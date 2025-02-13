对话智能软件 - 最热门应用 - 南苏丹

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
对话智能 (CI) 软件记录、转录和评估销售电话。通过仔细检查这些电话，CI 软件可以识别关键字和对话主题，使用户能够快速导航到记录的销售对话中的特定点进行深入分析。企业可以利用 CI 软件记录与潜在买家的重要讨论，查明潜在风险或不合规的对话主题，根据最佳实践为新销售代表提供指导，并探索从销售电话分析和转录中得出的各种用例。
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Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Kixie
kixie.com
Kixie 是一个销售参与平台，通过为 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho 和其他领先的 CRM 提供超可靠、轻松的自动化呼叫和短信来提高销售团队的绩效。只需单击一下即可从 CRM（或 Google Chrome 中的任何网页）拨打电话或发送短信，每次互动都会自动记录在 CRM 中。 Kixie PowerCall Chrome 扩展使销售和其他面向客户的团队能够通过一套高级呼叫和短信功能提高绩效。 Kixie 会自动识别您在 Chrome 中访问的任何网页上的电话号码，并在每个号码旁边放置一个点击通话按钮，以进行一键拨号。电话、短信、处置和活动都会自动记录在您的 CRM 中，实际上消除了繁琐的手动记录保存的需要，这些记录会拖慢销售人员的日常活动。 特点包括： • 自动通过联系人列表进行 PowerDial。使用多线 PowerDialer 同时拨打多达 10 个号码，将工作效率提高十倍 • 先进的人工智能支持的本地状态让用户可以使用与呼叫对象具有相同本地区号的号码进行呼叫
Salesroom
salesroom.com
体验 Salesroom（我们的人工智能视频会议平台）的强大功能。 Salesroom 不仅跟踪买家参与度，还教授虚拟沟通最佳实践。通过实时访问您的知识库，Salesroom 旨在提高代表在会议中的表现以及整个团队的配额达成情况。
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是由第一个也是唯一一个 RevBI 引擎提供支持的 RevOps 指挥中心。它可以加速您最关键的收入洞察的交付，并简化收入流程的采用。借助 RevBI，BoostUp 使 RevOps 能够完全控制收入数据，以便他们能够协调团队并通过无可辩驳的见解让他们负责。该平台包括 3 个模块——RevBI 高级分析、交易审核和管理以及预测智能和管理——构建在一个嵌入式仓库上，该仓库预先连接销售活动、CRM 和第三方数据，将其转换为近乎即时的洞察，无需任何操作。开箱即用的可视化。该平台的灵活性和创建自定义指标的简便性使采用变得无缝，提高了可预测性和预测准确性，并使 RevOps 团队能够主动提高收入绩效。 BoostUp.ai 是 Forrester 高绩效企业和 G2 RevOps 与情报领导者。 TripActions、Lucid、Sisense、Branch、ContentSquare、Windstream、Degreed 和 Udemy 等领先公司信任 BoostUp.ai 来推动可预测的收入和增长。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一个也是唯一一个为客户成功经理构建的数字助理。通过集成到 Zoom，我们可以自动记笔记、捕获和分配行动项目、识别风险并提供产品反馈。更好的是，我们可以帮助您起草后续电子邮件并为明天的电话做好准备。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 减轻了压力，并发现他们第一次赢得了行政工作的战争。
Traq.ai
traq.ai
在买家比以往任何时候都更加了解情况的世界中，赢得更多交易不再是遵循脚本，而是更多地了解潜在客户的优先事项和痛点。通过通话录音、转录和 AI 分析，Traq.ai 对话智能平台从每次通话中提取以买家为中心、赢得交易的见解，并将其直接链接到您的 CRM。作为与任何 VoIP 电话和在线会议工具兼容的与平台无关的 AI 销售助理，Traq.ai 使每个团队成员每天都更加高效。作为销售绩效和辅导平台，Traq.ai 揭示了您团队面临的挑战，以便您可以优化培训并激发最高水平的绩效。透明、有竞争力的定价，包括免费选项。
Scratchpad
scratchpad.com
跟踪管道中的变化并更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和领导者的一种现代体验，使管理渠道、检查交易、指导和预测变得快速、简单且令人愉快。
