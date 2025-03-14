承包商付款软件 - 最热门应用

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承包商支付软件使雇主能够向独立承包商和自由职业者发送数字付款。该软件允许企业通过直接存款、支付卡、支付处理器集成或数字钱包向非雇员支付工资。它确保遵守相关税法和法规，无需纸质支票、电子表格或非专门为承包商付款设计的支付软件。 一些承包商支付解决方案专为单个国家/地区（例如美国）的国内支付而定制，而其他解决方案则支持多种货币的国际支付。经常使用此软件的公司包括那些依赖承包商（通常称为零工工人或 1099 工人）的公司，涉及医疗保健、酒店、零售和建筑等行业。人力资源人员使用这些平台来处理付款并保持税务合规性，而承包商通常可以通过平台内的门户获取资金并跟踪收入。
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Square
squareup.com
Square是一款多功能的销售点解决方案，简化支付处理、库存管理和销售分析，适合小型企业和动态销售环境。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Gusto
gusto.com
Gusto是一个在线平台，简化企业的工资单、福利和人力资源流程，提供自动化管理工具，适用于各种规模的企业。
Deel
deel.com
Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。
Melio
meliopayments.com
Melio是一款免费的账单支付工具，简化企业应付账款管理，支持银行转账、信用卡支付和支票邮寄等功能，优化现金流。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款劳动力管理工具，提供时间跟踪、活动监视、薪资集成等功能，旨在提高员工生产力和优化工作流程。
Remote
remote.com
Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。
Contra
contra.com
Contra是一个网络平台，为自由职业者提供灵活的工作机会，允许用户展示个人投资组合并管理项目。
Tipalti
tipalti.com
Tipalti是一款自动化应付账款和全球付款的软件，简化支付流程，提高效率，支持196个国家的支付和税务合规。
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket是一个管理独立承包商和自由职业者的综合平台，支持工人验证、工作管理和自动付款，确保合规性。
Justworks
justworks.com
Justworks是一个人力资源管理平台，提供工资管理、员工福利、合规支持和时间跟踪等服务，简化企业的HR任务。
Branch app
branchapp.com
分支应用程序为用户提供财务管理工具，包括零费用银行账户和即时工资访问，旨在简化工资支付和财务管理。
Worksome
worksome.com
Workome 是一款外部劳动力管理应用，专为简化自由职业者的采购、合同和支付流程而设计，确保合规与高效。
Veem
veem.com
Veem是一个在线全球支付平台，帮助企业在100多个国家和70种货币中高效地发送和接收付款。
Warp
joinwarp.com
Warp是一款现代化的薪酬、合规和福利平台，自动处理州税注册与合规，免去用户登录.gov网站的需求。
Patriot
patriotsoftware.com
Patriot应用提供在线会计软件，适合美国企业及其会计人员，支持发票、付款、银行交易导入及财务报告。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno是一个平台，用于寻找、雇佣、管理和支付自由职业者，简化招聘和项目管理流程。
Useme
useme.com
Useme是一个简化企业与自由职业者之间支付和发票流程的平台，适用于所有国家，支持国际合作。
Borderless AI
hireborderless.com
无边界AI是一个全球薪资解决方案，利用AI技术简化国际员工的入职、管理和支付流程，以及支持人力资源任务。
Dots
dots.dev
Dots 是一个开发者友好的API，帮助企业通过简单代码快速支付承包商，处理信息收集、支付和税表。
Skuad
skuad.io
Skuad是一个全球雇佣和薪资平台，帮助企业在160多个国家合法雇用和支付人才，无需预付款或长期合同。
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk是一款管理和支付自由职业者的综合系统，支持全球协作、合规性和多币种付款，简化了自由职业者的管理流程。
Plane
plane.com
Plane 应用程序为美国企业提供薪资、福利和合规管理，支持在全球范围内雇佣员工和承包商，简化支付流程。
Dwolla
dwolla.com
Dwolla是一款金融科技应用，提供安全和高效的银行转账解决方案，支持实时和同日支付的集成服务。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一个全球就业平台，简化跨国招聘、管理和支付，提供合规工具和定制福利，支持180多个国家。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款人力资源管理应用，提供自动化的工资处理和员工管理功能，适合创业公司与快速发展的企业。
Ruul
ruul.io
Ruul 是一款为企业提供的综合解决方案，帮助简化与自由职业者和独立承包商的沟通与财务管理。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass是一个全球远程团队的入职与薪资管理平台，简化公司在150个国家的远程工作流程和合规管理。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst是一款简化全球雇佣和管理员工与承包商的应用，支持180多个国家的合规支付和入职管理。
Xolo
xolo.io
Xolo是一款专为自由职业者和企业家设计的工具，提供财务管理、发票生成、项目跟踪等功能，简化业务运营。
Everee
everee.com
Everee是一款工资支付平台，简化企业工资管理，支持日常支付和自动化薪资处理，帮助企业高效管理员工薪酬。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 是一个全球工作平台，简化雇主和人才的招聘、管理与支付，支持在185个国家合法雇佣员工。