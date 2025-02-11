承包商付款软件 - 最热门应用 - 苏里南

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承包商支付软件使雇主能够向独立承包商和自由职业者发送数字付款。该软件允许企业通过直接存款、支付卡、支付处理器集成或数字钱包向非雇员支付工资。它确保遵守相关税法和法规，无需纸质支票、电子表格或非专门为承包商付款设计的支付软件。 一些承包商支付解决方案专为单个国家/地区（例如美国）的国内支付而定制，而其他解决方案则支持多种货币的国际支付。经常使用此软件的公司包括那些依赖承包商（通常称为零工工人或 1099 工人）的公司，涉及医疗保健、酒店、零售和建筑等行业。人力资源人员使用这些平台来处理付款并保持税务合规性，而承包商通常可以通过平台内的门户获取资金并跟踪收入。
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Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Borderless AI
hireborderless.com
无边界人工智能是一种独特的全球薪资解决方案，利用生成式人工智能的力量来自动化并加快国际团队成员的入职、管理和支付流程。为什么独特？我们将直观的技术与高接触性的服务融为一体，使组织能够快速、合规地吸引世界各地的员工并为其支付工资。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno 是企业寻找、雇用、管理和支付承包商费用所需的唯一平台。 YunoJuno 将自由职业者管理系统与由 100,000 多个经过行业审查的承包商组成的精英市场相结合，将人力资源、招聘经理、财务和法律团队集中到一个地方。从人才招聘到合规性检查、文件、付款和见解，我们的平台帮助全球领先的公司在 150 多个国家/地区降低成本、缩短招聘时间并防止错误分类。立即免费探索该平台或预订演示 - 了解 PepsiCo、Depop 和 12,000 多家全球领先公司如何使用 YunoJuno 轻松与承包商合作。
Useme
useme.com
Useme 为想要向自由职业者付款的公司以及没有自己的公司但想要开具税务发票的自由职业者提供快速而简单的解决方案。通过 Useme，一旦您与分包商达成交易，您就会收到税务发票，无论您的自由职业者是否有自己的生意。最好的部分是什么？我们处理与达成交易相关的所有行政任务，使企业主和自由职业者能够专注于他们的核心业务。这项服务适用于所有国家，让自由职业者和客户都能轻松建立国际合作。
Skuad
skuad.io
Skuad 是一个快速发展的全球就业和薪资平台，使像您这样的公司能够合规地在世界任何地方雇用优秀人才并为其支付工资。 Skuad 专为新的工作世界而打造，大型企业和新兴初创企业可以在其中接触到全球最优秀的人才，以发展业务并建立多元化的分布式团队。不涉及任何预付费用、隐藏成本或长期锁定。在 160 多个国家/地区招聘 ||以 100 多种货币付款 ||获得 24x5 专家支持
Branch app
branchapp.com
Branch 帮助企业加快支付速度，增强美国工薪阶层的能力。企业向 Branch 求助，寻求一种更具成本效益、更快捷的方式向员工支付工资，并降低纸质支票和工资卡的成本。与 Branch 签约的工人和独立承包商可以获得零费用银行账户、免费即时获取工资以及自动预算工具来帮助他们管理工资之间的现金流。 Branch 与一些全国领先的薪资和劳动力技术合作，为零售、餐饮、物流、制造和医疗保健领域的雇主提供支持。
Contra
contra.com
Contra 是一个网络平台，为用户提供独立工作的自由和机会。它通过专属社区和推荐网络向人们提供灵活的工作机会，展示工作组合，使自由职业者和其他独立专业人士能够按照自己的方式谋生。
Warp
joinwarp.com
Warp 是一个为创始人打造的现代化薪资、合规和福利平台。我们将所有州税务登记和合规性置于自动驾驶状态，因此您无需再次登录另一个 .gov 网站。
Dots
dots.dev
Dots 是一个开发人员友好的 API，企业只需通过几行代码即可向承包商付款。无论是 Uber 司机等零工工人、Etsy 等市场上的卖家，还是当地的勤杂工，Dots 都完全消除了支付的复杂性。我们管理整个流程：信息收集 (KYC)、通过任何铁路（ACH、Venmo、CashApp、Zelle、国际等）付款，甚至提交税务表格！ Dots 让开发者只需几个小时即可获得付款并运行，而不是通常需要几个月的时间。
Worksome
worksome.com