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker 是一款基于人工智能的工具，旨在彻底改变会议期间的笔记记录方式。它专注于即时总结会议，使用户能够专注于对话而不是记录细节。 该工具的工作原理是记录、抄写、突出显示和总结会议期间讨论的要点。会议结束后，Fathom 会提供摘要，这些摘要会在会议结束后在简洁的时间内准备好。除了转录和摘要之外，Fathom 还提供共享会议特定部分的剪辑的选项，这对于向同事或同事提供背景信息非常有用。利益相关者。 除了其功能之外，Fathom 还自动将会议摘要和任务同步到用户的客户关系管理 (CRM) 软件，从而为用户节省大量会议后数据输入任务的时间。 Fathom 旨在兼容多种视频会议平台和语言，目前支持 28 种全球通用语言，使其成为国际团队或企业的灵活工具。该工具还与各种流行的工作场所工具集成，使用户能够轻松地将摘要和操作项复制/粘贴到 Slack、Google Docs、Gmail 或其他任务管理程序中。 客户反馈强调了该工具的效率、易用性及其在会议期间提高工作效率和整体对话参与度的能力。
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord 可帮助销售团队深入了解客户对话，以加速交易流程并实现辅导自动化。寻找加速交易流程的模式——评估单个销售电话或分析团队之间的对话，以发现更快完成交易的模式、销售代表的表现，并获得有关可以改进的方面的建议。个性化人工智能辅导——人工智能生成的个性化辅导计划，模仿表现最好的销售人员。使用通话记录和人工智能跟踪进度并评估对计划的遵守情况。 CRM 自动化——生成自动通话和交易摘要、捕获客户需求和后续电子邮件，并使用 AI 记录客户反馈。将这些内容发送到您的 CRM 或直接从 MeetRecord 仪表板与合适的团队共享。
Avoma
avoma.com
Avama 是面向客户团队的端到端人工智能会议助手。其人工智能技术可帮助面向客户的团队在重要会议之前、期间和之后捕获重要的客户信息。 Avama 分析对话见解和情报，帮助销售代表缩短销售周期并取悦更多客户。借助 Avama，您可以自动记录所有会议、获取完整的文字记录和摘要笔记，以及直接同步到 CRM 的可操作见解。通过直接在记录中搜索并使用已确定的主题来准确找到您要查找的内容，可以更快地查看通话和会议。 Avama 与您最喜爱的工具无缝集成。
Simpleem
simpleem.com
Simpleem 是一款基于 AI 的软件（网络平台或 API），可帮助企业 - 通过基于 AI 的预测分数将潜在客户资格速度提高 3 倍 - 将更多交易达成 35% - 将保留率和追加销售提高高达 40% 它提供 2 分钟的交互式分析通过商务视频通话进行人际互动，衡量参与度并与观众建立融洽的水平。 Simpleem 利用超过 10 亿个视觉和音频参数，在行为和结果之间建立高度准确的关联，准确度高达 94%。您可以获得谈判见解，帮助企业提高指标并推动成功。将 Simpleem 与 Zoom、Webex 或 Zapier 集成最多需要 5 分钟，然后 AI 系统： - 预测完成交易的概率 - 建立行为和会议结果之间的相关性 - 显示危险信号和机会、参与水平和语音分析 - 通过视频播放器和文字记录提供所有可行的见解 Simpleem 帮助来自全球各个行业（美国、拉丁美洲、欧洲、中东和非洲、印度）的客户通过远程格式推动他们的销售流程、客户成功和人才获取，使视频通信更加有效人。欲了解更多信息，请访问 https://simpleem.com/
Rewatch
rewatch.com
告别无休止的会议和记笔记。 Rewatch 是唯一结合了人工智能笔记、屏幕录像机和协作视频中心的解决方案，因此您可以消除无用的会议、降低成本并专注于工作。从全体会议到项目更新，Rewatch 让您的团队所需的信息触手可及。通过 Rewatch 保持一致、更快地协作并推动工作。
Echo AI
echoai.com
Echo AI（以前称为 Pathlight）通过其突破性的对话智能平台改变了组织与客户互动的方式。 Echo AI 利用先进的生成式人工智能，自主处理数百万次客户交互，使企业能够根据实时情报和见解采取行动。这不仅使面向客户的团队，而且使整个组织能够理解每次客户交互并采取行动。 最好的企业是最以客户为中心的。这一直都是事实。初创公司能够如此具有颠覆性的主要原因是它们更接近客户并且能够更快地对客户不断变化的需求做出反应。 然而，随着企业的发展，矛盾就会出现。获得的客户越多，真正倾听每一位客户的声音就变得越困难。公司倾听的越少，他们就越动摇。很快，一个更新的、更加以客户为中心的竞争对手取代了他们的位置。 您的客户每天都会告诉您他们想要什么。它就在您面前：在通话和聊天、调查和评论中。您所遇到的每一个价值百万美元的问题的答案都隐藏在显而易见的地方。到目前为止，这些答案都是不可能找到的。毕竟，没有人或团队可以实际分析每一次客户互动。 生成式人工智能的出现改变了这一切。我们构建 Echo AI 是因为我们看到解决这个问题的技术终于出现了。 我们的使命是让您能够无限地以客户为中心，无论您拥有 10 个还是 1000 万个客户。我们从头开始构建 Echo AI，以利用人工智能的力量，以便您可以像刚开始时一样专注地倾听、学习和响应每个客户。就像个人计算一样，它是一种只能通过技术突破才能实现的人类放大，而且这种能力现在已经触手可及。 作为初创公司创始人，您可以与每一位客户交谈。 Echo AI 让《财富》500 强高管也能做同样的事情。想象一下，您做出的每一个决定都是基于您知道数百万客户想要什么的信心。
