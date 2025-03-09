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承包商支付软件使雇主能够向独立承包商和自由职业者发送数字付款。该软件允许企业通过直接存款、支付卡、支付处理器集成或数字钱包向非雇员支付工资。它确保遵守相关税法和法规，无需纸质支票、电子表格或非专门为承包商付款设计的支付软件。 一些承包商支付解决方案专为单个国家/地区（例如美国）的国内支付而定制，而其他解决方案则支持多种货币的国际支付。经常使用此软件的公司包括那些依赖承包商（通常称为零工工人或 1099 工人）的公司，涉及医疗保健、酒店、零售和建筑等行业。人力资源人员使用这些平台来处理付款并保持税务合规性，而承包商通常可以通过平台内的门户获取资金并跟踪收入。
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Worksome
worksome.com
Workome 是一款外部劳动力管理应用，专为简化自由职业者的采购、合同和支付流程而设计，确保合规与高效。
Everee
everee.com
Everee 是一个劳动力支付平台，可以轻松地每天（甚至在周末和节假日）向人们支付工资，这是工人喜爱的福利。我们消除了薪资带来的所有繁忙工作，因此您可以在几秒钟内支付工资并重新开始运营您的业务。使用我们的平台来管理员工并为其支付工资，或者利用我们的技术解决方案（包括 API 和嵌入式组件）来大规模支付 1099 名和 W-2 员工的工资。如果您想快速支付员工工资，但需要等待数周甚至更长时间才能收到客户的工资，我们可以帮助您弥补这一差距。我们为您支付工人工资。您在开具发票后付款给我们。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass 是面向全球团队的最强大且易于使用的全球入职和薪资平台。我们的愿景是创造一个任何人都可以在任何地方工作，同时获得福利和金融服务的世界。通过消除流程的复杂性，我们正在为具有前瞻性的公司和远程团队重塑薪资和福利。对于公司而言，我们的一体化解决方案可帮助您控制整个远程工作生命周期，使您能够轻松入职、支付费用和管理 150 个国家/地区的远程团队。对于团队和承包商，RemotePass 可确保您按时并以您选择的付款方式和货币获得付款，而我们的超级应用程序可让您无缝访问领先的金融服务和福利 - 无论您身在世界何处。我们的团队专注于用户体验，我们运营具有消费级用户体验的复杂产品。我们非常关心使人力资源和财务团队能够避免手工工作并保持合规性，以便您可以专注于吸引和留住全球顶尖人才。立即预订演示，了解 RemotePass 如何让您的入职和薪资管理变得真正轻松。 RemotePass：随时随地为任何人提供服务并付款。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst 代表您在 180 多个国家/地区雇用全职员工和/或承包商。无需花费数月和数万美元建立本地实体来与您的顶尖人才合作。使用当地合规合同支付、管理和入职全职员工和/或承包商，同时避免错误分类风险、通过合规审计并在一个地方管理您的国际员工队伍。
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk是一款管理和支付自由职业者的综合系统，支持全球协作、合规性和多币种付款，简化了自由职业者的管理流程。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 加速了超越国界的未来工作。其全球工作平台简化了雇主和人才的体验，让他们可以随时随地以任何方式与任何人合作。雇主和人才只需点击一下其专有的基于云的劳动力管理技术即可进行互动，并以个性化专业知识和无与伦比的全球规模为后盾。作为遍布 185 个国家和全部 50 个美国的最大的全球记录雇主（也称为国际 PEO），超过 1,000 个品牌依靠 Velocity Global 来建立全球团队，而无需建立外国法人实体或国家注册的成本或复杂性。该公司提供额外的服务，包括评估劳动力的独立承包商合规性，以及简化向承包商付款的记录代理人 (AoR)。 Velocity Global 被著名分析公司 NelsonHall 评为全球记录雇主服务领域的“领导者”。该公司成立于2014年，在六大洲拥有数百名员工。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款人力资源管理应用，提供自动化的工资处理和员工管理功能，适合创业公司与快速发展的企业。
Plane
plane.com
Plane（以前称为 Pilot）为雇用美国和国际员工及承包商的美国公司管理工资、福利和合规性。在一个安全的基于云的平台上轻松招聘、入职和支付美国和世界各地的员工和承包商的费用。使用 Plane，您可以以最佳汇率向 240 多个国家/地区的承包商付款。 Plane 认为，国际承包商应该拥有与美国员工相同的薪资体验。我们将付款直接发送到承包商的银行账户，以便他们可以从自己的账户中提取资金，而无需使用电子钱包的麻烦或提款费用。想要雇用员工而不是承包商？借助 Plane，您可以轻松地在 100 多个国家/地区雇用全职员工，而无需设立当地实体。 Plane 可以处理就业文书、预扣税等等，让您无需再做这些工作。与许多 EOR 不同，Plane 相信简单的定价，没有隐藏费用。您每月支付固定费用。不确定是否雇用团队成员作为雇员或承包商？ Plane 从第一天起就支持这两种选择，我们的专家团队很乐意指导您找到最适合您需求的选择，无需议程。