强大的外部劳动力管理：重新定义承包商体验。 使用唯一用于管理独立承包商的工具，建立、管理和留住您的外部劳动力，并具有强大的合规性和快速的付款能力。
Plane
plane.com
Plane（以前称为 Pilot）为雇用美国和国际员工及承包商的美国公司管理工资、福利和合规性。在一个安全的基于云的平台上轻松招聘、入职和支付美国和世界各地的员工和承包商的费用。使用 Plane，您可以以最佳汇率向 240 多个国家/地区的承包商付款。 Plane 认为，国际承包商应该拥有与美国员工相同的薪资体验。我们将付款直接发送到承包商的银行账户，以便他们可以从自己的账户中提取资金，而无需使用电子钱包的麻烦或提款费用。想要雇用员工而不是承包商？借助 Plane，您可以轻松地在 100 多个国家/地区雇用全职员工，而无需设立当地实体。 Plane 可以处理就业文书、预扣税等等，让您无需再做这些工作。与许多 EOR 不同，Plane 相信简单的定价，没有隐藏费用。您每月支付固定费用。不确定是否雇用团队成员作为雇员或承包商？ Plane 从第一天起就支持这两种选择，我们的专家团队很乐意指导您找到最适合您需求的选择，无需议程。
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解决方案，可满足您组织的端到端人力资源管理要求。它还提供了无忧且完全自动化的薪资解决方案，非常适合初创公司和快速增长的企业。您可以免费开始使用我们的从雇佣到退休系统。一键式薪资应用程序允许您执行薪资和转账，不仅为您的本地员工，也为全球承包商。我们与 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的集成使您的 HRMS 访问变得非常方便且适合聊天。我们灵活且完全可配置的平台与 24*7 客户支持相结合，将使您的组织的人员管理变得非常轻松。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 加速了超越国界的未来工作。其全球工作平台简化了雇主和人才的体验，让他们可以随时随地以任何方式与任何人合作。雇主和人才只需点击一下其专有的基于云的劳动力管理技术即可进行互动，并以个性化专业知识和无与伦比的全球规模为后盾。作为遍布 185 个国家和全部 50 个美国的最大的全球记录雇主（也称为国际 PEO），超过 1,000 个品牌依靠 Velocity Global 来建立全球团队，而无需建立外国法人实体或国家注册的成本或复杂性。该公司提供额外的服务，包括评估劳动力的独立承包商合规性，以及简化向承包商付款的记录代理人 (AoR)。 Velocity Global 被著名分析公司 NelsonHall 评为全球记录雇主服务领域的“领导者”。该公司成立于2014年，在六大洲拥有数百名员工。
TalentDesk
talentdesk.io
用于管理和支付承包商和自由职业者费用的软件。无论他们在哪里。 TalentDesk.io 是一个端到端自由职业者管理系统 (FMS)，由领先市场 PeopleHour.com 背后的团队构建。凭借在自由职业经济领域 15 年以上的经验，我们是唯一专为严重依赖外部资源的公司打造的平台。合规地招募最优秀的自由职业人才，使用定制目录即时分配工作，并自动向任何地方的承包商进行多币种付款。受到全球电子学习、制作/媒体、咨询和高增长科技公司的信赖。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst 代表您在 180 多个国家/地区雇用全职员工和/或承包商。无需花费数月和数万美元建立本地实体来与您的顶尖人才合作。使用当地合规合同支付、管理和入职全职员工和/或承包商，同时避免错误分类风险、通过合规审计并在一个地方管理您的国际员工队伍。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass 是面向全球团队的最强大且易于使用的全球入职和薪资平台。我们的愿景是创造一个任何人都可以在任何地方工作，同时获得福利和金融服务的世界。通过消除流程的复杂性，我们正在为具有前瞻性的公司和远程团队重塑薪资和福利。对于公司而言，我们的一体化解决方案可帮助您控制整个远程工作生命周期，使您能够轻松入职、支付费用和管理 150 个国家/地区的远程团队。对于团队和承包商，RemotePass 可确保您按时并以您选择的付款方式和货币获得付款，而我们的超级应用程序可让您无缝访问领先的金融服务和福利 - 无论您身在世界何处。我们的团队专注于用户体验，我们运营具有消费级用户体验的复杂产品。我们非常关心使人力资源和财务团队能够避免手工工作并保持合规性，以便您可以专注于吸引和留住全球顶尖人才。立即预订演示，了解 RemotePass 如何让您的入职和薪资管理变得真正轻松。 RemotePass：随时随地为任何人提供服务并付款。
Everee
