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最热门 最近添加 承包商付款软件 - 最热门应用

承包商支付软件使雇主能够向独立承包商和自由职业者发送数字付款。该软件允许企业通过直接存款、支付卡、支付处理器集成或数字钱包向非雇员支付工资。它确保遵守相关税法和法规，无需纸质支票、电子表格或非专门为承包商付款设计的支付软件。 一些承包商支付解决方案专为单个国家/地区（例如美国）的国内支付而定制，而其他解决方案则支持多种货币的国际支付。经常使用此软件的公司包括那些依赖承包商（通常称为零工工人或 1099 工人）的公司，涉及医疗保健、酒店、零售和建筑等行业。人力资源人员使用这些平台来处理付款并保持税务合规性，而承包商通常可以通过平台内的门户获取资金并跟踪收入。