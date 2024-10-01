对话智能软件 - 最热门应用 - 德国

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对话智能 (CI) 软件记录、转录和评估销售电话。通过仔细检查这些电话，CI 软件可以识别关键字和对话主题，使用户能够快速导航到记录的销售对话中的特定点进行深入分析。企业可以利用 CI 软件记录与潜在买家的重要讨论，查明潜在风险或不合规的对话主题，根据最佳实践为新销售代表提供指导，并探索从销售电话分析和转录中得出的各种用例。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies 是一款 AI 语音助手，可帮助在会议期间进行转录、总结笔记和完成操作。我们的 AI 助手 Fred 与世界上所有领先的网络会议平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等业务应用程序集成。记录：即时记录所有主要网络会议平台的会议。邀请萤火虫或让它自动捕捉它们。转录：Fireflies 可以转录实时会议或您上传的音频文件。浏览文字记录并同时收听音频。总结：AI超级摘要为您提供详细的会议概述、大纲、会议记录、关键词和行动项。在 5 分钟内快速跟踪...
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone 是一款简单的企业协作电话。它的设计直观有效，是一种可靠且强大的基于云的呼叫和消息传递解决方案，可以改变您的团队管理客户和联系人关系的方式。凭借深度集成和可配置性，OpenPhone 可帮助企业提高生产力并提高客户满意度以推动增长。适用于 Mac、Windows、Web、iOS 和 Android。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智能会议助手，旨在使会议流程更加高效和富有洞察力。该工具提供会议的自动视频录制功能，再加上人工智能驱动的转录功能，以便于稍后轻松查看和理解会议内容。 除此之外，MeetGeek 还包括自动摘要等功能，帮助用户有效地了解会议要点，而无需查看几个小时的内容。 该工具还利用人工智能提取并突出显示每次会议的关键主题，提供一种快速了解过去事件的方法。搜索功能使用户能够从一个位置轻松访问过去的会议、录音、文字记录和亮点。 MeetGeek 还强调团队协作，允许共享有关会议内容的规则。其“对话智能”功能为会议中产生的销售和客户洞察提供人工智能驱动的分析。 此外，MeetG...
Cloudtalk
cloudtalk.com
借助 CloudTalk 的商务呼叫软件，让 CX 成为您的最大优势。直接使用 CloudTalk 呼叫、访问所有客户数据并自动执行任务。使用 CloudTalk 体验商务通话的未来。访问 160 多个国际号码，将呼叫效率提高高达 87%，并节省团队时间来处理真正重要的事情 - 提高客户满意度。使用 CloudTalk 的点击通话功能直接拨打和接听电话。消除重复性任务并自动化您的工作流程。通过轻松的双向同步，在两个系统之间同步联系人详细信息、过去的交互、通话录音和短信。通过超过 35 种集成自定义您的设置和客户体验。选择如何使用高级呼叫记录功能记录呼入、呼出和未接来电。每次通话结束时，使用语音...
MightyCall
mightycall.com
MightyCall 的呼叫中心由在虚拟电话领域拥有 20 多年专业知识的团队创建，可轻松适应您的业务工作流程。我们的可定制设置可确保解决方案满足您的独特需求，从而简化沟通并提高收入。突出属性：实时反馈工具、专用主管工作区和详细的座席绩效报告可提供高效的管理和深入的绩效分析。有效的呼叫处理：高效的呼叫管理功能和多级 IVR 系统确保对客户询问的顺利、及时的响应。简化的记录保存：语音邮件记录有助于轻松参考和高效跟进。直观的界面：用户友好的界面包含这些强大的功能，简化了导航和操作。坚定不移的支持：我们忠诚的支持团队随时准备协助解决实时入职或任何其他问题，强调我们致力于让您满意。选择 MightyC...
Gong.io
gong.io
查看更多。了解更多。赢得更多。收入智能平台（Gong 设计）通过准确了解客户互动来实现组织转型，从而提高业务效率、改善决策并加速收入增长。它使公司能够在一个集成平台上捕获、理解所有客户互动并采取行动。Gong 的收入智能平台使用专有的人工智能技术来准确了解客户互动，以提高可视性、推动决策并调整组织的战略，取得成功的成果。 Morningstar Inc.、LinkedIn、Shopify、Slack、SproutSocial、Twilio 和 Zillow 等数以千计的创新公司信赖 Kong 为他们的客户现实提供支持。龚是一家总部位于旧金山湾区的私营公司。 G2 的软件用户受众将Gong 在 ...