everee.com
Everee 是一个劳动力支付平台，可以轻松地每天（甚至在周末和节假日）向人们支付工资，这是工人喜爱的福利。我们消除了薪资带来的所有繁忙工作，因此您可以在几秒钟内支付工资并重新开始运营您的业务。使用我们的平台来管理员工并为其支付工资，或者利用我们的技术解决方案（包括 API 和嵌入式组件）来大规模支付 1099 名和 W-2 员工的工资。如果您想快速支付员工工资，但需要等待数周甚至更长时间才能收到客户的工资，我们可以帮助您弥补这一差距。我们为您支付工人工资。您在开具发票后付款给我们。
Gusto
gusto.com
无论您是刚刚起步还是扩展快速增长的业务，Gusto 都是您发展和培养团队所需的合作伙伴。借助 Gusto，您可以在一处获得工资、福利、招聘、管理资源等现代人力资源功能。 Gusto 很自豪能够通过单一的值得信赖的系统、有竞争力的薪酬工具和专家指导为美国超过 300,000 家企业提供服务，帮助您增强团队能力。因为当您的员工蓬勃发展时，您的企业也会蓬勃发展。了解更多信息，请访问 https://gusto.com
Xolo
xolo.io
Xolo 是一款全功能型业务引擎，可为业务组建、增值税合规发票、会计、税务报告、业务费用等提供本地和全球解决方案。
Tipalti
tipalti.com
自动化端到端应付账款流程的唯一解决方案。使用 Tipalti 自动执行完整的应付账款、全球合作伙伴付款和采购流程，并消除 80% 的手动工作量。 Tiplati 使您能够轻松加入供应商、合作伙伴和自由职业者，简化 PO 生成，加快审批速度，消除发票条目，并以当地货币向 196 个国家/地区快速进行全球付款。还包括全球税务合规性、2 路和 3 路 PO 匹配、多实体支持、OCR 发票扫描、员工费用、实体卡和虚拟卡 享受与 ERP 集成（包括 NetSuite、Quickbooks、Xero 和 Sage Intacct）的即时对账。我们在做到这一切的同时，保持了 98% 的客户满意度，并与 Amazon Twitch、ClassPass、GoPro、GoDaddy、Twitter、Roblox 和 Zola 等一些全球发展最快的公司合作。
Oyster
oysterhr.com
借助 Oyster 的 EOR，无需设立商业实体即可合规招聘，并通过单个自动化平台处理所有雇佣功能。 Oyster 比传统的有记录的雇主更好，部署了深入的就业洞察力以及法律和人力资源专家团队，以确保 180 多个国家/地区的合规性。
Ruul
ruul.io
Ruul 为企业提供全面的解决方案，以简化与自由职业者和独立承包商合作时的运营。通过处理发票和管理分包商付款等各种管理任务，Ruul 使企业能够专注于其核心活动。 Ruul 非常适合一系列企业，特别是数字经济领域的企业。它非常适合： - 寻求高效分包和财务管理解决方案的初创公司和中小型企业 (SME)。 - 需要灵活的人才管理和支付解决方案的数字机构和媒体公司。 - 定期与自由职业者和独立承包商合作的平台和社区。全球有超过 10,000 家企业和 70,000 名自由职业者依靠 Ruul 以无缝且合规的方式管理他们的工作和财务关系。
WorkMarket
workmarket.com
ADP 的 WorkMarket 提供了最先进的技术平台，使您的企业能够在当今的竞争格局中进行扩展。我们的平台使公司能够高效、合规地组织、管理和支付其扩展的劳动力。 WorkMarket 位于纽约州纽约市，成立于 2010 年，2018 年被 ADP 收购。
Veem
veem.com
Veem 是一家总部位于旧金山的在线全球支付平台，由 Marwan Forzley 和 Aldo Carrascoso 于 2014 年创立。它的前身为 Align Commerce，于 2017 年 3 月 8 日更名为 Veem。该公司为 100 个国家和 70 种货币提供服务，包括美元、加元、英镑、欧元、港元、人民币和澳元。 100 个国家/地区的客户可以接收付款，其中 25 个国家/地区的客户可以发送付款。 付款是使用各种轨道发送的，所使用的轨道是在发送付款时在内部确定的。该公司使用 SWIFT、自动清算所 (ACH)、财务账户、数字钱包、借记卡和区块链进行支付。该公司的目标客户是中小型企业、自由职业者和提供国际服务的企业。 2020 年，Veem 的客户群达到 225,000 名用户。
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
Remote
remote.com
Remote 是您用于管理和支付全球全职员工和合同工工资的一体化解决方案。我们的平台处理多个国家/地区的国际薪资、福利、税收、股票期权和合规性。无论您的团队位于何处，Remote 都能通过强大的全球就业解决方案确保最佳体验。我们无与伦比的知识产权保护和顶级安全措施让您在全球范围内高枕无忧。此外，Remote 提供统一费率定价模式，无隐藏费用，帮助您有效管理预算，同时专注于推动业务增长。
