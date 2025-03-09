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承包商管理软件旨在帮助公司有效管理由合同工或分包商处理的外包工作。这些解决方案有助于跟踪绩效和生产力，同时组织和管理工作订单。它们对于依赖承包商的专业技能和专业知识来完成特定任务和项目的公司特别有用。该软件可确保任务符合公司标准，并协助发布 1099 表格、任务管理和完成情况跟踪。承包商管理工具广泛应用于建筑、零售、餐饮、能源、公用事业等行业。
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YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno是一个平台，用于寻找、雇佣、管理和支付自由职业者，简化招聘和项目管理流程。
Sonovate
sonovate.com
Sonovate 为新的工作世界提供动力。帮助招聘机构、咨询公司和个人通过采用定制技术的简单、快速的发票融资获得报酬。
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit 是一个完整的业务管理解决方案，旨在帮助自由职业者和中小型企业简化运营。您可以使用 LancerKit 在一个地方轻松管理发票、投标、联系人和文档，从而节省时间并提高工作效率。该平台使用简单、直观，可以轻松立即上手。无论您是独立工作的自由职业者还是想要管理员工的小公司所有者，LancerKit 都是帮助您发展和蓬勃发展的理想选择。 LancerKit 具有自动发票、可定制报价和安全文档存储等功能，让您井然有序并处于领先地位。
ContractHub
contracthub.com
数字化您的文档流程 ContractHub 帮助团队生成、批准、执行和管理文档的速度提高约 80%。上传您的文档，并设置您的工作流程 - 就这么简单！
ISNetworld
isnetworld.com
包括用于健康，安全和环境控制，保险和采购管理，EMPLYEE合规性和培训，审计和评估跟踪等模块。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass 是面向全球团队的最强大且易于使用的全球入职和薪资平台。我们的愿景是创造一个任何人都可以在任何地方工作，同时获得福利和金融服务的世界。通过消除流程的复杂性，我们正在为具有前瞻性的公司和远程团队重塑薪资和福利。对于公司而言，我们的一体化解决方案可帮助您控制整个远程工作生命周期，使您能够轻松入职、支付费用和管理 150 个国家/地区的远程团队。对于团队和承包商，RemotePass 可确保您按时并以您选择的付款方式和货币获得付款，而我们的超级应用程序可让您无缝访问领先的金融服务和福利 - 无论您身在世界何处。我们的团队专注于用户体验，我们运营具有消费级用户体验的复杂产品。我们非常关心使人力资源和财务团队能够避免手工工作并保持合规性，以便您可以专注于吸引和留住全球顶尖人才。立即预订演示，了解 RemotePass 如何让您的入职和薪资管理变得真正轻松。 RemotePass：随时随地为任何人提供服务并付款。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst 代表您在 180 多个国家/地区雇用全职员工和/或承包商。无需花费数月和数万美元建立本地实体来与您的顶尖人才合作。使用当地合规合同支付、管理和入职全职员工和/或承包商，同时避免错误分类风险、通过合规审计并在一个地方管理您的国际员工队伍。
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk是一款管理和支付自由职业者的综合系统，支持全球协作、合规性和多币种付款，简化了自由职业者的管理流程。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款人力资源管理应用，提供自动化的工资处理和员工管理功能，适合创业公司与快速发展的企业。
Plane
plane.com
Plane（以前称为 Pilot）为雇用美国和国际员工及承包商的美国公司管理工资、福利和合规性。在一个安全的基于云的平台上轻松招聘、入职和支付美国和世界各地的员工和承包商的费用。使用 Plane，您可以以最佳汇率向 240 多个国家/地区的承包商付款。 Plane 认为，国际承包商应该拥有与美国员工相同的薪资体验。我们将付款直接发送到承包商的银行账户，以便他们可以从自己的账户中提取资金，而无需使用电子钱包的麻烦或提款费用。想要雇用员工而不是承包商？借助 Plane，您可以轻松地在 100 多个国家/地区雇用全职员工，而无需设立当地实体。 Plane 可以处理就业文书、预扣税等等，让您无需再做这些工作。与许多 EOR 不同，Plane 相信简单的定价，没有隐藏费用。您每月支付固定费用。不确定是否雇用团队成员作为雇员或承包商？ Plane 从第一天起就支持这两种选择，我们的专家团队很乐意指导您找到最适合您需求的选择，无需议程。
Borderless AI
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无边界AI是一个全球薪资解决方案，利用AI技术简化国际员工的入职、管理和支付流程，以及支持人力资源任务。
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万物皆金钱运动。专为全球团队打造。 Thera 是一个旨在为您省钱的应用程序生态系统 - 薪资、银行、账单支付。无论您想要使用我们的一款产品还是全套产品，我们都能满足您的需求。
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Contra是一个网络平台，为自由职业者提供灵活的工作机会，允许用户展示个人投资组合并管理项目。
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avetta.com
Avetta是一个综合的承包商风险管理平台，帮助企业管理供应商的安全、合规和工人能力，支持简化流程和数据驱动决策。
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skuad.io
Skuad是一个全球雇佣和薪资平台，帮助企业在160多个国家合法雇用和支付人才，无需预付款或长期合同。
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Gusto是一个在线平台，简化企业的工资单、福利和人力资源流程，提供自动化管理工具，适用于各种规模的企业。
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Workome 是一款外部劳动力管理应用，专为简化自由职业者的采购、合同和支付流程而设计，确保合规与高效。
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xolo.io
Xolo是一款专为自由职业者和企业家设计的工具，提供财务管理、发票生成、项目跟踪等功能，简化业务运营。
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Oyster是一个全球就业平台，简化跨国招聘、管理和支付，提供合规工具和定制福利，支持180多个国家。
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Ruul 为企业提供全面的解决方案，以简化与自由职业者和独立承包商合作时的运营。通过处理发票和管理分包商付款等各种管理任务，Ruul 使企业能够专注于其核心活动。 Ruul 非常适合一系列企业，特别是数字经济领域的企业。它非常适合： - 寻求高效分包和财务管理解决方案的初创公司和中小型企业 (SME)。 - 需要灵活的人才管理和支付解决方案的数字机构和媒体公司。 - 定期与自由职业者和独立承包商合作的平台和社区。全球有超过 10,000 家企业和 70,000 名自由职业者依靠 Ruul 以无缝且合规的方式管理他们的工作和财务关系。
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WorkMarket是一个管理独立承包商和自由职业者的综合平台，支持工人验证、工作管理和自动付款，确保合规性。
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ServiceChannel是一款设施管理软件，帮助用户采购、管理和支付维修服务，提升运营效率和透明度。
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Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
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