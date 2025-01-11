Hubstaff

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Hubstaff 是一款尖端的劳动力分析软件解决方案，旨在提高远程、混合和内部团队的生产力，同时确保积极的员工体验。 Hubstaff 与 30 多个应用程序集成，使您的企业可以更高效地运营。您可以通过时间跟踪、屏幕截图、活动跟踪、URL 和应用程序跟踪、劳动力分析指标、自动工资单和发票、日程安排、GPS 和位置监控以及时间表等功能了解工作情况。适用于 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我们的使命是帮助每个人在工作中度过最富有成效的一天。这一承诺意味着在不损害每个人令人满意的工作环境的情况下优先考虑最佳绩效。体验 Hubstaff 对我们组织的效率和成功的变革性影响。以下是 Hubstaff 如何成为我们客户业务的宝贵资产： - 提高生产力：通过无缝自动化 PTO 流程，生产力显着提高 5%。 - 战略资源配置：Hubstaff 的实施节省了相当于 10 名人员的人员数量，提高了运营效率。 - 赢得业务并提高利润：有助于赢得新的商机并显着提高财务利润。 - 零停机时间：享受零停机时间的不间断操作，确保工作流程连续顺畅。 - 高效的薪资和人力资源流程：简化所有薪资和人力资源流程，减少管理开销并确保准确性。 - 项目成本节省：各种项目实现了 10% 至 25% 的大幅节省，提高了整体盈利能力。 - 提升客户价值：为客户提供的价值显着增加了30%，提升了服务标准。 - 任务优化：通过消除浪费的任务并提高整体资源利用率，节省 25% 的成本。 - 降低招聘成本：将招聘成本降低 25%，降低与不良招聘相关的风险并优化招聘流程。 - 员工保留：为表现最佳的员工提供更快晋升所需的数据，从而提高员工保留率。事实证明，Hubstaff 是我们客户追求卓越的关键工具，可在各种业务运营中推动切实成果。与 Hubstaff 一起拥抱工作的未来！