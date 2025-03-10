对话智能软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
对话智能 (CI) 软件记录、转录和评估销售电话。通过仔细检查这些电话，CI 软件可以识别关键字和对话主题，使用户能够快速导航到记录的销售对话中的特定点进行深入分析。企业可以利用 CI 软件记录与潜在买家的重要讨论，查明潜在风险或不合规的对话主题，根据最佳实践为新销售代表提供指导，并探索从销售电话分析和转录中得出的各种用例。
提交新应用
Otter
otter.ai
Otter是一款智能笔记应用，可以录制、转录和分享语音对话，适用于会议、访谈和讲座等场合，支持协作和信息共享。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai 是一款AI语音助手，自动记录、转录和总结会议笔记，并与各大会议平台和业务应用集成。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。
OpenPhone
openphone.com
OpenPhone是一个云基础的电话和消息应用，帮助企业管理客户关系，支持团队协作并提高生产力。
CallRail
callrail.com
CallRail是一个用户友好的呼叫跟踪和营销分析平台，帮助企业跟踪线索，优化客户互动，提高转化率。
Aircall
aircall.io
Aircall是基于云的电话系统，专为销售和客服团队设计，简化业务通信并与多种工具集成。
Fathom
fathom.video
Fathom是一款AI会议助理，自动记录、转录和摘要会议内容，支持多语言，与常用工具集成，提升团队沟通效率。
Rewatch
rewatch.com
Rewatch 是一款结合 AI 笔记、屏幕录制和视频合作的平台，旨在减少会议，提高工作效率和团队协作。
Gong.io
gong.io
Gong.io是一个收入情报平台，通过分析客户互动，帮助销售团队优化策略、管理交易并提高收入预测。
Balto
balto.ai
Balto是一个AI平台，通过实时指导提升呼叫中心的代理性能，帮助客户互动，提高满意度和运营效率。
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk是一个云呼叫中心平台，提供通话管理、客户数据同步、自动化工作流程等服务，提升企业沟通效率和客户满意度。
Outreach
outreach.io
Outreach 是一款销售执行平台，帮助销售团队提高效率，支持从潜在客户开发到交易管理的整个过程。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek是一款AI会议助手，提供自动录音、转录、摘要和重点提取，帮助用户高效管理和回顾会议内容。
MightyCall
mightycall.com
MightyCall 是一个商务电话系统，提供音频通话、SMS、呼叫管理等功能，适用于各种规模的企业，支持多平台访问。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是一款专为客户成功经理设计的数字助理，自动在 Zoom 中记录笔记、分配任务、识别风险和草拟后续邮件。
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri.ai是一个AI工具，帮助在客户通话中实时记录、转录和分析对话，提供总结和建议，提升销售效率。
Sybill
sybill.ai
Sybill是一个AI工具，通过分析销售通话中买方的肢体语言，提供销售沟通的见解和自动总结，帮助团队提升业绩。
Salesroom
salesroom.com
Salesroom是一个基于AI的视频会议平台，跟踪买家参与度，提供虚拟沟通最佳实践，帮助提升团队的会议表现和业绩。
Kixie
kixie.com
Kixie是一个销售参与平台，提供自动化呼叫和短信功能，集成多种CRM，旨在提高销售团队的绩效和工作效率。
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus.ai是一个利用AI对话分析平台，捕捉和分析客户互动，帮助销售团队提高绩效和优化沟通策略。
Salesken
salesken.ai
Salesken是一款对话智能平台，帮助销售团队提高绩效、实时教练和分析销售对话，以便更好地与客户互动。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics是一个呼叫分析平台，帮助企业跟踪和分析来电，以优化营销活动和客户互动。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一个专为远程销售团队设计的视频会议平台，自动化销售工作流程并提供智能分析和可行见解。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk是一款虚拟销售软件，自动安排会议，进行互动的产品演示，帮助销售团队提高效率和客户关系。
Verint
verint.com
Verint是一款客户体验管理平台，帮助企业收集和分析客户反馈，优化客户参与和满意度，提高运营效率。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft是一款销售参与平台，通过简化工作流程和与CRM系统集成，帮助B2B销售团队提高效率和沟通。
Laxis
laxis.com
Laxis是一个AI会议助理，可录音、转录并提炼会议关键点，帮助团队记录客户需求与活动，并与CRM系统集成。
Aviso
aviso.com
Aviso是一款集成的收入平台，通过AI指导帮助销售团队提高成交率和收入增长，提供预测、交易智能及客户合作等功能。
Echo AI
echoai.com
Echo AI 是一款对话智能平台，利用生成式 AI 自动处理客户互动，帮助企业实时获取洞察，提升客户体验。
Cordless
cordless.io
Cordless 是一款现代化的云呼叫中心，支持客户服务团队进行电话沟通，并提供对话转录、情感分析及与CRM的深度集成。
Attention
attention.tech
Attention 是一个专门的人工智能平台，通过分析客户对话数据提升销售部门的表现，提供培训工具及 CRM 任务自动化功能。
Allego
allego.com
Allego是一个销售培训和开发平台，提供视频课程、教练工具和自动化任务，旨在提高团队的生产力和合作效率。