Aircall
aircall.io
Aircall 是一种易于使用、基于云的电话解决方案，其功能专为更好的对话而设计。只需几秒钟即可完成设置，并在当今世界任何地方开始对话。 没有硬件。没有头痛。 Aircall 通过简单的一键式集成融入您现有的工作流程，连接 CRM 系统、帮助台解决方案和其他基本应用程序。
Rewatch
rewatch.com
告别无休止的会议和记笔记。 Rewatch 是唯一结合了人工智能笔记、屏幕录像机和协作视频中心的解决方案，因此您可以消除无用的会议、降低成本并专注于工作。从全体会议到项目更新，Rewatch 让您的团队所需的信息触手可及。通过 Rewatch 保持一致、更快地协作并推动工作。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Echo AI
echoai.com
Pathlight 是领先的 GenAI 原生对话智能平台，可帮助企业发现客户对话深处隐藏的见解、机会和风险。 Pathlight 是第一家充分利用大型语言模型 (LLM) 的力量来审查每一次客户对话并以人类级别的准确性揭示隐藏见解的公司。通过将复杂的客户互动提炼为可操作的、高层次的见解和趋势，我们使企业及其领导者能够深入了解其团队与客户之间发生的第一线情况，使他们能够充满信心地做出快速、大胆的决策。
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai 是一个对话智能平台，使用先进的深度学习模型为开发人员提供非结构化对话数据的实时转录和见解。 该工具为各个行业提供解决方案，例如收入情报、活动和网络研讨会、远程协作、联络中心和招聘情报。 Symbl.ai 的功能支持自定义跟踪器、摘要、主题建模、转录、对话分析以及用于语音、音频和文本数据的预构建 UI 和组件。 凭借其 API 技术，Symbl.ai 可以对非结构化人类对话进行实时异步语音识别，使该工具能够通过单个 API 调用来添加智能。 此外，该平台还通过批处理/异步请求在不到 400 毫秒的时间内提供实时关键字、短语和意图检测。 Symbl.ai 包含语音到文本...
Traq.ai
traq.ai
在买家比以往任何时候都更加了解情况的世界中，赢得更多交易不再是遵循脚本，而是更多地了解潜在客户的优先事项和痛点。通过通话录音、转录和 AI 分析，Traq.ai 对话智能平台从每次通话中提取以买家为中心、赢得交易的见解，并将其直接链接到您的 CRM。作为与任何 VoIP 电话和在线会议工具兼容的与平台无关的 AI 销售助理，Traq.ai 使每个团队成员每天都更加高效。作为销售绩效和辅导平台，Traq.ai 揭示了您团队面临的挑战，以便您可以优化培训并激发最高水平的绩效。透明、有竞争力的定价，包括免费选项。
Modjo
modjo.ai
Modjo 的使命是彻底改变销售组织的工作方式，并成为欧洲对话智能领域的领导者。 Modjo 的平台通过检测所有客户/潜在客户交互中的关键信息来帮助公司改进业务战略和执行。这使公司能够深入了解现场发生的情况，做出正确的决策并取得更好的结果。 Modjo 受到超过 400 家欧洲公司的信赖，其中包括 Bouygues Telecom、Doctolib、WorkMotion、PayFit。
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。我们的营销分析和业务通信解决方案为超过 200,000 家企业提供服务，并与领先的营销和销售软件集成，提供实时洞察，帮助我们的客户充满信心地进行营销。
Outreach
outreach.io
Outreach 是领先的销售执行平台，可帮助面向市场的团队高效地创建并可预测地关闭更多渠道。从勘探到交易管理再到预测，我们的平台利用自动化和人工智能来帮助收入领导者提高整个收入周期中所有上市活动和人员的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在统一平台上提供销售参与、收入情报和收入运营功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超过 5,500 家公司依靠 Outreach 为其营收组织提供支持。 Outreach 是一家私人控股公司，总部位于华盛顿州西雅图，在全球设有办事处。要了解更多信息，请访问 www.outreach.io。