Modjo
modjo.ai
Modjo 的使命是彻底改变销售组织的工作方式，并成为欧洲对话智能领域的领导者。 Modjo 的平台通过检测所有客户/潜在客户交互中的关键信息来帮助公司改进业务战略和执行。这使公司能够深入了解现场发生的情况，做出正确的决策并取得更好的结果。 Modjo 受到超过 400 家欧洲公司的信赖，其中包括 Bouygues Telecom、Doctolib、WorkMotion、PayFit。
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai 是一个对话式智能平台，可帮助销售团队提高绩效并降低采购成本。该工具在销售代表的谈话过程中为他们提供实时提示，帮助他们更好地吸引客户。该平台通过详细的呼叫分析（包括情绪、反对意见、意图等）让经理和销售代表能够了解每个呼叫。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics 是一家全球对话分析提供商，为营销人员提供数据以做出自信的战略决策。包括华盛顿邮报、Verizon Connect 和 ServiceMaster 在内的超过 100,000 名用户依靠 CTM 做出数据驱动的广告决策。 CTM 与营销人员日常使用的核心工具集成，例如 Google Ads 和 Analytics、Hubspot、Salesforce、Zoom 和 Facebook。 CTM 是最早的呼叫跟踪提供商之一，目前仍由其创始人 Todd 和 Laure Fisher 夫妇拥有。 CallTrackingMetrics 年复一年被 G2 和 Capterra 等顶级软件出版物评为行业领导者，并因其成长和创新文化而经常受到认可。
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker 会记录您的销售电话，生成高质量的笔记，并将其同步到您的 CRM。自动地。 Wudpecker 通过以下方式提高您的工作效率： - 自动根据客户的话生成注释。 - 每周节省超过 5 个小时的管理工作时间，例如使用注释、操作项等手动更新 CRM。 - 使用精心设计的会议模板复制成功的销售流程。精英销售团队使用 Wudpecker 来减少打字量并增加销售量。
Convin
convin.ai
Convin 是一款人工智能支持的联络中心软件，它使用对话智能来记录、转录和分析客户对话。 Convin 支持全渠道联络中心，并对呼叫、聊天和电子邮件进行质量审核。它是您的一站式解决方案，可通过整体提高座席绩效、提升客户体验并提高联络中心投资回报率，将您的联络中心绩效提高 3 倍。 康文的主要产品： 1. 质量管理系统：这是您的一站式解决方案，包括呼叫监听、随机发生器（用于抽样）、呼叫审计和自定义报告。留下音频和视频评论以获得直观反馈并提示自动发送报告和反馈。 2. 自动 QA：通过自动 QA 消除随机抽样、人为偏差和不准确的评分。监控每一次对话，包括电话、聊天和电子邮件，以了解客服人员的表现并分配指导。 3. 学习管理系统：利用强大的 LMS 进行座席培训，其中包括手动辅导、知识库、评估和课程。为座席创建定制评估，用所需信息丰富知识库，并跟踪座席在辅导课程中的参与情况。 4. 自动辅导：通过有针对性的点对点自动辅导，将呼叫中心辅导提升一个档次。掌握 AI 根据表现最佳的座席对话自动分配的呼叫中心培训课程。将座席入职时间缩短 60%，并提高呼叫中心的年度投资回报率。 5. 对话行为分析：跟踪和分析座席与客户互动背后的输赢趋势，并利用通话行为、操作和短语来推动更多赢得业务的交易。复制成功行为并消除失败行为，以推动业务成功和向前发展。 6. 客户智能：利用客户智能释放客户通话中隐藏的见解。查找导致赢得和失去交易的关键字和短语。倾听客户对话，发现竞争对手、目标、产品功能、竞争和情绪。 7. 对话情报：释放每一次座席与客户对话背后隐藏的有价值信息。提出有价值的见解，以推动更多的战略决策和业务产出。减少重复和冗余的任务，例如记笔记、数据输入等。
Zipteams
zipteams.com
专为内部销售和客户成功团队设计的智能会议室，可提供实时客户背景、见解和建议，使客户会议更具吸引力和成果。
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI 通过人工智能驱动的见解帮助联络中心提高收入和客户保留率。 Enthu.AI 可实现 100% 的客户对话监控、自动显示重要的交互，并通过个性化和针对性的辅导和培训帮助质量团队提高座席绩效。 Enthu.AI 适用于收入和支持功能，有助于优化座席绩效，从而在呼叫 QA 效率、客户满意度评分、新座席入职以及座席培训和辅导时间方面取得可衡量的收益，最终影响收入。欲了解更多信息，请访问 https://enthu.ai
