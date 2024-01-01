对话智能软件 - 最热门应用

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对话智能 (CI) 软件记录、转录和评估销售电话。通过仔细检查这些电话，CI 软件可以识别关键字和对话主题，使用户能够快速导航到记录的销售对话中的特定点进行深入分析。企业可以利用 CI 软件记录与潜在买家的重要讨论，查明潜在风险或不合规的对话主题，根据最佳实践为新销售代表提供指导，并探索从销售电话分析和转录中得出的各种用例。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
OpenPhone
openphone.co
适合初创公司和小型企业的电话
MightyCall
mightycall.com
小企业的声音。快速、简单、安全。专为小型企业设计的虚拟电话系统。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Fireflies.ai
fireflies.ai
记录、转录和搜索您的会议！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自动会议记录。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
Gong.io
gong.io
了解销售领导者如何使用收入智能来大幅提升销售代表的成功并赢得更多交易。被像您这样的收入专业人士评选为第一名。预订演示。
Aircall
aircall.io
Aircall 是一种易于使用、基于云的电话解决方案，其功能专为更好的对话而设计。只需几秒钟即可完成设置，并在当今世界任何地方开始对话。 没有硬件。没有头痛。 Aircall 通过简单的一键式集成融入您现有的工作流程，连接 CRM 系统、帮助台解决方案和其他基本应用程序。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Rewatch
rewatch.com
为您的整个团队提供支持的视频 Rewatch 是协作视频工作区，旨在帮助团队了解更多信息并快速采取行动。
Cloudtalk
cloudtalk.com
帮助企业与客户建立联系。 CloudTalk 的呼叫中心软件拥有超过 160 个国家/地区的电话号码，可帮助成长中的企业扩展到本地地区之外。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智能会议助手，可以自动视频记录、转录、总结并提供每次会议的关键见解。
Balto
balto.ai
由人工智能提供支持的排名第一的联络中心实时指导平台。帮助客服人员在每次通话中说正确的话。
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri.ai 会记录您的通话，在您讲话时进行转录，并生成简洁的可搜索会议记录。适用于 Zoom、Google Meet、Webex 和许多其他平台。
Chorus.ai
chorus.ai
让每一次互动都有意义。 Chorus 的对话智能 AI 将故事的力量带入每一次对话中。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智能客户会议平台，可帮助您提高销售速度并增加收入。免费试用，了解顶级公司为何使用 Demodesk 来增强其整个收入团队的能力。
Fathom
fathom.video
记录、转录并突出显示您通话中的重要时刻。将自动生成的通话记录发送到您的 CRM。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Allego
allego.com
虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
证明投资回报率。 增加转化。 增加收入。 跟踪并归因每个线上和线下销售线索，准确确定是哪个营销活动在推动它。
Salesroom
salesroom.com
体验 Salesroom（我们的人工智能视频会议平台）的强大功能。 Salesroom 不仅跟踪买家参与度，还教授虚拟沟通最佳实践。通过实时访问您的知识库，Salesroom 旨在提高代表在会议中的表现以及整个团队的配额达成情况。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一个视频优先的人工智能和分析支持平台，专为远程销售而构建。除了满足销售团队的传统视频会议需求之外，它还可以自动化销售工作流程以提高生产力，并利用人工智能为销售转化提供动态提示和推动。它还通过智能会议元数据管理和销售绩效分析为销售领导者提供支持。
Sybill
sybill.ai
GTM 团队的私人助理 每次销售拜访后，Sybill 都会创建准确的摘要并将其推送到 Slack + CRM。为您撰写后续电子邮件草稿。 捕获报告中的每个单词和非语言反应。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一个也是唯一一个为客户成功经理构建的数字助理。通过集成到 Zoom，我们可以自动记笔记、捕获和分配行动项目、识别风险并提供产品反馈。更好的是，我们可以帮助您起草后续电子邮件并为明天的电话做好准备。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 减轻了压力，并发现他们第一次赢得了行政工作的战争。
Salesken
salesken.ai
Salesken 为您提供销售代表在通话中的表现的详细可见性，以便您可以提高客户参与度并达成更多交易。
