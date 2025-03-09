对话智能软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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对话智能 (CI) 软件记录、转录和评估销售电话。通过仔细检查这些电话，CI 软件可以识别关键字和对话主题，使用户能够快速导航到记录的销售对话中的特定点进行深入分析。企业可以利用 CI 软件记录与潜在买家的重要讨论，查明潜在风险或不合规的对话主题，根据最佳实践为新销售代表提供指导，并探索从销售电话分析和转录中得出的各种用例。
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MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord 可帮助销售团队深入了解客户对话，以加速交易流程并实现辅导自动化。寻找加速交易流程的模式——评估单个销售电话或分析团队之间的对话，以发现更快完成交易的模式、销售代表的表现，并获得有关可以改进的方面的建议。个性化人工智能辅导——人工智能生成的个性化辅导计划，模仿表现最好的销售人员。使用通话记录和人工智能跟踪进度并评估对计划的遵守情况。 CRM 自动化——生成自动通话和交易摘要、捕获客户需求和后续电子邮件，并使用 AI 记录客户反馈。将这些内容发送到您的 CRM 或直接从 MeetRecord 仪表板与合适的团队共享。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics是一个呼叫分析平台，帮助企业跟踪和分析来电，以优化营销活动和客户互动。
Salesken
salesken.ai
Salesken是一款对话智能平台，帮助销售团队提高绩效、实时教练和分析销售对话，以便更好地与客户互动。
Modjo
modjo.ai
Modjo 的使命是彻底改变销售组织的工作方式，并成为欧洲对话智能领域的领导者。 Modjo 的平台通过检测所有客户/潜在客户交互中的关键信息来帮助公司改进业务战略和执行。这使公司能够深入了解现场发生的情况，做出正确的决策并取得更好的结果。 Modjo 受到超过 400 家欧洲公司的信赖，其中包括 Bouygues Telecom、Doctolib、WorkMotion、PayFit。
Echo AI
echoai.com
Echo AI（以前称为 Pathlight）通过其突破性的对话智能平台改变了组织与客户互动的方式。 Echo AI 利用先进的生成式人工智能，自主处理数百万次客户交互，使企业能够根据实时情报和见解采取行动。这不仅使面向客户的团队，而且使整个组织能够理解每次客户交互并采取行动。 最好的企业是最以客户为中心的。这一直都是事实。初创公司能够如此具有颠覆性的主要原因是它们更接近客户并且能够更快地对客户不断变化的需求做出反应。 然而，随着企业的发展，矛盾就会出现。获得的客户越多，真正倾听每一位客户的声音就变得越困难。公司倾听的越少，他们就越动摇。很快，一个更新的、更加以客户为中心的竞争对手取代了他们的位置。 您的客户每天都会告诉您他们想要什么。它就在您面前：在通话和聊天、调查和评论中。您所遇到的每一个价值百万美元的问题的答案都隐藏在显而易见的地方。到目前为止，这些答案都是不可能找到的。毕竟，没有人或团队可以实际分析每一次客户互动。 生成式人工智能的出现改变了这一切。我们构建 Echo AI 是因为我们看到解决这个问题的技术终于出现了。 我们的使命是让您能够无限地以客户为中心，无论您拥有 10 个还是 1000 万个客户。我们从头开始构建 Echo AI，以利用人工智能的力量，以便您可以像刚开始时一样专注地倾听、学习和响应每个客户。就像个人计算一样，它是一种只能通过技术突破才能实现的人类放大，而且这种能力现在已经触手可及。 作为初创公司创始人，您可以与每一位客户交谈。 Echo AI 让《财富》500 强高管也能做同样的事情。想象一下，您做出的每一个决定都是基于您知道数百万客户想要什么的信心。
Rewatch
rewatch.com
告别无休止的会议和记笔记。 Rewatch 是唯一结合了人工智能笔记、屏幕录像机和协作视频中心的解决方案，因此您可以消除无用的会议、降低成本并专注于工作。从全体会议到项目更新，Rewatch 让您的团队所需的信息触手可及。通过 Rewatch 保持一致、更快地协作并推动工作。
Simpleem
simpleem.com
