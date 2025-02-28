Ontra

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Ontra 是私人资产管理公司合同自动化和智能领域的全球领导者。 Ontra 平台将人工智能软件与训练有素的律师全球网络相结合，实现重复性法律工作流程的现代化。 Ontra 的解决方案改善了合同生命周期的各个方面——从谈判和处理常规合同到跟踪复杂协议中的义务。最终，Ontra 减少了与合同管理相关的时间、费用和风险，使客户能够专注于其他战略优先事项。合同自动化 Ontra 的合同自动化是一种简单、快速地协商和管理日常合同的卓越方式。合同自动化将经验丰富的律师组成的全球网络与我们为私人市场构建的人工智能软件 Ontra Synapse 配对。这种人在循环组合可以有效地处理常规合同，并获得准确、可靠的结果。 Insight Ontra 的 Insight 使世界领先的基金经理能够集中其文件、比较和基准关键条款，并遵守合同义务。我们的人工智能软件可以转换文档，以便合同数据可访问且可操作。加入 600 多家使用 Ontra 解决方案的投资公司，以获得竞争优势，并且不错过投资者的承诺。 Ontra Atlas Ontra Atlas 是一个集中式实体管理软件解决方案，用于管理、操作和共享实体信息、结构图和相关文档。通过部署 Ontra Atlas，基金经理可以减少与维护实体信息相关的手动耗时任务，同时集中合规工作、降低成本并改善协作。 Ontra Synapse AI Ontra Synapse 是业界领先的人工智能解决方案，旨在自动化私人市场中关键但常规的法律工作流程。 Ontra Synapse 通过将世界领先的行业特定合同数据存储库与专有机器学习模型和人类专业知识的创新结合相结合，克服了与传统人工智能相关的挑战。这种独特的配对减少了传统人工智能技术固有的错误，提供了卓越、值得信赖的解决方案。通过采用 Ontra Synapse，基金经理可以消除过时的手动法律流程，从而降低风险、降低成本并提高法律团队的生产力。