Kixie
kixie.com
为与 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等领先 CRM 合作的销售团队提供超可靠、轻松自动化的呼叫和短信服务。
Jiminny
jiminny.com
最大化您团队的收入。通过对话智能释放您的销售团队增加收入的潜力。
Aviso
aviso.com
Aviso 是人工智能指南针，可指导销售和进入市场团队完成更多交易、加速增长并找到收入的正确方向。
Wudpecker
wudpecker.io
自动会议记录。 以及更多。 通过简单的提示从会议中获取摘要、行动项目和见解
Attention
attention.tech
现在我们吸引了您的注意...用 AI 填充您的 CRM 并提高您的销售图标检查。 Attention 是您的实时、完全集成的语音助手，用于检查销售图标。 通过我们的实时指导赢得您的交易，并通过一键图标检查填充您的 CRM。 增强您的市场营销能力，将您的马变成火箭。欢迎来到销售的未来！
Symbl.ai
symbl.ai
企业的人类智能。 Symbl.ai 的对话理解和生成 AI 技术释放了人类对话的全部潜力 - 实现您的目标。
Verint
verint.com
Verint 是客户互动领域的全球领导者。自动化、人工智能和云领域的客户体验专家。
Echo AI
echoai.com
发挥生成式人工智能的力量。分析您的客户对话和团队绩效，以挖掘隐藏的见解、抓住机会并降低风险。
Cordless
cordless.io
解锁您的语音内容。 为客户支持团队提供现代电话服务。 弥合语音和文本之间的差距。
Traq.ai
traq.ai
在买家比以往更加了解情况的世界中，赢得更多交易不再是遵循脚本，而是更多地了解潜在客户的优先事项和痛点。通过通话录音、转录和 AI 分析，Traq.ai 对话智能平台从每次通话中提取以买家为中心、赢得交易的见解，并将其直接链接到您的 CRM。作为与任何 VoIP 电话和在线会议工具兼容的与平台无关的 AI 销售助理，Traq.ai 使每个团队成员每天都更加高效。作为销售绩效和辅导平台，Traq.ai 揭示了您团队面临的挑战，以便您可以优化培训并激发最高水平的绩效。透明、有竞争力的定价，包括免费选项。
Laxis
laxis.com
从每次客户对话中获取最大价值 Laaxis AI 会议助手通过以最小的努力自动捕获和提取每次客户交互中的关键见解，为收入团队提供支持。
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫跟踪、潜在客户管理和业务分析解决方案的行业领导者。最大化您的营销资金并获得可衡量的结果。
Meetric
meetric.com
利用人工智能轻松有效地捕获、分析和优化销售会议，以增加收入和洞察力。只需与 Teams、Zoom 或 Google Meet 连接，或者利用我们专为销售而设计的会议平台将其提升到一个新的水平。
Ender Turing
enderturing.com
安德·图灵识别出通话、聊天和视频会议中表现最佳的人。使用它向每位员工提供最佳绩效者的最佳实践，以进行自我辅导并观察绩效增长。安德·图灵 (Ender Turing) 带领您的销售和客户服务团队实现更高的收入和更好的客户服务。
Avoma
avoma.com
即使在经济低迷时期，您的收入和生产力也会翻倍 - 且预算不会增加一倍 拥有一体化的人工智能会议助手和收入智能解决方案
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. 是一家总部位于西雅图的上市公司，成立于 2003 年，拥有 300 多名员工。 Marchex 是一家 B2B 通话和对话分析公司。它专门利用人工智能和机器学习来分析企业和客户之间的对话数据。 Marchex 为企业提供“可行的见解”，以改善电话、短信、消息和聊天方面的客户体验。
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是由第一个也是唯一一个 RevBI 引擎提供支持的 RevOps 指挥中心。它可以加速您最关键的收入洞察的交付，并简化收入流程的采用。借助 RevBI，BoostUp 使 RevOps 能够完全控制收入数据，以便他们能够协调团队并通过无可辩驳的见解让他们负责。该平台包括 3 个模块——RevBI 高级分析、交易审核和管理以及预测智能和管理——构建在一个嵌入式仓库上，该仓库预先连接销售活动、CRM 和第三方数据，将其转换为近乎即时的洞察，无需任何操作。开箱即用的可视化。该平台的灵活性和创建自定义指标的简便性使采用变得无缝，提高了可预测性和预测准确性，并使 RevOps 团队...
Modjo
modjo.ai
Modjo 平台分析您所有的客户互动，并为您的团队提供超越他们的抱负所需的信息
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks 提供基于云的解决方案，使营销人员能够增加收入，同时尊重消费者的选择。
Convirza
convirza.com
Convirza 是第一个企业呼叫跟踪和呼叫优化平台。为了满足电话交互中不断增长的情报需求，我们将传统的呼叫跟踪与强大的电话分析相结合。 Convirza 使用语音识别技术和复杂的算法来衡量销售线索质量、衡量转化并通过完全成熟的营销自动化采取行动。我们帮助经验丰富的营销人员做出更好的决策，提高成交率和客户体验，同时增加收入。我们为汽车、医疗保健、酒店、家居和金融服务领域的领先国内和国际品牌提供服务。我们专为各种规模的企业、媒体/出版机构、呼叫中心等而设计，提供通话录音和数据解决方案，帮助您跟踪和分析通话，以了解呼叫者的意图和行为。该公司最近在其位于犹他州硅坡的总部发布了一个突破性的呼叫营销优化...