Simpleem 是一款基于 AI 的软件（网络平台或 API），可帮助企业 - 通过基于 AI 的预测分数将潜在客户资格速度提高 3 倍 - 将更多交易达成 35% - 将保留率和追加销售提高高达 40% 它提供 2 分钟的交互式分析通过商务视频通话进行人际互动，衡量参与度并与观众建立融洽的水平。 Simpleem 利用超过 10 亿个视觉和音频参数，在行为和结果之间建立高度准确的关联，准确度高达 94%。您可以获得谈判见解，帮助企业提高指标并推动成功。将 Simpleem 与 Zoom、Webex 或 Zapier 集成最多需要 5 分钟，然后 AI 系统： - 预测完成交易的概率 - 建立行为和会议结果之间的相关性 - 显示危险信号和机会、参与水平和语音分析 - 通过视频播放器和文字记录提供所有可行的见解 Simpleem 帮助来自全球各个行业（美国、拉丁美洲、欧洲、中东和非洲、印度）的客户通过远程格式推动他们的销售流程、客户成功和人才获取，使视频通信更加有效人。欲了解更多信息，请访问 https://simpleem.com/
Avoma
avoma.com
Avoma是一款AI会议助理，自动转录会议内容，提供总结和见解，帮助客户团队提升会议效率并与CRM无缝同步。
Kixie
kixie.com
Kixie是一个销售参与平台，提供自动化呼叫和短信功能，集成多种CRM，旨在提高销售团队的绩效和工作效率。
Fathom
fathom.video
Fathom是一款AI会议助理，自动记录、转录和摘要会议内容，支持多语言，与常用工具集成，提升团队沟通效率。
Scratchpad
scratchpad.com
Scratchpad是一个销售生产力工具，简化管道管理、销售数据更新与客户互动，提高团队工作效率。
Traq.ai
traq.ai
Traq.ai是一个销售情报平台，通过录音、转录和AI分析，提供买方洞察，帮助销售团队提高业绩和优化训练。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一个也是唯一一个为客户成功经理构建的数字助理。通过集成到 Zoom，我们可以自动记笔记、捕获和分配行动项目、识别风险并提供产品反馈。更好的是，我们可以帮助您起草后续电子邮件并为明天的电话做好准备。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 减轻了压力，并发现他们第一次赢得了行政工作的战争。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是由第一个也是唯一一个 RevBI 引擎提供支持的 RevOps 指挥中心。它可以加速您最关键的收入洞察的交付，并简化收入流程的采用。借助 RevBI，BoostUp 使 RevOps 能够完全控制收入数据，以便他们能够协调团队并通过无可辩驳的见解让他们负责。该平台包括 3 个模块——RevBI 高级分析、交易审核和管理以及预测智能和管理——构建在一个嵌入式仓库上，该仓库预先连接销售活动、CRM 和第三方数据，将其转换为近乎即时的洞察，无需任何操作。开箱即用的可视化。该平台的灵活性和创建自定义指标的简便性使采用变得无缝，提高了可预测性和预测准确性，并使 RevOps 团队能够主动提高收入绩效。 BoostUp.ai 是 Forrester 高绩效企业和 G2 RevOps 与情报领导者。 TripActions、Lucid、Sisense、Branch、ContentSquare、Windstream、Degreed 和 Udemy 等领先公司信任 BoostUp.ai 来推动可预测的收入和增长。
Salesroom
salesroom.com
体验 Salesroom（我们的人工智能视频会议平台）的强大功能。 Salesroom 不仅跟踪买家参与度，还教授虚拟沟通最佳实践。通过实时访问您的知识库，Salesroom 旨在提高代表在会议中的表现以及整个团队的配额达成情况。
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker 会记录您的销售电话，生成高质量的笔记，并将其同步到您的 CRM。自动地。 Wudpecker 通过以下方式提高您的工作效率： - 自动根据客户的话生成注释。 - 每周节省超过 5 个小时的管理工作时间，例如使用注释、操作项等手动更新 CRM。 - 使用精心设计的会议模板复制成功的销售流程。精英销售团队使用 Wudpecker 来减少打字量并增加销售量。
Convin
convin.ai
Convin是一款AI驱动的联络中心软件，能够录音、转录和分析客户对话，支持多渠道。它提升代理绩效和客户体验。
Zipteams
zipteams.com
专为内部销售和客户成功团队设计的智能会议室，可提供实时客户背景、见解和建议，使客户会议更具吸引力和成果。
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI 通过人工智能驱动的见解帮助联络中心提高收入和客户保留率。 Enthu.AI 可实现 100% 的客户对话监控、自动显示重要的交互，并通过个性化和针对性的辅导和培训帮助质量团队提高座席绩效。 Enthu.AI 适用于收入和支持功能，有助于优化座席绩效，从而在呼叫 QA 效率、客户满意度评分、新座席入职以及座席培训和辅导时间方面取得可衡量的收益，最终影响收入。欲了解更多信息，请访问 https://enthu.ai
