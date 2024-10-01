合同管理软件 - 最热门应用 - 挪威

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合同管理软件简化并自动化了整个合同生命周期，包括创建、跟踪和监控。这对于参与合同谈判的专业人士（例如销售人员或客户代表）特别有利。这些人负责定义合同条款、服务水平协议、进行修改和执行合同。 除了谈判方面外，双方法律部门在签约过程中也发挥着至关重要的作用。他们确保合同符合相关法律、法规和公司内部政策。 通过利用合同管理软件，组织可以简化和加快合同管理流程。它消除了手动任务，减少了错误，并提高了整体效率。该软件可实现不同利益相关者之间的无缝协作，简化合同工作流程，并确保整个合同生命周期的合规性。
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS软件的美国软件公司。该平台提供销售流程软件。 PandaDoc 总部位于加利福尼亚州旧金山，主要办事处位于白俄罗斯明斯克和佛罗里达州圣彼得堡。文档自动化软件即服务，具有内置电子签名、工作流程管理、文档生成器和 CPQ 功能。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
签署文件和表格。容易地。安全地。任何地方。 您所有 PDF 和电子签名工作的一处。 Acrobat 已经做到了。 使用 Acrobat Sign 转变并加快您的工作流程 — Acrobat Sign 是 Microsoft 的首选电子签名解决方案，也是唯一一款在一个软件包中包含 Adobe Acrobat 功能的电子签名工具。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是创意和数字机构、咨询公司和专业服务提供商的一站式平台。它旨在为企业提供完整、实时的业务概览。简化您的业务运营，并将您的项目、客户和团队整合到一个易于使用的集成平台中。从合同、提案和项目管理到客户计费、收入跟踪和资源管理。项目管理 将项目和任务分配给您的团队，确定一周的优先顺序，并准确了解项目的进展情况。设定项目预算并避免意外成本。看板视图、易于计费的集成计时器以及与外部合作伙伴的协作以实现高效工作。团队时间跟踪 通过准确的时间表获取团队跟踪时间的即时报告，并一目了然地了解谁超出了工作能力。监控您的业务利用率并清楚地了解您团队的效率和盈利能力。提前规划您的资源，使您的项目按计划进...
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts 是一个功能丰富的 CLM 平台，可让您简化合同流程并以降低的成本实现大规模合规性。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的报价到收入解决方案，旨在推动销售流程更快地向前发展。作为唯一平衡可定制性与业务敏捷性的低代码商务引擎，DealHub 使中端市场和企业领导者能够简化其团队和流程、更快地执行交易并更有效地创建可预测的渠道。借助由直观的销售手册提供支持的 CPQ、CLM、计费和订阅管理解决方案，团队可以在一个统一位置发布提案、达成交易、管理合同以及自动化订阅和计费。 DealHub 还集中买家/卖家沟通，并提供在数字 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 与 Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Fres...
Proposify
proposify.com
Proposify 是一款在线提案软件，可让您控制和了解销售流程中最重要的阶段。关闭。从交易设计到签署，获得主导交易的信心和灵活性。创建令人印象深刻的销售文档，保持一致且无错误。获得有关扩展流程、及时参与和准确预测的见解。为您的客户和潜在客户提供无缝签核体验。功能包括灵活且用户友好的设计编辑器、电子签名、CRM 集成、数据驱动的见解、交互式定价、内容管理、审批等等。如果您准备好为您的销售团队提供竞争优势，请访问我们的网站或通过 https://www.proposify.com 预订演示。
Concord
concordnow.com
Concord 是您所有合同所需的唯一工具。减少在应用程序、编辑器和电子签名工具之间切换的时间，并节省资金。超过 500,000 家公司信任 Concord 履行其合同。 通过康科德，您可以： * 起草、谈判、签署和管理整个组织的每份合同 - 全部在一个地方完成 * 按照您想要的方式工作 - 在 Concord、Word 或 Google Docs 上 - 与每个人合作 - 您的团队、客户和供应商 * 只需几分钟即可开始，而不是几个月 Concord 提供的主要功能： * 有条件批准工作流程，以便每份合同都由合适的人（并且只有该人）审核 * 私人评论和版本控制，以实现更有效的合同谈判 * ...