Balto
balto.ai
Balto 将代理与人工智能结合起来，以实现更好的对话并交付结果。表现最佳的联络中心信赖 Balto 的实时企业解决方案，以防止错失销售机会、代价高昂的合规错误以及负面的客户体验。 Balto 的成果令人震惊： - National General Insurance 将销售转化率提高了 16% - AmTrust 将 CSAT 分数提高了 25% - Arsenal Business Growth 将爬坡时间缩短了 83% - Florida Window & Door 将转化率和预约率提高了 30% - Junkluggers 将通话时长缩短了 6% 帮助您的客服人员和主管提高客户满意度、...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker 是一款基于人工智能的工具，旨在彻底改变会议期间的笔记记录方式。它专注于即时总结会议，使用户能够专注于对话而不是记录细节。 该工具的工作原理是记录、抄写、突出显示和总结会议期间讨论的要点。会议结束后，Fathom 会提供摘要，这些摘要会在会议结束后在简洁的时间内准备好。除了转录和摘要之外，Fathom 还提供共享会议特定部分的剪辑的选项，这对于向同事或同事提供背景信息非常有用。利益相关者。 除了其功能之外，Fathom 还自动将会议摘要和任务同步到用户的客户关系管理 (CRM) 软件，从而为用户节省大量会议后数据输入任务的时间。 Fathom 旨在兼...
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri Sales Copilot 是一款人工智能工具，可实现更好的客户对话和对话洞察。它在客户通话、录音、转录和分析对话过程中发挥作用，实时为卖家提供有用的提示，帮助他们遵循最佳实践并避免代价高昂的错误。每次通话后，Colibri 都会生成人工智能会议摘要并建议后续步骤。它还提供呼叫分析，对于寻求改进领域的销售人员和经理很有用。通过将 Colibri 与 Salesforce 集成来提高效率：每次会议后自动在 Salesforce 中记录通话和 AI 会议记录。将您的团队从管理任务中解放出来，这样他们就可以花更多时间完成交易。要了解更多信息，请访问 colibri.ai
Chorus.ai
chorus.ai
ZoomInfo 的 Chorus 是一个人工智能驱动的对话智能平台，可以捕获和分析电话、视频会议和电子邮件中的所有客户互动，以便您的团队达成目标。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是领先的虚拟销售平台。自动安排会议、召开专业视频会议，并利用人工智能实时指导销售团队。 100% GDPR 合规、企业级安全和支持。该平台可自动执行重复性任务并简化整个销售流程，使销售代表能够专注于建立关系和完成交易。自动调度、实时笔记和 CRM 集成等功能可优化效率和生产力。借助 Demodesk，销售专业人员可以提供精彩的产品演示，而不仅仅是幻灯片。该平台提供革命性的屏幕共享和交互功能，为潜在客户创造身临其境的个性化体验，从而提高参与度和转化率。跟踪或集成剧本和战斗卡等功能可在虚拟通话期间实现实时指导。该平台提供全面的分析和报告功能，可提供有关销售业绩的可行见解。有了这些...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一个也是唯一一个为客户成功经理构建的数字助理。通过集成到 Zoom，我们可以自动记笔记、捕获和分配行动项目、识别风险并提供产品反馈。更好的是，我们可以帮助您起草后续电子邮件并为明天的电话做好准备。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 减轻了压力，并发现他们第一次赢得了行政工作的战争。
Salesroom
salesroom.com
体验 Salesroom（我们的人工智能视频会议平台）的强大功能。 Salesroom 不仅跟踪买家参与度，还教授虚拟沟通最佳实践。通过实时访问您的知识库，Salesroom 旨在提高代表在会议中的表现以及整个团队的配额达成情况。
Sybill
sybill.ai