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt 是一个呼叫中心平台，可实时指导座席、消除主观性并自动执行每次呼叫的 QA，从而直接改善您的业务成果。消除通话中的不确定性，并为您的客服人员提供实时的功能。
Verint
verint.com
Verint 通过连接整个企业的工作、数据和体验，帮助世界上最具标志性的品牌建立持久的客户关系。通过这种方法，品牌可以在适应未来工作的过程中导航并蓬勃发展，消除组织和数据孤岛造成的低效率，并在每次互动中持续提供大规模的差异化体验。 Verint 的解决方案可帮助品牌缩小因缺乏提供满足客户期望的体验所需的资源而产生的差距。缩小敬业度能力差距™有助于他们与客户建立持久的关系并推动真正的业务成果。 Verint 客户参与平台利用人工智能和分析、开放式集成以及客户参与科学方面的最新进展，以满足不断增长、不断变化的消费者互动和需求。他们通过与广泛的解决方案和合作伙伴生态系统密切合作，帮助客户从技术投资中获得更大的价值。 借助 Verint，品牌最终可以释放业务各个领域的客户参与潜力，为客户和员工提供始终如一的差异化体验，并大规模实现切实的业务成果。 全球影响力 • 总部位于纽约州梅尔维尔，在全球设有 40 多个办事处 • 由 4,500 名敬业的专业人员和全球合作伙伴网络提供支持 缩小参与能力差距 如今的品牌面临着跨数十个参与渠道、数百个客户旅程和数百万次互动提供优质客户体验的挑战——所有这些都需要使用相同的团队和资源。这会导致参与能力差距。 Verint 解决方案专门致力于缩小这一差距。
Capturi
capturi.ai
Capturi 是斯堪的纳维亚半岛领先的对话式人工智能软件，旨在自动分析您的公司与潜在客户、现有客户和公民的互动。 这种先进的人工智能解决方案为您提供独特的见解，可以快速转化为可衡量的价值。 Capturi 提供三个关键解决方案，将客户体验转化为宝贵的资产： Insights 提供可操作的数据驱动见解，帮助您的团队充分发挥潜力、提高客户满意度、提高保留率并提高工作效率。这些见解也为自动化工作流程奠定了基础。 Assistant 充当您的客服人员的副驾驶，确保他们拥有正确的信息来提供快速、准确的响应。助理了解客户的问题并建议所需的解决方案，以便客服人员在接听电话时做好充分准备。 AI 代理处理日常查询，让您的团队能够专注于更复杂的任务。 AI 代理的响应基于您过去对话中经过验证的最佳实践。 如果您想与我们的团队开始对话并亲眼目睹该平台，大门永远敞开，因此请随时前往丹麦奥胡斯 C 的 Ankersgade 12e, 1.tv 喝杯咖啡。
Ender Turing
enderturing.com
安德·图灵识别出通话、聊天和视频会议中表现最佳的人。使用它向每位员工提供最佳绩效者的最佳实践，以进行自我辅导并观察绩效增长。安德·图灵 (Ender Turing) 带领您的销售和客户服务团队实现更高的收入和更好的客户服务。
Voyc
voyc.ai
Voyc 使受监管的公司能够使用我们的语音分析 AI 软件检查联络中心的 100% 交互，帮助提高运营效率、捕捉投诉、识别弱势客户并提供卓越的客户体验。面对日益增加的监管压力和消费者的不信任，金融服务公司必须监控 100% 的客户互动。这是一个再熟悉不过的挑战：公司如何确保 100% 的客户通话得到有效监控以保证质量，并且以可扩展、经济高效且客观准确的方式进行监控？ Voyc 帮助公司自动识别具有监管重要性的交互，例如投诉和弱势客户，指出需要特别关注的呼叫，提高代理绩效并自动化 QA 工作流程。 Voyc 承诺快速实施、易于使用和银行级安全性，致力于彻底改变您的质量保证流程。
Equal Time
equaltime.io
Equal Time 是虚拟会议的人工智能助手。 Equal Time 不仅仅局限于会议转录和自动化行动项目，还有助于促进更具包容性的会议。我们的技术可帮助您降低声音，并获得有关如何提高领导力的个性化建议。稍后使用可搜索和可共享的记录查看会议的详细信息。通过估算所产生的费用来深入了解会议的费用。使用破冰活动、会议计时器和查轮活动来为您的会议增添趣味。今天就免费开始吧！ www.equaltime.io Equal Time 由两名科技领域女性于 2021 年创立，现已迅速发展壮大，拥有一支敬业且才华横溢的团队，他们热衷于提高数字工作空间的生产力和包容性。在 Equal Time，我们的使命很明确——我们的目标是彻底改变团队在虚拟会议中互动和协作的方式，培育平等和高效的文化。通过促进清晰的沟通、彻底的记录保存和更公平的参与，Equal Time 使团队能够在现代数字工作空间中蓬勃发展。
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io 是产品开发团队的人工智能会议助手。 — 构建议程 — 召开更有效的会议 — 记录 AI 会议记录、文字记录和视频 — 为产品会议设计的模板（站立、规划、用户研究等） — 捕获行动项目并更新您的看板（Jira、Asana 等） — 团队决策的即时存储库（Confluence、概念、文档）自动化您繁忙的工作并专注于构建事物。由 Atlassian、Zoom 和 Y Combinator 提供支持。
Convirza
convirza.com