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper 是领先的供应商和合同生命周期管理平台 (VCLM)，适用于各种规模的公司。在单一解决方案中恢复可见性、控制、保障合规性并管理第三方风险。
Linksquares
linksquares.com
法律团队依靠 LinkSquares 通过人工智能驱动的合同管理软件轻松起草、审查和执行协议。
Papernest
papernest.com
您的所有合同和订阅。只需点击几下，非常简单。 电、煤气、互联网盒、移动套餐、家庭保险、书面报刊等。 👉 100%免费！只需点击几下，即可在一个空间集中、订阅、切换和自由终止所有合同和订阅。
Ironclad
ironcladapp.com
合同是陷入行政任务中的商业决策。 Ironclad 是一款可以更好地由机器人完成所有行政工作的软件，使法律团队能够腾出时间来做更多实质性工作并推动业务战略。通过自动化签约流程并从合同中提取情报，Ironclad 让法律团队专注于法律工作，而不是文书工作。 Gusto、HotelTonight、GoFundMe、Glassdoor、Procore 等公司的法律团队使用 Ironclad 更高效、更准确地完成合同，并维护有关其内容的单一事实来源。 Ironclad 总部位于旧金山，得到 Accel、Greylock、SV Angel、Formation 8 的支持，并在 Y Combinator...
provakil
provakil.com
我们使企业能够更好地了解其合法运营，并为他们提供决策和执行所需的关键信息。公司使用 Provakil 来管理争议解决、争议解决前后、合同管理、信用追收和催收 - 法律以及知识产权保护和执行等流程。在这些产品套件中，我们的用户发现了自动化关键流程的价值，这些流程包括收集和存储信息、生成文档、组合来自不同外部和内部数据源的信息、通过工作流程分配任务、查找最需要解决的问题以及提取关键业务通过广泛的报告获得见解。 Provakil 受到 200 多家企业和律师事务所的信赖，彻底改变了法律专业人士的运作方式，使他们能够实现前所未有的增长并简化运营效率。
Practice Ignition
practiceignition.com
将提案、合同和付款全部发送到一个文档中 — 这是一种更快、更有效的管理客户互动的方式。练习点火使其超级e
Juro
juro.com
支持人工智能的合同自动化平台使法律和业务团队能够比以往更快地创建、执行和管理合同。端到端平台为从启动到续订的整个合同生命周期提供支持，所有这些都在安全的浏览器本机环境中进行。 Juro 与 Trustpilot、Soundcloud 和 WeWork 等快速扩张的企业合作，简化合同工作流程并更好地洞察合同数据。 Juro 得到了 8 Roads、Union Square Ventures、Point Nine Capital、Seedcamp 以及 Wise、Gumtree 和 Indeed 创始人的支持。
Legislate
legislate.ai
Legislate 是一家成立于牛津的法律技术公司，让非律师无需法律预算即可轻松安全地创建、管理和搜索律师批准的合同。 Legislate 的合同管理软件建立在专利知识图谱技术的基础上，使合同数据可大规模使用和搜索。
DocuX
docux.ai
让您的文件和合同处于自动驾驶状态。 DocuX 是唯一一个人工智能驱动的平台，使您能够管理文档和合同的整个生命周期——从创建和协作到电子签名和长期存档。使用我们的智能工作区，在几分钟而不是几小时内完成工作，该工作区会自动确定您的文档优先级并为您收集所需的批准和电子签名。从 500 多个内置的、经过法律审查的协议、表格、合同、政策等模板中进行选择。 （价值超过 5 万美元，适用于所有付费计划，无需额外费用。）DocuX 默认为所有用户提供银行级安全性。只需点击几下，您就可以将当前的工具和平台与 DocuX 集成。使用 DocuX 的团队报告说，生产力提高了 80%，成本降低了 70%，交易完成速...