Sybill 是一款人工智能驱动的工具，可帮助 GTM（上市）团队改善销售沟通和消息传递。该工具分析买家在销售电话中的肢体语言，以深入了解哪些内容能引起他们的共鸣。 每次销售拜访后，Sybill 都会创建准确的摘要并将其推送到 Slack + CRM。该工具捕获报告中的每个单词和非语言反应，节省记笔记的时间和精力。 Sybill 使用行为 AI 来跟踪通话期间参与者的肢体语言，并通过对话 AI 提供自动通话记录、共享和分析。 此外，Sybill 还可以帮助营销人员深入了解与买家角色产生共鸣的内容和消息传递，并指导销售领导者通过整体洞察来管理交易。 该平台还有一个营销合作伙伴，可以汇总来...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai 是一个对话式智能平台，可帮助销售团队提高绩效并降低采购成本。该工具在销售代表的谈话过程中为他们提供实时提示，帮助他们更好地吸引客户。该平台通过详细的呼叫分析（包括情绪、反对意见、意图等）让经理和销售代表能够了解每个呼叫。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一个视频优先的人工智能和分析支持平台，专为远程销售而构建。除了满足销售团队的传统视频会议需求之外，它还可以自动化销售工作流程以提高生产力，并利用人工智能为销售转化提供动态提示和推动。它还通过智能会议元数据管理和销售绩效分析为销售领导者提供支持。
Allego
allego.com
Allego 是现代创收软件的领先提供商。 GO 是 Allego 的现代收入支持平台，汇集了销售、支持和营销团队，在一个综合平台上提供 B2B 买家所需的体验。凭借其专利技术，GO 平台可确保收入团队策划正确的内容，让销售团队充满信心地获胜，并在正确的时间以正确的方式与买家互动，以实现更快的销售周期和更大的收入。 Allego 是四分之一道琼斯工业平均指数公司、美国 15 家最大银行中的 5 家、8 家最大保险公司中的 4 家、全球 5 家最大医疗器械公司中的 4 家、10 家最大财富管理公司中的 6 家值得信赖的选择， 5 家最大的资产管理公司中的 5 家，以及许多其他全球企业。请访问 A...
Kixie
kixie.com
Kixie 是一个销售参与平台，通过为 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho 和其他领先的 CRM 提供超可靠、轻松的自动化呼叫和短信来提高销售团队的绩效。只需单击一下即可从 CRM（或 Google Chrome 中的任何网页）拨打电话或发送短信，每次互动都会自动记录在 CRM 中。 Kixie PowerCall Chrome 扩展使销售和其他面向客户的团队能够通过一套高级呼叫和短信功能提高绩效。 Kixie 会自动识别您在 Chrome 中访问的任何网页上的电话号码，并在每个号码旁边放置一个点击通话按钮，以进行一键拨号。电话、短信、处置和活动都会自动记录在您...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics 是一家全球对话分析提供商，为营销人员提供数据以做出自信的战略决策。包括华盛顿邮报、Verizon Connect 和 ServiceMaster 在内的超过 100,000 名用户依靠 CTM 做出数据驱动的广告决策。 CTM 与营销人员日常使用的核心工具集成，例如 Google Ads 和 Analytics、Hubspot、Salesforce、Zoom 和 Facebook。 CTM 是最早的呼叫跟踪提供商之一，目前仍由其创始人 Todd 和 Laure Fisher 夫妇拥有。 CallTrackingMetrics 年复一年被 G2 和 Cap...
Aviso
aviso.com
Aviso AI 是一个集成收入平台，可帮助现代销售组织和收入团队通过获得专利的人工智能指导达成更多交易、推动收入增长并降低风险。作为基于人工智能的收入运营解决方案的行业领导者，Aviso AI 是唯一一家为销售、营销和客户成功团队提供最全面的智能工具和解决方案的公司，可以发现每个客户隐藏的收入机会。 Aviso AI 平台可分为六个核心支柱：1) 预测性预测 2) 交易智能 3) 活动和关系智能 4) 对话智能。 5) GTM 和客户协作 6) CRM 自动化 我们的平台灵活且可扩展，可以配置任何复杂的客户层次结构。销售领导、经理和销售代表都可以从使用我们的渠道管理、预测、交易协作和对话智能...