Capturi
en.capturi.com
创造价值的对话从这里开始。作为斯堪的纳维亚地区领先的对话分析平台，Capturi 使用人工智能和先进的机器学习算法将客户对话转化为具体且可衡量的价值。 Capturi 分析了来自 200 多个品牌的超过 3000 万条客户对话，证明使用对话分析的公司可以实现...： - 通过专注于改善与客户的对话，客户满意度提高 20-40% - 优化 15-25%通过自动化手动任务和最大限度地减少知识差距来减少运营 - 通过确定哪些赢回策略适合您的部门，客户保留率提高了 30% Capturi 的人工智能平台受到大型斯堪的纳维亚组织内客户中心的使用和信任，例如：Salling Group、 Norlys、C...
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt 是一款实时呼叫指导软件，可确保合规性、降低风险并在每次呼叫中为座席提供指导，从而帮助您的团队一次性完成任务。消除通话中的不确定性，并为您的客服人员提供实时的功能。
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI 通过人工智能驱动的见解帮助联络中心提高收入和客户保留率。 Enthu.AI 可实现 100% 的客户对话监控、自动显示重要的交互，并通过个性化和针对性的辅导和培训帮助质量团队提高座席绩效。 Enthu.AI 适用于收入和支持功能，有助于优化座席绩效，从而在呼叫 QA 效率、客户满意度评分、新座席入职以及座席培训和辅导时间方面取得可衡量的收益，最终影响收入。欲了解更多信息，请访问 https://enthu.ai
Zipteams
zipteams.com
专为内部销售和客户成功团队设计的智能会议室，可提供实时客户背景、见解和建议，使客户会议更具吸引力和成果。
Convin
convin.ai
Convin 是一款人工智能支持的联络中心软件，它使用对话智能来记录、转录和分析客户对话。 Convin 支持全渠道联络中心，并对呼叫、聊天和电子邮件进行质量审核。它是您的一站式解决方案，可通过整体提高座席绩效、提升客户体验并提高联络中心投资回报率，将您的联络中心绩效提高 3 倍。 👉 Convin 的主要产品： 1. 质量管理系统：它是您的一站式解决方案，包括呼叫监听、随机发生器（用于抽样）、呼叫审计和自定义报告。留下音频和视频评论以获得直观反馈并提示自动发送报告和反馈。 2. 自动 QA：通过自动 QA 消除随机抽样、人为偏差和不准确的评分。监控每一次对话，包括电话、聊天和电子邮件，以了...
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scratchpad.com
跟踪管道中的变化并更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和领导者的一种现代体验，使管理渠道、检查交易、指导和预测变得快速、简单且令人愉快。
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Gridspace 通过为患者、客户和企业提供卓越的机器人才，使对话护理变得容易实现。
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会议很糟糕。但他们不必这样做。 Knowtworthy 提供会议生产力功能，例如实时会议记录共享和协作编辑，以帮助您和您的团队召开有效的会议。
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Spinach.io 帮助开发团队从日常站立开始，养成更健康的会议习惯。 — 准备异步站立 — 提供更清晰的更新 — 成为更好的听众 — 自动发送笔记到 Slack — 每天都可以节省时间！
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Equal Time 是虚拟会议的人工智能助手。 Equal Time 不仅限于会议转录和自动化行动项目，还有助于促进更具包容性的会议。我们的技术可帮助您降低声音，并获得有关如何提高领导力的个性化建议。稍后使用可搜索和可共享的记录查看会议的详细信息。通过估算所产生的费用来深入了解会议的费用。使用破冰活动、会议计时器和查轮活动来让您的会议变得有趣。今天就免费开始吧！ www.equaltime.io Equal Time 由两名科技领域女性于 2021 年创立，现已迅速发展壮大，拥有一支敬业且才华横溢的团队，他们热衷于提高数字工作空间的生产力和包容性。在 Equal Time，我们的使命很明确—...
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Voyc 使受监管的公司能够使用我们的语音分析 AI 软件检查联络中心的 100% 交互，帮助提高运营效率、捕捉投诉、识别弱势客户并提供卓越的客户体验。面对日益增加的监管压力和消费者的不信任，金融服务公司必须监控 100% 的客户互动。这是一个再熟悉不过的挑战：公司如何确保 100% 的客户通话得到有效监控以保证质量，并且以可扩展、经济高效且客观准确的方式进行监控？ Voyc 帮助公司自动识别具有监管重要性的交互，例如投诉和弱势客户，指出需要特别关注的呼叫，提高代理绩效并自动化 QA 工作流程。 Voyc 承诺快速实施、易于使用和银行级安全性，致力于彻底改变您的质量保证流程。