Legistify
legistify.com
Legistify 是世界领先且快速发展的法律技术公司之一，为企业客户提供 LegisTrak 单一集成的端到端法律管理套件。该平台覆盖各种用例，包括合同、诉讼、法律声明、知识产权以及通过我们内置的、完全可定制的自动化模块实现的合规性。被多个国家300多家大型企业使用。 Legistify 还利用机器学习，利用印度各地的历史案例数据来提供情报和见解。我们的一些支持者包括 Y Combinator、Cathexis Ventures、Indiamart、GSF、Java Capital 和 Titan VC。欲了解更多信息，请访问 - www.legistify.com
Contractzy
contractzy.io
Contractzy（原The Legal Capsule）是一个企业法律合同生命周期管理平台。平台提供合同模板、起草、谈判、存储签署、法律合同等服务，帮助企业更高效、更快捷地达成交易。
Pocketlaw
pocketlaw.com
各种规模的团队都可以使用 Pocketlaw 以自动化、可扩展且用户友好的方式轻松地与合法的跨组织合作。我们直观的一体化法律平台可帮助法律和非法律团队管理组织的日常法律需求，以释放商机。在该平台中，您可以通过合同自动化（+400个最新的司法管辖区特定模板）、集成电子签名和巧妙的合同管理功能轻松管理您的法律工作。轻松协作和谈判，并将所有法律文件安全地存储在一个地方。原生人工智能功能将赋予并帮助法律和非法律团队比以往更快地做出明智的决策。探索法律的未来。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen 是一款易于使用且安全的治理软件，其定价适合任何组织，包括先进的合同管理、100% 无纸化董事会会议管理、轻松的实体管理、无缝集成的电子签名提供商和内置虚拟数据室(VDR) - 合而为一。 ContractZen 的使命是帮助组织每天为尽职调查做好准备，为全球数百万中小型企业和非营利组织带来现代治理。我们让高管、投资者和董事会安心无忧。这就是为什么我们的名字是 ContractZen。
Contractify
contractify.io
Contractify 是一款合同管理软件，可简化在线电子签署、管理和自动化合同的流程。它使团队能够有效协作，并提供为法律团队、财务团队和业务领导者量身定制的各种功能。 该软件有助于合同创建、谈判和数字化，以及审批工作流程和电子签名，支持三种类型的电子签名。 它还提供签署后管理功能，包括通过人工智能技术从合同PDF中提取关键数据以及生成合同时间表。 Contractify 提供用户友好的起草助手，将人工智能技术与用户的专业知识相结合，轻松创建合同，并通过可定制的剧本自动化法律起草。 它允许与来自各个部门的同事进行协作，并提供广泛的标准业务合同模板库。该软件通过与 DocuSign 和 ...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept 是一款数字销售室软件，使收入团队能够简化文档工作流程、更快地完成交易并推动卓越的客户体验（从机会到签署交易）。我们的数字销售室是一个集中中心，卖家和买家在整个销售过程中会面、协作和谈判。它有两个强大的部分：交易室（从第一次会议到提案）和合同室（从提案到签署交易）。交易室：通过在一个共享空间中简化买家和卖家之间的协作来提高您的获胜率。上传销售资料、创建共同行动计划并与买家实时聊天。 Contract Room：让销售代表成为顶尖人才，并在几分钟内提出令人惊叹的提案。使用我们的应用内编辑器从头开始，或使用智能模板来创建交互式品牌合同。凭借旨在提高获胜率的一整套功能，GetAcc...
Contract Cardinal
contractcardinal.com
使用市场上最简单、最实惠的合同管理软件，节省时间、金钱和精力。
ContractWorks
contractworks.com
恢复确定性 — 获得一个简单且可扩展的合同管理软件，只需几分钟即可完成设置。 端到端地完全控制您的合同生命周期，起草完美的协议，提高合同可见性，并且不错过另一个续约日期。
Ontra
ontra.ai
Ontra 是私人资产管理公司合同自动化和智能领域的全球领导者。 Ontra 平台将人工智能软件与训练有素的律师全球网络相结合，实现重复性法律工作流程的现代化。 Ontra 的解决方案改善了合同生命周期的各个方面——从谈判和处理常规合同到跟踪复杂协议中的义务。最终，Ontra 减少了与合同管理相关的时间、费用和风险，使客户能够专注于其他战略优先事项。合同自动化 Ontra 的合同自动化是一种简单、快速地协商和管理日常合同的卓越方式。合同自动化将经验丰富的律师组成的全球网络与我们为私人市场构建的人工智能软件 Ontra Synapse 配对。这种人在循环组合可以有效地处理常规合同，并获得准确、可...