Convirza 是第一个企业呼叫跟踪和呼叫优化平台。为了满足电话交互中不断增长的情报需求，我们将传统的呼叫跟踪与强大的电话分析相结合。 Convirza 使用语音识别技术和复杂的算法来衡量销售线索质量、衡量转化并通过完全成熟的营销自动化采取行动。我们帮助经验丰富的营销人员做出更好的决策，提高成交率和客户体验，同时增加收入。我们为汽车、医疗保健、酒店、家居和金融服务领域的领先国内和国际品牌提供服务。我们专为各种规模的企业、媒体/出版机构、呼叫中心等而设计，提供通话录音和数据解决方案，帮助您跟踪和分析通话，以了解呼叫者的意图和行为。该公司最近在其位于犹他州硅坡的总部发布了一个突破性的呼叫营销优化平台。
Knowtworthy
knowtworthy.com
会议很糟糕。但他们不必这样做。 Knowtworthy 提供会议生产力功能，例如实时会议记录共享和协作编辑，以帮助您和您的团队召开有效的会议。
Meetric
meetric.com
利用人工智能轻松有效地捕获、分析和优化销售会议，以增加收入和洞察力。只需与 Teams、Zoom 或 Google Meet 连接，或者利用我们专为销售而设计的会议平台将其提升到一个新的水平。
Gridspace
gridspace.com
Gridspace 是语音和语言人工智能领域的世界领先者。我们教机器理解和说人类语言。我们每年处理数十亿分钟的语音数据，是语音技术和应用于语言的生成人工智能的先驱。 Gridspace 是一家应用人工智能公司，也是 Grace 的创始人。我们为联络中心构建有用的语音技术和人工智能软件。十多年来，我们一直为领先的联络中心提供服务。
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder 是一家软件公司，利用人工智能语音自动化的力量来增强客户体验。借助人工智能语音助手，您的呼叫中心可以以闪电般的速度进行高质量的类人呼叫，自动收集和分析数据，以接触和激活更多客户。 AI Rudder 通过自动执行重复任务和降低座席工作量来帮助呼叫中心降低成本。这使得智能体能够专注于只有人类才能做的事情。从长远来看，AI Rudder 旨在重新思考商业通信的未来。
MightyCall
mightycall.com
MightyCall 的呼叫中心由在虚拟电话领域拥有 20 多年专业知识的团队创建，可轻松适应您的业务工作流程。我们的可定制设置可确保解决方案满足您的独特需求，从而简化沟通并提高收入。突出属性：实时反馈工具、专用主管工作区和详细的座席绩效报告可提供高效的管理和深入的绩效分析。有效的呼叫处理：高效的呼叫管理功能和多级 IVR 系统可确保顺利、及时地响应客户的询问。简化的记录保存：语音邮件记录有助于轻松参考和高效跟进。直观的界面：用户友好的界面包含这些强大的功能，简化了导航和操作。坚定不移的支持：我们忠诚的支持团队随时准备协助解决实时入职或任何其他问题，强调我们致力于让您满意。选择 MightyCall 建立合作伙伴关系，将您的业务沟通提升到虚拟电话领域的新高度。
Allego
allego.com
Allego 是现代创收软件的领先提供商。 GO 是 Allego 的现代收入支持平台，汇集了销售、支持和营销团队，在一个综合平台上提供 B2B 买家所需的体验。凭借其专利技术，GO 平台可确保收入团队策划正确的内容，让销售团队充满信心地获胜，并在正确的时间以正确的方式与买家互动，以实现更快的销售周期和更大的收入。 Allego 是四分之一道琼斯工业平均指数公司、美国 15 家最大银行中的 5 家、8 家最大保险公司中的 4 家、全球 5 家最大医疗器械公司中的 4 家、10 家最大财富管理公司中的 6 家值得信赖的选择， 5 家最大的资产管理公司中的 5 家，以及许多其他全球企业。请访问 Allego.com，了解有关赢得卖家和买家的收入支持的更多信息。无论是通过异步视频相互提供反馈，还是通过人工智能支持的辅导和点对点协作提高技能，近 100 万专业人士正在使用 Allego 彻底改变他们的入职、培训、协作和销售方式。在 allego.com 上了解有关 Allego 和我们正在打造的运动的更多信息。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Aviso
aviso.com
Aviso AI 是一个集成收入平台，可帮助现代销售组织和收入团队通过获得专利的人工智能指导达成更多交易、推动收入增长并降低风险。作为基于人工智能的收入运营解决方案的行业领导者，Aviso AI 是唯一一家为销售、营销和客户成功团队提供最全面的智能工具和解决方案的公司，可以发现每个客户隐藏的收入机会。 Aviso AI 平台可分为六个核心支柱：1) 预测性预测 2) 交易智能 3) 活动和关系智能 4) 对话智能。 5) GTM 和客户协作 6) CRM 自动化 我们的平台灵活且可扩展，可以配置任何复杂的客户层次结构。销售领导、经理和销售代表都可以从使用我们的渠道管理、预测、交易协作和对话智能工具中受益。借助 Aviso，销售团队可以设定目标、统一预测、指导交易并采取正确的路线以取得成功。在虚拟销售时代，销售团队应该有一个能够帮助他们成功远程工作的平台。 Aviso 平台由先进的 Auto-ML、NLP 和深度时间序列数据库提供支持，结合了人类和人工智能的最佳优势来指导销售。 Honeywell、Dell、LaunchDarkly、Elastic、RingCentral、Microsoft GitHub、FireEye 等公司都使用 Aviso 取得了良好的效果，例如交易获胜率平均提高了 20%。使用 Aviso AI 找到您的收入真北。