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai 是一个对话智能平台，提供实时转录和分析，支持多种行业的沟通数据处理和洞察。
Avoma
avoma.com
Avoma是一款AI会议助理，自动转录会议内容，提供总结和见解，帮助客户团队提升会议效率并与CRM无缝同步。
Ender Turing
enderturing.com
Ender Turing 识别通话、聊天和视频会议中的顶尖表现者，提供最佳实践供员工自我辅导，帮助提升业绩和客户服务。
Modjo
modjo.ai
Modjo应用通过分析客户互动中的关键信息，帮助销售组织提升业务战略与执行，已被400多家欧洲公司信赖。
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker可以自动记录销售电话，生成高质量的笔记，并同步到CRM，节省日常管理工作时间，提高销售团队效率。
Scratchpad
scratchpad.com
Scratchpad是一个销售生产力工具，简化管道管理、销售数据更新与客户互动，提高团队工作效率。
Jiminny
jiminny.com
Jiminny 是一个帮助商业团队通过对话分析提升收入的平台，允许录音、转录和分析客户互动，提高团队表现和决策。
CallSource
callsource.com
CallSource是一款呼叫跟踪和潜在客户管理应用，帮助企业优化营销策略和提高客户互动。
Spinach
spinach.ai
Spinach是一款AI会议助理，能帮助进行会议、总结对话及自动化后续任务，支持100种语言并与多种工具集成。
Convin
convin.ai
Convin是一款AI驱动的联络中心软件，能够录音、转录和分析客户对话，支持多渠道。它提升代理绩效和客户体验。
Marchex
marchex.com
Marchex应用提供呼叫跟踪和分析功能，帮助企业优化来电管理和提高客户体验，特别适用于医疗和汽车等行业。
Meetric
meetric.com
Mettirc 应用程序通过人工智能轻松分析和优化销售会议，支持 Teams、Zoom 和 Google Meet 的连接，旨在提高收入和洞察力。
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.ai帮助接触中心利用AI技术监控客户对话，提升代理绩效和客户满意度，从而提高收益和客户保留率。
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是一个收入运营指挥中心，通过 RevBI 引擎提供财务洞察，简化收入流程并提升预测准确性。
Convirza
convirza.com
Convirza是一款企业级呼叫跟踪和优化平台，通过语音识别技术分析电话交互，以提高客户转化率和满意度。
Knowtworthy
knowtworthy.com
会议很糟糕。但他们不必这样做。 Knowtworthy 提供会议生产力功能，例如实时会议记录共享和协作编辑，以帮助您和您的团队召开有效的会议。
Equal Time
equaltime.io
Equal Time 是虚拟会议的人工智能助手。 Equal Time 不仅仅局限于会议转录和自动化行动项目，还有助于促进更具包容性的会议。我们的技术可帮助您降低声音，并获得有关如何提高领导力的个性化建议。稍后使用可搜索和可共享的记录查看会议的详细信息。通过估算所产生的费用来深入了解会议的费用。使用破冰活动、会议计时器和查轮活动来为您的会议增添趣味。今天就免费开始吧！ www.equaltime.io Equal Time 由两名科技领域女性于 2021 年创立，现已迅速发展壮大，拥有一支敬业且才华横溢的团队，他们热衷于提高数字工作空间的生产力和包容性。在 Equal Time，我们的使命很明确——我们的目标是彻底改变团队在虚拟会议中互动和协作的方式，培育平等和高效的文化。通过促进清晰的沟通、彻底的记录保存和更公平的参与，Equal Time 使团队能够在现代数字工作空间中蓬勃发展。
Capturi
capturi.ai
Capturi 是斯堪的纳维亚半岛领先的对话式人工智能软件，旨在自动分析您的公司与潜在客户、现有客户和公民的互动。 这种先进的人工智能解决方案为您提供独特的见解，可以快速转化为可衡量的价值。 Capturi 提供三个关键解决方案，将客户体验转化为宝贵的资产： Insights 提供可操作的数据驱动见解，帮助您的团队充分发挥潜力、提高客户满意度、提高保留率并提高工作效率。这些见解也为自动化工作流程奠定了基础。 Assistant 充当您的客服人员的副驾驶，确保他们拥有正确的信息来提供快速、准确的响应。助理了解客户的问题并建议所需的解决方案，以便客服人员在接听电话时做好充分准备。 AI 代理处理日常查询，让您的团队能够专注于更复杂的任务。 AI 代理的响应基于您过去对话中经过验证的最佳实践。 如果您想与我们的团队开始对话并亲眼目睹该平台，大门永远敞开，因此请随时前往丹麦奥胡斯 C 的 Ankersgade 12e, 1.tv 喝杯咖啡。
Zipteams
zipteams.com
专为内部销售和客户成功团队设计的智能会议室，可提供实时客户背景、见解和建议，使客户会议更具吸引力和成果。
Traq.ai
traq.ai
Traq.ai是一个销售情报平台，通过录音、转录和AI分析，提供买方洞察，帮助销售团队提高业绩和优化训练。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai 是一款提供实时对话智能和自动合规的应用，专为销售和客服团队设计，帮助提升通话质量并确保合规。
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt 是一个呼叫中心平台，可实时指导座席、消除主观性并自动执行每次呼叫的 QA，从而直接改善您的业务成果。消除通话中的不确定性，并为您的客服人员提供实时的功能。
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder 是一家软件公司，利用人工智能语音自动化的力量来增强客户体验。借助人工智能语音助手，您的呼叫中心可以以闪电般的速度进行高质量的类人呼叫，自动收集和分析数据，以接触和激活更多客户。 AI Rudder 通过自动执行重复任务和降低座席工作量来帮助呼叫中心降低成本。这使得智能体能够专注于只有人类才能做的事情。从长远来看，AI Rudder 旨在重新思考商业通信的未来。
Gridspace
gridspace.com
Gridspace 是语音和语言人工智能领域的世界领先者。我们教机器理解和说人类语言。我们每年处理数十亿分钟的语音数据，是语音技术和应用于语言的生成人工智能的先驱。 Gridspace 是一家应用人工智能公司，也是 Grace 的创始人。我们为联络中心构建有用的语音技术和人工智能软件。十多年来，我们一直为领先的联络中心提供服务。