内容营销软件 - 最热门应用

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“内容营销软件”是指一类软件工具和平台，旨在帮助企业规划、创建、发布、分发和分析用于营销目的的内容。内容营销是一种战略营销方法，专注于创建和分发有价值、相关且一致的内容，以吸引和留住明确定义的受众，最终推动有利可图的客户行动。