Zoopsign
zoopsign.com
使用 Zoop Sign 电子签名和文档跟踪解决方案简化合同管理、增强安全性并优化工作流程。立即开始免费试用
Legalesign
legalesign.com
Legalesign 是一款总部位于英国的电子签名软件，用于在线发送、签署和管理合同。公司使用 Legalesign 来获得显着的生产力和财务收益，通过消除对打印机的需求并使客户能够从任何地方进行签名来提高客户的满意度，最后但并非最不重要的一点是，减轻各地长期受苦的员工的繁琐文书工作的负担。 Legalesign 的客户包括律师事务所、保险公司、房地产公司、招聘人员、会计师等。 Legalesign 是从头开始构建的，旨在为我们的客户提供最大价值。商业软件的关税价格往往远远超过其使用成本——采用成本、培训成本、日常使用时间和变更成本。 Legalesign 的设计始终致力于最大限度地降低这些成...
WhitePipe
whitepipe.io
最好的简化合同管理和自动化！通过自动化和模板为所有中小型企业简化合同管理和应收账款，节省时间并同时实现数字化。
Leeway
getleeway.com
Leeway 为 Qonto、Luko、Alma 或 Voodoo 等数百家现代且快速发展的公司提供合同支持，帮助他们减少在合同管理上花费的时间，并使他们能够控制和了解法律和财务风险。
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc 是一款一体化 PaaS 解决方案，可提供更智能的法律文档。为了轻松创建、谈判、签署和管理合同，我们独特的平台可让您完全控制法律文件工作流程。 Juridoc 将生成无错误法律文档的时间缩短 80%，帮助您提高合规性和效率。人们每年会损失多少时间、多少金钱，一次又一次地执行相同的任务，向收件人发送带有错误信息的错误文档？问题的严重性：- - 大公司每年谈判合同的成本超过 1,3B$ - 31% 的情况下谈判成本超过合同价值* 需求： - 确保合同的利润和盈利能力 - 优化验证程序并减少签名时间 - 更快地完成交易 - 对合同中的关键截止日期提供个性化警报 - 访问合同资产的数字化...
Contract Hound
contracthound.com
Contract Hound 是一款简单且安全的合同管理软件，具有合同存储库、警报和审批工作流程。
Ignition
ignitionapp.com
Ignition 是一个提供专业服务的一体化平台，使企业能够更快地获得付款并更智能地运营。 Ignition 可以自动化并优化提案、客户协议、计费和收款，从而杜绝逾期付款、未计费工作和平凡的重复管理。 Ignition 还与 Gusto、QuickBooks Online、Xero、ProConnect、Karbon、Xero Practice Manager 和 Zapier 等领先应用程序集成，以实现工作流程自动化并节省宝贵时间。全球超过 7,000 家专业服务企业依靠 Ignition 更快地获得所有工作的报酬、更高效地运营并获得更多利润。
Summize
summize.com
Summize 通过将用户体验放在首位的 CLM 解决方案开创了真正的数字化合同。它采用了一种故意不同的方法，将工作流程直接嵌入到您（和您的企业）已经了解和日常使用的现有技术中，包括 Teams、Slack 和 Word。这种独特的方法可以提高用户采用率、加快合同周期、提高效率并降低风险。现在，内部法律团队可以通过人工智能驱动的元数据摘要立即将合同内容变为现实，从而节省数小时的手动审核时间。全面的分析和集中存储库提供了做出明智决策的所有洞察力。这是与众不同的 CLM。
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft 是一款人工智能驱动的合同管理和自动化解决方案，专为快速发展的公司而设计。它为法律、销售、营销、人力资源、业务运营和采购团队提供端到端合同管理服务。凭借其一流的平台，SpotDraft 充当法律团队的副驾驶，通过消除效率低下和减少重复性任务来帮助他们优化合同管理流程。通过直观的界面、智能合同存储库、可定制的模板和工作流程等简化您的合同流程。 SpotDraft 与 Salesforce、HubSpot、Slack 和 Google Drive 等流行的 SaaS 工具集成，为 Airbnb、Notion、STRAVA、Beamery 和 Fidelity Internatio...
Lexion
lexion.ai
Lexion 是一个功能强大、简单的合同管理平台，通过在按照您的方式工作的系统中简化和集中合同流程，帮助每个团队更快地开展更多业务。从一个集中式仪表板管理所有端到端交易操作，任何团队都可以立即使用简单的电子邮件驱动的接收和工作流程，直观的无代码自动化来简化流程和工作流程，以及行业领先的实用人工智能，可以读取合同自动跟踪关键条款、生成报告等。我们在微软联合创始人 Paul Allen 的人工智能研究所 (AI2) 建立了 Lexion。凭借来自微软、Facebook、谷歌和亚马逊的顶尖且经验丰富的团队，我们建立了一家公司，CB Insights 连续两年将其评为全球最有前途的人工智能法律科技初创...