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt 是一个呼叫中心平台，可实时指导座席、消除主观性并自动执行每次呼叫的 QA，从而直接改善您的业务成果。消除通话中的不确定性，并为您的客服人员提供实时的功能。
Verint
verint.com
Verint是一款客户体验管理平台，帮助企业收集和分析客户反馈，优化客户参与和满意度，提高运营效率。
Capturi
capturi.ai
Capturi 是斯堪的纳维亚半岛领先的对话式人工智能软件，旨在自动分析您的公司与潜在客户、现有客户和公民的互动。 这种先进的人工智能解决方案为您提供独特的见解，可以快速转化为可衡量的价值。 Capturi 提供三个关键解决方案，将客户体验转化为宝贵的资产： Insights 提供可操作的数据驱动见解，帮助您的团队充分发挥潜力、提高客户满意度、提高保留率并提高工作效率。这些见解也为自动化工作流程奠定了基础。 Assistant 充当您的客服人员的副驾驶，确保他们拥有正确的信息来提供快速、准确的响应。助理了解客户的问题并建议所需的解决方案，以便客服人员在接听电话时做好充分准备。 AI 代理处理日常查询，让您的团队能够专注于更复杂的任务。 AI 代理的响应基于您过去对话中经过验证的最佳实践。 如果您想与我们的团队开始对话并亲眼目睹该平台，大门永远敞开，因此请随时前往丹麦奥胡斯 C 的 Ankersgade 12e, 1.tv 喝杯咖啡。
Ender Turing
enderturing.com
安德·图灵识别出通话、聊天和视频会议中表现最佳的人。使用它向每位员工提供最佳绩效者的最佳实践，以进行自我辅导并观察绩效增长。安德·图灵 (Ender Turing) 带领您的销售和客户服务团队实现更高的收入和更好的客户服务。
Voyc
voyc.ai
Voyc 使受监管的公司能够使用我们的语音分析 AI 软件检查联络中心的 100% 交互，帮助提高运营效率、捕捉投诉、识别弱势客户并提供卓越的客户体验。面对日益增加的监管压力和消费者的不信任，金融服务公司必须监控 100% 的客户互动。这是一个再熟悉不过的挑战：公司如何确保 100% 的客户通话得到有效监控以保证质量，并且以可扩展、经济高效且客观准确的方式进行监控？ Voyc 帮助公司自动识别具有监管重要性的交互，例如投诉和弱势客户，指出需要特别关注的呼叫，提高代理绩效并自动化 QA 工作流程。 Voyc 承诺快速实施、易于使用和银行级安全性，致力于彻底改变您的质量保证流程。
Equal Time
equaltime.io
Equal Time 是虚拟会议的人工智能助手。 Equal Time 不仅仅局限于会议转录和自动化行动项目，还有助于促进更具包容性的会议。我们的技术可帮助您降低声音，并获得有关如何提高领导力的个性化建议。稍后使用可搜索和可共享的记录查看会议的详细信息。通过估算所产生的费用来深入了解会议的费用。使用破冰活动、会议计时器和查轮活动来为您的会议增添趣味。今天就免费开始吧！ www.equaltime.io Equal Time 由两名科技领域女性于 2021 年创立，现已迅速发展壮大，拥有一支敬业且才华横溢的团队，他们热衷于提高数字工作空间的生产力和包容性。在 Equal Time，我们的使命很明确——我们的目标是彻底改变团队在虚拟会议中互动和协作的方式，培育平等和高效的文化。通过促进清晰的沟通、彻底的记录保存和更公平的参与，Equal Time 使团队能够在现代数字工作空间中蓬勃发展。
Spinach
spinach.ai
Spinach是一款AI会议助理，能帮助进行会议、总结对话及自动化后续任务，支持100种语言并与多种工具集成。
Convirza
convirza.com
Convirza 是第一个企业呼叫跟踪和呼叫优化平台。为了满足电话交互中不断增长的情报需求，我们将传统的呼叫跟踪与强大的电话分析相结合。 Convirza 使用语音识别技术和复杂的算法来衡量销售线索质量、衡量转化并通过完全成熟的营销自动化采取行动。我们帮助经验丰富的营销人员做出更好的决策，提高成交率和客户体验，同时增加收入。我们为汽车、医疗保健、酒店、家居和金融服务领域的领先国内和国际品牌提供服务。我们专为各种规模的企业、媒体/出版机构、呼叫中心等而设计，提供通话录音和数据解决方案，帮助您跟踪和分析通话，以了解呼叫者的意图和行为。该公司最近在其位于犹他州硅坡的总部发布了一个突破性的呼叫营销优化平台。
Knowtworthy
knowtworthy.com
会议很糟糕。但他们不必这样做。 Knowtworthy 提供会议生产力功能，例如实时会议记录共享和协作编辑，以帮助您和您的团队召开有效的会议。
Meetric
meetric.com
