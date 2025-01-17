对话智能软件 - 最热门应用 - 帕劳

Echo AI

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Echo AI（以前称为 Pathlight）通过其突破性的对话智能平台改变了组织与客户互动的方式。 Echo AI 利用先进的生成式人工智能，自主处理数百万次客户交互，使企业能够根据实时情报和见解采取行动。这不仅使面向客户的团队，而且使整个组织能够理解每次客户交互并采取行动。 最好的企业是最以客户为中心的。这一直都是事实。初创公司能够如此具有颠覆性的主要原因是它们更接近客户并且能够更快地对客户不断变化的需求做出反应。 然而，随着企业的发展，矛盾就会出现。获得的客户越多，真正倾听每一位客户的声音就变得越困难。公司倾听的越少，他们就越动摇。很快，一个更新的、更加以客户为中心的竞争对手取代了他们的位置。 您的客户每天都会告诉您他们想要什么。它就在您面前：在通话和聊天、调查和评论中。您所遇到的每一个价值百万美元的问题的答案都隐藏在显而易见的地方。到目前为止，这些答案都是不可能找到的。毕竟，没有人或团队可以实际分析每一次客户互动。 生成式人工智能的出现改变了这一切。我们构建 Echo AI 是因为我们看到解决这个问题的技术终于出现了。 我们的使命是让您能够无限地以客户为中心，无论您拥有 10 个还是 1000 万个客户。我们从头开始构建 Echo AI，以利用人工智能的力量，以便您可以像刚开始时一样专注地倾听、学习和响应每个客户。就像个人计算一样，它是一种只能通过技术突破才能实现的人类放大，而且这种能力现在已经触手可及。 作为初创公司创始人，您可以与每一位客户交谈。 Echo AI 让《财富》500 强高管也能做同样的事情。想象一下，您做出的每一个决定都是基于您知道数百万客户想要什么的信心。