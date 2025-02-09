承包商管理软件 - 最热门应用 - 塞内加尔

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承包商管理软件旨在帮助公司有效管理由合同工或分包商处理的外包工作。这些解决方案有助于跟踪绩效和生产力，同时组织和管理工作订单。它们对于依赖承包商的专业技能和专业知识来完成特定任务和项目的公司特别有用。该软件可确保任务符合公司标准，并协助发布 1099 表格、任务管理和完成情况跟踪。承包商管理工具广泛应用于建筑、零售、餐饮、能源、公用事业等行业。
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YunoJuno
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YunoJuno 是企业寻找、雇用、管理和支付承包商费用所需的唯一平台。 YunoJuno 将自由职业者管理系统与由 100,000 多个经过行业审查的承包商组成的精英市场相结合，将人力资源、招聘经理、财务和法律团队集中到一个地方。从人才招聘到合规性检查、文件、付款和见解，我们的平台帮助全球领先的公司在 150 多个国家/地区降低成本、缩短招聘时间并防止错误分类。立即免费探索该平台或预订演示 - 了解 PepsiCo、Depop 和 12,000 多家全球领先公司如何使用 YunoJuno 轻松与承包商合作。
Sonovate
sonovate.com
Sonovate 为新的工作世界提供动力。帮助招聘机构、咨询公司和个人通过采用定制技术的简单、快速的发票融资获得报酬。
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit 是一个完整的业务管理解决方案，旨在帮助自由职业者和中小型企业简化运营。您可以使用 LancerKit 在一个地方轻松管理发票、投标、联系人和文档，从而节省时间并提高工作效率。该平台使用简单、直观，可以轻松立即上手。无论您是独立工作的自由职业者还是想要管理员工的小公司所有者，LancerKit 都是帮助您发展和蓬勃发展的理想选择。 LancerKit 具有自动发票、可定制报价和安全文档存储等功能，让您井然有序并处于领先地位。
ContractHub
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数字化您的文档流程 ContractHub 帮助团队生成、批准、执行和管理文档的速度提高约 80%。上传您的文档，并设置您的工作流程 - 就这么简单！
ISNetworld
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包括健康、安全和环境控制、保险和采购管理、员工合规和培训、审计和评估跟踪等模块。
RemotePass
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RemotePass 是面向全球团队的最强大且易于使用的全球入职和薪资平台。我们的愿景是创造一个任何人都可以在任何地方工作，同时获得福利和金融服务的世界。通过消除流程的复杂性，我们正在为具有前瞻性的公司和远程团队重塑薪资和福利。对于公司而言，我们的一体化解决方案可帮助您控制整个远程工作生命周期，使您能够轻松入职、支付费用和管理 150 个国家/地区的远程团队。对于团队和承包商，RemotePass 可确保您按时并以您选择的付款方式和货币获得付款，而我们的超级应用程序可让您无缝访问领先的金融服务和福利 - 无论您身在世界何处。我们的团队专注于用户体验，我们运营具有消费级用户体验的复杂产品。我们非常关心使人力资源和财务团队能够避免手工工作并保持合规性，以便您可以专注于吸引和留住全球顶尖人才。立即预订演示，了解 RemotePass 如何让您的入职和薪资管理变得真正轻松。 RemotePass：随时随地为任何人提供服务并付款。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst 代表您在 180 多个国家/地区雇用全职员工和/或承包商。无需花费数月和数万美元建立本地实体来与您的顶尖人才合作。使用当地合规合同支付、管理和入职全职员工和/或承包商，同时避免错误分类风险、通过合规审计并在一个地方管理您的国际员工队伍。
TalentDesk
talentdesk.io
用于管理和支付承包商和自由职业者费用的软件。无论他们在哪里。 TalentDesk.io 是一个端到端自由职业者管理系统 (FMS)，由领先市场 PeopleHour.com 背后的团队构建。凭借在自由职业经济领域 15 年以上的经验，我们是唯一专为严重依赖外部资源的公司打造的平台。合规地招募最优秀的自由职业人才，使用定制目录即时分配工作，并自动向任何地方的承包商进行多币种付款。受到全球电子学习、制作/媒体、咨询和高增长科技公司的信赖。