利用人工智能轻松有效地捕获、分析和优化销售会议，以增加收入和洞察力。只需与 Teams、Zoom 或 Google Meet 连接，或者利用我们专为销售而设计的会议平台将其提升到一个新的水平。
Gridspace
gridspace.com
Gridspace 是语音和语言人工智能领域的世界领先者。我们教机器理解和说人类语言。我们每年处理数十亿分钟的语音数据，是语音技术和应用于语言的生成人工智能的先驱。 Gridspace 是一家应用人工智能公司，也是 Grace 的创始人。我们为联络中心构建有用的语音技术和人工智能软件。十多年来，我们一直为领先的联络中心提供服务。
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder 是一家软件公司，利用人工智能语音自动化的力量来增强客户体验。借助人工智能语音助手，您的呼叫中心可以以闪电般的速度进行高质量的类人呼叫，自动收集和分析数据，以接触和激活更多客户。 AI Rudder 通过自动执行重复任务和降低座席工作量来帮助呼叫中心降低成本。这使得智能体能够专注于只有人类才能做的事情。从长远来看，AI Rudder 旨在重新思考商业通信的未来。
MightyCall
mightycall.com
MightyCall 是一个商务电话系统，提供音频通话、SMS、呼叫管理等功能，适用于各种规模的企业，支持多平台访问。
Allego
allego.com
Allego是一个销售培训和开发平台，提供视频课程、教练工具和自动化任务，旨在提高团队的生产力和合作效率。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。
Aviso
aviso.com
Aviso AI 是一个集成收入平台，可帮助现代销售组织和收入团队通过获得专利的人工智能指导达成更多交易、推动收入增长并降低风险。作为基于人工智能的收入运营解决方案的行业领导者，Aviso AI 是唯一一家为销售、营销和客户成功团队提供最全面的智能工具和解决方案的公司，可以发现每个客户隐藏的收入机会。 Aviso AI 平台可分为六个核心支柱：1) 预测性预测 2) 交易智能 3) 活动和关系智能 4) 对话智能。 5) GTM 和客户协作 6) CRM 自动化 我们的平台灵活且可扩展，可以配置任何复杂的客户层次结构。销售领导、经理和销售代表都可以从使用我们的渠道管理、预测、交易协作和对话智能工具中受益。借助 Aviso，销售团队可以设定目标、统一预测、指导交易并采取正确的路线以取得成功。在虚拟销售时代，销售团队应该有一个能够帮助他们成功远程工作的平台。 Aviso 平台由先进的 Auto-ML、NLP 和深度时间序列数据库提供支持，结合了人类和人工智能的最佳优势来指导销售。 Honeywell、Dell、LaunchDarkly、Elastic、RingCentral、Microsoft GitHub、FireEye 等公司都使用 Aviso 取得了良好的效果，例如交易获胜率平均提高了 20%。使用 Aviso AI 找到您的收入真北。
CallRail
callrail.com
CallRail是一个用户友好的呼叫跟踪和营销分析平台，帮助企业跟踪线索，优化客户互动，提高转化率。
CallSource
callsource.com
CallSource是一款呼叫跟踪和潜在客户管理应用，帮助企业优化营销策略和提高客户互动。
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus.ai是一个利用AI对话分析平台，捕捉和分析客户互动，帮助销售团队提高绩效和优化沟通策略。
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri.ai是一个AI工具，帮助在客户通话中实时记录、转录和分析对话，提供总结和建议，提升销售效率。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk是一款虚拟销售软件，自动安排会议，进行互动的产品演示，帮助销售团队提高效率和客户关系。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai 是一款AI语音助手，自动记录、转录和总结会议笔记，并与各大会议平台和业务应用集成。
Gong.io
gong.io
Gong.io是一个收入情报平台，通过分析客户互动，帮助销售团队优化策略、管理交易并提高收入预测。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一个专为远程销售团队设计的视频会议平台，自动化销售工作流程并提供智能分析和可行见解。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai 是合规性和人工智能对话智能领域的领导者，是市场上唯一为销售和客户服务团队提供实时对话智能和自动合规性的解决方案。 Gryphon 通过实时智能指导每次对话，为代理和最终用户提供一流的体验。 Gryphon 专有的合规引擎会根据 TCPA、收款、州、联邦和其他谢绝来电列表自动筛选所有出站通信，以便企业可以增加收入，同时避免昂贵的违规费用。 Gryphon 能够通过语音关键字提供实时建议和必要的内容，并通过高级情绪分析让座席立即了解通话质量。 Gryphon.ai 提供每次创建完美对话的能力！
