承包商管理软件 - 最热门应用

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承包商管理软件旨在帮助公司有效管理由合同工或分包商处理的外包工作。这些解决方案有助于跟踪绩效和生产力，同时组织和管理工作订单。它们对于依赖承包商的专业技能和专业知识来完成特定任务和项目的公司特别有用。该软件可确保任务符合公司标准，并协助发布 1099 表格、任务管理和完成情况跟踪。承包商管理工具广泛应用于建筑、零售、餐饮、能源、公用事业等行业。
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Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Gusto
gusto.com
Gusto是一个在线平台，简化企业的工资单、福利和人力资源流程，提供自动化管理工具，适用于各种规模的企业。
Deel
deel.com
Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。
Hubstaff
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Hubstaff是一款劳动力管理工具，提供时间跟踪、活动监视、薪资集成等功能，旨在提高员工生产力和优化工作流程。
Remote
remote.com
Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
Contra
contra.com
Contra是一个网络平台，为自由职业者提供灵活的工作机会，允许用户展示个人投资组合并管理项目。
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket是一个管理独立承包商和自由职业者的综合平台，支持工人验证、工作管理和自动付款，确保合规性。
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel是一款设施管理软件，帮助用户采购、管理和支付维修服务，提升运营效率和透明度。
Justworks
justworks.com
Justworks是一个人力资源管理平台，提供工资管理、员工福利、合规支持和时间跟踪等服务，简化企业的HR任务。
Worksome
worksome.com
Workome 是一款外部劳动力管理应用，专为简化自由职业者的采购、合同和支付流程而设计，确保合规与高效。
Avetta
avetta.com
Avetta是一个综合的承包商风险管理平台，帮助企业管理供应商的安全、合规和工人能力，支持简化流程和数据驱动决策。
Multiplier
usemultiplier.com
乘数是一款全球人力资源管理平台，支持跨国招聘、薪资处理和法规合规，适用于各种规模的企业。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno是一个平台，用于寻找、雇佣、管理和支付自由职业者，简化招聘和项目管理流程。
Borderless AI
hireborderless.com
无边界AI是一个全球薪资解决方案，利用AI技术简化国际员工的入职、管理和支付流程，以及支持人力资源任务。
Skuad
skuad.io
Skuad是一个全球雇佣和薪资平台，帮助企业在160多个国家合法雇用和支付人才，无需预付款或长期合同。
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk是一款管理和支付自由职业者的综合系统，支持全球协作、合规性和多币种付款，简化了自由职业者的管理流程。
Plane
plane.com
Plane 应用程序为美国企业提供薪资、福利和合规管理，支持在全球范围内雇佣员工和承包商，简化支付流程。
Thera
getthera.com
Thera是一款为全球团队设计的应用生态，提供薪资、银行和账单支付服务，帮助用户管理资金。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一个全球就业平台，简化跨国招聘、管理和支付，提供合规工具和定制福利，支持180多个国家。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款人力资源管理应用，提供自动化的工资处理和员工管理功能，适合创业公司与快速发展的企业。
Ruul
ruul.io
Ruul 是一款为企业提供的综合解决方案，帮助简化与自由职业者和独立承包商的沟通与财务管理。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass是一个全球远程团队的入职与薪资管理平台，简化公司在150个国家的远程工作流程和合规管理。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst是一款简化全球雇佣和管理员工与承包商的应用，支持180多个国家的合规支付和入职管理。
Xolo
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Xolo是一款专为自由职业者和企业家设计的工具，提供财务管理、发票生成、项目跟踪等功能，简化业务运营。
HireArt
hireart.com
HireArt应用提供一个平台，帮助用户构建和管理合同劳动力，包括雇主记录、临时招聘、供应商和自由职业者管理。
ContractHub
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ContractHub 是一个合同管理平台，帮助团队更快地生成、批准和执行合同，并简化整个合同生命周期的管理。
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Sonovate是一款发票融资应用，帮助企业快速获得资金，简化现金流管理，并与会计软件集成，支持在线帐户管理和财务报告。
Lancerkit
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LancerKit是一个全面的商业管理解决方案，帮助自由职业者和中小企业高效管理发票、报价、联系人和文件。
ISNetworld
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ISNetworld是一个支持承包商管理和风险管理的平台，提供健康、安全、环境、保险及合规管理等模块。