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解决方案，可满足您组织的端到端人力资源管理要求。它还提供了无忧且完全自动化的薪资解决方案，非常适合初创公司和快速增长的企业。您可以免费开始使用我们的从雇佣到退休系统。一键式薪资应用程序允许您执行薪资和转账，不仅为您的本地员工，也为全球承包商。我们与 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的集成使您的 HRMS 访问变得非常方便且适合聊天。我们灵活且完全可配置的平台与 24*7 客户支持相结合，将使您的组织的人员管理变得非常轻松。
Plane
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Plane（以前称为 Pilot）为雇用美国和国际员工及承包商的美国公司管理工资、福利和合规性。在一个安全的基于云的平台上轻松招聘、入职和支付美国和世界各地的员工和承包商的费用。使用 Plane，您可以以最佳汇率向 240 多个国家/地区的承包商付款。 Plane 认为，国际承包商应该拥有与美国员工相同的薪资体验。我们将付款直接发送到承包商的银行账户，以便他们可以从自己的账户中提取资金，而无需使用电子钱包的麻烦或提款费用。想要雇用员工而不是承包商？借助 Plane，您可以轻松地在 100 多个国家/地区雇用全职员工，而无需设立当地实体。 Plane 可以处理就业文书、预扣税等等，让您无需再做这些工作。与许多 EOR 不同，Plane 相信简单的定价，没有隐藏费用。您每月支付固定费用。不确定是否雇用团队成员作为雇员或承包商？ Plane 从第一天起就支持这两种选择，我们的专家团队很乐意指导您找到最适合您需求的选择，无需议程。
Borderless AI
hireborderless.com
无边界人工智能是一种独特的全球薪资解决方案，利用生成式人工智能的力量来自动化并加快国际团队成员的入职、管理和支付流程。为什么独特？我们将直观的技术与高接触性的服务融为一体，使组织能够快速、合规地吸引世界各地的员工并为其支付工资。
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万物皆金钱运动。专为全球团队打造。 Thera 是一个旨在为您省钱的应用程序生态系统 - 薪资、银行、账单支付。无论您想要使用我们的一款产品还是全套产品，我们都能满足您的需求。
Contra
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Contra 是一个网络平台，为用户提供独立工作的自由和机会。它通过专属社区和推荐网络向人们提供灵活的工作机会，展示工作组合，使自由职业者和其他独立专业人士能够按照自己的方式谋生。
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您需要的唯一一体化承包商风险管理平台。 使用受到 120 多个国家/地区 130,000 多家企业信赖的平台来建立安全、可持续且可靠的连接。
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Skuad 是一个快速发展的全球就业和薪资平台，使像您这样的公司能够合规地在世界任何地方雇用优秀人才并为其支付工资。 Skuad 专为新的工作世界而打造，大型企业和新兴初创企业可以在其中接触到全球最优秀的人才，以发展业务并建立多元化的分布式团队。不涉及任何预付费用、隐藏成本或长期锁定。在 160 多个国家/地区招聘 ||以 100 多种货币付款 ||获得 24x5 专家支持
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无论您是刚刚起步还是扩展快速增长的业务，Gusto 都是您发展和培养团队所需的合作伙伴。借助 Gusto，您可以在一处获得工资、福利、招聘、管理资源等现代人力资源功能。 Gusto 很自豪能够通过单一的值得信赖的系统、有竞争力的薪酬工具和专家指导为美国超过 300,000 家企业提供服务，帮助您增强团队能力。因为当您的员工蓬勃发展时，您的企业也会蓬勃发展。了解更多信息，请访问 https://gusto.com
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强大的外部劳动力管理：重新定义承包商体验。 使用唯一用于管理独立承包商的工具，建立、管理和留住您的外部劳动力，并具有强大的合规性和快速的付款能力。
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Xolo 是一款全功能型业务引擎，可为业务组建、增值税合规发票、会计、税务报告、业务费用等提供本地和全球解决方案。
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借助 Oyster 的 EOR，无需设立商业实体即可合规招聘，并通过单个自动化平台处理所有雇佣功能。 Oyster 比传统的有记录的雇主更好，部署了深入的就业洞察力以及法律和人力资源专家团队，以确保 180 多个国家/地区的合规性。