Verint
verint.com
Verint 通过连接整个企业的工作、数据和体验，帮助世界上最具标志性的品牌建立持久的客户关系。通过这种方法，品牌可以在适应未来工作的过程中导航并蓬勃发展，消除组织和数据孤岛造成的低效率，并在每次互动中持续提供大规模的差异化体验。 Verint 的解决方案可帮助品牌缩小因缺乏提供满足客户期望的体验所需的资源而产生的差距。缩小敬业度能力差距™有助于他们与客户建立持久的关系并推动真正的业务成果。 Verint 客户参与平台利用人工智能和分析、开放式集成以及客户参与科学方面的最新进展，以满足不断增长、不断变化的消费者互动和需求。他们通过与广泛的解决方案和合作伙伴生态系统密切合作，帮助客户从技术投...
Cordless
cordless.io
Cordless 是一个基于云的现代化呼叫中心，为客户支持团队提供内置对话智能。 Cordless 为客户支持团队提供了一种一体化解决方案，可以通过电话与客户交谈并从对话中收集深刻的见解。凭借开箱即用的转录、情绪分析、对话自动标记以及与最流行的 CRM 的深度集成，Cordless 使客户支持经理能够更好地进行 QA、确定培训机会，Cordless 是一个基于云的现代化呼叫中心具有内置对话智能的客户支持团队。 Cordless 为客户支持团队提供了一种一体化解决方案，可以通过电话与客户交谈并从对话中收集深刻的见解。凭借开箱即用的转录、情绪分析、对话自动标记以及与最流行的 CRM 的深度集成，C...
Jiminny
jiminny.com
Jiminny 通过对话智能帮助商业团队最大化收入。借助 Jiminny，您可以记录、转录和分析对话，从而获得宝贵的客户见解并全面了解绩效。 Jiminny 是唯一能够将出色的销售领导者转变为出色的销售教练的合作伙伴，使您能够推动整个销售团队的真正变革并建立高绩效的创收团队。
Attention
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Attention是一个专门的人工智能（AI）平台，旨在提高销售部门的绩效。该工具旨在增强您的 CRM 和销售团队的能力，提供一系列用于分析、培训和提高效率的工具。 Attention 收集并分析客户对话数据，以提供有价值的见解，促进更好地了解销售业绩和客户偏好。 它提供销售培训工具来简化销售代表绩效的分析和改进。 Attention 还可以自动执行收入团队的 CRM 任务，减少管理任务并帮助销售主管缩短销售周期。 独有的功能可帮助销售代表自动填写 CRM，从而显着节省手动输入的时间。它展示了高度直观的合规功能，确保所有活动都遵守当地法规。 此外，该工具还可以通过全面分析销售代表的活动...
Laxis
laxis.com
Laaxis 旨在优化客户对话，是一款人工智能会议助手，旨在帮助收入团队从互动中获取关键洞察，并在各种商业能力中表现更好。 该工具使用人工智能系统来记录、转录并提供客户会议期间讨论的要点的精确提炼，确保不遗漏任何关键细节。 该工具对各种专业人士都有好处，包括销售、营销、业务开发、项目经理以及产品和用户体验设计师，因为它在市场研究、跟踪投资组合笔记、捕捉客户需求和活动等不同领域提供帮助。 Laaxis 的特点是能够跨各种平台集成，包括视频会议和客户关系管理 (CRM) 系统，并自动输入客户的操作和活动。 它可以自动生成会议摘要和后续电子邮件，并使用户能够一键将客户需求、行动项目和会议摘要保...