Tradogram
tradogram.com
探索商业支出管理的未来。 Tradogram 提供可定制的工具来简化：请购单、采购订单、RFQ/RFP、合同、收货和发票匹配。此外，还可以通过以下方式管理流程：用户权限、位置、预算、项目目录、供应商管理、项目等等。具有最高安全性和性能标准的最新技术，价格简单。立即获取您的免费帐户，看看它是多么容易使用。
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE 是一款一体化企业数字平台，可在一个位置提供多种解决方案，让您能够跟上数字化转型的步伐。 该平台为您提供本机无缝集成的解决方案、连接其他企业系统和应用程序的灵活架构，以及许多额外的资源来丰富您的用户体验。 看一下不同计划中提供的一些 SYDLE ONE 解决方案： * BPM：业务流程自动化和工作流程。 * ECM：集中数据和完整的内容和文档管理。 * 分析：实时业务指标。 * CRM：360度客户关系管理。 * 服务台：全面管理您的门票和客户服务。 * 服务门户：下一级自助服务和关系门户。 * SYBOX：共享服务解决方案，例如人力资源、采购、财务等。 * 电子商务...
DeepStream
deep.stream
借助 DeepStream，您最终可以避免采购团队浪费时间使用手动工具运行源代码到合同流程，并让他们重新投入到能够增加业务价值的战略工作中。作为同类最佳的电子采购平台，我们准备帮助团队从业务需求转向授予供应商和管理合同 - 规划您的 RFx 流程，并在我们基于云的平台上邀请、评估和与供应商进行谈判。采购流程所需的一切：资格预审 构建定制的供应商入职调查问卷，并每次都自信地与合适的供应商合作。 RFx 标准化您的请求，将您的沟通集中在一处并轻松评估您的供应商。电子拍卖通过邀请供应商实时在线竞争，节省数小时的谈判时间，并显着减少您的支出。合同管理 根据您授予的 RFx 创建合同，并体验高效且可审核...
Docsmore
docsmore.com
Docsmore 是一种基于云的解决方案，允许用户轻松、安全地收集、管理和报告文档事务中的数据。 借助 Docsmore，您可以通过以下方式更充分地利用文档： * FORM.FILL.SIGN - 使用 Docsmore，可以简化设置表单并发送给用户完成或签名的过程。使用我们的平台轻松上传文档、指定表单字段/标牌，然后发送给用户完成。以最自然的方式向用户呈现表单 - 实际文档本身。 * 协作 - 与多个用户实时共享和协作。将每个字段指定给唯一的用户，以获得强大的协作体验。 * 跟踪文件 - 不再给您的客户打电话询问他们是否已下载并阅读表格。借助 Docsmore，您可以在客户打开文档...
Zefort
zefort.com
Zefort 是一款合同管理软件，提供了一种简化且轻松的合同管理方式。借助 Zefort，用户可以轻松创建、签署、存储合同并与团队共享合同。 该软件提供提醒和强大的搜索功能等功能，使您可以轻松保持条理并在需要时查找特定合同。Zefort 提供一系列针对不同团队量身定制的解决方案，包括法律团队、采购、人力资源团队、销售团队和公司行政管理。 该软件允许用户将所有合同存储在一个安全的存储库中，从而消除了丢失重要文档或错过重要日期的风险。Zefort 还提供了其他功能，例如 Zefort Forms，使用户能够创建易于签署的在线文档用于各种目的，以及 Zefort Sign，它提供了一个用户友好的...
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow 是一种通过交互式表单在几秒钟内创建文档的解决方案，就像对话一样。使用这款由人工智能支持的软件改进您的合同管理，该软件允许您生成自动摘要、创建提醒、请求批准和签名（生物识别或数字证书）并从一个位置控制文档的状态。您还可以通过 API 将其与您喜爱的工作流程和工具集成，并访问与 Zapier 的 5,000 多个集成。
WorkRails
workrails.com
WorkRails 的 Services CPQ 帮助企业技术公司快速轻松地构建专业服务报价。我们非常适合销售复杂服务但难以满足准确性和及时性的团队。 WorkRails Services CPQ 平台标准化了服务的销售方式，从而实现可重复性、规模化和收入加速。 WorkRails 打破了销售、专业服务及其客户之间的孤岛，连接到其他记录系统，消除了重复输入和错误，并使销售变得容易。 WorkRails 与您现有的技术堆栈集成，包括与 Salesforce.com、Conga 和 Microsoft Dynamics 的开箱即用集成。 WorkRails 的服务 CPQ 已配置超过 40,000...
