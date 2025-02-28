合同管理软件 - 最热门应用 - 土耳其

Docsmore

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Docsmore 是一种基于云的解决方案，允许用户轻松、安全地收集、管理和报告文档事务中的数据。 借助 Docsmore，您可以通过以下方式更充分地利用文档： * FORM.FILL.SIGN - 使用 Docsmore，可以简化设置表单并发送给用户完成或签名的过程。使用我们的平台轻松上传文档、指定表单字段/标牌，然后发送给用户完成。以最自然的方式向用户呈现表单 - 实际文档本身。 * 协作 - 与多个用户实时共享和协作。将每个字段指定给唯一的用户，以获得强大的协作体验。 * 跟踪文件 - 不再给您的客户打电话询问他们是否已下载并阅读表格。借助 Docsmore，您可以在客户打开文档后立即收到实时通知。通过 Docsmore 强大的仪表板功能跟踪所有文档的进度和状态。 * 强大的报告 - Docsmore 配备了令人印象深刻的报告工具。只需打开该功能，即可轻松将客户输入的所有数据用于搜索目的。它可以控制到文档中的特定字段，因此您只需让它为您需要的字段准备好报告，使其非常强大。 * PDF 表单 - Docsmore 可识别大多数 pdf 表单字段，并在您上传文档时保留字段名称。您可以继续使用您最喜欢的工具创建带有表单字段的 pdf 文档，而不必担心上传到 Docsmore 时丢失它们。 * 品牌 - Docsmore 可以与您的应用程序直接集成，使其外观和感觉成为您自己的应用程序或网站的一部分。我们提供专用服务器和静态 IP，使产品扩展变得轻而易举。