Borderless AI
hireborderless.com
无边界AI是一个全球薪资解决方案，利用AI技术简化国际员工的入职、管理和支付流程，以及支持人力资源任务。
Dots
dots.dev
Dots 是一个开发人员友好的 API，企业只需通过几行代码即可向承包商付款。无论是 Uber 司机等零工工人、Etsy 等市场上的卖家，还是当地的勤杂工，Dots 都完全消除了支付的复杂性。我们管理整个流程：信息收集 (KYC)、通过任何铁路（ACH、Venmo、CashApp、Zelle、国际等）付款，甚至提交税务表格！ Dots 让开发者只需几个小时即可获得付款并运行，而不是通常需要几个月的时间。
Warp
joinwarp.com
Warp 是一个为创始人打造的现代化薪资、合规和福利平台。我们将所有州税务登记和合规性置于自动驾驶状态，因此您无需再次登录另一个 .gov 网站。
Contra
contra.com
Contra是一个网络平台，为自由职业者提供灵活的工作机会，允许用户展示个人投资组合并管理项目。
Branch app
branchapp.com
分支应用程序为用户提供财务管理工具，包括零费用银行账户和即时工资访问，旨在简化工资支付和财务管理。
Skuad
skuad.io
Skuad是一个全球雇佣和薪资平台，帮助企业在160多个国家合法雇用和支付人才，无需预付款或长期合同。
Useme
useme.com
Useme是一个简化企业与自由职业者之间支付和发票流程的平台，适用于所有国家，支持国际合作。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno是一个平台，用于寻找、雇佣、管理和支付自由职业者，简化招聘和项目管理流程。
Gusto
gusto.com
Gusto是一个在线平台，简化企业的工资单、福利和人力资源流程，提供自动化管理工具，适用于各种规模的企业。
Xolo
xolo.io
Xolo是一款专为自由职业者和企业家设计的工具，提供财务管理、发票生成、项目跟踪等功能，简化业务运营。
Tipalti
tipalti.com
Tipalti是一款自动化应付账款和全球付款的软件，简化支付流程，提高效率，支持196个国家的支付和税务合规。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一个全球就业平台，简化跨国招聘、管理和支付，提供合规工具和定制福利，支持180多个国家。
Ruul
ruul.io
Ruul 为企业提供全面的解决方案，以简化与自由职业者和独立承包商合作时的运营。通过处理发票和管理分包商付款等各种管理任务，Ruul 使企业能够专注于其核心活动。 Ruul 非常适合一系列企业，特别是数字经济领域的企业。它非常适合： - 寻求高效分包和财务管理解决方案的初创公司和中小型企业 (SME)。 - 需要灵活的人才管理和支付解决方案的数字机构和媒体公司。 - 定期与自由职业者和独立承包商合作的平台和社区。全球有超过 10,000 家企业和 70,000 名自由职业者依靠 Ruul 以无缝且合规的方式管理他们的工作和财务关系。
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket是一个管理独立承包商和自由职业者的综合平台，支持工人验证、工作管理和自动付款，确保合规性。
Veem
veem.com
Veem是一个在线全球支付平台，帮助企业在100多个国家和70种货币中高效地发送和接收付款。
Square
squareup.com
Square是一款多功能的销售点解决方案，简化支付处理、库存管理和销售分析，适合小型企业和动态销售环境。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Remote
remote.com
Remote 是您用于管理和支付全球全职员工和合同工工资的一体化解决方案。我们的平台处理多个国家/地区的国际薪资、福利、税收、股票期权和合规性。无论您的团队位于何处，Remote 都能通过强大的全球就业解决方案确保最佳体验。我们无与伦比的知识产权保护和顶级安全措施让您在全球范围内高枕无忧。此外，Remote 提供统一费率定价模式，无隐藏费用，帮助您有效管理预算，同时专注于推动业务增长。
Patriot
patriotsoftware.com
爱国者的会计软件可以让美国企业及其会计师在线管理他们的账簿。 Patriot 有两种会计选项可供选择： 1. 基本会计：20 美元/月 2. 高级会计：30 美元/月 使用这两种选项，您可以向无限客户开具发票、向 1099 供应商和承包商付款、接受信用卡付款、自动导入您的银行交易，等等！而且，只需单击按钮即可访问易于使用的财务报告，包括公司的损益表和资产负债表。
Melio
meliopayments.com
Melio是一款免费的账单支付工具，简化企业应付账款管理，支持银行转账、信用卡支付和支票邮寄等功能，优化现金流。
Justworks
justworks.com
Justworks是一个人力资源管理平台，提供工资管理、员工福利、合规支持和时间跟踪等服务，简化企业的HR任务。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款劳动力管理工具，提供时间跟踪、活动监视、薪资集成等功能，旨在提高员工生产力和优化工作流程。
Dwolla
dwolla.com
Dwolla是一款金融科技应用，提供安全和高效的银行转账解决方案，支持实时和同日支付的集成服务。
Deel
deel.com
Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。