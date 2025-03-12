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合同管理软件 - 最热门应用

合同管理软件简化并自动化了整个合同生命周期，包括创建、跟踪和监控。这对于参与合同谈判的专业人士（例如销售人员或客户代表）特别有利。这些人负责定义合同条款、服务水平协议、进行修改和执行合同。 除了谈判方面外，双方法律部门在签约过程中也发挥着至关重要的作用。他们确保合同符合相关法律、法规和公司内部政策。 通过利用合同管理软件，组织可以简化和加快合同管理流程。它消除了手动任务，减少了错误，并提高了整体效率。该软件可实现不同利益相关者之间的无缝协作，简化合同工作流程，并确保整个合同生命周期的合规性。

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Workday

Workday

workday.com

Workday是一个云平台，提供人力资源和财务管理解决方案，帮助企业优化员工管理和财务流程。

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Adobe Acrobat Sign 是一款数字签名解决方案，简化文档的发送、签名和管理，并可与多种平台集成。

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc是一个提供文档自动化、电子签名和工作流程管理的软件平台，帮助企业高效创建、发送和管理提案与合同。

Zoho Contracts

Zoho Contracts

zoho.com

Zoho合同是一个合同管理平台，简化合同生命周期，提供创建、管理和跟踪合同的集中式功能，支持团队协作和合规性。

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

盆景是一款集成的业务管理平台，帮助机构管理合同、项目、客户和财务，提高工作效率和团队协作。

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

DealHub.io是一款销售解决方案，提供报价、合同管理和订阅管理，帮助企业简化销售流程和提高效率。

Concord

Concord

concordnow.com

Concord 是一款集中管理合同的工具，允许用户在一个平台上起草、协商、签署和管理契约，支持团队和客户之间的协作。

Gatekeeper

Gatekeeper

gatekeeperhq.com

Gatekeeper是一个供应商和合同生命周期管理平台，帮助组织集中管理合同与供应商信息，确保合规并降低风险。

Papernest

Papernest

papernest.com

Papernest 是一个管理各种合同和订阅的平台，用户可轻松集中、订阅、切换和终止合同。100% 免费。

provakil

provakil

provakil.com

Provakil帮助企业提升法律操作的可见性，管理争议解决、合同管理和知识产权等流程，自动化信息收集和任务分配。

Proposify

Proposify

proposify.com

Proposify 是一款在线提案管理软件，帮助企业创建、管理和跟踪销售提案，提供电子签名、数据分析和CRM集成功能。

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

Linksquares是一款AI驱动的合同管理软件，帮助法律团队高效地起草、审核和执行合同。

DocuX

DocuX

docux.ai

DocuX是一个AI驱动的平台，帮助用户管理文档和合同的整个生命周期，包括创建、协作、电子签名和归档。

Legistify

Legistify

legistify.com

Legistify是一个法律管理平台，提供合约、诉讼、知识产权等模块，帮助企业简化法律流程和提高效率。

Juro

Juro

juro.com

Juro是一个AI驱动的合同自动化平台，帮助法律和商业团队更快速地创建、执行和管理合同。

Legislate

Legislate

legislate.ai

Legislate是一款法律技术应用，帮助非律师用户安全地创建、管理和搜索律师批准的合同，无需法律预算。

Pocketlaw

Pocketlaw

pocketlaw.com

Pocketlaw是一个用户友好的法律平台，帮助用户创建和管理法律文件，提供合同自动化和法律咨询，简化法律事务。

Contractzy

Contractzy

contractzy.io

Contractzy是一个企业法律合同管理平台，提供合同模板、起草、存储和签署，帮助企业高效管理合同生命周期。

Ironclad

Ironclad

ironcladapp.com

Ironclad是一款合同生命周期管理平台，自动化整个合同流程，帮助法律团队高效管理合同并提高生产力。

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen是一款安全的合同管理软件，支持无纸化董事会会议和电子签名，帮助组织优化合同生命周期管理。