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Invoca
invoca.com
Invoca 是一个收入执行平台，它连接营销和销售团队，帮助他们跟踪和优化购买旅程，以增加收入。通过使用与领先技术平台深度集成的综合收入执行平台，收入团队可以更好地将付费媒体投资直接与收入联系起来，提高数字参与度，并提供最佳的买家体验以推动更多销售。借助 Invoca，AutoNation、DIRECTV、Mayo Clinic、Mutual of Omaha 和 Verizon 等顶级消费品牌在不可否认的数据的支持下体验到了令人难以置信的结果。 Invoca 已从领先的风险投资家那里筹集了 1.84 亿美元，其中包括 Upfront Ventures、Accel、Silver Lake Waterman、H.I.G. Growth Partners 和 Salesforce Ventures。 Invoca 通过释放通话中的新数据来帮助企业推动收入增长，以便他们能够以更少的资金获得并留住更多客户。借助 Invoca 的收入执行平台，企业正在取得令人难以置信的成果： * 营销团队（例如 Rogers Communications 的营销团队）正在提高潜在客户质量并将获取成本降低 82% * 联络中心（例如 MoneySolver 的联络中心）正在将座席绩效和转化率提高 100% * 多地点企业（例如 Andersen 的 Renewal）将通过电话进行的预约增加了近 50%
Marchex
marchex.com
Marchex应用提供呼叫跟踪和分析功能，帮助企业优化来电管理和提高客户体验，特别适用于医疗和汽车等行业。
Aircall
aircall.io
Aircall是基于云的电话系统，专为销售和客服团队设计，简化业务通信并与多种工具集成。
OpenPhone
openphone.com
OpenPhone是一个云基础的电话和消息应用，帮助企业管理客户关系，支持团队协作并提高生产力。
Otter
otter.ai
Otter是一款智能笔记应用，可以录制、转录和分享语音对话，适用于会议、访谈和讲座等场合，支持协作和信息共享。
Outreach
outreach.io
Outreach 是一款销售执行平台，帮助销售团队提高效率，支持从潜在客户开发到交易管理的整个过程。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft是一款销售参与平台，通过简化工作流程和与CRM系统集成，帮助B2B销售团队提高效率和沟通。
Balto
balto.ai
Balto是一个AI平台，通过实时指导提升呼叫中心的代理性能，帮助客户互动，提高满意度和运营效率。
Jiminny
jiminny.com
Jiminny 是一个帮助商业团队通过对话分析提升收入的平台，允许录音、转录和分析客户互动，提高团队表现和决策。
EvaluAgent
evaluagent.com
在理解、提升和区分客户体验 (CX) 方面，每次参与都很重要。 EvaluAgent 通过分析 100% 的交互（从电话和电子邮件到网络聊天、票证和社交媒体）来帮助您改进 CX。我们不遗余力地为您提供可与您的组织分享的可行见解，并能够将 QA 工作集中在必须监控的交互和代理开发上。 EvaluAgent 帮助全球企业： * 弥合洞察力差距 通过跨渠道 100% 覆盖率识别必须监控的交互，通过情绪分析发现见解，并通过有意义的仪表板可视化进度 * 提升他们的质量保证方法 通过自动分配的交互减少选择偏差，使用久经考验的记分卡，并通过 SmartScore 自动进行 QA 评分 * 提供切实的客户体验改进 与一系列一流的 WFM 平台集成，通过将辅导、学习和报告结合在一起，实现真正的联合方法，帮助座席改进 * 吸引并激励他们的代理人 使代理能够透明地访问自己的数据和目标，将认可和奖励游戏化，并在一个平台上促进双向沟通 将 evaluagent 视为您的人工智能驱动的 QA 副驾驶。利用每次交互中的智能来大规模地理解、提升和区分您的客户体验 - 同时永远不要忘记人性化的价值。
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk是一个云呼叫中心平台，提供通话管理、客户数据同步、自动化工作流程等服务，提升企业沟通效率和客户满意度。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek是一款AI会议助手，提供自动录音、转录、摘要和重点提取，帮助用户高效管理和回顾会议内容。