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Ruul 为企业提供全面的解决方案，以简化与自由职业者和独立承包商合作时的运营。通过处理发票和管理分包商付款等各种管理任务，Ruul 使企业能够专注于其核心活动。 Ruul 非常适合一系列企业，特别是数字经济领域的企业。它非常适合： - 寻求高效分包和财务管理解决方案的初创公司和中小型企业 (SME)。 - 需要灵活的人才管理和支付解决方案的数字机构和媒体公司。 - 定期与自由职业者和独立承包商合作的平台和社区。全球有超过 10,000 家企业和 70,000 名自由职业者依靠 Ruul 以无缝且合规的方式管理他们的工作和财务关系。
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ADP 的 WorkMarket 提供了最先进的技术平台，使您的企业能够在当今的竞争格局中进行扩展。我们的平台使公司能够高效、合规地组织、管理和支付其扩展的劳动力。 WorkMarket 位于纽约州纽约市，成立于 2010 年，2018 年被 ADP 收购。
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ServiceChannel 为设施经理提供了一个单一平台，用于从整个企业的商业承包商那里寻找、采购、管理和支付维修和维护服务。通过为所有行业、地点和承包商提供前所未有的透明度和数据驱动的服务质量分析，设施经理可以为其组织带来显着的品牌资产和投资回报率，而无需外包或投资新的基础设施。 ServiceChannel 确保设施和商店运营团队能够提供最佳的宾客和员工体验，让他们高枕无忧。各行业的市场领导者与我们合作，加速其关键业务资产的绩效。我们通过 SaaS 平台实现这一目标，该平台提供单一事实来源、将企业与顶级服务提供商联系起来的市场以及专业管理的服务。 ServiceChannel 每天被 500 多个领先品牌使用，管理 66 个国家/地区 500,000 多个商业地点的 70,000 多名承包商。
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Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
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Remote 是您用于管理和支付全球全职员工和合同工工资的一体化解决方案。我们的平台处理多个国家/地区的国际薪资、福利、税收、股票期权和合规性。无论您的团队位于何处，Remote 都能通过强大的全球就业解决方案确保最佳体验。我们无与伦比的知识产权保护和顶级安全措施让您在全球范围内高枕无忧。此外，Remote 提供统一费率定价模式，无隐藏费用，帮助您有效管理预算，同时专注于推动业务增长。
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想要更轻松地在另一个国家雇用人才吗？ Multiplier 是您的解决方案——我们的技术使您能够无缝入职、向员工支付工资、遵守监管法律、提供跨境福利，并与您的全球团队保持联系。
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Justworks 是一个多产品解决方案，提供全球薪资、福利、合规支持、时间跟踪、人力资源工具等，并由人力资源认证专家提供屡获殊荣的支持。我们处理细节，以便您可以专注于重要的事情：建立您的业务和团队。
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Hubstaff 是一款尖端的劳动力分析软件解决方案，旨在提高远程、混合和内部团队的生产力，同时确保积极的员工体验。 Hubstaff 与 30 多个应用程序集成，使您的企业可以更高效地运营。您可以通过时间跟踪、屏幕截图、活动跟踪、URL 和应用程序跟踪、劳动力分析指标、自动工资单和发票、日程安排、GPS 和位置监控以及时间表等功能了解工作情况。适用于 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我们的使命是帮助每个人在工作中度过最富有成效的一天。这一承诺意味着在不损害每个人令人满意的工作环境的情况下优先考虑最佳绩效。体验 Hubstaff 对我们组织的效率和成功的变革性影响。以下是 Hubstaff 如何成为我们客户业务的宝贵资产： - 提高生产力：通过无缝自动化 PTO 流程，生产力显着提高 5%。 - 战略资源配置：Hubstaff 的实施节省了相当于 10 名人员的人员数量，提高了运营效率。 - 赢得业务并提高利润：有助于赢得新的商机并显着提高财务利润。 - 零停机时间：享受零停机时间的不间断操作，确保工作流程连续顺畅。 - 高效的薪资和人力资源流程：简化所有薪资和人力资源流程，减少管理开销并确保准确性。 - 项目成本节省：各种项目实现了 10% 至 25% 的大幅节省，提高了整体盈利能力。 - 提升客户价值：为客户提供的价值显着增加了30%，提升了服务标准。 - 任务优化：通过消除浪费的任务并提高整体资源利用率，节省 25% 的成本。 - 降低招聘成本：将招聘成本降低 25%，降低与不良招聘相关的风险并优化招聘流程。 - 员工保留：为表现最佳的员工提供更快晋升所需的数据，从而提高员工保留率。事实证明，Hubstaff 是我们客户追求卓越的关键工具，可在各种业务运营中推动切实成果。与 Hubstaff 一起拥抱工作的未来！
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