Patriot
patriotsoftware.com
爱国者的会计软件可以让美国企业及其会计师在线管理他们的账簿。 Patriot 有两种会计选项可供选择： 1. 基本会计：20 美元/月 2. 高级会计：30 美元/月 使用这两种选项，您可以向无限客户开具发票、向 1099 供应商和承包商付款、接受信用卡付款、自动导入您的银行交易，等等！而且，只需单击按钮即可访问易于使用的财务报告，包括公司的损益表和资产负债表。
Melio
meliopayments.com
Melio 是一款免费的供应商/账单支付工具，可最大限度地提高现金流并最大限度地减少忙碌。即使他们只接受支票，也可以使用银行转账或借记卡免费支付供应商账单！您还可以在不接受信用卡的地方使用信用卡，以更长时间地保留现金并赚取卡奖励！应付账款重新发明。 Melio 会自动与您的 QuickBooks 同步，甚至代表您将支票邮寄给供应商，因此您无需再删除支票。
Justworks
justworks.com
Justworks 是一个多产品解决方案，提供全球薪资、福利、合规支持、时间跟踪、人力资源工具等，并由人力资源认证专家提供屡获殊荣的支持。我们处理细节，以便您可以专注于重要的事情：建立您的业务和团队。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff 是一款尖端的劳动力分析软件解决方案，旨在提高远程、混合和内部团队的生产力，同时确保积极的员工体验。 Hubstaff 与 30 多个应用程序集成，使您的企业可以更高效地运营。您可以通过时间跟踪、屏幕截图、活动跟踪、URL 和应用程序跟踪、劳动力分析指标、自动工资单和发票、日程安排、GPS 和位置监控以及时间表等功能了解工作情况。适用于 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我们的使命是帮助每个人在工作中度过最富有成效的一天。这一承诺意味着在不损害每个人令人满意的工作环境的情况下优先考虑最佳绩效。体验 Hubstaff 对我们组织的效率和成功的变革性影响。以下是 Hubstaff 如何成为我们客户业务的宝贵资产： - 提高生产力：通过无缝自动化 PTO 流程，生产力显着提高 5%。 - 战略资源配置：Hubstaff 的实施节省了相当于 10 名人员的人员数量，提高了运营效率。 - 赢得业务并提高利润：有助于赢得新的商机并显着提高财务利润。 - 零停机时间：享受零停机时间的不间断操作，确保工作流程连续顺畅。 - 高效的薪资和人力资源流程：简化所有薪资和人力资源流程，减少管理开销并确保准确性。 - 项目成本节省：各种项目实现了 10% 至 25% 的大幅节省，提高了整体盈利能力。 - 提升客户价值：为客户提供的价值显着增加了30%，提升了服务标准。 - 任务优化：通过消除浪费的任务并提高整体资源利用率，节省 25% 的成本。 - 降低招聘成本：将招聘成本降低 25%，降低与不良招聘相关的风险并优化招聘流程。 - 员工保留：为表现最佳的员工提供更快晋升所需的数据，从而提高员工保留率。事实证明，Hubstaff 是我们客户追求卓越的关键工具，可在各种业务运营中推动切实成果。与 Hubstaff 一起拥抱工作的未来！
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc. 是一家金融科技公司，通过先进的账户到账户支付解决方案推动创新。 Dwolla 强大的平台、低代码 API 和合作伙伴生态系统简化了与各种支付网络集成以创建单一端到端解决方案的复杂流程。集成 Dwolla 的现代支付技术使企业能够在同一天实时编程支付。通过与 Dwolla 合作，从初创企业到财富 500 强公司，只需最少的开发即可获得效率、灵活性和改善的现金流。
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球团队的一体化人力资源平台。这意味着任何地方的任何团队都可以进行端到端的人力资源管理。在几分钟内即可合规地雇用、入职全职员工或独立承包商并为其支付工资。您将第一次在一个地方集中了解整个员工队伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的内部后台办公室和本地实体实现全球薪资发放。员工、经理和领导者可以通过 Deel 的现代化自助界面更新提款详细信息、可视化团队结构、监督工资支出总额以及完成数十项其他任务。如今，Deel 为从中小型企业到上市公司的 20,000 多家客户提供服务，帮助超过 120,000 名员工从任何地方获得工资。创建本地化的法律合同、跟踪休假、发放奖金、管理股权等。立即预订 Deel 平台个人指南的演示并解锁您的全球员工队伍。