Ender Turing
enderturing.com
安德·图灵识别出通话、聊天和视频会议中表现最佳的人。使用它向每位员工提供最佳绩效者的最佳实践，以进行自我辅导并观察绩效增长。安德·图灵 (Ender Turing) 带领您的销售和客户服务团队实现更高的收入和更好的客户服务。
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker 会记录您的销售电话，生成高质量的笔记，并将其同步到您的 CRM。自动地。 Wudpecker 通过以下方式提高您的工作效率： - 自动根据客户的话生成注释。 - 每周节省超过 5 个小时的管理工作时间，例如使用注释、操作项等手动更新 CRM。 - 使用精心设计的会议模板复制成功的销售流程。精英销售团队使用 Wudpecker 来减少打字量并增加销售量。
Avoma
avoma.com
Avama 是面向客户团队的端到端人工智能会议助手。其人工智能技术可帮助面向客户的团队在重要会议之前、期间和之后捕获重要的客户信息。 Avama 分析对话见解和情报，帮助销售代表缩短销售周期并取悦更多客户。借助 Avama，您可以自动记录所有会议、获取完整的文字记录和摘要笔记，以及直接同步到 CRM 的可操作见解。通过直接在记录中搜索并使用已确定的主题来准确找到您要查找的内容，可以更快地查看通话和会议。 Avama 与您最喜爱的工具无缝集成。
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫跟踪、潜在客户管理和业务分析解决方案的行业领导者。最大化您的营销资金并获得可衡量的结果。
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge 提供易于使用的对话智能解决方案，可揭示哪些营销活动和渠道正在产生呼入电话和短信、这些对话中发生了什么，并支持数据驱动的决策，以提高数字营销绩效并最大限度地提高收入。从呼叫路由到呼叫结果，Marchex Marketing Edge 可帮助您优化每个来电或短信的价值。
Meetric
meetric.com
利用人工智能轻松有效地捕获、分析和优化销售会议，以增加收入和洞察力。只需与 Teams、Zoom 或 Google Meet 连接，或者利用我们专为销售而设计的会议平台将其提升到一个新的水平。
Convin
convin.ai
Convin 是一款人工智能支持的联络中心软件，它使用对话智能来记录、转录和分析客户对话。 Convin 支持全渠道联络中心，并对呼叫、聊天和电子邮件进行质量审核。它是您的一站式解决方案，可通过整体提高座席绩效、提升客户体验并提高联络中心投资回报率，将您的联络中心绩效提高 3 倍。 👉 Convin 的主要产品： 1. 质量管理系统：它是您的一站式解决方案，包括呼叫监听、随机发生器（用于抽样）、呼叫审计和自定义报告。留下音频和视频评论以获得直观反馈并提示自动发送报告和反馈。 2. 自动 QA：通过自动 QA 消除随机抽样、人为偏差和不准确的评分。监控每一次对话，包括电话、聊天和电子邮件，以了...
Scratchpad
scratchpad.com
跟踪管道中的变化并更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和领导者的一种现代体验，使管理渠道、检查交易、指导和预测变得快速、简单且令人愉快。
Convirza
convirza.com
Convirza 是第一个企业呼叫跟踪和呼叫优化平台。为了满足电话交互中不断增长的情报需求，我们将传统的呼叫跟踪与强大的电话分析相结合。 Convirza 使用语音识别技术和复杂的算法来衡量销售线索质量、衡量转化并通过完全成熟的营销自动化采取行动。我们帮助经验丰富的营销人员做出更好的决策，提高成交率和客户体验，同时增加收入。我们为汽车、医疗保健、酒店、家居和金融服务领域的领先国内和国际品牌提供服务。我们专为各种规模的企业、媒体/出版机构、呼叫中心等而设计，提供通话录音和数据解决方案，帮助您跟踪和分析通话，以了解呼叫者的意图和行为。该公司最近在其位于犹他州硅坡的总部发布了一个突破性的呼叫营销优化...
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io 是产品开发团队的人工智能会议助手。 — 构建议程 — 召开更有效的会议 — 记录 AI 会议记录、文字记录和视频 — 为产品会议设计的模板（站立、规划、用户研究等） — 捕获行动项目并更新您的看板（Jira、Asana 等） — 团队决策的即时存储库（Confluence、概念、文档）自动化您繁忙的工作并专注于构建事物。由 Atlassian、Zoom 和 Y Combinator 提供支持。
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI 通过人工智能驱动的见解帮助联络中心提高收入和客户保留率。 Enthu.AI 可实现 100% 的客户对话监控、自动显示重要的交互，并通过个性化和针对性的辅导和培训帮助质量团队提高座席绩效。 Enthu.AI 适用于收入和支持功能，有助于优化座席绩效，从而在呼叫 QA 效率、客户满意度评分、新座席入职以及座席培训和辅导时间方面取得可衡量的收益，最终影响收入。欲了解更多信息，请访问 https://enthu.ai
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是由第一个也是唯一一个 RevBI 引擎提供支持的 RevOps 指挥中心。它可以加速您最关键的收入洞察的交付，并简化收入流程的采用。借助 RevBI，BoostUp 使 RevOps 能够完全控制收入数据，以便他们能够协调团队并通过无可辩驳的见解让他们负责。该平台包括 3 个模块——RevBI 高级分析、交易审核和管理以及预测智能和管理——构建在一个嵌入式仓库上，该仓库预先连接销售活动、CRM 和第三方数据，将其转换为近乎即时的洞察，无需任何操作。开箱即用的可视化。该平台的灵活性和创建自定义指标的简便性使采用变得无缝，提高了可预测性和预测准确性，并使 RevOps 团队...