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。 CallRail 是领先的智能平台，可让各种规模的企业轻松自信地进入市场。 CallRail 的解决方案为全球超过 200,000 家公司提供服务，帮助企业跟踪并归因其营销旅程中的每条销售线索，捕获和管理每个电话、短信、聊天和表单，并使用实时洞察来优化其营销。
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫跟踪、潜在客户管理和业务分析解决方案的行业领导者。最大化您的营销资金并获得可衡量的结果。
Chorus.ai
chorus.ai
ZoomInfo 的 Chorus 是一个人工智能驱动的对话智能平台，可以捕获和分析电话、视频会议和电子邮件中的所有客户互动，以便您的团队达成目标。
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri Sales Copilot 是一款人工智能工具，可实现更好的客户对话和对话洞察。它在客户通话、录音、转录和分析对话过程中发挥作用，实时为卖家提供有用的提示，帮助他们遵循最佳实践并避免代价高昂的错误。每次通话后，Colibri 都会生成人工智能会议摘要并建议后续步骤。它还提供呼叫分析，对于寻求改进领域的销售人员和经理很有用。通过将 Colibri 与 Salesforce 集成来提高效率：每次会议后自动在 Salesforce 中记录通话和 AI 会议记录。将您的团队从管理任务中解放出来，这样他们就可以花更多时间完成交易。要了解更多信息，请访问 colibri.ai
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是领先的虚拟销售平台。自动安排会议、召开专业视频会议，并利用人工智能实时指导销售团队。 100% GDPR 合规、企业级安全和支持。该平台可自动执行重复性任务并简化整个销售流程，使销售代表能够专注于建立关系和完成交易。自动调度、实时笔记和 CRM 集成等功能可优化效率和生产力。借助 Demodesk，销售专业人员可以提供精彩的产品演示，而不仅仅是幻灯片。该平台提供革命性的屏幕共享和交互功能，为潜在客户创造身临其境的个性化体验，从而提高参与度和转化率。跟踪或集成剧本和战斗卡等功能可在虚拟通话期间实现实时指导。该平台提供全面的分析和报告功能，可提供有关销售业绩的可行见解。有了这些有价值的数据，销售领导者就可以做出数据驱动的决策、优化销售流程并确定需要改进的领域。各种规模的企业都依靠我们来实现销售数字化、提高生产力并增加收入。我们客户的主要成果： 手动任务节省了 25% 的时间 (Pipedrive) ↑ 转化率提高了 2 倍 (Clark) 每个卖家的收入提高了 30% (Treatwell) ↑ 座席工作效率提高了 3 倍 (Eigensonne) 欲了解更多信息，请访问 demodesk.com 。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies 是一款 AI 语音助手，可帮助在会议期间进行转录、总结笔记和完成操作。我们的 AI 助手 Fred 与世界上所有领先的网络会议平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等业务应用程序集成。记录：即时记录所有主要网络会议平台的会议。邀请萤火虫或让它自动捕捉它们。转录：Fireflies 可以转录实时会议或您上传的音频文件。浏览文字记录并同时收听音频。总结：AI超级摘要为您提供详细的会议概述、大纲、会议记录、关键词和行动项。在 5 分钟内快速跟踪并浏览整个会议！协作：添加评论并标记通话中的重要时刻，以便队友轻松查看。搜索：在 5 分钟内查看长达一小时的通话。筛选操作项、日期、指标和其他重要主题。集成：当您的会议笔记、笔录和录音自动与您已使用的工具和平台同步时，它们会更有价值。在 Salesforce、Hubspot、Slack、Zapier 等 CRM 和协作应用程序中记录会议笔记、文字记录和录音。分析：对话智能生成有关通话时间、主题趋势、情绪等的见解。对话智能套件可让您识别哪些内容在通话中，哪些内容不在通话中。见解可帮助您指导销售团队完成更多交易。它们通过识别候选人面试中的趋势来帮助您的招聘人员更快地聘用顶尖人才。您的整个组织可以通过倾听客户的声音来构建更好的产品。通过客户和团队的互动，了解哪些消息传递有效，哪些无效。
Gong.io
gong.io