Contractbook
contractbook.com
Contractbook 将静态合同转变为整个组织的数据库，释放数据的全部价值，确保工具之间的透明度和无缝数据流。轻松创建和签署，与您的团队协作，在一处跟踪您的所有义务，并自动化整个流程以提高效率。 Contractbook 于 2017 年在哥本哈根成立，由 Tiger Global、Bessemer Venture Partners 和 Gradient Ventures 等投资者资助，为超过 85 个国家的超过 25 万用户提供服务。步入新时代，在 Contractbook.com 掌控您的合约。
Zuva
zuva.ai
合约人工智能使用起来非常简单。 轻松将合同智能添加到您的工作流程和应用程序中。
Oneflow
oneflow.com
Oneflow 是一个平台，可以在一个地方自动执行从开始到结束的整个合同流程。将笨重的静态合约变成有用的、真正的数字合约，感觉就像魔法一样。流程更快、决策更好、交易更快。对于各种类型和规模的团队来说，这是一种更简单、更顺畅、更智能的方式来处理合同。在 oneflow.com 免费试用 Oneflow
Evisort
evisort.com
Evisort 的智能合同管理平台可帮助您集中管理合同、获得实时合同分析并自动化合同生命周期。
SpringCM
springcm.com
SpringCM 是一个安全的云平台，可跨桌面、移动和 Salesforce 等合作伙伴应用程序管理销售合同和所有类型的文档。 SpringCM 通过先进的工作流程管理整个合同生命周期，自动执行手动任务和复杂流程。 SpringCM 建立在自己的云基础设施平台之上，是一个注重性能、可用性和安全性的内容交付网络。其公司总部位于伊利诺伊州芝加哥。 2016 年，SpringCM 在旧金山和伦敦开设了两个新办事处，并于 2018 年在布加勒斯特开设了办事处。它在合同管理领域获得了所有 Salesforce AppExchange 合作伙伴中最多 5 星的评价。 2018 年 7 月 31 日，D...
Precisely
preciselycontracts.com
Precisely 是一款合同生命周期管理软件，可帮助法律部门专注于真正重要的工作。通过自动化合同起草、审批工作流程、电子签名、智能归档和监控，Precisely 使法律能够为其组织带来结构和真正的商业价值。我们以企业为中心的功能包括复杂的合同自动化和生成，允许您设置复杂的审批工作流程、发送合同以供审核和电子签名，并将所有合同存档在一处。恰恰成为您唯一的事实来源。我们的解决方案受到法律界的信赖，并受到 Red Bull、Orange、Adverity、Engel & Völkers AG、Mærsk Mc-Kinney Møller 零碳航运中心等业务团队的喜爱。
fynk
fynk.com
fynk 是一款支持人工智能的合同管理软件，旨在显着简化合同的创建、编辑、谈判和签署。其主要功能包括起草和创建、动态内容、协作编辑、批准工作流程和电子签名。 fynk 利用人工智能提供高级合同分析，以深入了解合同中的数据。可以创建重复文档类型的模板，确保合同和提案之间的一致性和品牌一致性。 凭借其动态内容功能，用户可以通过填写表格来填写合同，或者外部用户可以通过调查问卷做出贡献。它还维护智能块和条件，以便于合同输入和可选部分。 它跟踪何时需要续订合同、设置提醒并维护风险价值的概览。该软件允许团队协作，内部和外部用户可以实时协同工作。 它与多个系统集成，确保与现有工作流程的兼容性，并将符...
