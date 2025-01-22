对话智能软件 - 最热门应用 - 俄罗斯

Convin

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Convin 是一款人工智能支持的联络中心软件，它使用对话智能来记录、转录和分析客户对话。 Convin 支持全渠道联络中心，并对呼叫、聊天和电子邮件进行质量审核。它是您的一站式解决方案，可通过整体提高座席绩效、提升客户体验并提高联络中心投资回报率，将您的联络中心绩效提高 3 倍。 康文的主要产品： 1. 质量管理系统：这是您的一站式解决方案，包括呼叫监听、随机发生器（用于抽样）、呼叫审计和自定义报告。留下音频和视频评论以获得直观反馈并提示自动发送报告和反馈。 2. 自动 QA：通过自动 QA 消除随机抽样、人为偏差和不准确的评分。监控每一次对话，包括电话、聊天和电子邮件，以了解客服人员的表现并分配指导。 3. 学习管理系统：利用强大的 LMS 进行座席培训，其中包括手动辅导、知识库、评估和课程。为座席创建定制评估，用所需信息丰富知识库，并跟踪座席在辅导课程中的参与情况。 4. 自动辅导：通过有针对性的点对点自动辅导，将呼叫中心辅导提升一个档次。掌握 AI 根据表现最佳的座席对话自动分配的呼叫中心培训课程。将座席入职时间缩短 60%，并提高呼叫中心的年度投资回报率。 5. 对话行为分析：跟踪和分析座席与客户互动背后的输赢趋势，并利用通话行为、操作和短语来推动更多赢得业务的交易。复制成功行为并消除失败行为，以推动业务成功和向前发展。 6. 客户智能：利用客户智能释放客户通话中隐藏的见解。查找导致赢得和失去交易的关键字和短语。倾听客户对话，发现竞争对手、目标、产品功能、竞争和情绪。 7. 对话情报：释放每一次座席与客户对话背后隐藏的有价值信息。提出有价值的见解，以推动更多的战略决策和业务产出。减少重复和冗余的任务，例如记笔记、数据输入等。