查看更多。了解更多。赢得更多。收入智能平台（Gong 设计）通过准确了解客户互动来实现组织转型，从而提高业务效率、改善决策并加速收入增长。它使公司能够在一个集成平台上捕获、理解所有客户互动并采取行动。Gong 的收入智能平台使用专有的人工智能技术来准确了解客户互动，以提高可视性、推动决策并调整组织的战略，取得成功的成果。 Morningstar Inc.、LinkedIn、Shopify、Slack、SproutSocial、Twilio 和 Zillow 等数以千计的创新公司信赖 Kong 为他们的客户现实提供支持。龚是一家总部位于旧金山湾区的私营公司。 G2 的软件用户受众将Gong 在 2021 年和 2022 年“百强最佳软件产品”列表中排名第一。Gong 还在另外七个 G2 Best Of 列表中获得认可，包括： 最高满意度产品排名第一 前 50 名排名第一企业产品在前 50 名中端市场产品中排名第一 最佳销售产品 小型企业产品 增长最快的产品 欲了解更多信息，请访问 www.gong.io。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一个视频优先的人工智能和分析支持平台，专为远程销售而构建。除了满足销售团队的传统视频会议需求之外，它还可以自动化销售工作流程以提高生产力，并利用人工智能为销售转化提供动态提示和推动。它还通过智能会议元数据管理和销售绩效分析为销售领导者提供支持。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai 是合规性和人工智能对话智能领域的领导者，是市场上唯一为销售和客户服务团队提供实时对话智能和自动合规性的解决方案。 Gryphon 通过实时智能指导每次对话，为代理和最终用户提供一流的体验。 Gryphon 专有的合规引擎会根据 TCPA、收款、州、联邦和其他谢绝来电列表自动筛选所有出站通信，以便企业可以增加收入，同时避免昂贵的违规费用。 Gryphon 能够通过语音关键字提供实时建议和必要的内容，并通过高级情绪分析让座席立即了解通话质量。 Gryphon.ai 提供每次创建完美对话的能力！
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
Invoca
invoca.com
Invoca 是一个收入执行平台，它连接营销和销售团队，帮助他们跟踪和优化购买旅程，以增加收入。通过使用与领先技术平台深度集成的综合收入执行平台，收入团队可以更好地将付费媒体投资直接与收入联系起来，提高数字参与度，并提供最佳的买家体验以推动更多销售。借助 Invoca，AutoNation、DIRECTV、Mayo Clinic、Mutual of Omaha 和 Verizon 等顶级消费品牌在不可否认的数据的支持下体验到了令人难以置信的结果。 Invoca 已从领先的风险投资家那里筹集了 1.84 亿美元，其中包括 Upfront Ventures、Accel、Silver Lake Waterman、H.I.G. Growth Partners 和 Salesforce Ventures。 Invoca 通过释放通话中的新数据来帮助企业推动收入增长，以便他们能够以更少的资金获得并留住更多客户。借助 Invoca 的收入执行平台，企业正在取得令人难以置信的成果： * 营销团队（例如 Rogers Communications 的营销团队）正在提高潜在客户质量并将获取成本降低 82% * 联络中心（例如 MoneySolver 的联络中心）正在将座席绩效和转化率提高 100% * 多地点企业（例如 Andersen 的 Renewal）将通过电话进行的预约增加了近 50%
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge 提供易于使用的对话智能解决方案，可揭示哪些营销活动和渠道正在产生呼入电话和短信、这些对话中发生了什么，并支持数据驱动的决策，以提高数字营销绩效并最大限度地提高收入。从呼叫路由到呼叫结果，Marchex Marketing Edge 可帮助您优化每个来电或短信的价值。
Aircall
aircall.io
Aircall 是客户沟通和参与平台，专为销售和支持团队设计。它是一个完全基于云的语音解决方案，易于使用、可靠，并与所有 CRM 以及关键业务和对话工具（如 Salesforce、HubSpot、Intercom、Slack、Gong 等）集成。通过强大的软件和敬业的员工的结合，Aircall 帮助中小型企业提高生产力，并将客户和员工满意度转变为关键的增长动力。 Aircall 已扩大其国际影响力，目前拥有来自 40 个国家/地区的 700 多名员工，分布在 6 个办事处，并被评为“Built In 最佳工作场所”之一。作为德勤高成长 500 强名单的一部分，Aircall 在 2022 年初实现了超过 1 亿美元的年度经常性收入后，获得了半人马地位。
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone 是一款简单的企业协作电话。它的设计直观有效，是一种可靠且强大的基于云的呼叫和消息传递解决方案，可以改变您的团队管理客户和联系人关系的方式。凭借深度集成和可配置性，OpenPhone 可帮助企业提高生产力并提高客户满意度以推动增长。适用于 Mac、Windows、Web、iOS 和 Android。
Outreach
outreach.io
