义产品表，我们的聊天机器人都像经验丰富的销售人员一样吸引客户。他们响应查询、推荐产品并完成销售，模仿真人交互的直观性。此功能对于电子商务网站尤其有利，使他们能够利用人工智能来促进销售和改善客户旅程。 Orimon AI 的另一个突出特点是其先进的实时聊天功能，完美融合了人工智能效率...
re:tune
retune.so
re:tune 是一个综合平台，专为构建人工智能应用程序而设计，无需编码。该平台有助于创建定制人工智能应用程序，以优化业务的各个方面，从客户支持到销售。 其核心功能包括定制聊天机器人创建并使用任何可以想象的数据源（从网站生成的数据到个性化客户信息）对其进行培训。 此外，re:tune 可以集成到各种现有工具中，通过人工智能功能增强其功能。其平台旨在尽可能易于访问，并计划满足具有独特安全和性能需求的爱好者、初创公司、小型企业和大型机构的需求。 为了灵活性和可定制性，该平台支持无限的消息和用户、网络爬行、文件上传、聊天机器人的内存分配，甚至自定义白标品牌。 对适应性的承诺还延伸到应用程序集...
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ 平台受到数千家中小企业和大型企业的信赖，并被全球公认为行业领先的云呼叫中心解决方案和客户体验 (CX) 平台。无论客户对话从何处开始或结束，Genesys Cloud CX 都会改变您的客户体验。它将跨团队、工具和交互的见解联系起来，以便您拥有数据来轻松解决客户问题。通过一套数字渠道，随时随地通过任何渠道与您的客户见面。 * 自动化取得成功结果 简化您跨渠道与客户的联系方式。通过整个客户旅程的智能自动化，您可以利用获得的数据和见解在正确的时间采取正确的行动，以创造最佳结果。 * 大规模创新 通过工具为您的员工和呼叫中心代理提供他们所需的信息，以提高参与度...
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat 是一个人工智能聊天机器人构建器。它允许您通过上传附加链接来创建自己的自定义 GPT 聊天机器人。聊天机器人将回答与附加链接相关的任何问题。 通过在 3 分钟内分享您的知识库链接来构建 AI 聊天机器人。
Chaport
chaport.com
Chaport 是一个一体化消息平台，提供多渠道实时聊天、聊天机器人、知识库等。它为企业提供了一种与网站访问者互动的简单方式，获得更多合格的销售线索，促进销售并改善客户服务，从而帮助企业成长和繁荣。如今，Chaport 已被全球 30,000 多个团队使用。 为什么是查波特？ Chaport 为您提供了一组强大的功能，帮助您将网站访问者转化为忠实的客户。然而，它仍然是用户友好的，使与客户的沟通像与朋友聊天一样轻松愉快。 安装过程很简单，不需要超过5分钟。只需将聊天小部件添加到您的网站即可开始回答客户的问题。如果您还需要聊天机器人，借助 Chaport 的所见即所得聊天机器人构建器，您可以在...
Simple Phones
simplephones.ai
Simple Phones 为企业提供人工智能电话代理，可以代表他们接听电话，这样他们就不会错过客户的电话。座席还可以执行外拨电话以跟进客户、与潜在客户保持联系以及在自动驾驶仪上进行推销电话。
CloudKarafka
cloudkarafka.com
Apache Kafka 是一种高吞吐量消息系统，用于在进程、应用程序和服务器之间发送数据。所有 Kafka 消息都被组织成 Apache Kafka 集群中的主题，连接的服务可以毫不延迟地使用这些消息，从而创建快速、健壮且可扩展的架构。 Apache Kafka 专为处理大量数据而构建，是需要高吞吐量时的完美消息系统。
ChatWizard
chatwizardai.com
ChatWizardAI 提供了一个为企业构建基于人工智能的自定义聊天机器人的平台。以下是主要亮点： * 定制人工智能聊天机器人：该平台允许企业创建自己的人工智能聊天机器人，根据其特定需求和品牌量身定制。这些聊天机器人可用于客户服务、销售、常见问题解答和其他业务应用程序。 * 基于 ChatGPT 的技术：基于 ChatWizardAI 平台构建的聊天机器人由类似 ChatGPT 的语言模型提供支持，使它们能够进行自然的、类似人类的对话。 * 无代码聊天机器人生成器：该服务提供用户友好的无代码界面，允许企业轻松配置和自定义其聊天机器人，而无需广泛的技术专业知识。 * 数据集成：企业可以...
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 为香港、台湾、新加坡、马来西亚和亚太地区的众多零售商提供专业的聊天商务解决方案。作为 WhatsApp 官方商业解决方案提供商以及 Meta 和 LINE 的官方合作伙伴，我们跨社交消息渠道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和网站实时聊天）提供先进的商业解决方案，提高效率、用户行为分析，从而制定再营销策略。 Omnichat 的使命是通过全渠道消息传递、营销自动化、线上线下融合零售、社交客户数据平台、与 ChatGPT 集成的“Omni AI”以及 WhatsApp 目录和支付来释放聊天商务的潜力，Omnichat 为企业提供装备提供无缝的...
HappyFox
happyfox.com
HappyFox 是一款实用的帮助台软件，可为来自电子邮件、网络、电话和社交媒体的客户请求提供多渠道支持。 HappyFox 与会计、客户反馈、CRM、商务等业务应用程序集成。该应用程序的 iOS、Android 和 Windows 版本可通过智能手机和平板电脑提供支持。社区论坛和知识库帮助客户提供即时支持并相互联系。
Atom
atomchat.io
Atom 提供基于人工智能的 WhatsApp 聊天机器人解决方案，帮助企业产生更多合格的销售线索、创建更智能的聊天机器人、衡量结果以及与 CRM 集成。 主要特点包括： * 24/7智能虚拟助理回答客户疑问 * 能够通过 WhatsApp 广播活动覆盖高达 98% 的客户 * 自动化工作流程，过滤感兴趣的潜在客户并让销售团队集中精力完成交易 * WhatsApp 多代理集成，提供客户对话的全面可见性 该解决方案与 HubSpot 集成，允许企业将 WhatsApp 联系人同步到其 CRM 中，并使用 AI 聊天机器人创建自动化工作流程。 Atom 提供个性化顾问和 WhatsApp 人...
Terminus
terminusplatform.com
旧的做事方式不再有效。而且，你不能落后。 B2B 策略已经发展，游戏规则也发生了变化。您需要平台、专家和战术手册来帮助您实现业务所需的目标，尤其是在提高每一分钱效率的压力越来越大的情况下。特斯联是一个为您的成功而打造的平台。它可以帮助您的团队在客户的整个生命周期中满足客户需求，您需要一个植根于第一方数据的平台，为买家提供从客户获取到扩展和更新的引人入胜的数字体验。我们的引擎旨在提高投资回报率、最大限度地减少欺诈、优先考虑品牌安全，并将意图转化为 GTM 团队相关的、可操作的见解。