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai 是合规性和人工智能对话智能领域的领导者，是市场上唯一为销售和客户服务团队提供实时对话智能和自动合规性的解决方案。 Gryphon 通过实时智能指导每次对话，为代理和最终用户提供一流的体验。 Gryphon 专有的合规引擎会根据 TCPA、收款、州、联邦和其他谢绝来电列表自动筛选所有出站通信，以便企业可以增加收入，同时避免昂贵的违规费用。 Gryphon 能够通过语音关键字提供实时建议和必要的内容，并通过高级情绪分析让座席立即了解通话质量。 Gryphon.ai 提供每次创建完美对话的能力！
Knowtworthy
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会议很糟糕。但他们不必这样做。 Knowtworthy 提供会议生产力功能，例如实时会议记录共享和协作编辑，以帮助您和您的团队召开有效的会议。
Capturi
en.capturi.com
创造价值的对话从这里开始。作为斯堪的纳维亚地区领先的对话分析平台，Capturi 使用人工智能和先进的机器学习算法将客户对话转化为具体且可衡量的价值。 Capturi 分析了来自 200 多个品牌的超过 3000 万条客户对话，证明使用对话分析的公司可以实现...： - 通过专注于改善与客户的对话，客户满意度提高 20-40% - 优化 15-25%通过自动化手动任务和最大程度地减少知识差距来减少运营 - 通过确定哪些赢回策略适合您的部门，客户保留率提高了 30% Capturi 的人工智能平台受到大型斯堪的纳维亚组织内客户中心的使用和信任，例如：Salling Group、 Norlys、C...
Abstrakt
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Abstrakt 是一款实时呼叫指导软件，可确保合规性、降低风险并在每次呼叫中为座席提供指导，从而帮助您的团队一次性完成任务。消除通话中的不确定性，并为您的客服人员提供实时的功能。
Zipteams
zipteams.com
专为内部销售和客户成功团队设计的智能会议室，可提供实时客户背景、见解和建议，使客户会议更具吸引力和成果。
Gridspace
gridspace.com
Gridspace 是语音和语言人工智能领域的世界领先者。我们教机器理解和说人类语言。我们每年处理数十亿分钟的语音数据，是语音技术和应用于语言的生成人工智能的先驱。
Equal Time
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Equal Time 是虚拟会议的人工智能助手。 Equal Time 不仅仅局限于会议转录和自动化行动项目，还有助于促进更具包容性的会议。我们的技术可帮助您降低声音，并获得有关如何提高领导力的个性化建议。稍后使用可搜索和可共享的记录查看会议的详细信息。通过估算所产生的费用来深入了解会议的费用。使用破冰活动、会议计时器和查轮活动来为您的会议增添趣味。今天就免费开始吧！ www.equaltime.io Equal Time 由两名科技领域女性于 2021 年创立，现已迅速发展壮大，拥有一支敬业且才华横溢的团队，他们热衷于提高数字工作空间的生产力和包容性。在 Equal Time，我们的使命很明...
Voyc
voyc.ai
Voyc 使受监管的公司能够使用我们的语音分析 AI 软件检查联络中心的 100% 交互，帮助提高运营效率、捕捉投诉、识别弱势客户并提供卓越的客户体验。面对日益增加的监管压力和消费者的不信任，金融服务公司必须监控 100% 的客户互动。这是一个再熟悉不过的挑战：公司如何确保 100% 的客户通话得到有效监控以保证质量，并且以可扩展、经济高效且客观准确的方式进行监控？ Voyc 帮助公司自动识别具有监管重要性的交互，例如投诉和弱势客户，指出需要特别关注的呼叫，提高代理绩效并自动化 QA 工作流程。 Voyc 承诺快速实施、易于使用和银行级安全性，致力于彻底改变您的质量保证流程。