Docue
docue.com
Docue Technologies 是一家成立于 2015 年的法律科技公司，在伦敦、赫尔辛基和斯德哥尔摩设有办事处。 Docue 使公司能够以快速、经济的方式创建、电子签署、管理和存储具有法律约束力的律师级合同。 Docue 拥有律师撰写和律师维护的模板库，只需点击几下即可实现自动化，是法律文档和合同管理领域的类别定义解决方案。已有超过 100,000 名客户在使用 Docue。 Docue 在技术上投入巨资，发展迅速，年增长率超过 70%。
Pergamin
pergam.in
Pergamin 是一款在线工具，可让您创建、编辑、签署、存储和存档合同等法律文件。感谢 Pergamin，您的公司节省了时间和纸张。 Pergamin 将合同处理的整个流程集成到一个直观的在线平台上。您可以在文档管理的不同阶段之间无缝切换。我们的模板创建器允许您创建一个法律框架。使用 Pergamin，您可以将整个策略放入逻辑结构中。因此，您和您的人力资源、销售、法律和管理团队可以专注于对您公司重要的事情。
DocTract
doctract.com
DocTract 彻底改变了组织通过具有高级协作功能的专用云解决方案利用关键文档的方式。策略管理、程序管理和合同管理转变为真正的增值流程，直接使组织能够协作、部署和保护关键文档。 DocTract 了解处理政策、程序、SOP 和合同所需的特殊要求。内置功能可在从协作修订到批准级别和电子签名的整个过程中提供帮助。
AXDRAFT
axdraft.com
AXDRAFT 帮助企业起草文档的速度提高 70%，审批时间缩短 4-7 天。实施时间：1-3周。我们是一个文档自动化和合同管理系统，具有以下主要优势： 1. 入门：我们为您自动化您的模板（无需 DIY），并在 1-3 周内启动有效的自动化流程。 2. 灵活性：根据需要购买 AXDRAFT 的各项功能，以补充您现有的流程或在每个部门推出 AXDRAFT。我们满足您的需求。 3. AXDRAFT 可自动处理任何语言的文档，非常适合跨国公司在全球使用。 4. 易于使用：AXDRAFT 是一个简单且可扩展的端到端 CLM 系统，适合任何法律预算，并满足寻求快速获胜的成长型团队和成熟组织的需求。
top.legal
top.legal
top.legal 是一个彻底改变合同谈判流程的 SaaS 平台。怀着消除合同谈判麻烦和优化结果的明确愿景，我们提供了一种将基于软件的分析、谈判和自动化集成到合同流程中的解决方案。我们的使命是为合同谈判和成果改善的价值铺平道路。通过我们的平台，我们使客户能够利用其现有合同并更有效和高效地进行谈判。 top.legal 的关键价值主张是使客户能够更快地达成更好的交易。我们的平台确保合规合同具有卓越的成果，最终导致更成功、更快速的谈判。与 Top.Legal 一起体验当今合同谈判的未来。
Advocat
advocat.ai
Advocat AI 是合同生成、谈判、电子签名和合同存储库。使用 Advocat AI 更快地转移合同，同时降低风险。
Acquirell
acquirell.com
Acquirell 是一款专为中小型市场企业量身定制的采购技术套件解决方案，可通过一个系统内的采购流程自动化来增加实际价值。该产品解决了中小企业在采购方面面临的以下问题： *无法使用Excel、纸张等传统工具来管理采购流程。 *由于审批流程复杂，无法管理公司的采购需求。 *由于手动执行所有采购流程（包括采购活动），导致大量时间浪费。 *由于各种沟通渠道不方便使用，导致公司内部以及与供应商之间的沟通不畅。 Acquirell 拥有以下模块可以解决上述问题： 需求规划 收集和管理来自所有部门和员工的采购申请，以摆脱复杂的需求审批算法和购买多余的物品。电子采购 通过完全集成的采购系统，控制人员自动创...
Pactly
pactly.com
Pactly 是一个合同管理平台，旨在简化从起草到签署的合同生命周期。使各种规模的法律团队能够自动执行任务、与业务团队高效协作并实时了解合同。借助可定制的模板、人工智能辅助的剧本审查以及先进的工作流程和分析，Pactly 可以节省时间、降低风险并改进流程。加入许多小型和大型团队，使用 Pactly 彻底改变合同管理。
Inhubber
inhubber.com
具有本机数字签名的合同管理平台。 INHUBBER 利用区块链和人工智能，为基于云的 CLM 软件提供前所未有的安全性和数据分析。 INHUBBER 简化了合同，使其易于理解、互动、易于管理和自动化。它减少了与谈判、创建、批准和管理合同相关的时间、成本和风险。 INHUBBER 的人工智能回答上下文问题，数字签名可以签署任何文件格式。