Outreach 是领先的销售执行平台，可帮助面向市场的团队高效地创建并可预测地关闭更多渠道。从勘探到交易管理再到预测，我们的平台利用自动化和人工智能来帮助收入领导者提高整个收入周期中所有上市活动和人员的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在统一平台上提供销售参与、收入情报和收入运营功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超过 5,500 家公司依靠 Outreach 为其营收组织提供支持。 Outreach 是一家私人控股公司，总部位于华盛顿州西雅图，在全球设有办事处。要了解更多信息，请访问 www.outreach.io。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Balto
balto.ai
Balto 将代理与人工智能结合起来，以实现更好的对话并交付结果。表现最佳的联络中心信赖 Balto 的实时企业解决方案，以防止错失销售机会、代价高昂的合规错误以及负面的客户体验。 Balto 的成果令人震惊： - National General Insurance 将销售转化率提高了 16% - AmTrust 将 CSAT 分数提高了 25% - Arsenal Business Growth 将爬坡时间缩短了 83% - Florida Window & Door 将转化率和预约率提高了 30% - Junkluggers 将通话时长缩短了 6% 帮助您的客服人员和主管提高客户满意度、增加收入并提高保留率。访问 balto.ai 了解更多信息
Jiminny
jiminny.com
Jiminny 通过对话智能帮助商业团队最大化收入。借助 Jiminny，您可以记录、转录和分析对话，从而获得宝贵的客户见解并全面了解绩效。 Jiminny 是唯一能够将出色的销售领导者转变为出色的销售教练的合作伙伴，使您能够推动整个销售团队的真正变革并建立高绩效的创收团队。
EvaluAgent
evaluagent.com
在理解、提升和区分客户体验 (CX) 方面，每次参与都很重要。 EvaluAgent 通过分析 100% 的交互（从电话和电子邮件到网络聊天、票证和社交媒体）来帮助您改进 CX。我们不遗余力地为您提供可与您的组织分享的可行见解，并能够将 QA 工作集中在必须监控的交互和代理开发上。 EvaluAgent 帮助全球企业： * 弥合洞察力差距 通过跨渠道 100% 覆盖率识别必须监控的交互，通过情绪分析发现见解，并通过有意义的仪表板可视化进度 * 提升他们的质量保证方法 通过自动分配的交互减少选择偏差，使用久经考验的记分卡，并通过 SmartScore 自动进行 QA 评分 * 提供切实的客户体验改进 与一系列一流的 WFM 平台集成，通过将辅导、学习和报告结合在一起，实现真正的联合方法，帮助座席改进 * 吸引并激励他们的代理人 使代理能够透明地访问自己的数据和目标，将认可和奖励游戏化，并在一个平台上促进双向沟通 将 evaluagent 视为您的人工智能驱动的 QA 副驾驶。利用每次交互中的智能来大规模地理解、提升和区分您的客户体验 - 同时永远不要忘记人性化的价值。
Cloudtalk
cloudtalk.com
借助 CloudTalk 的商务呼叫软件，让 CX 成为您的最大优势。直接使用 CloudTalk 呼叫、访问所有客户数据并自动执行任务。使用 CloudTalk 体验商务通话的未来。访问 160 多个国际号码，将呼叫效率提高高达 87%，并节省团队时间来处理真正重要的事情 - 提高客户满意度。使用 CloudTalk 的点击通话功能直接拨打和接听电话。消除重复性任务并自动化您的工作流程。通过轻松的双向同步，在两个系统之间同步联系人详细信息、过去的交互、通话录音和短信。通过超过 35 种集成自定义您的设置和客户体验。选择如何使用高级呼叫记录功能记录呼入、呼出和未接来电。每次通话结束时，使用语音转文本转录功能将重要信息直接记录到 CRM 中。通过将从 CloudTalk 发送的 SMS 消息同步到您的 CRM 帐户，获得交互的全面概述，确保在达成交易时不会错过任何重要信息。了解 CloudTalk 如何为您提供对客户体验无与伦比的控制，并立即开始满足他们的期望。立即与我们的一位专家安排演示！
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智能会议助手，旨在使会议流程更加高效和富有洞察力。该工具提供会议的自动视频录制功能，再加上人工智能驱动的转录功能，以便于稍后轻松查看和理解会议内容。 除此之外，MeetGeek 还包括自动摘要等功能，帮助用户有效地了解会议要点，而无需查看几个小时的内容。 该工具还利用人工智能提取并突出显示每次会议的关键主题，提供一种快速了解过去事件的方法。搜索功能使用户能够从一个位置轻松访问过去的会议、录音、文字记录和亮点。 MeetGeek 还强调团队协作，允许共享有关会议内容的规则。其“对话智能”功能为会议中产生的销售和客户洞察提供人工智能驱动的分析。 此外，MeetGeek 通过自动化功能提高工作效率，自动将录音和精彩片段与用户系统同步。自定义品牌选项使用户能够使会议体验与其品牌形象产生共鸣。 MeetGeek 的实用性涵盖从销售团队到人力资源的一系列角色，并且还适合不同类型的专业通话，包括客户通话和采访。