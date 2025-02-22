合同分析软件 - 最热门应用 - 泰国

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合同分析软件利用人工智能 (AI) 和自然语言理解（机器学习 (ML) 的子集）从合同数据中提取有价值的见解。其主要目标是确保所有协议中合同条款的一致性。传统上，审查和识别合同中的风险是一项费力且耗时的任务，容易出现人为错误。然而，在合同分析软件的帮助下，这个过程变得更加高效。 通过分析合同数据，该软件可以快速识别潜在风险和不一致之处，从而减少合同审查和最终确定期间出现错误的可能性。它使公司能够捕获重要的合同信息，例如到期、终止和延期，确保这些条款得到准确记录并易于访问。 合同分析软件在降低风险和改进合同管理实践方面发挥着至关重要的作用。它使公司能够保持合同条款的一致性，简化审查流程，并最大限度地减少出现代价高昂的错误的可能性。通过使用该软件，组织可以提高合同管理效率，并根据从合同数据中获得的见解做出明智的决策。
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Evisort
evisort.com
Evisort 的智能合同管理平台可帮助您集中管理合同、获得实时合同分析并自动化合同生命周期。
Linksquares
linksquares.com
法律团队依靠 LinkSquares 通过人工智能驱动的合同管理软件轻松起草、审查和执行协议。
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper 是领先的供应商和合同生命周期管理平台 (VCLM)，适用于各种规模的公司。在单一解决方案中恢复可见性、控制、保障合规性并管理第三方风险。
Lexion
lexion.ai
Lexion 是一个功能强大、简单的合同管理平台，通过在按照您的方式工作的系统中简化和集中合同流程，帮助每个团队更快地开展更多业务。从一个集中式仪表板管理所有端到端交易操作，任何团队都可以立即使用简单的电子邮件驱动的接收和工作流程，直观的无代码自动化来简化流程和工作流程，以及行业领先的实用人工智能，可以读取合同自动跟踪关键条款、生成报告等。我们在微软联合创始人 Paul Allen 的人工智能研究所 (AI2) 建立了 Lexion。凭借来自微软、Facebook、谷歌和亚马逊的顶尖且经验丰富的团队，我们建立了一家公司，CB Insights 连续两年将其评为全球最有前途的人工智能法律科技初创公司第一名，并且在人工智能投资者中名列前茅（包括 A16Z、Sequoia 和 Goldman Sachs）被评选为 2022 年最值得关注的 40 个智能应用程序之一。最重要的是，出色的品牌信任 Lexion 来管理他们的合同：Outreach、Lacework、OfferUp 等等。
Kira Systems
kirasystems.com
获得合同存储库的可见性，加速并提高合同审查的准确性，降低错误风险，赢得新业务，并提高为客户提供的价值。
ContractHero
contracthero.com
ContractHero 是最简单、最直观的基于云的软件，可有效管理您的合同。我们的安全软件托管在欧盟的 ISO27001 和 ISO9001 认证服务器上，受到数百名客户的信赖，提供自动化、集中的合同管理，将遗忘的文档转化为潜在的文档，使您能够快速适应并释放公司资源。从我们自己的人工智能支持的合同分析、各个字段和合格的电子签名到多客户端功能和获奖的客户支持，ContractHero 是您公司每个部门的强大软件。欲了解更多信息，包括计划和更多功能，请访问我们的网站 www.contracthero.com
LexCheck
lexcheck.com
LexCheck 是一个合同加速和智能平台，可在几分钟内审查合同，帮助更快完成交易。
Superlegal
superlegal.ai
Superlegal 是一种人工智能驱动的合同谈判解决方案，可帮助您加快签订合同的速度。通过 Superlegal，您可以在 24 小时内收回合同，从而获得更高的成交率和更短的交易周期。 Superlegal 是您的法律合作伙伴，费用仅为律师的 10%。让我们将您的合同从您的办公桌上拿走，以便您可以重新开始发展您的业务。合法的？我们为您提供保障。更简单、更快、更好。充满信心地签署合同。
Legaliser
legaliser.com
Legaliser 以其先进的人工智能技术颠覆了合同分析领域。该工具同时满足企业和个人专业人士的需求，简化了合同审查，以无与伦比的精确度提供对优势和劣势的深入洞察。从识别潜在漏洞到提供可行的建议，Legaliser 可确保您的合同维持最高的清晰度和合规性标准。除了单纯的分析之外，Legaliser 还具有创新功能，例如根据文本提示生成合同和不断扩展的合同模板库。作为法律技术领域中一种经济实惠的解决方案，它脱颖而出，将用户友好性与先进功能结合起来。通过 Legaliser 体验现代、高效且技术先进的法律合同评估方法。
TermScout
termscout.com
探索世界排名第一的人工智能合同审查软件，并通过由市场数据支持的人工智能驱动的合同审查获得即时洞察。使用 Certify 更快地完成交易。受到顶级组织的信赖。立即上传您的合同。
Catylex
catylex.com
Catylex® 是一款革命性的合同分析解决方案，适用于任何需要提取和优化合同数据的企业。我们一流的合同人工智能可以自动识别数以千计的开箱即用的法律和商业概念，使其易于上手并快速证明价值。
Avvoka
avvoka.com
Avvoka 是一种文档自动化、谈判和分析工具，旨在帮助律师事务所、内部法律团队和企业（各种规模）起草文件、进行谈判，并利用该流程中的数据洞察来起草更好的文件，并获得“是的”更快。与传统工具不同，借助 Avvoka，您可以使用我们直观的自动化构建器快速构建最复杂文档的自动化版本。这意味着 Word 文档中不再需要棘手的编码。我们的客户通过 Avvoka 在线平台与同事实时协作处理文件并与交易对手进行谈判，从而快速达成协议。 Avvoka 拥有一系列复杂的报告工具，使企业能够监控对其标准合同条款的抵制、跟踪关键商业条款并比较个人谈判者的表现。您的文件和调查问卷可以使用任何语言。该平台本身和客户支持目前提供英语、普通话、西班牙语和葡萄牙语版本。根据要求，Avvoka 平台还可以翻译成其他语言。