Contract Cardinal

Contract Cardinal

contractcardinal.com

合同红衣主教是一款合同管理应用，简化合同的创建、执行和监控，提高企业的运营效率和合规性。

GetAccept

GetAccept

getaccept.com

GetAccept是一款数字销售平台，帮助销售团队简化文档流程，提高成交速度，并支持实时合作与客户沟通。

SYDLE ONE

SYDLE ONE

sydle.com

SYDLE ONE是一个一体化数字平台，提供多种解决方案，如业务流程管理、客户关系管理和文档管理，助力企业数字化转型。

Legalesign

Legalesign

legalesign.com

Legalesign是一款基于英国的电子签名软件，用于在线发送、签署和管理合同，旨在简化文档签署流程。

Zefort

Zefort

zefort.com

Zefort是一款合同管理软件，帮助用户轻松创建、签署、存储和共享合同，提供提醒、搜索等功能，确保安全和组织性。

ContractWorks

ContractWorks

contractworks.com

ContractWorks是一款云端合同管理软件，简化整个合同生命周期的管理，提供高级搜索、电子签名和自动化工作流程功能。

Ignition

Ignition

ignitionapp.com

Ignition是一个一体化平台，帮助专业服务企业自动化提案、协议、账单和付款，减少延迟付款和重复管理，提高效率。

Ontra

Ontra

ontra.ai

ONTRA是一款利用人工智能简化合同管理和合规流程的法律技术平台，支持文档转换和实体管理，降低成本并提高效率。

Lexion

Lexion

lexion.ai

Lexion 是一个合同管理平台，通过 AI 简化法律工作流程，帮助团队高效管理合同和相关文档。

WhitePipe

WhitePipe

whitepipe.io

WhitePipe应用旨在为中小企业简化合同管理和应收账款，通过自动化和模板提高效率，同时实现数字化。

SpotDraft

SpotDraft

app.spotdraft.com

SpotDraft是一款基于AI的合同管理及自动化解决方案，帮助企业优化合同生成、审查和批准流程，提高效率。

Evisort

Evisort

evisort.com

Evisort是一个AI驱动的合同管理平台，提供合同分析、数据提取、自动化工作流和智能搜索，帮助用户高效管理合同。

Practice Ignition

Practice Ignition

practiceignition.com

实践点火是一个简化专业服务管理的工具，提供提案、合同与自动计费功能，支持订单管理与客户交流。

Contractify

Contractify

contractify.io

Contractify是一款合同管理软件，简化电子签名、管理和自动化合同的过程，支持团队协作，提供多功能的合同比较和审批等功能。

Zoopsign

Zoopsign

zoopsign.com

Zoopsign是一款电子签名和文档追踪应用，简化合同管理，增强安全性，优化工作流程，确保合规性和文档完整性。

DeepStream

DeepStream

deep.stream

DeepStream是一款云端采购平台，帮助团队优化采购流程，从需求规划到合同管理，提高效率并降低成本。

Leeway

Leeway

getleeway.com

Leeway帮助现代快速发展的公司（如Qonto、Luko、Alma和Voodoo）简化合同管理，提高对法律和财务风险的控制与可见性。

Juridoc

Juridoc

juridoc.com.br

Juridoc是一个全面的法律文件管理平台，简化合同创建、谈判、签署与管理，提高效率和合规性，减少错误。

Contract Hound

Contract Hound

contracthound.com

合同猎犬是一款安全简单的合同管理软件，提供合同存储、提醒和审批流程，帮助企业有效跟踪和管理合同。

Advocat

Advocat

advocat.ai

Advocat AI 是一款合同生成、谈判、电子签名及合同存储的应用，旨在加快合同流程并降低风险。

Summize

Summize

summize.com

Summize 是一款以用户体验为中心的合同生命周期管理应用，整合于日常使用的工具中，提供 AI 驱动的合同摘要及分析功能。

Tradogram

Tradogram

tradogram.com

Tradogram是一款基于云的采购软件，简化采购流程，包括申请、采购订单、合同管理和发票匹配等功能，适用于各种规模的企业。

Precisely

Precisely

preciselycontracts.com

Precisely是一款合同生命周期管理软件，简化合同起草、批准和签署流程，确保合规性和效率，专注于法律部门的核心工作。

fynk

fynk

fynk.com

fynk是一款人工智能合同管理软件，简化合同的创建、编辑、协商和签署，支持动态内容、协作编辑及电子签名等功能。

Bounsel

Bounsel

bounsel.com

Bounsel Flow 是一种通过互动表单快速创建文档的解决方案，支持合同管理、自动摘要生成、提醒、审批和文档状态控制。

DocTract

DocTract

doctract.com

DocTract是一款云端应用，专注于政策、程序和合同的管理，支持文档协作、电子签名和多平台访问。

WorkRails

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workrails.com

WorkRails提供专业服务报价CPQ，帮助企业技术公司快速准确地生成复杂服务报价，提高工作效率和客户满意度。

top.legal

top.legal

top.legal

top.legal是一款SaaS平台，旨在简化合同谈判过程，通过软件分析、谈判和自动化，提高谈判效率和成果。

Zuva

Zuva

zuva.ai

Zuva是一个AI驱动的平台，简化合同分析和审查流程，提供合同条款的深入见解，帮助法律团队有效管理复杂合同。

Docsmore

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docsmore.com

Docsmore 是一个基于云的解决方案，允许用户安全地收集、管理和报告文档交易数据，支持实时协作和强大的报告功能。

Contractbook

Contractbook

contractbook.com

Contractbook 是一个合同管理平台，简化创建、管理和分析合同的过程，支持协作和合规性，确保合同履行。

Oneflow

Oneflow

oneflow.com

OneFlow是一个自动化合同管理平台，简化合同的创建、协作和签名，提升团队效率与决策速度，适用于各类企业。

SpringCM

SpringCM

springcm.com

SpringCM是一款云平台，专注于销售合同和文档管理，支持自动化工作流程和与Salesforce集成，提升组织效率和合规性。

Docue

Docue

docue.com

Docue是一款法律科技应用，帮助企业快速、经济地创建、电子签署、管理和保存法律合同，已有超过10万客户使用。

Pergamin

Pergamin

pergam.in

Pergamin 是一款在线工具，允许用户创建、编辑、签署、存储和归档法律文件，简化合同管理流程，节省时间和纸张。

AXDRAFT

AXDRAFT

axdraft.com

AXDRAFT是一款文档自动化和合同管理系统，帮助企业更快地起草文档并简化审批流程，支持多语言，易于使用。

Acquirell

Acquirell

acquirell.com

Acquirell 是一款专为中小企业设计的采购管理软件，自动化采购流程，提升采购效率，解决传统工具使用带来的管理问题。

Pactly

Pactly

pactly.com

Pactly是一款合同管理平台，简化合同生命周期，从草拟到签署。它帮助法律团队自动化任务，提高协调效率并实时跟踪合同。

Inhubber

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inhubber.com

Inhubber是一个利用区块链和AI的合同管理平台，提供数字签名功能，简化合同创建、管理和批准流程。

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